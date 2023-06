„Proti velkému favoritovi jsme začali výborně, hned v 5. minutě se dostal Štěpánek za obranu. Vznikl z toho pokutový kop, který Poulíček bez problému proměnil. Vedení jsme drželi asi do 30. minuty, ale mezi tím jsme přišli o dva klíčové hráče Poulíčka a Holuba a museli jsme nuceně střídat. Ve druhém poločase jsme se spíše bránili. Stav 1:1 jsme drželi až do 72. minuty, kdy se nám zranil Štěpánek. Naše koncepce se rozpadla a hosté toho zkušeně využili. Ovládli konečnou čtvrtinu zápasu a dali nám tři góly,“ uvedl trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

„Do zápasu jsme šli s tím, že musíme od prvních minut ovládat hru, což se nám vůbec nepovedlo a soupeř nás po brzké penaltě potrestal. S postupem času jsme hru vyrovnali a vytvářeli si mnohem více šancí. Jednu z nich jsme pak stihli do poločasu proměnit. Druhý poločas už byl spíše o tom, jak se vypořádáme s týmem, který působil hodně unaveně a odevzdaně. To se nám povedlo dalšími třemi brankami rozhodnout,“ shrnul utkání autor dvou gólů Martin Grospič.

Branky: 6. Poulíček (z PK) – 32. a 81. Grospič, 72. Najmon, 75. Hora. ČK: 83. Prisčák (Loučeň). Poločas: 1:1.

Tatce – Polaban Nymburk B 1:7

„I když jsme nastoupili v hodně okleštěné sestavě, a kdy za nás nastoupili hráči po ročním zranění, musím říct, že tempo zápasu jsme od začátku zápasu diktovali my. Dali jsme rychlé a hezké góly po pěkných akcích. A ve vší úctě k soupeři, to měla být a byla povinnost přivézt domů tři body. Děkuji klukům za odvedený výkon,“ řekl Tomáš Protivný z Polabanu.

I.B třída: Okresní derby v Jíkvi nabídlo deset gólů, hattrick nasázel Klimpl

Branky: 80. Pokorný – 24. a 74. Kovacs L., 30. Protivný, 36. Hrbáčk (z PK), 40. Kovacs J., 52. Šimon, 73. Novák. Poločas: 0:4.

Bohemia Poděbrady B – Předhradí 4:2

„Přestože se to zdá být skoro nemožné, nastoupili jsme s ještě mladším mužstvem než obvykle. Všichni kluci se s tím popasovali velmi dobře. Po celý zápas jsme byli více na míči a soupeř hrál ekonomicky, což je pochopitelné. Zkušení hosté však dokázali potrestat naše chyby a ujali se vedení. I díky hattricku Archalouse jsme skóre otočili v náš prospěch a potvrdili domácí neporazitelnost,“ zhodnotil trenér domácího týmu Michal Poděbradský.

„Na zápas jsme těžko lepili sestavu. Někteří hráči, co do utkání nastoupili, nebyli zdravotně stoprocentně fit. Brzy jsme prohrávali, ale Rosenheim vyrovnal, když si našel propadlý míč po autu a prostřelil brankáře. Pak se Souček trefil k tyči. Vedení nám ale do poločasu nevydrželo, dostali jsme úplně stejný gól jako první. Nechali jsme volného domácího útočníka, který zpoza vápna po zemi skóroval. Ve druhé půli daly Poděbrady na 3:2, čtvrtému gólu domácích předcházela evidentní hra rukou jejich obránce, který tím zastavil náš útok a založil gólový brejk. V závěru ještě nedal Trumpus penaltu. Některé útočné akce jsme mohli vyřešit líp, ale ve stavu, v jakém jsme byli, jsme těžko mohli uhrát lepší výsledek," zhodnotil hráč Předhradí Jan Malý.

Branky: 10., 37. a 67. Archalous, 72. Schulz – 19. Rosenheim, 30. Souček. Poločas: 0:0.

Kostomlaty n. L. – Přerov n. L. 1:5

„Bohužel musím konstatovat, že jsme na totálním dně, od kterého nemáme sílu se odrazit. Teď se to projevilo ve vrchovaté míře. Toto, co jsme předvedli, se nedá nijak jinak nazvat. Bohužel nemám sílu k tomu něco víc dodat,“ shrnul trenér Kostomlat Martin Šulc.

„Ulovili jsme výhru 1:5 a důležité body do tabulky. Určitě bych vyzdvihl hráče a kapitána Prokeše, který nastřílel hattrick. Domácí Kostomlaty nehrály dobře a nám se podařilo vsítit dohromady pět gólů, domácí proměnili pouze pokutový kop ve 13. minutě. Za výhru jsme určitě rádi, i když jsme bodově už zachráněni,“ komentoval utkání vedoucí Přerova Pavel Cabrnoch.

Branky: 13. Novák (z PK) – 2., 36. a 88. Prokeš (třetí z PK), 25. Veselý, 73. Houdek (vlastní). Poločas: 1:3.

Krchleby – Kněžice 6:2

Branky: 4., 42., 58. a 64. Flachbart, 50. Šnajdr, 56. Kulhánek – 83. Sedláček J., 90. Hovorka. Poločas: 2:0.

Hrubý Jeseník A – Litol A 1:0

„Utkání je těžké komentovat. V zápase jednomu mužstvu nic nechybělo, domácí jsou v soutěži zachráněni a my jsme bez myšlenek na vyšší soutěž. Nebylo to pohledné utkání, spoustu nakopávaných balonů a osobních soubojů, přesto domácí po vydařené kombinaci zaslouženě zvítězili 1:0. Sudí rozdal spoustu karet, někdo by si mohl myslet, že nasbíral všechny žaludy a k tomu měl tři žolíky. Zápas se vlivem karetních trestů a zranění dohrávalo devět na devět. Ještě prosím OFS Nymburk o dotace na balony do Hrubého Jeseníku, jelikož od 46. minuty nebyl v okolí dvou kilometrů žádný hratelný balon, přestože na rozcvičku jich bylo nespočet,“ konstatoval Tomáš Černý z Litole.

Branka: 22. Kunc. ČK: 47. Golovko, 52. Kunc – 61. Ježek. Poločas: 1:0.

VIDEO, FOTO: Souboj Slovanů vyhrály Poděbrady, Lysá zlobila až do konce

Křinec A – Všejany 3:2

„Poslední zápas se Všejany jsme zvládli, ale byla to fuška. Nám se celkově moc nechtělo, a podle toho to také vypadalo. Nějaké šance během zápasu jsme měli, ale musím uznat, že nás podržel brankář Šmelhaus. Když už jsme dali branku, soupeř vždy z penalty vyrovnal. Naštěstí si hosté dali vlastní gól, a i to nám zajistilo, že jsme na jaře doma prohráli jen jednou. To ještě smolně s Rožďalovicemi. Teď jedeme dvakrát ven, proto jsme rádi, že jsme se rozloučili s domácími fanoušky výhrou,“ je rád trenér Křince Milan Švábenský.

„Dali jsme dohromady jedenáct hráčů a dvanáctého, který už skončil fotbalovou kariéru, takže jsme věděli, že to bude těžký zápas. Hráli jsme odzadu, což domácím dělalo problémy. Sice drželi více balon, ale nedostali se do větších šancí. Bohužel jsme si dali jednoho vlastňáka a přišla tam i jedna červená karta na Sameše, který byl nejlepším hráčem na place. Myslím, že jsme zvolili dobrou taktiku a odehráli jsme dobré utkání. Měli jsme určitě více šancí než domácí, proměnili jsme dvě penalty,“ komentoval utkání trenér Všejan Jan Truksa.

Branky: 31. Pěkný, 45. Kulich, 71. Kašpar (vlastní) – 34. Novák (z PK), 47. Hofírek (z PK). ČK: 81. Sameš (Všejany). Poločas: 2:1.

Markéta Stiborová