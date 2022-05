„Odehráli jsme další domácí utkání, tentokrát proti Městci Králové. Byl to jednoznačný zápas, který rozhodlo stoprocentní proměňování našich šancí,“ shrnul asistent trenéra Kostelní Lhoty Patrik Mirvald.

„Zápas v Kostelní Lhotě snad nemá význam hodnotit, protože vlastně hodnotit není co. Kdybychom aspoň bojovali, ale kluci si udělali fajn výlet před finálem LM. Takhle se o záchranu nehraje a jestli si kluci myslí, že se soupeř porazí sám, jsou na omylu. Tak snad si z toho aspoň něco vezmou a zabojují v dalších zápasech. Tohle byla ostuda pro celý klub,“ nebere si servítky městecký Roman Šádek.

Branky: 19. a 21. Mácha (druhý z PK), 43. a 45. Fink R., 54. Drobný – 64. Novák. Poločas: 4:0.

Kněžice – Vykáň 1:2

„Potkali se soupeři, kteří hrají kombinační fotbal bez nakopávání a bylo to vidět hned od začátku utkání. Soupeř měl více ze hry, my jsme hráli ze zajištěné obrany. Vykáň jsme nepouštěli do větších akcí. Lidem se fotbal musel líbit. Soupeř předvedl svoji kvalitu a zaslouženě postupuje,“ komentoval hráč domácích Tomáš Živnůstka.

„Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas. Kněžice mají na jaře vítěznou šňůru. A to se potvrdilo, mají kvalitní tým a šli brzy do vedení, když nám nachytali brankáře. Ale už jsme zvyklí otáčet zápasy, tak jsme ještě stihli do poločasu vyrovnat. Ve druhé půli jsme obrat dokonali a připravili Kněžicím první jarní porážku,“ povídal po utkání hráč hostů David Kramář.

Branky: 5. Zima - 36. Moc, 63. Ratner. Poločas: 1:1.

Třebestovice – Bohemia Poděbrady B 1:1

„S prvním jarním bodovým ziskem ze hřišť soupeřů asi musíme být spokojeni, ačkoliv s ohledem k průběhu utkání jsme mohli pomýšlet i na víc. V úvodu jsme byli aktivnější a vypracovali si pár zajímavých příležitostí, ale Svobodovu střelu vyrazil domácí brankář a Zumas ve vyložené šanci netrefil bránu. Jako první tak šly do vedení Třebestovice, kterým jsme nešikovným faulem nabídli pokutový kop, to jim však vydrželo jen minutu, když po pěkné akci zakončené přesným centrem Archalouse vyrovnal Svoboda. Zbytek první půle pak už mnoho zajímavého nepřinesl, vyjma několika zbytečných strkanic a výměn názorů. Druhý poločas začali lépe domácí a hned několikrát míč po centrech z pravé strany nebezpečně poskakoval v našem pokutovém území, ale podařilo se nám odolat. Pak už se hrálo nahoru dolů s náznaky šancí na obou stranách. Nejblíže rozdílové brance byl Svoboda, který mohl korunovat svůj vydařený výkon střelou zpoza vápna, ale orazítkoval pouze tyč domácí brány. V závěrečných minutách však měly slibnou příležitost i Třebestovice, když se jim po faulu na hranici pokutového území nabízela možnost přímého kopu, ale domácí hráč z nadějné pozice pálil jen vedle. V úplném závěru jsme se pak ještě pokusili vystupňovat náš tlak, už to ale nebylo nic platné a nerozhodný stav jsme tak na svou stranu nepřeklopili,“ popsal gólman Bohemie Jakub Málek.

Branky: 21. Lugmayer (z PK) – 22. Svoboda. Poločas: 1:1.

Všejany – Kostomlaty n. L. 4:2

„Navázali jsme na minulé vítězství. První poločas byl atraktivní a zajímavý, kdy jsme se my dostali do vedení po pěkné akci. Hned na to jsme ale inkasovali. Pak jsme ale dali na 2:1 a Kostomlaty dotáhly na 2:2. Do poločasu jsme přidali dokonce na 4:2. Ve druhé půli už gól nepadl, ale některé zákroky byly na červenou kartu, kterou ale rozhodčí udělil až po zákroku loktem na našeho hráče. Kostomlaty tedy dohrávaly v deseti a my zápas víceméně hlídali. Toto vítězství je pro nás sladké, obzvlášť proti Kostomlatům,“ uvedl trenér Všejan Jan Truksa.

„Celý zápas se prakticky odehrál v prvních dvaceti minutách. Domácí šli vždy do vedení, na což jsme dvakrát dokázali odpovědět. Potřetí se nám to už nepodařilo. Domácí přidali ke konci poločasu čtvrtou branku a bylo rozhodnuto. Druhý poločas jsme šli do deseti a už jsme neměli sílu na zvrat,“ uvedl k zápasu trenér Kostomlat Martin Šulc.

Branky: 7. a 35. Černov, 14. Nastoupil, 19. Bouška – 12. Zalabák, 16. Pavlíček. ČK: 65. Pavlíček (Kostomlaty). Poločas: 4:2.

Hrubý Jeseník A – Loučeň 1:3

„Do utkání se nám podařilo vstoupit dobře, prosadil se Holub už v desáté minutě. Myslím, že jsme dobře kombinovali celý první poločas. Sice se domácím podařilo vyrovnat, ale my jsme vzápětí strhli zápas na naši stranu. Poločas skončil 1:2. Ve druhé půli se domácí snažili o vyrovnání, ale kromě jedné akce byli bezzubí. My jsme mohli vítězství pojistit Eklem, ale toho vychytal brankář. Definitivní pojistku pak trefil z trestného kopu Poulíček, kdy vymetl šibenici. Zbytek zápasu se dohrál z povinnosti, protože domácí neměli sílu už na nějaký zvrat. Pro nás to bylo zasloužené vítězství,“ je si jistý trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

Branky: 28. Kunc – 10. Holub, 31. a 78. Poulíček. Poločas: 1:2.

Přerov n. L. – Polaban Nymburk B 5:2

„Opět slavíme vítězství. Odehráli jsme utkání s jedním z nejlepších týmů, s Polabanem. Musím uznat, že Nymburk hrál výborně, ale naši kluci to odbojovali a odměnou byla výhra 5:2. Chtěl bych pochválit celý tým za to, co předvedli. Sehráli jsme jeden z nejlepších zápasů a k vidění byl dobrý fotbal. Po prvním poločase jsme vedli 2:1, skóre otevíral krásnou trefou Veselý. Ve druhé půli jsme vedli 5:1, kdy hosté pak snížili pouze jednou brankou. Přijeli i tři rozhodčí, kteří odřídili zápas, řekl bych skvěle. Velké díky patří také Jiřímu Adamcovi, za to co dělá pro přerovský fotbal a který dal v utkání dva góly,“ nešetřil chválou vedoucí domácího týmu Pavel Cabrnoch.

„Přijeli jsme na zápas jen se třemi stopery v oklestěné sestavě. Smolný a pro domácí šťastný byl první gól. Za stavu 2:1 jsme měli šance na vyrovnaní, ale řešili jsme to špatně. Trápí nás teď koncovka. Musím pogratulovat domácím, protože vedení si pak udrželi a z našich chyb přidali další góly. Příští zápas hrajeme po dlouhé době doma na svém hřišti před svými diváky, tak je chceme potěšit výhrou. Náš cíl je udržet druhé místo a uděláme proto všechno,“ říká za celý tým hráč Polabanu Tomáš Protivný.

Branky: 5. Veselý, 14. a 65. Kratochvíl, 75. a 81. Adamec – 30. Zubák, 83. Krumpholc. Poločas: 2:1.

Předhradí – Tatce 2:4

„Odehráli jsme další nepovedený zápas, nedokázali jsme se vyrovnat s rychlostí soupeře a pykali jsme za chyby, které jsme dělali. Celý zápas jsme prohrávali, vyrovnat se nám ani v jednu chvíli nepovedlo. Hrálo se ofenzivně, obě mužstva si vytvořila dost šancí, celkově jich měli hosté víc. Nedaří se nám. Po delší době jsme se sešli v hojnějším počtu, ale ani to nám nepomohlo. Situace pro nás není jednoduchá, ale nevzdáváme se,“ komentoval utkání Jan Malý, hráč Předhradí.

Branky: 28. a 78. Kyncl – 9. a 35. Vašíček, 22. Musil, 86. Březina (z PK). Poločas: 1:3.

Markéta Stiborová