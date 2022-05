„Tento týden jsme museli řešit sestavu, aby nás bylo aspoň jedenáct. Chtěli jsme hlavně utkání zvládnout, neboť tradičně se nám zápasy se slabšími mužstvy historicky nedaří. Nakonec to nebyl tento případ a mohli jsme se radovat z výhry,“ popsal hráč z Vykáně David Kramář.

„Od začátku jsme věděli, že jedeme na hřiště lídra soutěže a že nás nečeká nic lehkého. Domácí tým byl od úvodu utkání aktivní, cpal se do koncovky a vytvářel si šance. I když jsme hráli v hodně okleštěné sestavě, dokázali jsme do 35. minuty statečně vzdorovat a domácí mužstvo trochu znervóznělo. Bohužel jsme mu školáckou chybou doslova darovali první branku a záhy po správně nařízené penaltě prohrávali již o dvě. Tak skončil i poločas. Ve druhé půli soupeř přidal další tři góly a zápas v poklidu dovedl ze svého pohledu k povinnému vítězství. Náš tým se však nevzdával, stále se snažil hrát a jediný míč nedostalo domácí mužstvo zdarma, za což bych chtěl klukům poděkovat,“ povídal po utkání asistent trenéra Kostelní Lhoty Patrik Mirvald.

Branky: 24. a 86. Bejbl, 44. Novotný (z PK), 49. Kočí, 75. Bagár. Poločas: 2:0.

Tatce A – Hrubý Jeseník A 4:0

„Vyjeli jsme ve starší sestavě. Těsně před poločasem jsme dostali gól a později jsme už nestačili fyzicky. Soupeř nám pak přidal další tři branky. Bohužel nemáme kvalitní hráče a museli jsme je nahradit staršími, což bylo znát. Prakticky jsme neměli šanci na vyrovnání, trefili jsme akorát na začátku utkání břevno. Čekají nás ještě čtyři kola, ale bojím se, že už se nezachráníme. Budeme bojovat až do konce a uvidíme, jak to dopadne,“ okomentovat trenér Hrubého Jeseníku Josef Frcek.

Branky: 41. Hoznauer, 66. a 72. Festa, 82. Musil. Poločas: 1:0.

Třebestovice – Kněžice 0:6

„Od začátku jsme hráli, jak jsme si před utkáním řekli a připravili jsme se na to, že soupeř hraje jednoduše. Věděli jsme, že musíme zachytávat jejich útočníky, a to se nám dařilo. Chyby tam byly, ale byli jsme silní na balonu, kombinovali jsme a z toho jsme vytěžili šest branek. Pro mě jako obránce je hrozně důležité, abychom nedostávali góly, to se až na pár zbytečných gólů na jaře děje. Teď přijdou zápasy z první trojky a tam si ukážeme, jak na tom doopravdy jsme,“ těší se hráč Kněžic Tomáš Živnůstka.

Branky: 17. Zima, 26., 42., 66. a 71. Hovorka, 84. P. Šorm. Poločas: 0:3.

Bohemia Poděbrady B – Loučeň 6:1

„Herně i výsledkově jednoznačné utkání. Většinu času jsme měli dění na hřišti pod svou kontrolou, a ačkoliv hosté také dokázali několikrát nebezpečně zahrozit, bylo to spíše o tom, kolik z našich gólových šancí dokážeme vytěžit my. Do vedení nám sice pomohla nešťastná vlastní branka kapitána Loučeně po rohovém kopu, ale pak už jsme přidávali další branky po pohledných akcích vlastním přičiněním. Do poločasu to byl Soukup, který úspěšně zakončil své sólo z poloviny hřiště a tentýž hráč v 50. minutě přidal i parádní střelu zpoza vápna. O šest minut později jej navíc napodobil Schulz a bylo prakticky rozhodnuto. Poslední půlhodinu jsme sice po dvou žlutých kartách Křivského odehráli v početní nevýhodě a v oslabení jsme také jednou inkasovali po další parádní střele zpoza vápna, ale poté přidali dvě branky střídající hráči a výsledek 6:1 patrně hovoří za vše. Nezbývá než věřit, že na dobrý výkon dokážeme navázat i v příštím utkání na hřišti Třebestovic,“ doufá za celý tým hráč Bohemie Jakub Málek.

„V úvodu zápasu jsme měli několik situací, které jsme mohli vyřešit lépe a dostali bychom se i do vedení. Bohužel jsme je ale neproměnili. Domácím jsme pomohli dostat se do vedení vlastním gólem po rohovém kopu a tím se hodně nabudili. Do poločasu se jim ještě podařilo dát po samostatné akci jednu branku na 2:0. Ve druhém poločase jsme byli nuceni dvakrát střídat kvůli zranění a hra se nám úplně rozpadla. Výsledkem je takový debakl. Vyvrcholením nepovedeného odpoledne bylo ještě vážné zranění Dominika Holánka,“ uvedl trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

Branky: 9. Archalous, 37. a 50. Soukup, 56. Schulz, 79. Řehák,84. Kaše – 74. Ekl. Poločas: 2:0.

Polaban Nymburk B – Všejany 1:2

„Chtěli jsem samozřejmě potvrdit výhru z předešlého kola, ale bohužel se nám to nepovedlo. Soupeř dal o gól navíc, což rozhodlo celé utkání,“ shrnul kapitán domácích Tomáš Protivný.

„Před zápasem jsme asi nečekali, že vyhrajeme 1:2. Ale bylo to zasloužené vítězství, měli jsme i více brankových příležitostí. Ale samozřejmě domácí tým byl velice dobře rychlostně vybavený, oproti nám byl tým mladší, ale dokázali jsme s nimi hrát. Nikam jsme se nehonili a měli jsme dost brejkových situací. Polaban dokázal srovnat na 1:1, ale my jsme pak přidali ještě jeden gól. Mohli jsme ještě dát další branky z dobrých šancí, ale špatně jsme je zakončili. Odehráli jsme dobré utkání. Jediné, co to pokazilo, byl likvidační zákrok na našeho Boušku, který nedohrál,“ mrzelo trenéra Všejan Jana Truksu.

Branky: 54. Protivný – 20. Šáfr, 70. Bouška. Poločas: 0:1.

Městec Králové B – Přerov n. L. 0:1

„V minulém kole soupeř porazil lídra z Vykáně, ale už před zápasem jsem klukům povídal, že ve stejné situaci přijely Kostomlaty a odjely s prázdnou. Že to bude zase jen o nás a o tom, jak k zápasu přistoupíme. Za krásného počasí a na pěkně připraveném hřišti hned úvod zápasu ukázal, jakým způsobem se bude zápas vyvíjet. V patnácté minutě to mohlo být klidně 2:2. Nejprve šel soupeř sám na bránu, ale náš gólman ho vychytal a za třicet sekund se stejná situace odehrála na druhé straně. V prvním poločase měl soupeř ještě jednu nebezpečnou střelu z vápna, kterou gólman fantasticky chytil. My neproměnili další samostatný nájezd a další šanci při vyběhnutí gólmana, kdy se Šoufkovi podařilo ho přehodit, ale balon skončil asi pět metrů vedle branky. Úvodní poločas se musel divákům oboustranně líbit, bylo to vcelku rychlé a útočné utkání. Druhý poločas byl místy nakopávaná a závěrem zápasu už nikdo nechtěl udělat chybu. Přesto jsme si vypracovali minimálně čtyři jasné šance, ale třikrát balon z malého vápna překopneme, nebo proletí míč celým vápnem. Soupeř hrozil zejména z velkého množství rohových kopů. Když už to vypadalo na remízu, udělali jsme chybu ve středu pole při rozehrávce, nikdo nevystoupil a soupeř v 88. minutě dalekonosnou ranou pod břevno, která ještě zaplavala, rozhodl. Bohužel i takový je někdy fotbal. Neřekl bych, že vyhrál lepší tým, ale šťastnější. Kluci si za předvedenou hru zaslouží pochvalu. Opět ukázali, že se můžou měřit s kýmkoliv, jen je potřeba nabídnuté šance proměnit. Snad se nám to podaří v příštím týdnu v Kostelní Lhotě, kde je potřeba vyhrát,“ má jasno trenér Městce Ladislav Krejčí.

„Na začátku zápasu byly šance na obou stranách. Soupeř měl dvě vyložené šance, potom jsme si příležitosti vytvořili i my. Nicméně, první půle skončila 0:0 po vzájemných šancích. Řekl bych, že hra byla poměrně vyrovnaná. Ve druhé půli nás soupeř docela přehrával. Měl několik příležitostí, ale buď nás zachránil gólman nebo to Městec vstřelil mimo branku. V závěru jsme utkání rozhodli krásnou střelou, kterou trefil Rambousek, a tím jsme vyhráli 0:1. Celkově to bylo šťastné vítězství, ale pro nás zasloužené,“ řekl k zápasu hráč Přerova Petr Bařina.

Branky: 88. Rambousek. Poločas: 0:0.

Kostomlaty n. L. – Předhradí 4:1

„Začali jsme velice aktivně a dostali jsme se brzy do vedení, které jsme postupně navýšili na 3:0. V závěru poločasu soupeř snížil na 3:1. Zápas jsme měli pod kontrolou, ale brzy jsme šli v druhé půlce do deseti, a potom už to byl boj. I v deseti jsme ale měli šance, proměnili jsme až ke konci na 4:1. Také soupeř měl svoje příležitosti, ale v rozhodujících chvílích nás podržel gólman. Musím však podotknout, že i hosté chtěli za každého stavu hrát fotbal a utkání bylo pro diváky atraktivní,“ komentoval kostomlatský trenér Martin Šulc.

„Začali jsme šíleně, hned ve 2. minutě jsme dostali gól z rohu. Myslím, že jsme celkově nehráli špatně, ale vyráběli jsme velké chyby. Brzy jsme obdrželi druhý gól, pak náš brankář Petr Kimmel chytil penaltu a následně jsme inkasovali potřetí. Přesto jsme se nevzdali a do poločasu snížili. Ve druhé půli jsme hráli půlhodiny v početní výhodě, útočník domácích zbytečně fauloval našeho gólmana a po druhé žluté kartě byl vyloučen. Ale moc velká výhoda to pro nás nebyla, sice jsme víc drželi míč, ale nedokázali jsme si vypracovat brankové příležitosti. Naopak domácí hrozili z brejků a přidali čtvrtý gól. V dalším zápase už se potřebujeme zvednout,“ řekl hráč Předhradí Jan Malý.

Branky: 3. Novák, 12. a 35. Klepač, 80. Zalabák – 41. Hlavatý. Poločas: 3:1.