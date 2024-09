Sadská – Všejany/Loučeň 0:1

„Zápas se nám vůbec nepovedl, bylo to bez náboje. Je pravda, že se to zrovna sešlo a chybělo nám šest hráčů. Zápas byl vyrovnaný, bohužel jako vždycky jsme dostali první gól. Nějaké šance jsme si vytvořili v obou poločasech, ale nebylo jich tolik, abychom vyrovnali. Bohužel, nebyl to výkon, který bychom potřebovali,“ zhodnotil utkání hráč Sadské Tomáš Plot.

„Na nepříliš dobrém terénu jsme v samém úvodu přežili první velkou šanci domácích, ale potom jsme do poločasu ovládli střed hřiště. Měli jsme dobrý přechod do útoku a svou třetí šanci v zápase jsme využili a dostali se do vedení. Ve druhé půli se samozřejmě domácí snažili utkání zvrátit. Měli sice optickou převahu, ale bez vážnější šance. My jsme si naopak mohli závěr zápasu udělat klidnější, ale své nadějné brejkové situace špatně řešili. Troufnu si ale říci, že tři body jsme si odvezli po právu,“ myslel si trenér hostů Jan Truksa.

Branka: 24. Novák. Poločas:0:1.

Krchleby – Litol 2:3

„Do zápasu jsme vstoupili dobře. Poctivě a kompaktně jsme se bránili a vyčkávali na brejkové situace, což se nám osvědčilo. Dva brejky se nám povedly přeměnit v góly a z dalších jsme výrazně ohrožovali soupeřovu bránu. Soupeř byl sice více na balonu, ale do šancí se dostával sporadicky. Zápas sice moc fotbalové krásy ani z jedné strany nepobral, nicméně o to víc nás těší, že si po bojovném výkonu vezeme zasloužené tři body domů,“ shrnul trenér Litole Tomáš Černý.

Branky: 38. Hurka, 70. Zikmunda – 30. a 46. Řehák, 63. Cáska. Poločas: 1:1.

Hrubý Jeseník – Sokoleč 2:3

„Prvních třicet minut jsme byli na hřišti pouze my a měli asi tři tutové situace. Poté se hra vyrovnala a soupeř měl do konce poločasu také dvě gólové situace. Na konci první půle jsme dali gól a na začátku druhého poločasu jsme navýšili skóre na 2:0. Absolutně nechápu, co se následně stalo, z dvou ztrát dal soupeř během pěti minut dva góly. Hra se tím pádem otevřela, kde byly šance na každé straně. Soupeř opět udeřil po chybě a potrestal nás. Ke konci jsme měli další dvě šance avšak bez změny. I když jsme si to prohráli sami, musím říct, že soupeř hrál dobře a nakonec vyhrál. V kabině jsme si vše řekli a doufám, že následující víkend budeme slavit tři body. Bohužel někdy i nás ta smůla musela potkat,“ zhodnotil zápas vedoucí domácího mužstva Petr Sabol.

„K soupeři jsme přijeli s respektem. Věděli jsme, že kvalita bude na jejich straně, což se i potvrdilo. První poločas se hrál od vápna k vápnu s minimem gólových šancí až do 45. minuty, kdy nám soupeř vsítil vedoucí branku. O poločasové přestávce byla v kabině bouřka. Nic platné, hráči si to nevzali moc k srdci a ve 48. minutě jsme inkasovali podruhé. Od té doby soupeř nepochopitelně otevřel obranu s vizí dát třetí gól. A to se jim stalo osudným. Dvěma rychlými protiútoky zakončenými góly Jirky Čápa jsme srovnali stav na 2:2. Poté nás soupeř zatlačil, my jsme poté prostřídali a díky střídajícím hráčům jsme se po krásné akci Radka Petržálka a následném zakončení Davida Šebora ujali vedení 3:2. Závěr utkání byl hektický, ale zvládli jsme to i díky skvěle hrající obraně v čele s brankářem Romanem Jirákem. Poděkování patří celému týmu za bojovnost a zvlášť všem třem sudím za dobře odvedený výkon,“ zhodnotil mač předseda sokolečského klubu Jindřich Provazník.

Branky: 45. a 48. Šnajdr - 56. a 59. Čáp, 87. Šebor. Poločas: 1:0.

Vykáň – Kostelní Lhota 4:4

„Zápas s Kostelní Lhotou byl co se týče držení míče pod naší kontrolou. Padlo osm branek, kdy soupeř celý zápas musel dotahovat. Nám se nepodařilo udržet dvoubrankové vedení a z poslední střely se hostům podařilo vyrovnat,“ shrnul Martin Dlouhý z Vykáně.

„Od začátku vyrovnaný zápas, což do jisté míry bylo dáno i tím, že domácí tým hrál pouze v jedenácti lidech a neměl nikoho na lavičce. V polovině první půle šlo domácí mužstvo do vedení, o které brzy přišlo. Po poločase domácí tým opět vedl o gól, ale za dvě minuty bylo vyrovnáno. Pak nás domácí mužstvo přitlačilo k vápnu, z čehož rezultoval třetí gól. Domácí dále tlačili, přišla penalta a vedení domácích 4:2. Vypadalo to, že je po zápase, navíc Vykáň kopala ještě jednu penaltu, kterou zahodila. Naše mužstvo se nevzdalo a svojí bojovností zatlačilo domácí, z čehož jsme vytěžili snížení po trestném kopu a v poslední minutě náš útočník vybojoval zdánlivě ztracený balon, servíroval před bránu a bylo vyrovnáno. Remízový zápas, pro domácí ztráta, pro nás malé vítězství,“ uvedl trenér Kostelní Lhoty Patrik Mirvald.

Branky: 30. Huráb, 51. Kočí, 62. a 66. Dlouhý (první z PK) – 35. Poula, 53. Fink, 79. Rulc, 90. Mácha. Poločas: 1:1.

Milovice – Bohemia Poděbrady B 2:0

„Věděli jsme, že soupeř má tým složený hlavně z mladých, rychlých a kvalitních hráčů, podle toho jsme k zápasu přistoupili a zvolili taktiku. Nechali jsme je hrát na vlastní polovině a čekali na jejich chyby. To se nám vyplatilo. První poločas měla Bohemka opticky možná balon víc na svých kopačkách, což ale bylo tím, že jsme je nechali hrát, nebezpečnější jsme ale byli my. Mimo dalších šancí, které jsme měli, se nám naštěstí povedlo do poločasu vstřelit dvě branky, a to celý zápas víceméně rozhodlo. Druhý poločas jsme očekávali nápor a snahu hostů s tím výsledkem ještě něco udělat, ale takticky jsme to zvládli velice dobře a soupeře jsme, až na pár výjimek, do ničeho nepustili. Těší mě, že jsme to dohráli s nulou vzadu a že jsme si to vedení celkem zkušeně pohlídali, protože to byl velmi těžký a kvalitní soupeř. Kluci podali velmi dobrý a poctivý výkon a za to jim děkuji,“ popsal výhru trenér Milovic Sergej Vlačiha.

„Fotbalová nuda. Soupeř nás nechal hrát, byl zatažený a čekal na naši chybu. My jsme si prakticky nic nevytvořili. Prohráli jsme především na nedůraz. Rozhodně nás domácí nepřehráli. Podstatné se událo do přestávky, druhý poločas se pouze dohrával. Soupeř nikam nespěchal a nám to snad i vyhovovalo. Domácí byli blízko k navýšení skóre, nás však podržel brankář. My jsme nebezpeční nebyli,“ řekl trenér Poděbrad Michal Poděbradský.

Branky: 29. a 45. Dlouhý. Poločas: 2:0.

Polaban Nymburk B – Straky 1:1

„V prvním poločase jsme byli lepším týmem a diktovali hru, soupeř bránil jen na své půlce a k ničemu se za celou půli nedostal. My jsme vstřelili gól po standardní situaci, ale další góly jsme už nepřidali. Na začátku druhé půle jsme soupeři darovali lacinou chybou gól na 1:1. Zbytek zápasu jsme opět byli opticky lepší, ale větší šanci jsme si vypracovat nedokázali, a tak oba týmy berou bod. Bohužel pro nás se fotbal hraje na góly a ne na držení míče. V dalších zápasech musíme zlepšit finální fázi,“ okomentoval hráč Polabanu Tomáš Dědek.

„Polaban byl fotbalovější, my jsme to hráli zodpovědně zezadu, protože jsme věděli, že mají mladý tým. Byli jsme trochu oslabení, půjčovali jsme si hráče z béčka. Pro nás to byl šťastný bod. Odehrál se čistý zápas, rozhodčí byli v pohodě, pro nás šťastná remíza,“ uvedl vedoucí Strak Kamil Jeremiáš.

Branky: 18. Kovacs – 47. Soukal. Poločas: 1:0.

Přerov n. L. - Slovan Poděbrady B 3:1

„Další utkání jsme sehráli za krásného počasí na vzorně nalajnovaném domácím pažitu s rezervou Poděbrad. Myslím, že zápas byl velmi pohledný a divákům se musel líbit. Poděbrady byly kvalitní a dokázaly si vytvořit brankové příležitosti. Naštěstí jsme šli brzy do vedení my a ihned po přestávce jsme navýšili náskok na 2:0. Přestože nás ke konci zápasu Poděbrady zatlačily a po jedné tečované střele dokázaly snížit. Na konečných 3:1 pojistil naše další vítězství neúnavný bojovník Veselý. Chtěl bych poděkovat celému týmu za bojovnost a předvedenou hru. Dokázali jsme přežít úvodní tlak soupeře a následně vstřelit rozhodující branky. Musím ale pochválit i soupeře, který nám nedal nic zadarmo. Dokázali si vytvořit šance a pro nás to byl zatím nejtěžší soupeř, se kterým jsme se v této sezoně utkali. Držím palce Poděbradům, aby se jim co nejdříve podařilo obnovit fotbal na domácím stadionu, který jim bohužel zničily povodně. Děkujeme všem fanouškům za podporu,“ shrnul Petr Bařina, brankář Přerova nad Labem.

„Za stavu 0:0 jsme měli dvě gólové šance, ale dobře nás vychytal brankář. Pak přišlo klasicky nedáš - dostaneš a půle byla 1:0. O půli si něco řekneme, ale vše bylo zbytečné, protože ve 46. minutě už to bylo 2:0. V závěru jsme otevřeli obranu a podařilo se nám snížit na 2:1, ale to bylo bohužel vše, a pak domácí přidali pojistku na 3:1 a bylo po zápase,“ ohodnotil utkání David Šťastný ze Slovanu Poděbrady.

Branky: 15. Prokeš, 46. Kolovecký, 83. Veselý – 75. Horák. Poločas: 1:0.

(s přispěním Markéty Stiborové)