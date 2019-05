Kovanice – Přerov 2:1

„Při rozcvičení se zranil gólman Lorenc a do brány musel předseda Dvořák. A chytal výborně,“ chválil kovanický trenér Lukáš Kout. „Utkání nemělo dobrou úroveň, nehráli jsme dobře, ale děláme body. Z posledních tří zápasů máme sedm bodů a jsme už zachráněni. Na nás je to dost brzy,“ smál se Kout. „Hosté byli lepší, ale my máme tři body,“ řekl k zápasu kovanický kouč.

„Ve všech směrech jsme byli lepší, jenom ve střílení gólů ne a to je rozhodující. Nedali jsme na konci penaltu a nemáme ani bod. Jsme dřeváci. Mrzí nás to, protože Kovanice měly tři šance a daly dva góly. Oni šance proměnili, my ne,“ litoval přerovský fotbalista František Skuhravý.

Branky: 26. Kubina (z PK), 69. Kukla – 16. M. Šenkýř. Poločas: 1:1.

Jíkev – Seletice 4:2

„V Jíkvi máme každý zápas velkou motivaci vyhrávat, ale i tak nás ´okres´ vždy pohltí. Pociťuji to i já na sobě, týden co týden. Tento zápas tomu byl důkazem. Možnosti našeho mužstva jsou úplně někde jinde, než co nakonec předvedeme na hřišti. Zápas byl od začátku jednoznačný a vítězství je zasloužené, ale měl skončit daleko větším brankovým rozdílem. Jsme však rádi, že jsme se téměř komplet sešli. Za vítězství jsme rádi, ale hrát umíme určitě lépe, tak nějak jsme se přizpůsobili ´tempu´ utkání,“ uvedl hrající trenér Jíkve Vít Caudr.

„Zápas byl jednostranný. Sice jsme dali první branku, ale pak nás domácí přehrávali, byli fotbalově i výsledkově lepší. Za svůj výkon si zasloužili vyhrát, hráli velmi dobře,“ pochválil soka seletický funkcionář Jaroslav Kulhánek.

Branky: 17. a 62. Beneš, 27. Kóňa, 32. Fichtner – 12. Gregor, 68. Krušinský. Poločas: 3:1.

K. Lhota – Rožďalovice 9:0

„Dokonale jsme využili početní výhody, protože soupeř přijel s deseti lidmi. Tím pádem jsme od začátku byli lepším týmem a soupeře jsme přehrávali. Ve druhém poločase za rozhodnutého stavu jsme trochu polevili a soupeř začal chodit do brejků. Dokázal si z nich vytvořit dobré šance, ale ve skórování jim zabránil náš brankář. Výhra byla z naší strany určitě zasloužená,“ je si jistý předseda Kostelní Lhoty Mirek Štok.

„Nejdříve jsme mysleli, že ani neodjedeme, protože nás bylo málo. Nakonec jsme ale utkání odehráli v deseti. Po výsledcích, které jsme teď předvedli, to vypadá na tým, který už má konec sezony. Hrozný přístup. Před zápasem jsme si něco řekli, ale hned na úvod jsme dostali gól po naší špatné rozehrávce. Chtěli jsme držet krok se soupeřem, ale ten zasypal naši bránu góly. V poločase jsme prohrávali 4:0. Pak se hra trochu vyrovnala. Ale dostali jsme stejně další branky,“ byl zklamaný trenér Rožďalovic Jiří Kumstýř.

Branky: 4. Drobný, 28. Mácha, 29., 30. a 47. Fink, 52. Telipský, 53. Hovorka, 56. a 63. Mataj. Poločas: 4:0.

Všejany – Semice 3:0

„Zápas byl jednoznačný. Podáváme lepší výkony a dokázali jsme dobře kombinovat. My jsme se dostali do vedení ve 30. minutě. Soupeř nehrál až tak špatně kombinačně, měli nějaké šance jít do útoku. Ale moc jsme jim toho nedovolili. Vystřelili na bránu akorát v 70. minutě,“ byl spokojený všejanský trenér Jan Truksa.

„Výsledku odpovídá i průběh utkání. Všejany na nás vlétly. My jsme měli slepovanou sestavu a byli jsme rádi, jaký byl výsledek v poločase. Soupeř byl hodně aktivní, my jsme jen bránili. Ve druhém poločase jsme se snažili jim to trochu znepříjemnit. Ale byla písknutá penalta, která rozhodla zápas ve prospěch domácích,“ řekl hráč Semic David Houška.

Branky: 30. Šváb, 45. Krupička, 52. Bouška (z PK). Poločas: 2:0.

Kněžice – Slovan Pdy 4:1

„První poločas byl soupeř určitě lepší. Náš brankář nás hodně podržel, když zlikvidoval pět vyložených šancí. My jsme šli nakonec po rychlém brejku do vedení. Následně hosté vyrovnali, ale dokázali jsme na to rychle odpovědět. Druhý poločas už jsme soupeře hlídali. Drželi jsme více balon, i tak se soupeři z rychlého protiútoku podařilo zahrozit, ale jejich pokus skončil na brankové konstrukci. Soupeř potom hru více otevřel, snažil se útočit. My z toho chodili do přečíslení, ale nedokázali jsme je dotáhnout do konce. Až v 85. minutě, kdy jsme přidali třetí gól a to nás uklidnilo. Do konce zápasu jsme přidali ještě jednu branku a tím i zápas skončil,“ vyjádřil se manažer Kněžic Tomáš Živnůstka.

„Zápas se nám nepovedl a opět jsme pohořeli na neproměňování našich stoprocentních gólových šancí, kterých jsme měli během zápasu celou řadu. Soupeř nám ukázal, a to hlavně v prvním poločase, jaká by měla být efektivita v zakončení. Výborný výkon podal gólman domácích, který svému týmu vychytal tři body,“ uvedl trenér Slovanu Michal Lovětínský.

Branky: 6., 60. a 87. P. Šorm, 44. V. Šorm – 33. Nikulin. Poločas: 2:1.

Bohemia B – Opočnice 9:1

„Chtěl bych poděkovat, že nás doplnili tři dorostenci, co už měli zápas v nohách. Díky patří i třem klukům z áčka, že nám šli pomoct. Nás bylo totiž jen osm. Jinak to byl pohodový zápas s plnou řadou našich gólových šancí. Nemuselo to zůstat jen u devíti gólů. Soupeř byl hodně slabý, asi je zaslouženě tam, kde je,“ uvedl hráč Bohemie Roman Brtna.

„Prohráli jsme 9:1. Bohužel musím říci, že zaslouženě a to hlavně našim přístupem k utkání. Nepovedl se nám start, už v první minutě jsme dostali gól. Následně jsme měli světlý okamžik, kdy jsme po hezké kombinaci vyrovnali na 1:1. Tento stav dlouho nevydržel, dostali jsme na 2:1 a od té doby si soupeř dělal, co chtěl. Vůbec jsme k tomu utkání nepřistoupili zodpovědně a můžeme být ještě rádi, že jsme nedostali gólů víc. Takhle se bohužel o šanci o udržení nehraje,“ uznal opočnický hráč Martin Svoboda.

Branky: 2. a 45. Nedorost, 17. Archalous, 42., 50. a 90. Martínek, 56. Rulc (z PK), 81. Peklák, 88. Soukup – 10. Kravchuk. Poločas: 4:1.

H. Jeseník – Kostomlaty 2:2

„První poločas byla hra vyrovnaná. Soupeř šel do vedení ve 31. minutě po zakončení centru hlavou. Nám se povedlo z rohového kopu vyrovnat. Bohužel jsme v závěru poločasu udělali pár chyb a soupeř šel do vedení. Druhou půlku byly Kostomlaty hodně na míči. Ale podařilo se nám stav utkání srovnat na 2:2. Zápas jsme mohli i vyhrát, v 90. minutě po chybě obrany hostů šel náš hráč sám na bránu, ale byl faulován. Penaltu ale rozhodčí neodpískal. Co se dělo pak, už do fotbalu nepatří,“ popsal trenér Hrubého Jeseníku Dalibor Javůrek.

„Nemělo to s fotbalem moc společného. My jsme měli míč více pod kontrolou než soupeř. Nicméně jsme si toho moc nevytvořili. Bylo hodně faulů, více se diskutovalo, než hrálo a celé pojetí hry nebylo dobré ani z jedné strany. Domácí hráli tvrdě, agresivně a nám tohle opravdu nesvědčí. Bohužel nejvíce mě mrzí zranění dvou hráčů, jen doufám, že to nebude nic vážného. Myslím si, že jsme hráli až moc profesorsky a měli jsme ten zápas zvládnout lépe,“ řekl trenér Kostomlat Martin Šulc.

Branky: 36. a 83. Pivec – 31. a 41. Čepek. Poločas: 1:2.

Pohořal (Kněžice) - Melichar (Přerov), Rybín (Hrubý Jeseník), Souček (Bohemia Pdy), Znamínko (Slovan Pdy) - R. Fink (Kostelní Lhota), Brynych (Semice), Štrbík (Všejany), P. Šorm (Kněžice) - Martínek (Bohemia Pdy), Schubert (Jíkev).

1. Slovan Poděbrady ⋌ 23 20 1 2 79:16 61

2. Jíkev ⋌ 23 15 1 7 97:54 46

3. Kostomlaty ⋌ 23 14 3 6 62:35 45

4. Všejany ⋌ 23 12 5 6 55:30 41

5. Kněžice ⋌ 23 11 5 7 55:39 38

6. B. Poděbrady B ⋌ 23 10 6 7 55:38 36

7. Kost. Lhota ⋌ 23 9 3 11 64:66 30

8. Rožďalovice ⋌ 23 9 2 12 44:60 29

9. Kovanice ⋌ 23 8 5 10 39:55 29

10. Hr. Jeseník ⋌ 23 7 6 10 38:66 27

11. Semice B ⋌ 23 5 6 12 38:61 21

12. Seletice ⋌ 23 5 5 13 30:53 20

13. Přerov n. L. ⋌ 23 5 3 15 22:63 18

14. Opočnice ⋌ 23 4 3 16 33:75 15

Markéta Stiborová