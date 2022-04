„Hosté byli po celý čas utkání ve všech činnostech jasně lepší. My jsme byli těžkopádní a občas jsme působili bezradně a nabízeli jsme jim svými chybami spoustu brankových příležitostí. Oni je rádi využívali. Odehráli jsme jeden z nejhorších zápasů a soupeři mohu jen pogratulovat k výhře,“ řekl k zápasu trenér domácích Otakar Ottomanský.

„Zápas s Loučení byl asi náš nejlepší za probíhající sezonu. Dobře jsme napadali a soupeři znepříjemnili hru. Získávali jsme druhé balony a skvěle zahrála záloha, kde si kluci vyhověli. Jsem spokojen s výkonem všech hráčů. Teď náš skvělý výsledek musíme potvrdit za týden s Hrubým Jeseníkem,“ uvedl střelec druhého gólu Kněžic Tomáš Živnůstka.

Branky: 12. Šorm P., 22., 53. a 70. Hovorka, 29. Živnůstka. Poločas: 0:3.

Tatce A – Třebestovice 5:3

„Po prvním mistráku jsme se opět setkali s problémem na pozici gólmana. Než jsme se rozkoukali, soupeř už vedl o dvě branky. Do poločasu jsme dokázali držet tempo a do kabin se šlo s rozdílem o gól. Po přestávce jsme chtěli s výsledkem něco udělat, ale bohužel po chybách se nám zápas nepovedlo otočit. Do příštího týdne se musíme nad výkonem zamyslet a bojovat jeden za druhého tak, jako to bylo minulý týden,“ shrnul hráč Třebestovic Martin Šimůnek.

Branky: 16. Hoznauer, 20. Pokorný, 29. Zedník, 62. a 84. Festa – 24. Kreische, 41. a 87. Sapezhko. Poločas: 3:2.

Všejany – Bohemia Poděbrady B 2:0

„My jsme měli lepší vstup do zápasu, ale pak se to trochu vyrovnalo. Kolem patnácté minuty první půle už náš gól visel na vlásku. Gólman ale zblokoval naše střely. Chtěli jsme na to navázat ve druhé půli, což se povedlo. Byla nám písknutá penalta, kterou proměnil bez problému Bouška. Chvíli nato šly Poděbrady do deseti a my už jen kontrolovali hru. Přidali jsme ještě druhou branku a asi dvě šance jsme nevyužili. Zaslouženě body zůstaly doma,“ myslí si trenér Všejan Jan Truksa.

„Na těžkém terénu jsme posílali domácí po našich chybách do šancí. Po čase se obraz hry vyrovnal a byl to více boj než fotbal. Do druhého poločasu vstoupili lépe domácí a vytěžili penaltu, která pro nás byla přísná a domácí z ní šli do vedení. Snaha o naše vyrovnání byla otupěna v 62. minutě, kdy dostal Křivský druhou žlutou za odkopnutý míč po písknutí a šli jsme do deseti. Po druhém gólu domácích už bylo rozhodnuto,“ shrnul kapitán hostů z Poděbrad Michael Řehák.

Branky: 49. Bouška (z PK), 73. Oláh. Poločas: 0:0.

Hrubý Jeseník – Kostelní Lhota 2:1

„Řekl bych, že celkově to byl vyrovnaný zápas, kdy v prvním poločase byl lepší soupeř, a také Kostelní Lhota otevřela skóre gólem v poslední minutě prvního poločasu. My jsme naopak přidali ve druhé půli a byli jsme lepším týmem. V 65. minutě se nám podařilo vyrovnat na 1:1 a pár minut před koncem jsme vsítili rozhodující gól. Mohli jsme ještě skóre navýšit, ale další šanci jsme už neproměnili. Hlavní příčina vítězství byla v tom, že soupeř neměl hráče na vystřídání,“ prozradil vedoucí týmu Hrubého Jeseníku Josef Frcek.

„Byl to kostrbatý fotbal s mnoha nepřesnostmi na obou stranách, kdy v prvním poločase byl lepší hostující tým a zaslouženě vedl. Po změně stran převzali taktovku domácí, z čehož rezultovalo šťastné vyrovnání. Deset minut před koncem padl vítězný gól domácích a Kostelní Lhota již nebyla schopna najít odpověď,“ popsal asistent trenéra hostů Patrik Mirvald.

Branky: 65. Ott, 83. Kunc – 45. Fink V. Poločas: 0:1.

Polaban Nymburk B – Městec Králové B 3:1

„Soupeř z Městce přijel značně oslaben z důvodu souběhu utkání jejich A týmu. Od začátku jsme měli převahu na balonu a soupeř se pokoušel pouze o brejky. V prvním poločase jsme si nedokázali vytvořit žádnou pořádnou šanci a skoro nevystřelili. Jedinou střelu Matěje Krušinského si hostující hráč tečoval za záda brankáře. Do druhého poločasu jsme šli s cílem více prověřit brankáře Městce. To se nám podařilo v 50. minutě. I nadále trvala naše převaha, ale po zranění našeho stopera se hosté začali tlačit více do útoku, kdy jejich snaha vyústila v gól. My jsme za pár minut zvýšili na 3:1 a utkání pohlídali. Na závěr bych rád vyzdvihl výkon hostujícího brankáře, který minimálně tři gólové šance chytil,“ komentoval utkání hráč domácího týmu Patrik Mejzr.

„Byli jsme vůbec rádi, že jsme k utkání do Nymburka odjeli. Početná marodka a povolání některých hráčů do A týmu způsobilo, že jsme k utkání odjeli ve dvanácti lidech se sedmi dorostenci. Vědomi si kvality soupeře bylo hlavním cílem neudělat ostudu, poctivě bránit a zkusit využít dravých dorostenců k nějakému brejku. Celý zápas se odehrával v režii domácích a my se snažili držet taktiky. Dostali jsme se v prvním poločase do dvou šancí. První jsme nedotáhli do zakončení a soupeř po naší chybě z rychlého brejku i s přispěním teče našeho hráče šel do vedení. Mohli jsme i vyrovnat, kdyby po individuální akci Binder, který prošel přes čtyři hráče, volil razantnější střelu. Domácí ještě v závěru poločasu mohli navýšit vedení, ale skvěle chytající Adam Školník vyrazil střelu na tyč. Ve druhém poločase se obraz hry nezměnil. Domácí po vystřídaní několika borců spíše posílili své řady a drželi balon na kopačkách. Nám se po zaváhání obrany podařilo snížit na 2:1, ale to bylo z naší strany skoro vše. Od horšího výsledku nás zachránil výborně chytající gólman. Domácí pojistka v závěru už nic neřešila. Chtěl bych pochválit kluky za bojovnost a disciplínu. Pro některé z nich to byla první konfrontace s kvalitnějším soupeřem v dospělém fotbale, a alespoň si vyzkoušeli, že důraz v osobních soubojích a práce s balonem jsou na jiné úrovni než v dorostenecké kategorii,“ zakončil povídání městecký Ladislav Krejčí.

Branky: 33. Krušinský, 50. Mejzr, 86. Hájek – 61. Šoufek. Poločas: 1:0.

Kostomlaty n. L. – Vykáň 3:1

„Hráli jsme s výborným mužstvem, který neztratil ani bod. Vykáň má výborné fotbalisty. Snažili si hrát svoji kombinační hru a dvacet minut měli více ze hry. Pak jsme se ale osmělili a více jsme kombinovali. Výsledkem toho byl gól vstřelený námi, kterým jsme otevřeli skóre utkání. To nás nakoplo a zbytek poločasu byl vyrovnaný. Na konci první půle jsme ještě přidali branku. Musím ale vyzdvihnout fair play hostů, za náš uznaný gól, který zprvu rozhodčí neviděl. Druhou půlku Vykáň kombinovala, ale my jsme zachytávali jejich protiútoky. Podařilo se nám přidat na 3:0. Musím říct, že soupeř hrál velmi dobře, měli mnoho šancí, ale proměnit se jim podařilo pouze jednu. Rozhodující okamžik zápasu byla chycená šance hostů na malém vápně naším brankářem. Jsme velmi rádi za cennou výhru, kterou jsme přerušili vlnu výher Vykáně,“ okomentoval trenér Kostomlat Martin Šulc.

„Do zápasu jsme šli jako vždy s odhodláním vyhrát a připsat si tři body. To se nám ale tentokrát nepovedlo. I tak nemůžu říct, že bychom udělali něco špatně. Soupeř hrál dobře, a patří mu gratulace k vítězství,“ uznal hráč Vykáně David Kramář.

Branky: 29. a 68. Klepač, 37. Vondrka (vlastní) – 83. Holub. Poločas: 2:0.

Předhradí – Přerov n. L. 1:1

„Podali jsme lepší výkon než v prvním jarním zápase ve Všejanech. Věděli jsme, že Přerov má kvalitní mužstvo, což potvrdil. První půle byla vyrovnaná. Branka hostí neplatila kvůli ofsajdu a jejich brankář pak parádně vytáhl pěknou střelu Zbyňka Trumpuse z přímého kopu. Hned na začátku druhého poločasu se nám podařilo vstřelit gól ze standardní situace. Trumpus centroval a Jarda Slavík skóroval. Hosté měli brzy poté velkou šanci na vyrovnání, kterou neproměnili. My si pak ještě vypracovali jednu dobrou příležitost, ale přestřelili jsme bránu. Postupem času si ale Přerov vytvářel tlak, přehrával nás a zaslouženě vyrovnal. Ve zbytku zápasu jsme se už spíš bránili a remízu bereme. Bylo to férové utkání a oceňuji i výkon rozhodčího,“ řekl po zápase Jan Malý, hráč Předhradí.

„Řekl bych, že utkání bylo hodně vyrovnané z obou stran a napovídá tomu i konečný výsledek 1:1. Měli jsme více ze hry a domácí tým dal z minima maximum. Gól trefili z náhodné akce. My jsme měli opět asi čtyři šance, které jsme nedokázali proměnit. Naštěstí jsme vyrovnali, ale nedali jsme ještě v poslední minutě stoprocentní gólovou příležitost. Zaplať pánbůh pro nás za uhraný bod,“ zhodnotil vedoucí fotbalového mužstva hostů Pavel Cabrnoch.

Branky: 48. Slavík – 63. Plíšek. Poločas: 0:0.