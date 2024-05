Milovice - Loučeň 3:1

„Povinnost splněna, ale moc fotbalové krásy tam nebylo, spíš to připomínalo takový pouťák. První poločas to bylo z naší strany ještě celkem dobré a mohlo to skončit větším rozdílem, ale to je opět naše zahazování šancí. Druhá půle už byla taková nijaká. Hosté snížili a vycítili ještě šanci, ale my jsme hned po pár minutách rozhodli a bylo víceméně po zápase. I přes jejich postavení v tabulce, Loučeň rozhodně nepřijela odevzdaná a řekl bych, že bojovali možná víc, než my," řekl k zápasu trenér Milovic Sergej Vlačiha.

„Sestavu jsme dávali težko dohromady. Ještě ve čtvrtek nás bylo devět. Chtěli jsme hlavně bránit, což se dařilo. Samozřejmě domácí byli většinu času na míči. První poločas skončil 1:0, Milovice měly asi tři gólovky, přičemž oba týmy trefily břevno. Hned ze začátku druhé půle jsme dostali druhý gól. I když jsme stihli snížit, na bod to nebylo," komentoval hráč hostů Marek Sutter.

Branky: 13. Tangl, 47. Grus, 81. Wagner - 73. Prisčák. Poločas: 1:0.

Straky - Kostomlaty n. L. 1:2

„Jsem hodně zklamaný, jaké jsme zahodili šance. Můžu Kostomlatům pogratulovat k vítězství. My jsme tentokrát nešli za cílem dostat tři body. Tentokrát se na nás i přilepila smůla a museli jsme improvizovat se setavou. Za týden jedeme do Křince, tak uvidíme," uvedl vedoucí Strak Kamil Jeremiáš.

„K zápasu jsme přistoupili zodpovědně, každý hrál za druhého. Byl to týmový výkon, což nám v minulých zápasech chybělo. Hráli jsme bez nervů, s chutí, a i přestože jsme inkasovali jako první, skóre se nám podařilo otočit. Kéž bychom na to navázali příští víkend, protože radost z vítězství nikdy neomrzí," zhodnotil utkání gólman Kostomlat Martin Vacek.

Branky: 58. Soukal - 22. Čepek, 84. Ševčák. ČK: 91. Popelka (Straky). Poločas: 0:0.

Bohemia Poděbrady B - Krchleby 1:5

„Nezačali jsme špatně. Byli jsme dost na míči, ale chybělo nám zakončení. Většina našich akcí končila kolem vápna soupeře, přesto jsme se dostali do vedení. Postupem času nám začal vadnout pohyb a řekl bych, že i chuť vyhrát. Prostě jsme se zúčastnili. Krchleby mají kluky, kteří mají věk, menší nadváhu, ale taky to mají pořád v noze. Doplňuje je pár rychlostních typů. Byly produktivní a my bohužel hráli pod naše možnosti," uvedl trenér rezervy Poděbrad Michal Poděbradský.

„Hrálo se v takovém volném tempu. Řekl bych, že to bylo první poločas vyrovnané utkání, ale my měli více brankových příležitostí, které jsem proměnili. Druhý poločas jsem si zápas už pohlídali a ještě jsme přidali dvě branky," měl radost hráč Krchleb Jan Bobek.

Branky: 23. Orestis - 34. a 42. Kluzáček, 39. Bobek, 56. Bažo, 70. Flachbart. Poločas: 1:3.

Přerov n. L. - Všejany 8:2

„Všejany sem přijely s tím, aby to odehrály a neudělaly ostudu. Ze začátku to vypadalo, že se ani nesejdou, ale dorazily, všechna čest. Zápas se nesl v duchu, kolik dáme gólů. Oba góly jsme dostali po našich chybách. Přišlo se podívat opět hodně fanoušků. Myslím, že kdyby nechyběli ještě naši tři hráči, skóre by bylo ještě vyšší," shrnul vedoucí Přerova Pavel Cabrnoch.

„Výsledek hovoří jednoznačně, i když jsme si zahráli fotbal. Zase jsme neměli brankáře, museli jsme do branky postavit kluka z pole. Góly nám přibývaly, ale odehráli jsme to v pohodě, bez faulů. Musíme se soustředit na další týden, kdy jedeme do Předhradí. Budeme se snažit nahrát ještě nejaký bod, jestli se posuneme o příčku v tabulce. Chtěl bych se ještě vrátit k zápasu s Litolí a rozhodčímu Černému. Přeju mu, aby se mu v dalších zápasech dařilo lépe, jak po stránce soudcovské, tak i po stránce lidské. A aby nemuselo docházet k takovému hodnocení jako z mé strany, a pokud ano, aby bylo jen pochvalné," dodal všejanský trenér Jan Truksa.

Branky: 12. Homola, 16. a 38. Šenkýř, 31. a 59. Kratochvíl, 44. Plíšek, 67. Adamec, 83. Martínek - 34. Novák, 74. Hallík (vlastní). Poločas: 5:1.

Hrubý Jeseník - Polaban Nymburk B 3:4

„Asi to není úplně očekávaný výsledek, ale šli jsme si pro něj od začátku zápasu. V té sestavě, když jsme měli šest dorostenců a dva mladší dorostence, je to parádní proti třetímu týmu v tabulce. Kluci to odmakali. Na konci za stavu 3:3 bylo vidět, že chtějí výhru. Teď jedeme na Loučeň, uvidíme, v jaké sestavě," je zvědavý hráč Polabanu Tomáš Protivný.

Branky: 10. Ott, 50. Golovko, 81. Kovář (z PK) - 8. Hrbáček, 45. Svoboda, 74. Kovacs L., 81. Šebela. Poločas: 1:2.

Křinec - Sokoleč 0:3

„Jak jsem minulý zápas kluky pochválil, za tento zápas to tak nebude. Prohráli jsme si to sami. Zase jsme běželi párkrát sami na bránu, měli jsme i další šance, ale nebyli jsme schopni dát gól. Když se nám nepodaří dát nějakou branku ani z tohohle, to je pak celkově těžké. První dvě branky jsme naším nedůrazem a špatným přistupováním v našem vápně soupeři darovali. U třetí branky jsme propadli v obraně a hostující hráč už pak neměl problém to proměnit. I když jsme měli víc balon na kopačkách, hlavně druhý poločas, nikam to nevedlo. Celkově se to nepovedlo, ale to se stává. Je potřeba se vrátit k našemu fotbalu a za týden vše odčinit," shrnul trenér domácích Milan Švábenský.

„Na utkání k prvnímu celku tabulky jsme přijeli bez posil z našeho áčka, navíc nám chyběli dva hráči základní sestavy, takže jsme museli trochu improvizovat. Nicméně taktický plán byl jasný, víme přesně, jaký systém hry domácí tým praktikuje a až na pár výjimek se nám ho podařilo velmi dobře eliminovat. Křinec působil v zápase celkem bezradně, což dokazovalo několik velmi peprných komentářů stopera Čuříka ke svým spoluhráčům. Do šaten se šlo za pohodového stavu 0:2, který zařídil dvěma skvělými průniky levý obránce Jan Bártík. Ve druhé půli nás domácí logicky zatlačili, ovšem i vyložené šance zneškodnil ve formě chytající Roman Jirák. Definitivní tečku na výsledku zařídil krásným lobem střídající dorostenec Josef Král. Mužstvo musím pochválit, zvládnutý taktický plán a perfektní kolektivní výkon podtržený již zmíněnými hvězdami utkání," okomentoval Václav Mrzena ze Sokolče.

Branky: 23. a 43. Bártík, 89. Král. Poločas: 0:2.