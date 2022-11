„Do našeho posledního domácího utkání jsme vstoupili podle plánu aktivně, ač oslabení o naše důležité ofenzivní hráče. I tak jsme zápas do poločasu rozhodli. Po přestávce jsme přidali po krásné akci další branku, a to jsme dali do hry naše nadějné dorostence, aby získali zápasovou minutáž. Utkání jsme do konce kontrolovali a soupeře nepustili do žádné brankové příležitosti,“ komentoval trenér Rožďalovic Radim Králík.

„Domácím jsme nabídli gól na zlatém podnosu, čehož využili. V závěru poločasu pak soupeři zahrávali rohový kop, který se jim povedl a zvýšili na 2:0. Do druhého poločasu jsme trochu přestavili řady a snažili jsme se hrát otevřenější fotbal. Bohužel jsme ale nevyužili naši šanci a vzápětí nás domácí potrestali z rychlého protiútoku. Do konce zápasu se už nic nezměnilo. Stále nás trápí neproměňování šancí a špatné řešení gólových situací,“ řekl trenér hostů Otakar Ottomanský.

Branky: 32. Dont, 44. Vlasák, 51. Hora. Poločas: 2:0.

Litol – Hrubý Jeseník 9:0

„Neříká se mi to vůči soupeři lehko, ale utkání se hrálo prakticky na jednu branku. Soupeř neměl kvalitu a byla jen otázka, kolik dokážeme vstřelit branek. V prvním poločase to bylo ještě mírné, zaznamenali jsme pouze dvě trefy, a to druhá byla z pokutového kopu. Ve druhém poločase si naši ofenzivní hráči otevřeli střelnici a soupeři jsme nastříleli sedm kulí jako v Sarajevu. Vzhledem k průběhu je to ještě mírný výsledek, mohlo to být klidně 15:0. Více než branky mě ale těší zapracování dalších dorostenců a samozřejmě čisté konto,“ byl rád kapitán domácího týmu Tomáš Černý.

Branky: 34., 52. a 74. Dzurko, 40. Neuhausel (z PK), 53. Baran, 56. a 78. Černý, 65. Zoubek, 68. Řehák. Poločas: 2:0.

Kněžice – Krchleby 0:2

„Utkání jsme nezačali dobře a brzy jsme inkasovali. Špatně jsme bránili, nedokázali jsme přebírat hráče a soupeř byl lepší. Postupně jsme se ale dostali do zápasu a vytvořili si několik vyložených šancí, které jsme bohužel neproměnili,“ smutnil hráč Kněžic Tomáš Živnůstka.

„Na velice špatném a těžkém terénu se nehrál moc pohledný fotbal. V naší hře byla spousta nepřesností a chyb. Do poločasu jsme dali šťastnou branku, jinak se hrálo bez vyložené šance. Druhý poločas měli hosté čtyři vyložené gólové příležitosti a ve všech nás podržel brankář. My měli jednu a tu jsme proměnili,“ zhodnotil kapitán Krchleb Jan Bobek.

Branky: 6. Hochmal (vlastní), 53. Doležal. Poločas: 0:1.

I.B třída: Milovice okresní derby prohrály a střídají trenéra

Všejany – Křinec 2:2

„Zápas byl poznamenaný úmrtím našeho dlouholetého fanouška a bývalého fotbalisty. Věnovali jsme mu tichou vzpomínku. Věřili jsme, že bychom mohli Křinec porazit, protože jsme posledních zápasy zvládali herně dobře. V prvním poločase jsme předváděli nejlepší fotbal podzimu. Bylo to možná i proto, že jsme se sešli v plné sestavě. Bohužel jsme ale do poločasu prohrávali 0:1. Věděli jsme ale, že herně máme tlak a výborně kombinujeme. Hned jsme ale na začátku druhé půle inkasovali druhou branku. Nepolevili jsme a během asi deseti minut jsme vyrovnali na 2:2. Pak i Křinec měl své šance. V závěru jsme se pokoušeli strhnout hru na naši stranu a těsně před koncem došlo k faulu. Vzápětí byly obě strany odměněny červenou kartou. Byl to boj a rychlý fotbal. Myslím si, že jsme byli lepším týmem,“ shrnul trenér Všejan Jan Truksa.

„Pocity ze Všejan mám takové rozporuplné. Vedli jsme o dva góly, a nakonec bereme jen bod. Myslím si ale, že se to uhrát dalo a mohli jsme si odvézt výhru. Zvláště, když takhle vedeme. Celkově je ale remíza i spravedlivá, když vezmu průběh zápasu. Domácí měli hodně nebezpečné rohy a trestné kopy, ale to jsme nějak ubránili. Jinak ze hry toho soupeř moc neměl, ale my také ne. Utkání bylo ale hodně důrazné a byl to spíš boj než fotbal. Vyvrcholilo to červenými kartami na každé straně. My už vyhlížíme delší dobu konec sezony, protože jsme rádi, že to dáme týden co týden dohromady. Máme dost zraněných hráčů, proto se těšíme na poslední domácí zápas s Přerovem, abychom se v zimní přípravě mohli dát zdravotně do pořádku,“ řekl trenér hostů Milan Švábenský.

Branky: 55. Putorík, 57. Bouška (z PK) – 43. Kalka, 49. Čuřík. ČK: 90. Nastoupil – 90. Trčka. Poločas: 0:1.

Polaban Nymburk B – Tatce 6:2

„Předposlední utkání podzimní části sezony jsme odehráli na domácím hřišti. Začátek se nám vydařil a po několika slibných akcích jsme vedli 1:0. Ve 34. minutě jsme zvýšili vedení, ale čtyři minuty poté nás soupeř potrestal naší chybou a snížil brankový rozdíl. S koncem prvního poločasu se nám podařilo ještě vstřelit branku a do kabin jsme šli s dvoubrankovou rezervou. Začátek druhého poločasu nebyl podle našich představ a dlouho jsme nemohli vstřelit branku. Až v 68. minutě jsme zvýšili skóre na 4:1. Obratem soupeř vstřelil branku a upravil skóre na 4:2. Do konce utkání jsme přidali ještě dvě branky a stvrdili jsme zasloužené vítězství,“ okomentoval domácí zápas trenér Marek Krumpholc.

Branky: 25. Vacík, 34. a 45. (první z PK), 68. Hájek, 76. Zubák, 83. Protivný – 38. Pokorný, 70. Musil. Poločas: 3:1.

Přerov n. L. – Kostomlaty n. L. 1:4

„Kostomlaty byly v tomto utkání jednoznačně lepším týmem. Za stavu 1:1 jsme měli kopat penaltu, která nebyla písknuta. Pak nás ale hosté úplně přejeli a všechny šance, které si vytvořili, dokázali proměnit. Soupeř si zasloužil vítězství a tři body,“ uvedl vedoucí Přerova Pavel Cabrnoch.

„V Přerově se nám dlouhodobě nedaří, a tak jsme po posledních nepovedených zápasech měli z utkání obavy. Vrátili jsme se ale ke své kombinační hře a celý zápas jsme měli pod kontrolou. Šli jsme do vedení, ale domácí rychle vyrovnali. To nás nerozhodilo a do půle jsme navýšili na 3:1. Druhý poločas jsme brzy přidali čtvrtý gól a vedení jsme si již pohlídali. Za výkon musím kluky pochválit, neboť jsme vyhráli naprosto jednoznačně a zaslouženě,“ řekl nadšeně trenér Kostomlat Martin Šulc.

Branky: 14. Kratochvíl – 12. a 49. Pavlíček, 32. a 43. Klepač. Poločas: 1:3.

Předhradí – Bohemia Poděbrady B 1:0

„Vydřeli jsme důležitou výhru, ale myslím, že jsme měli daleko víc šancí než soupeř. V prvním poločase jsme hosty nepustili k ničemu, sami jsme příležitosti opět zahazovali. Naštěstí ve druhé půli se po pěkném individuálním průniku prosadil Sandro Nanič. Další šance, a nebylo jich málo, jsme opět neproměnili. Hosté poslali po přestávce do hry průběžně dva hráče z áčka, ale dokázali jsme si s tím poradit a výhru jsme udrželi. Hrálo se na těžkém terénu, bohužel v tomto období s tím nic neuděláme,“ uvedl kapitán Předhradí Jan Malý.

„Když si zápas zpětně vyhodnotím, prohráli jsme si ho ještě, než opravdu začal. Hrálo se na hrozném terénu a my se tím nechali otrávit už při rozcvičce. Soupeř k tomu přistoupil diametrálně odlišně a zcela po zásluze nás porazil,“ uznal trenér rezervy Bohemie Poděbrady Michal Poděbradský.

Branky: 51. Nanič. Poločas: 0:0.

Markéta Stiborová