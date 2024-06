Polaban Nymburk B - Všejany 5:0

„Typický poslední zápas sezony, kdy už o nic nejde. Soupeř vlastně jen přijel odehrát zápas. Těžko se to hodnotí. Spíš bych shrnul celou sezonu. Byla to moje poslední, jak už jsem několikrát říkal. Hrajeme vlastně s nejmladším týmem v soutěži a hrát střed tabulky je podle mě hezký výsledek. Když porazíš v sezoně i týmy jako Křinec, Milovice. Na druhou stranu zase umíme prohrát s Kostomlaty. Chci klukům poděkovat za hezkých sedm let. A doufám, že se jim bude nadále dařit," řekl Tomáš Protivný z Polabanu.

„Zápas už stejně nic neřešil, ani z jedné strany. Kvalita a rychlost byla na domácí straně. My jsme vyzkoušeli dalšího hráče z pole v bráně, nevedl si špatně. My jsme spíše sekundovali, ale měli jsme tam tři velké šance, nedali jsme. Zápas skončil 5:0, výsledek je jasný. Je po sezoně a uvidíme, co bude následovat dál," uvedl trenér Všejan Jan Truksa.

Branky: 3. Kovacs L., 15, 38. a 76. Andriichuk, 64. Hájek. Poločas: 3:0.

Přerov n. L. - Křinec 3:1

„Hodnocení bych rozdělil na dvě části. Prvně krátce k utkání proti vítězovi celého letošního ročníku. V prvním poločase jsme vstřelili dvě pěkné branky. Zejména ta druhá byla po rychlé kombinaci po úniku z kraje hřiště. Ve druhém poločase jsme po nedůrazu v naší šestnátce sice inkasovali, ale po chvilce opět navýšil náš náskok nezastavitelný Ondra Kolovecký, který se tak stal naším nejlepším střelcem sezony s patnácti brankami. Měli jsme ještě další dobré příležitosti, ale hostující brankář svůj tým několikrát podržel. Na nás bylo vidět, jak moc jsme chtěli zápas vyhrát a musím za přístup k utkání pochválit celý tým. Křinci gratuluji k vítězství okresního přeboru," řekl brankář a kapitán Přerova Petr Bařina.

„V té druhé části bych rád zhodnotil celou naši sezonu. Musím říct, že počet bodů, který se nám podařilo získat, je úžasný, ale mnohem více mám radost z toho, jakým fotbalem jsme se prezentovali. Ve většině zápasů jsme byli dominantnějším týmem, který byl více na balonu, měl rychlé přechody do útoku a spoustu gólů se nám podařilo vstřelit z pohledných akcích. Navíc jsme měli velmi poctivou a pevnou defenzivu. To celé prezentovalo náš velmi dobrý herní projev a z toho mám radost úplně největší. Podařilo se nám mužstvo doplnit mladšími hráči, kteří jsou na tom velmi dobře výkonnostně i fyzicky a na naší hře to bylo znát. Musím ale pochválit i přerovské stálice, místní kluky, kteří jsou v týmu již několik let. Všichni do jednoho jsme působili jako tým, starší kluci tomu dávali zkušenost a myšlenku, mladší kluci rychlost a dynamiku. Tým si sednul a vytvořila se tu skvělá parta a to jsou přesně ty důvody, proč to člověk hraje. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat celému našemu vedení a všem lidem, co se kolem fotbalu v Přerově pohybují. A celá úspěšná sezona by nebyla úspěšnou, kdyby to celé nedirigoval náš hlavní trenér, lodivod Martin Skuhravý. I když je náročné se v dnešní době sejít na trénink, tak právě náš trenér tomu vždy dává tu potřebnou sportovní úroveň a strategii a za to mu patří velké poděkování. Pevně věřím, že s námi bude pokračovat i v další sezoně. Přeji všem fotbalovým nadšencům klidné a pohodové prázdniny. TJ Sokol Přerov, tým jara 2024," dodal Petr Bařina.

„K poslednímu zápasu jsme zajížděli k velice těžkému soupeři do Přerova. I tak to bylo pro mě, jako v posledním zápase v Poděbradech o tom, že jsem si potřeboval vyzkoušet kluky z lavičky a B mužstva. První poločas domácí zvládli lépe a zaslouženě ho vyhráli. Nám se nedařilo, hlavně v obranné fázi celého mužstva. Do druhého poločasu jsem poslal kluky, co hrají stabilně, a bylo to znát. Už jsme byli lepší na balonu, ale moc jsme z toho nevytěžili. Bylo vidět, že od zápasu, kdy jsme měli jistý postup, jsme spíše zápasy jen dohrávali. Důležité je, že sezona je zakončena postupem. Teď je potřeba, aby si všichni odpočinuli od fotbalu. Já už také potřebuji trochu volna, ale sám vím, že po víkendu začnu myslet na to, co dál v nové sezoně v krajské soutěži. Takto bych chtěl ještě všem, co se starali během sezony o fotbal v Křinci poděkovat. Samozřejmě mají také velkou zásluhu na tom, že se křinecký fotbal po třiačtyřiceti letech vrací do krajské soutěže," okomentoval trenér Křince Milan Švábenský.

Branky: 8. a 68. Kolovecký, 31. Šenkýř - 67. Pěkný. Poločas: 2:0.

Kostomlaty n. L. - Litol 0:8

„Poslední domácí zápas měl určitě skončit jinak, tohle je ostuda. Strašně mě to slušně řečeno štve. Soupeři jsme nestačili, všude jsme byli druzí, už ani hlava nechtěla. Výsledkem je sestup o patro níž, který je zasloužený. Momentálně na okresní přebor nemáme," shrnul gólman domácích Martin Vacek.

Branky: 24. a 59. Krejčí, 32. Cáska, 34., 50., 61. a 71. Loskot, 85. Baran. Poločas: 0:3.

Předhradí - Milovice 0:7

„Výsledek hovoří za vše, rozdíl mezi oběma týmy byl obrovský, neměli jsme žádnou šanci. Byli jsme odevzdání, od začátku zápasu jsme čekali, až bude konec. Druhou polovinou jara jsme se hrozně protrápili," shrnul Jan Malý, kapitán Předhradí.

„Šli jsme do zápasu s tím, že pokud chceme udržet druhé místo, musíme vyhrát. Rozhodnuto bylo víceméně v prvním poločase, kdy jsme vedli 3:0, a soupeř se k našemu vápnu skoro nedostal. Druhý poločas už byl v menším tempu,. Trochu jsme promíchali sestavu a posty hráčů, ale povedlo se nám přidat další čtyři branky, i když ten rozdíl mohl být mnohem větší. Domácí gólman pochytal spoustu našich dalších šancí. Jsem rád, že jsme to zvládli s nulou vzadu, i když první střela domácích šla na naši branku až někdy kolem 80. minuty. Chtěl bych poděkovat hráčům a fanouškům za celou sezonu. Škoda jen té, výsledkově ne úplně vydařené jarní části sezony, kdy se nám moc nedařilo, mohlo to být s větším klidem pro nás a možná s větším tlakem na aktuálně první Křinec," zhodnotil trenér Milovic Sergej Vlačiha.

Branky: 15. Tangl, 18. Zedníček, 40., 58. a 65. Dlouhý, 80. Solar, 87. Beneš. Poločas: 0:3.

Loučeň - Hrubý Jeseník 0:2

„Sezonu máme za sebou. Ač už jsme neměli o co hrát, chtěli jsme se rozloučit výhrou. Zápas ale kopíroval naši sezonu. Soupeř byl více na míči, ale my jsme nedokázali proměnit šance. Jen první poločas jsme měli pět jasných. Musíme se dát dohromady a uvidíme, co přinese příští sezona," okomentoval hráč Loučeně Marek Sutter.

„Poslední utkání na Loučeni jsme chtěli potvrdit tři body. Hned od začátku zápasu bylo držení míče na naší straně a otázka byla, kdy dáme první branku. Třikrát v prvních patnácti minutách jdeme sami na branku, avšak bez výsledku. Poté Pecháček z nějakých třiceti metrů pěknou ranou rozvlnil síť. Do poločasu se tak šlo za stavu 1:0 pro nás. Druhý poločas se odehrával ve stejném duchu, kdy v 56. minutě po naší kombinaci Golovko uklidil balon za domácího brankáře. Musím však konstatovat, že mě mrzí neproměňování našich šancí. I když držení balonu bylo tak osmdesát ku dvacveti, tak si Loučeň také vypracovala nějakou šanci. Na to, že to je poslední tým tabulky, jejich hra nebyla zase tak špatná. Škoda jen, že po provedeném podzimu nám nevyšlo jaro. Klukům děkuju a uvidíme, co přinese nová sezona,“ zhodnotil vedoucí mužstva Hrubého Jeseníku Petr Sabol.

Branky: 21. Pecháček, 56. Golovko. Poločas: 0:1.

Sokoleč - Bohemia Poděbrady B 2:5

„Poslední kolo nám nabízí derby jak se patří. Chtěli jsme se na Poděbrady vytáhnout a vrátit jim podzimní porážku. Ale bohužel jsem zaspali začátek zápasu, kdy jsme za patnáct minut prohrávali 0:3. Podařilo se nám ještě dvakrát korigovat výsledek, ale bohužel kvalita soupeře byla nad naše síly," řekl po utkání útočník Sokolče Jiří Čáp.

„Po třiceti minutách bylo prakticky po zápase. Vedli jsme o čtyři branky a utkání se víceméně dohrávalo. Přestože bylo k vidění několik zajímavých okamžiků, už to byl spíše pouťák bez většího nasazení a pohybu. Celkové umístění v tabulce není naší prioritou, pro nás je důležité začlenění mladých hráčů do dospělého fotbalu," uvedl na konci sezony trenér Poděbrad Michal Poděbradský.

Branky: 44. Bártík, 70. Nágl - 4. a 9. Křivský, 15. a 30. Havránek, 61. Řehák. Poločas: 1:4.

Krchleby - Straky 4:0

„Domácí byli lepší, my jsme byli takoví ustrašení. Jsme rád, že už to byl poslední zápas, protože sestavy jsme teď lepili. Snad to teď dáme nějak dohromady a připravíme to na novou sezonu. Náš cíl byl se zachránit, a to se nám povedlo. V tomto směru můžeme být spokojeni. Pár zápasů jsme odehráli slušně, jen tohle byl náš slabší výkon. Krchleby jsou ale momentálně někde jinde, takže jsme s tím trochu počítali," zhodnotil vedoucí Strak Kamil Jeremiáš.

Branky: 14. Obrázek, 24. Kluzáček, 52. a 59. Nedorost. Poločas: 2:0.