Seletice – Rožďalovice 2:1

„Na výhru jsme čekali celé jaro. Naši kluci dali do hry srdíčko a hráli hodně dobře. Ve druhém poločase jsme měli velkou převahu. Body jsme získali zaslouženě, kluci nechali na hřišti všechno a tak to má vypadat,“ řekl Jaroslav Kulhánek ze seletického tábora.

„Měli jsme problémy se sestavou. Přesto jsme se dostali do zápasu, když jsme dali první branku. Jenže jsme pak vytvářeli jen chyby a nakonec jsme o gól prohráli. Už dávno vyhlížíme konec sezony, kluci hrají bez zájmu, není nálada,“ přiznal rožďalovický trenér Jiří Kumstýř.

Branky: 78. J. Kulhánek, 85. Čepek – 55. Žoha. Poločas: 0:0.

Jíkev – Přerov 5:1

„Velmi pěkné okresní utkání. Měli jsme z toho strach, sešli jsme se v jedenácti, s předsedou a florbalistou na křídlech. Soupeř se snažil hrát, ale na nás neměl. Mužstvo musím pochválit, hrajeme daleko lépe dozadu, fáze se nám vyrovnaly, už to není jen dopředu,“ hodnotil výkone svého týmu hrající kouč Jíkve Vít Caudr.

„Jasná převaha domácích. My jsme neměli vlastně nic. Jíkev byla jasně lepší a přehrála nás. Nás ještě podržel gólman. Jak zaznělo v kabině: kdybych chytil ještě pět gólů, mohli jsme vyhrát,“ smál se přerovský fotbalista František Skuhravý.

Branky: 18. Tomášek, 29. Surový, 49., 68. a 85. Balcar – 75. Fiala. Poločas: 2:0.

Kost. Lhota – Semice B 1:3

„Měli jsme obrovské problémy se sestavou. Posílený soupeř o hráče áčka však lepší nebyl. Hrálo se většinou ve středu pole a vyhrál šťastnější. Za nás nastoupil na pár minut dlouholetý funkcionář a vitální člověk, čerstvý sedmdesátník Jarda Pavlík. Přejeme mu hodně zdraví,“ uvedl sekretář Kostelní Lhoty Tomáš Ulrich.

„Ze svého výkonu jsme moc nadšení nebyli. Ale naštěstí jsme vyhráli a získali potřebné tři body k záchraně. Nemohli jsme dát gól,“ vyprávěl semický hráč David Houška.

Branky: 48. R. Fink – 12., 79. a 89. Š. Jareš. Poločas: 0:1.

Všejany – Opočnice 3:2

„Prohrávali jsme hned od třetí minuty po nedorozumění našich hráčů. Pak se ale skóre otočilo a do konce prvního poločasu jsme vedli 3:1. Druhá půle, s vědomím, že vedeme, se mi nelíbila. Hráli jsme špatně, hosté snížili na 3:2. My jsme spálili hodně gólových šancí. Poslední kolo pojedeme do Kostomlat hrát o třetí místo v tabulce. To bude větší motivace hrát,“ je si jistý trenér Všejan Jan Truksa.

„Přijeli jsme s odhodláním vyhrát, protože se jednalo o naši poslední možnost, jak se ještě zachránit. Nezačali jsme vůbec špatně. Dostali jsme se do vedení. Bohužel pak jsme udělali jednu chybu, kterou soupeř potrestal, a dál už jsme se na nic nezmohli. Bohužel tento výsledek nám zaručuje sestup, ale odcházíme se vztyčenou hlavou,“ uvedl Martin Svoboda z Opočnice.

Branky: 15. J. Říha, 23. Hanuš, 28. Nastoupil – 3. Dej, 63. Pivný. Poločas: 3:1.

Kovanice – Kostomlaty 1:0

„Utkali jsme se s týmem z horních míst tabulky, a tak jsme nastavili defenzivnější způsob hry. První poločas jsme soupeře nepouštěli do vyložených příležitostní. Paradoxně my jsme toho měli více, ale žádnou brejkovou situaci jsme nedokázali využít. Druhý poločas jsme dokázali vstřelit po chybě soupeře pěkný gól. Pak jsme šli po červené kartě do deseti, ale i pak jsme dobře bránili. Jeden gól na vítězství ale stačil,“ komentoval kovanický trenér Lukáš Kout.

„První poločas jsme více drželi míč, ale jednou větší šanci měl soupeř, kterou ale neproměnil. Druhou půlku se hrálo na jednu branku. My jsme tlačili, ale soupeř hrozil z protiútoků. Jeden se jim podařil proměnit pěkným lobem a soupeř vedl 1:0. Holt když nedáme gól, tak nemůžeme vyhrát. Výkon se dá také zhodnotit také hláškou: na ťukec nemáme, jsme dřeváci a proto taky hrajeme okres,“ komentoval trenér Kostomlat Martin Šulc.

Branka: 55. Vagenknecht. Poločas: 0:0.

Bohemia B – Slovan Pdy 1:3

„Řekl bych, že zápasu by slušela remíza. V prvním poločase jsme měli dvě tutovky, ale bohužel jsme neproměnili. Soupeř neměl v prvním poločase žádnou šanci, jen par závarů ze standardek. Ve druhém poločase jsme dvakrát nepohlídali hráče na zadní tyči a inkasovali jsme. Jinak utkání mělo dobrou úroveň a i dobré nasazení. Škoda, že pár jedinců se nechá rozhodit řečmi soupeře, a pak se nevěnují hře. Asi budeme muset najmout psychologa, protože se to opakuje už několikátý zápas,“ okomentoval hráč Bohemie Roman Brtna.

„Po dohodě obou klubů se utkání odehrálo na přírodní trávě našeho stadionu, což v tomto horku bylo příjemné pro hráče obou týmů. Jednalo se o zápas plný osobních soubojů s řadou neproměněných gólových šancí. Soupeř nám svým aktivním pohybem neumožnil tolik rozvinout naši kombinační hru, ale přesto jsme se dostávali do mnoha šancí. Dvě z nich jsme zakončili gólem. V posledních vteřinách jsme dovolili soupeři snížit, ale ihned jsme odpověděli třetí brankou a zápas zvládli vítězně,“ byl rád trenér Slovanu Michal Lovětínský.

Branky: 87. Šendera – 62. a 84. Šulc, 89. Mišák. Poločas: 0:0.

Hr. Jeseník – Kněžice 3:4

„Sehráli jsme zápas s týmem z popředí tabulky. Poločas skončil nerozhodně 1:1. Ve druhém poločase jsme udělali nějaké chyby a soupeř odskočil a vedl 1:3. Při zvratu na 2:3 jsme myslel, že s tím ještě něco uděláme, ale přišla další chyba a soupeř odskočil na 2:4. My jsme pak snížili po penaltě na 3:4,“ vyjádřil se trenér Jeseníku Dalibor Javůrek.

„Byl to z naší strany takový pohodový zápas. My jsme dali gól z brejku, trestného kopu a i z penalty. Domácí měli světlou pasáž až v závěru, kdy nás tlačili. Dvakrát zahrozili z rohu. Z celkového pohledu na zápas jsme byli určitě lepší a zaslouženě jsme vyhráli,“ shrnul utkání kněžický manažer Tomáš Živnůstka.

Branky: 17. a 74. Zdobinský (2. z PK), 66. Stránský – 15. Šefara, 51. V. Šorm, 65. Michl, 68. Josef Zima (z PK). Poločas: 1:1.

Sestava kola

Valenta (Přerov n. L.) – Borovička (Slovan Pdy), Dvořák (Kostomlaty), Sedláček (Kněžice), Bareš (Bohemia Pdy) – Jakub Potůček (Opočnice), Vagenknecht (Kovanice), V. Šorm (Kněžice), Kulhánek (Seletice) – Balcar (Jíkev), Š. Jareš (Semice).

Tabulka

1. Slovan Poděbrady ⋌ 25 22 1 2 89:18 67

2. Jíkev ⋌ 25 17 1 7 112:55 52

3. Kostomlaty ⋌ 25 14 3 8 63:40 45

4. Všejany ⋌ 25 13 5 7 60:35 44

5. Kněžice ⋌ 25 13 5 7 65:46 44

6. B. Poděbrady B ⋌ 25 11 6 8 60:42 39

7. Kost. Lhota ⋌ 25 10 3 12 67:69 33

8. Kovanice ⋌ 25 9 5 11 42:59 32

9. Rožďalovice ⋌ 25 9 2 14 49:68 29

10. Hr. Jeseník ⋌ 25 7 6 12 42:77 27

11. Semice B ⋌ 25 6 6 13 41:72 24

12. Seletice ⋌ 25 6 5 14 32:56 23

13. Přerov n. L. ⋌ 25 6 3 16 26:70 21

14. Opočnice ⋌ 25 5 3 17 39:80 18

Markéta Stiborová