„Vytvořili jsme si několik vyložených šancí, které jsme nevyřešili dobře. První poločas jsme měli vést větším rozdílem. Potom ze začátku druhého jsme se nechali zbytečně vyloučit a celý poločas jsme hráli o deseti, kde jsme šli do vedení 3:1. Bohužel jsme se prakticky celou druhou půli bránili a soupeř dokázal srovnat. Chybí nám klid na balonu a v útočné fázi jsme zbrklí. Tenhle zápas jsme měli zvládnou za tři body,“ řekl po utkání autor prvního gólu Kněžic Tomáš Živnůstka.

„Zápas jsme měli zvládnout daleko lépe. Sice jsme jeli pouze v jedenácti lidech, ale to je asi problém i jinde. Ze začátku jsme měli asi dvě šance, ale prvně udeřili domácí. Proměnili po standardní situaci hlavičkou. Pak ještě přidali druhou branku a my stačili do konce poločasu snížit na 2:1 pěknou střelou z vápna. Do druhé půle jsme šli s cílem, že utkání otočíme, protože soupeř nebyl nepřekonatelný. Ve druhém poločase šel soupeř do deseti, ale dokázal navýšit skóre na 3:1. My museli dotahovat. Nejdříve se trefil Nastoupil krásnou střelou z dálky a znovu jsme ožili. Potom jsme srovnali na 3:3 a ještě zbylo deset minut do konce utkání. Před zápasem bych remízu bral jako zbytečnou, ale po průběhu hry jsem za remízu rád,“ zhodnotil trenér Všejan Jan Truksa.

Branky: 21. Živnůstka, 38. V. Šorm, 57. Hodoň – 40. a 77. Miškovský, 69. Nastoupil. ČK: 47. Brzák, 89. V. Šorm (oba Kněžice). Poločas: 2:1.

Bohemia Poděbrady B – Rožďalovice 2:1

„K utkání jsme nastoupili notně posíleni o několik hráčů A mužstva. Soupeř nám však byl rovnocenným protivníkem. Nakopávaná hra soupeře za naši obranu na rychlé útočníky byla nepříjemná, ale dokázali jsme si s ní poradit. Do vedení nás poslal Charvát. O pár minut později hosté po rychlém protiútoku vyrovnali. Ve druhém poločase jsme se zlepšili v kombinaci a Havránek nás nádhernou střelou opět poslal do vedení. Hosté v posledních minutách usilovali o vyrovnání, stav utkání se však již nezměnil. Chtěl bych vyzvednout výborný výkon dorostence Svobody,“ komentoval trenér domácího celku Michal Poděbradský.

„Utkání se odehrálo za krásného fotbalového počasí na nádherném hřišti, se soupeřem, který nastoupil se sedmi hráči z A týmu. Zápas měl tedy spíše parametry I.A třídy, ve kterém naši hráči velmi dobře obstáli. Dokonce jsme soupeře ve druhé půli jednoznačně přehráli. Utkání, kterému by slušela remíza, rozhodl domácí hráč krásnou střelou zpoza vápna. Šťastnějšímu soupeři blahopřeji k vítězství,“ řekl trenér Rožďalovic Radim Králík.

Branky: 29. Charvát, 68. Havránek – 35. Hora. Poločas: 1:1.

Polaban Nymburk B – Přerov n. L. 3:0

„Věděli jsme, že přijede urputný soupeř, dobře fyzicky připravený. Chtěli jsme hrát zodpovědně zezadu, a to se nám většinu zápasu dařilo. Rychlý gól nás trochu uklidnil. Potřebovali jsme získat tři body po minulém nevydařeném utkání. Chci poděkovat za odbojovaný výkon a našim dorostencům, kteří měli opět už jeden zápas v nohách,“ poděkoval kapitán polabanského béčka Tomáš Protivný.

Zdroj: Petr Stibor

„První poločas byl ještě celkem vyrovnaný. Druhou půli nás ale soupeř z Nymburka fyzicky i herně přehrál. Musím říct, že tentokrát jsme neměli ani vyloženou šanci na bodový zisk. Nymburk byl lepší po všech stránkách. Klukům poděkuji za bojovnost a nyní se musíme soustředit na další utkání, které sehrajeme s Kněžicemi. Už potřebujeme i my nějaké body,“ apeluje vedoucí Přerova Pavel Cabrnoch.

Branky: 14. Kovacs, 56. Hrbáček, 82. Protivný. Poločas: 1:0.

Kostomlaty n. L. – Loučeň 1:0

„Zápas byl z naší strany ne moc herně povedený. První poločas vázla kombinace, hosté hrozili z brejků, my jsme útočili do plných a nedokázali jsme se prosadit. Druhý poločas už byl jenom o dobývání branky hostů, ale přes zhuštěný prostor jsme se těžko prosazovali. Určitě jsme rádi za gól, který pro nás znamená tři body, ale to je jediné, s čím jsem spokojen,“ uvedl trenér Kostomlat Martin Šulc.

„Do Kostomlat jsme přijeli v jedenácti lidech s jedním brankářem v bráně a s druhým v útoku. Posledních patnáct minut jsme navíc hráli po zranění v deseti lidech. Domácí měli míč častěji na kopačkách a spoustu standardek. Na vyložené šance jsme však vyhráli, šli jsme třikrát sami na bránu. Bohužel jsme nedali a soupeř utkání rozhodl po standardce v 90. minutě. Musím ale kluky pochválit, na hřišti nechali všechno,“ zhodnotil zápas Marek Sutter z tábora hostí.

Branky: 90. Novák. Poločas: 0:0.

Krchleby – Tatce 4:0

„Soupeř přijel s cílem uhrát remízu. První poločas jsme se těžko dostávali do zakončení, jelikož velice slušně bránili. V poločase jsme si řekli, že to bude jen o tom dát první gól, a že se hra více otevře. Taky to tak přesně bylo. Druhá půle byla už jednoznačná,“ zhodnotil hráč Krchleb Jan Bobek.

Branky: 66. a 85. Flachbart, 68. Nedorost J., 74. Kulhánek. Poločas: 0:0.

Křinec A – Hrubý Jeseník A 4:1

„Derby s Jeseníkem jsme zvládli, a za to jsme samozřejmě rádi. Jinak fotbal moc krásy nepobral a celkově to byla spíš kopaná než fotbal. Rozhodující bylo, že jsme v rozmezí necelých patnácti minut dali tři góly, a to o zápase rozhodlo. Utkání začalo vyrovnaně a hosté měli první šanci, kterou Kumstýř chytil. Pak se to srovnalo, postupem času jsme dali tři góly a v podstatě bylo po fotbale, i když soupeř do poločasu gól dal. Druhý poločas byl spíš boj než fotbal a celkově jsme to nějak ukopali. Nevím jak soupeř, ale z naší strany to nebylo moc povedené utkání. Na to se ale budoucnost ptát nebude. Vyhráli jsme zaslouženě, měli jsme víc šancí a celkově jsme byli lepší. Body z derby zůstaly doma a teď je potřeba se soustředit na venkovní zápas na Loučeni. Tento víkend jsme měli v Křinci zatím největší návštěvu fanoušků,“ byl rád trenér Křince Milan Švábenský.

Branky: 25. Kalka, 27. Lebduška, 30. Král, 55. Vondrlík – 44. Chroust. Poločas: 3:1.

Předhradí – Litol A 0:2

„Do utkání jsme stejně jako před týdnem vstoupili šíleně. Po patnácti minutách jsme prohrávali 0:2, a pak už jsme to měli složité. Hosté na tom byli dobře fyzicky i fotbalově. Několik solidních útočných akcí jsme předvedli, ale nedokázali jsme je dotáhnout do nebezpečnější střely. Máme problémy dávat góly, opakuje se to. Největší příležitosti jsme měli okolo 75. minuty po rohových kopech, ale míč jsme do brány nedotlačili. Hosté měli taky další šance, ne nadarmo jsou v tabulce vysoko,“ uvedl kapitán Předhradí Jan Malý.

„Hoši, tady jsem nikdy nevyhrál,” prohlásil kapitán a trenér Litole Černý před utkáním. „Nic jsme nenechali náhodě a hned od začátku jsme byli aktivnějším týmem. Nenechali jsme soupeře rozehrát a odměnou pro nás byla rychlá branka, kterou vstřelil krásnou střelou Dzurko. V tlaku jsme pokračovali a zaznamenali další branku. Domácí neměli žádnou vyloženou šanci na skórování, ohrozili našeho brankáře pouze z větší vzdálenosti, ale s tím si Loudil bez zaváhání poradil. Ve druhém poločase jsme měli pár šancí, bohužel jsme je nedokázali proměnit, a dali tak domácím možnost na zdramatizování utkání. Několik rohů a centrovaných balonů do našeho vápna jsme odbránili a utkání skončilo naší zaslouženou výhrou. Výkon ale stále není optimální a kritika by mohla převládat,“ ukončil hodnocení zápasu s Předhradím kapitán Litole Tomáš Černý.

Branky: 9. a 14. Dzurko. Poločas: 0:2.

Markéta Stiborová