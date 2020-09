Tatce – Třebestovice 1:3

„Do zápasu jsme nevstoupili dobře. Domácí dali brzy branku, naštěstí jsme to dokázali do poločasu otočit. Ve druhém poločase měli domácí možnost na vyrovnání, ale náš brankář chytil pokutový kop. Pak jsme přidali třetí branku a bylo po zápase, tím se to zlomilo. Odčinili jsme tak domácí porážku,“ byl rád trenér třebestovického týmu Zdeněk Mecera.

Branky: 13. Procházka – 20. Lugmajer, 24. J. Kurka, 60. D. Hubáček. Poločas: 1:2.

Kovanice – Všejany 0:1

„Prohráli jsme zaslouženě, soupeř byl lepší. My jsme neměli za celý zápas šanci. Ale určitě bych chtěl pochválit kluky za bojovnost. Hlavně bych pak chtěl poděkovat Vláďovi Dudkovi, který nám šel pomoc, i když několik let fotbal nehrál. Jinak bychom to asi ani nedali dohromady, morálka našich hráčů je totiž na bodu mrazu. Ve výsledku jsme s naší sestavou ani nemohli pomýšlet nadobrý výsledek,“ shrnul trenér Kovanic Lukáš Kout.

„Výsledek je zasloužený. Domácí měli možná tak jednu šanci. My jsme si kontrolovali celý zápas, hráli jsme dobře, hlavně pozorně do obrany. Měli jsme tam dobré akce. Už v deváté minutě se nám rozjel Bouška, který proměnil na 0:1. Druhý uklidňující gól nepřišel, ale i tak jsme dohráli utkání se třemi body,“ byl spokojený trenér hostů Jan Truksa.

Branky: 9. Bouška. Poločas: 0:1.

H. Jeseník – Kostomlaty 2:2

„Všeobecně se jednalo o vyrovnané utkání. Na obou stranách došlo ke vstřelení vlastních gólů. My jsme opět dostali branku po standardce. Vedli jsme po prvním poločase 2:1, ale soupeři se povedlo vyrovnat v druhé půli,“ uvedl předseda Hrubého Jeseníku Roman Sodoma.

„Očekávali jsme těžký, a hlavně tvrdý zápas. Utkání nebylo moc pohledné pro diváka, jednalo se spíše o boj o střed pole. První poločas byl vyrovnaný z obou stran, bohužel po našich chybách jsme inkasovali. Do druhé půle jsme vstoupili aktivněji a přetavili jsme to na vyrovnání. Měli jsme i další šance, ale bohužel žádná už gólem neskočila. Domácí měli na konci ještě sérii standardních situací, ale ani ty branku neznamenaly. Náš výkon se oproti minulému týmu zlepšil, hlavně co se bojovnosti týče. Remíza byla zasloužená pro oba týmy,“ popsal trenér Kostomlat Martin Šulc.

Branky: 16. Ott, 30. D. Pulda – 19. vlastní de Giorgii, 47. Zalabák. Poločas: 2:1.

Loučeň – Bohemia B 2:1

„Hosté hráli fotbal, my jsme dávali góly. Soupeř byl běhavý, disciplinovaný a nám se nedařilo zachytávat jeho akce. A navíc jsme se moc dopředu nedostali. Soupeř zahodil několik šancí a my jsme dali první gól. Hosté mohli srovnat, ale při penaltě se vyznamenal Bednář. Druhá půle byla stejná. Dali jsme po brejku druhý gól, soupeř jen snížil. Vítězství zasloužené nebylo, ale kluci bojovali,“ řekl trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

„Odehráli jsme dobré utkání, ve kterém jsme se ale o body připravili sami naší nemohoucností v proměňování vyložených šancí. V tom si můžeme vzít příklad z našeho soupeře, který v podstatě z ničeho vstřelil dva góly. Musíme v příštích zápasech přidat k dobré hře i nějaké góly. Gratulujeme soupeři k výhře a pozitivně hodnotíme i jeho snahu po celý zápas hrát fotbal,“ chválil oba týmy trenér rezervy poděbradské Bohemie František Soukup.

Branky: 39. Poulíček, 61. Holánek – 79. Záhora. Poločas: 1:0.

Přerov – Polaban B 2:4

„Celý zápas byl téměř vyrovnaný, ale zatímco soupeř dával branky, my ne. Musím ale říct, že hosté byli běhavější a rychlejší. My jsme si vyhrát nezasloužili. Snad máme těžší soupeře za sebou. A super byli rozhodčí,“ uvedl vedoucí přerovského mužstva Pavel Cabrnoch.

„Od začátku jsme měli míč více na kopačkách, ale špatně jsme se srovnávali s tvrdou hrou domácích. Podařilo se nám vstřelit dva góly do poločasu, ale v druhé půli jsme dvakrát inkasovali po ojedinělých šancích. Naštěstí jsme pokaždé dokázali zareagovat a odskočili na rozdíl dvou branek. Tentokrát se nám nedařilo v koncovce, zápas jsme měli rozhodnout mnohem dříve,“ měl jasno trenér rezervy Polabanu Nymburk Radek Hanuš.

Branky: 60. Kratochvíl, 70. Homola – 35. a 64. Jarschel (1. z PK), 8. Kovacs, 73. Drobný. Poločas: 0:2.

Vykáň – Rožďalovice 1:3

„Konečně jsme začali hrát fotbal, jaký chceme hrát. Soupeř byl kvalitní, také je to lídr. V prvním poločase jsme byli lepší, hráli jsme zodpovědně, vedli jsme, soupeř ale do půle srovnal. Ve druhém poločase po takovém odraženém míči hosté skórovali. Druhá půle patřila spíše soupeři. Ale máme ze hry dobrý pocit, jen výsledek je špatný. Umíme hrát ještě líp,“ vyprávěl po utkání Martin Dlouhý, hráč domácího mužstva.

„Zápas byl hodně o bojovnosti, proto bych rád pochválil moje mužstvo za bojovnost a to hlavně v druhém poločase. A přínosem byli i naši střídající hráči, kteří přišli do druhého poločasu. Museli jsme zjednodušit hru a hrát více do otevřené obrany domácích, což se nám celkem dařilo. Dařilo se nám zachytávat rozehrávku domácích a rychlým přechodem do útočné fáze jsme si vytvářeli dost příležitostí. A ze tří se nám podařilo skórovat. I když dost šancí se nedotáhlo ke zdárnému konci, tak myslím, že naše vítězství je za sloužené. Domácí dokud měli fyzičku, tak byli vyrovnaným soupeřem, ale druhý poločas úplně fyzicky odešli,“ řekl rožďalovický trenér Jakub Valeš.

Branky: 22. Koubský – 27. a 61. Hora, 80. Dont. Poločas: 1:1.

Předhradí – K. Lhota 2:2

„Řekl bych, že utkání s Kostelní Lhotou mělo dobrou diváckou kulturu, přišlo hodně diváků. Zápas byl i skvěle odpískaný. Od soupeře bych vyzdvihl Romana Finka, jako individuálního dobrého hráče. Byl jsem rád, že za nás nastoupil Jiří Fořt, který mužstvu dost pomohl. Bohužel nemohl nastoupit Trumpus. Na nás se ale podepsala situace spojená s covidem, protože jsme čtrnáct dní nehráli a neběhali. Šli jsme dolů a sáhli jsme si na dno. Byl bych rád, kdyby tento ročník okresního přeboru byl brán jako nultý. Týmy by se pak mohly soustředit více na hru, a ne na připsané body a s ohledem na nynější situaci je to celkově těžké. Poukázal bych na našeho týmového ducha, který nám ke konci dodával sílu. V utkání jsme získali zasloužený bod,“ shrnul celý management fotbalu v Předhradí.

„V prvním poločase byli domácí o něco lepším týmem. Byli dravější a živější. Nicméně nám se podařilo jít do vedení 0:2. Samozřejmě jsme se mohli spolehnout na našeho střelce Romana Finka. Bohužel jsme do poločasu vedení ztratili. Ve druhém poločase se hra vyrovnala, šance byly na obou stranách. Domácí jednu šanci využili a stav by 2:2. Zato my jsme naše šance nevyužili a zápas skončil zaslouženou remízou,“ řekl Miroslav Štok z Kostelní Lhoty.

Branky: 38. a 63. Horák – 16. a 33. Roman Fink. Poločas: 1:2.

Tabulka

1. Rožďalovice 5 4 1 0 18:7 13

2. Polaban B 5 4 0 1 15:7 12

3. Kost. Lhota 5 3 2 0 13:5 11

4. Všejany 4 2 2 0 9:7 8

5. Třebestovice 5 2 1 2 12:13 7

6. Loučeň 5 2 1 2 8:10 7

7. Bohemia B 5 2 0 3 15:14 6

8. Vykáň 5 2 0 3 12:16 6

9.-10. Kostomlaty 5 1 2 2 10:12 5

9.-10. Přerov n. L. 5 1 2 2 8:10 5

11. Předhradí 3 1 1 1 5:8 4

12. Kovanice 4 1 0 3 8:8 3

13. Tatce 5 1 0 4 6:14 3

14. Hr. Jeseník 5 0 2 3 10:18 2

Vladimír Malinovský

Markéta Stiborová