Loučeň – Městec Králové B 4:2

„Ze zápasu jsme měli obavy, jelikož jsme měli spoustu absencí a sestavu jsme dávali těžko dohromady. Přesto jsme do utkání vstoupili velkou šancí Štěpánka, kterého vychytal brankář. Soupeř se zlepšoval a zlepšoval a výsledek z toho byl, že Městec šel ve dvacáté minutě do vedení. Lepší byli hosté i do konce poločasu. Pak přišla standardka v poslední minutě první půle a k obratu zavelel náš nejzkušenější hráč Jiří Holler, který vyrovnal na 1:1. Po přestávce došlo k obratu a během patnácti minut jsme dali tři góly a rozhodli jsme o výsledku utkání,“ komentoval trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

„Jeli jsme na Loučeň s pěti dorostenci a jen škoda, že jsme v prvním poločase nevedli vyšším rozdílem. Kluci se snažili napadat a dostávali jsme se do šancí. Domácí měli jednu loženou šanci, kterou jsem chytil, ale pak přišel poslední roh a domácí do šatny vyrovnali. Nástup do druhého poločasu byl z naší strany katastrofální a za deset minut bylo rozhodnuto. V závěru jsme již jen dokázali zkorigovat, ale je na čem stavět,“ komentoval Roman Šádek z Městce.

Branky: 45. Holler, 48. Štěpánek, 54. Melčák, 61. Peterka – 19. Havránek, 89. Štok. Poločas: 1:1.

Tatce – Polaban Nymburk B 1:3

„Věděli jsme, že nás v Tatcích nečeká nic jednoduchého a taky se to potvrdilo. Inkasovali jsme jako první a předvedená hra nebyla taková, jakou bychom chtěli předvádět. Naštěstí jsme srovnali ze standardní situace a postupně začali soupeře přehrávat. Ve druhém poločase jsme byli silní na balonu a ujali se vedení. Náš soupeř hrozil jen výjimečně z brejkových situací, nicméně jsme se museli strachovat o vítězství, až do poslední minuty, kdy jsme přidali gól na 3:1. Jsou to ovšem pro nás opět důležité tři body a jsme rádi, že jsme tohle utkání zvládli vítězně,“ popsal hráč Polabanu Tomáš Dědek.

Branky: 19. Festa – 24. Filip, 55. Bubla, 90. Zubák. Poločas: 1:1.

Všejany – Kněžice 1:0

„Bylo to naprosto vyrovnané utkání. Hrál proti nám dobrý soupeř, vykopávali jsme jejich slibnou šanci z brankové čáry. Nám se pak povedla krásná akce, kterou jsme proměnili. Hra se překlápěla ze strany na stranu. My jsme nakonec zápas dotáhli do vítězného konce. Bylo to vyrovnané utkání, ale tři body bereme my,“ byl rád trenér Všejan Jan Truksa.

„Bylo to bojovné utkání, kde první poločas měli více ze hry domácí. I když jsme mohli jít do vedení my, po krásné akci jsme překonali gólmana, na brankové čáře ho ale zaskočil obránce. Domácí šli do vedení po centru, kde jsme nezachytili nabíhající hráče. Poločas skončil 1:0. Druhou půli jsme převzali otěže my a měli více ze hry, bohužel jsme tam měli pár náznaků na ohrožení branky i z trestňáku, ale podržel je brankář. Náš největší kámen úrazu je neproměňování šancí. Jsme zklamaní, než abychom měli ze čtyř zápasů minimálně sedm bodů, máme jeden,“ litoval hráč Kněžic Tomáš Živnůstka.

Branky: 37. Zavřel. Poločas: 1:0.

Hrubý Jeseník – Vykáň 0:3

„Je to pro nás milosrdný výsledek. My jsme sice bojovali, ale soupeř nám toho moc nedovolil. Kvalitativně v této soutěži nemá co dělat. Nám nezbývá, než se pokusit bodovat v dalším zápase,“ uvedl hráč domácích Pavel Stránský.

„Do utkání jsme vstoupili výborně, když už jsme v první minutě z první šance skórovali. V prvním poločase jsme si vytvořili ještě několik slibných příležitostí, ale bohužel nebyly proměněny. Po vstupu do druhého poločasu jsme přidali dvě branky a utkání jsme měli do konce pod kontrolou,“ shrnul Václav Bryndza z Vykáně.

Branky: 1. Výborný, 50. a 54. Hanzlík. Poločas: 0:1.

Kostomlaty – Bohemia Poděbrady B 4:1

„Předvedli jsme nejlepší výkon po covidové pauze. Už v prvním poločase jsme si vytvořili šance. Gól dal z penalty Vorlíček po faulu na Klepače, který šel sám na bránu. Soupeř vyrovnal po pohledné akci ještě před poločasem. Druhý poločas už byl v naší režii. Nejdřív Klepač po samostatné akci navýšil naše skóre a pak už řádil Vorlíček. Dvěma krásnými góly zpečetil svůj hattrick. Chtěl bych poděkovat všem hráčům za předvedený výkon a našim fanouškům za velkou podporu,“ řekl k zápasu kostomlatský Tomáš Novák.

„Utkání se mi pochopitelně nehodnotí lehce. Snaha se našim hráčům upřít nedala. Především v prvním poločase jsme byli poměrně aktivní, ale soupeř nás jednoduše porazil svou zkušeností. Na první gól domácích z pokutového kopu jsme dokázali nalézt odpověď. Když se po přesném centru Volrába prosadil hlavou Rezek, poločas tak skončil nerozhodně. Do druhé půle jsme chtěli vstoupit s vůlí zvítězit, ale namísto toho přišel brzký inkasovaný gól po rychlém protiútoku a opět jsme v utkání tahali za kratší konec. Sice jsme pak měli optickou převahu, ale bránu soupeře jsme skoro neohrozili. Domácí nás naopak trestali po standardních situacích, když po jedné z nich jsme nebyli důrazní. Při odkopu míče a zpoza vápna Kostomlaty zvýšily na 3:1. A v poslední minutě se pak tentýž hráč prosadil parádním volejem po rohovém kopu. Prohra je však pro nás hodně krutá,“ popsal gólman Poděbrad Jakub Málek.

Branky: 24., 77. a 90. Vorlíček (první z PK) – 34. Rezek. Poločas: 1:1.

Přerov – Kostelní Lhota 1:0

„Z naší strany jsme utkání odehráli dobře. Zadní řada fungovala výborně a víceméně jsme soupeře do ničeho nepustili. Hrozili pouze z ojedinělých, ale ne přesvědčivých situací. Dá se říct, že jsme byli nebezpečnější, ale neproměňovali jsme šance. Brzy jsme šli do vedení a dále jsme tlačili. Soupeř zahrozil až v závěru ze standardní situace, kterou jsme ale dokázali ubránit,“ uvedl brankář domácího celku Milan Valenta.

Branka: 18. Milaniak. Poločas: 1:0.

Předhradí – Třebestovice 2:2

„Proti remízovému králi soutěže jsme nastoupili se záměrem neprohrát. Bohužel marodka, stopka po červené kartě a nechuť pokračovat starších a zkušených harcovníků nás opět postavily do pozice znovu hrát v úplně jiné sestavě. Na začátku nás domácí trošku zmáčkli, ale byli jsme to my, kdo otevřel skóre. Do poločasu ale domácí otočili svým důrazem a pěknou střelou z dálky. Také jsme v 5. minutě už museli vystřídat naši oporu a změna byla znát. Druhý poločas jsme byli více na balonu a vytvořili si dost příležitostí ke vstřelení gólu. Ujala se až pěkná dalekonosná střela naší ukrajinské posily, která začíná ukazovat svůj potenciál,“ okomentoval hráč Třebestovic Jan Čapek.

„Nakonec tedy vezeme pěkný bod z venku. Chtěl bych pochválit rozhodčího, který vyhodnotil většinu zákroků správně, celé mužstvo za bojovný výkon a touhu vyrovnat. Diváky, kteří vážili cestu a vytvořili nám takřka domácí prostředí. A hlavně výkon brankáře Matěje, díky kterému jsme bod odvezli,“ dodal Martin Šimůnek.

Branky: 29. Matějka, 44. Fořt – 9. Kurka, 89. Shapovalov. Poločas: 2:1.

Markéta Stiborová