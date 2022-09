„Oko bere – to si nejspíš říkal sudí Volf před začátkem utkání, který rozdal celkem třináct žlutých a jednu červenou kartu. Před začátkem zápasu jsme věděli, že nás nečekají žádní nazdárci. Všejany mají tým plný zkušených harcovníků a bylo to vidět i na hřišti. Nicméně jsme to byli my, kdo se ujal vedení, když si po přímém kopu nalezl míč středopolař Zoubek a hlavou proměnil 1:0. Bohužel naší nedůsledností a laxností jsme soupeře nechali snadno skórovat a vyrovnat. Herní projev obou týmů by se v prvním poločase dal pojmout jako staré české pořekadlo ´Každý chvilku, tahá pilku´, naštěstí jsme to byli opět my, kdo přidal do poločasu ještě jeden zářez a do kabin se šlo za stavu 2:1. Druhý poločas jsme nezačali vůbec dobře, propadli jsme v několika soubojích, špatně jsme dostupovali hráče. Toho soupeř dokázal využít a povedenou trefou znovu vyrovnal. Co bychom to ale byli za sršně, kdyby nepřišlo další bodnutí, rychlým kontrem a pohotovým zakončením jsme se opět ujali vedení zásluhou branky Milana Dzurka. Pak to ale přišlo, několik chybně posouzených situací a mela byla na světě, po které sudí poslal po druhé žluté ze hřiště našeho obránce Neuhausela. Hosté vycítili šanci na dorovnání, vytáhli se dopředu a přehrávali nás především ve vzdušných soubojích, které jsme ustáli a dalším rychlým přechodem do útoku se nám podařilo vstřelit branku na 4:2. Závěr utkání byl zbytečně vyhrocený. Padly další karty, ale především další dvě krásné branky, o které se postaral utaženou střelou kapitán Tomáš Černý a pohotovým zakončením Marek Baran. Předvedená hra nebyla vůbec dobrá, děláme zbytečné a jednoduché chyby, ze kterých nás mohou kvalitnější soupeři trestat. Všem fanouškům, kteří si v nepříznivém počasí našli cestu do Litole za jejich podporu děkujeme,“ shrnul Tomáš Černý z Litole.

„Je to naše druhá porážka. Řekl bych, že zápas to byl kvalitní a hezký na pohled. My jsme prohrávali 1:0, pak se nám podařilo vyrovnat, ale těsně před první půlí soupeř navýšil skóre na 2:1. Šance jsme měli my i Litol, byl to fotbal nahoru a dolů. Do druhé půle jsme vstoupili dobře, vyrovnali jsme na 2:2. Bohužel když jsme my dali gól, dlouho jsme neudrželi vedení. Utkání se lámalo, když jsme prohrávali 3:2 a rozhodčí neodpískal jasný penaltový zákrok. Za zápas se rozdalo mnoho žlutých karet, domácí pak šli dokonce po červené kartě do deseti. Když Litol dala na 5:2, bylo po zápase. Výsledek vypadá hodně jednoznačně, ale nebyli jsme daleko od bodu za náš výkon. Domácí ale zaslouženě vyhráli, protože proměnili šance,“ shrnul trenér Všejan Jan Truksa.

Branky: 8. Zoubek, 41. a 89. Černý, 55. a 75. Dzurko, 92. Baran – 34. Hanuš, 49. Sameš. ČK: 70. Neuhausel (Litol). Poločas: 2:1.

Rožďalovice – Přerov n. L. 7:2

„Do utkání jsme vstoupili velmi špatně, soupeř byl aktivní a vstřelil první branku. Velmi brzy jsme vystřídali, ráz utkání se začal měnit a my šli do vedení, které potvrdil skvělým zákrokem ve 45. minutě brankář Lorenz. Při vstupu do druhého poločasu soupeř udělal hrubou chybu a my dali gól. Utkání jsme tímto obrátili na naši stranu. Poté naši hráči předváděli hru, kterou se chceme prezentovat, rychlý přechod do útoku s brankovým zakončením. Chtěl bych poděkovat soupeři za velmi kvalitní výkon, bohužel dnešní fotbal se rozhoduje na poslední třetině hřiště, kde jsme bohužel pro něho byli výrazně lepší. Z našeho týmu bych chtěl vyzdvihnout útočnou dvojici Hora a Bubla, kterým se zápas velmi povedl,“ chválil trenér Rožďalovic Radim Králík.

„Zápas jsme chtěli nejdříve odhlásit, protože máme spoustu nemocných hráčů. Nakonec jsme ale do Rožďalovic odjeli v jedenácti. Musím říct, že kluci odmakali celé utkání a vedli jsme i 0:1. Bohužel jsme nakonec dostali sedm gólů, ale všichni řeknou, že to byl vyrovnaný zápas. Za předvedený výkon domácích útočníků si Rožďalovice zasloužily vyhrát,“ uznal Pavel Cabrnoch.

Branky: 29, 47., 69. a 85. Hora, 34. a 80. Bubla, 73. Prokeš – 8. Šenkýř, 49. Plíšek. Poločas: 2:1.

Loučeň – Předhradí 0:0

„Do utkání jsme vstoupili aktivně, měli jsme více ze hry a byla znatelná územní převaha. Bohužel bez výraznější gólové šance. Paradoxně měli největší šanci v závěru první půle hosté. Ve druhém poločase po prostřídání převzali iniciativu hosté a karta se otočila. Trefili i tyč, ale gól se jim také nepodařilo dát. V závěru jsme mohli skórovat my, ale vychytal nás brankář. Zápas nakonec skončil spravedlivou remízou,“ zhodnotil utkání trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

„Myslím, že šlo vcelku o vyrovnané utkání. V prvním poločase byli aktivnější domácí, my jsme ale docela dobře bránili a přečkali jsme pár nebezpečných akcí soupeře. Ve druhé půli se náš výkon zlepšil a měli jsme i největší šanci zápasu, bohužel jsme trefili jen tyč. Ani další akce jsme nedotáhli do konce, bohužel máme potíže se střílením branek. V závěru předvedl pěkný zákrok náš brankář Petr Kimmel, který vytáhl střelu domácích na roh. Pozitivní pro nás je, že jsme udrželi čisté konto,“ řekl kapitán Předhradí Jan Malý.

Tatce – Kněžice 6:1

„Srazily nás individuální žákovské chyby. První poločas jsme byli lepším týmem, snažili jsme se kombinovat. Bohužel se nám nepodařilo dát branku. Druhý poločas jsme vůbec nezvládli z taktického hlediska, a proto je výsledek takový jaký je,“ komentoval hráč Kněžic Tomáš Živnůstka.

Branky: 57. Procházka, 58. Festa, 69. Křovák, 71. Höfer, 75. a 78. Pokorný – 88. Šorm P. Poločas: 0:0.

Kostomlaty n. L. – Polaban Nymburk B 2:1

„Poučili jsme se z minulého zápasu a proti velmi kvalitnímu soupeři jsme vycházeli z dobře organizované obrany. Nepouštěli jsme Polaban do šancí. První poločas se hrál velmi dobrý fotbal, ujali jsme se vedení. Druhý poločas měl soupeř více ze hry, ale bojovností, za kterou musím mužstvo pochválit, jsme urvali tři body,“ byl rád trenér Kostomlat Martin Šulc.

„Chtěli jsme v Kostomlatech brát body, když jsme je ztratili doma s Litolí. Opět jsme měli hodně mladý tým, ale bohužel jsme inkasovali jako první. Domácí pak zaparkovali autobus před vápno a těžko se tam dostávalo. Podařilo se nám vyrovnat po hezké individuální akci. Ale pak si pan rozhodčí vymyslel penaltu a bylo to zase o gól. Závěrečný tlak domácí ustáli, i když šance na vyrovnání jsme měli. Jedeme dál, příští zápas hrajeme doma, tak musíme urvat tři body,“ uvedl kapitán Polabanu Tomáš Protivný.

Branky: 18. Klepač, 73. Vorlíček (z PK) – 69. Hobík. Poločas: ČK: 86. Procházka (Polaban). 1:0.

Hrubý Jeseník A – Bohemia Poděbrady B 0:3

„Neodehráli jsme úplně dobrý zápas, ale kluky musím pochválit. Z nejrůznějších důvodů nás bylo pouze jedenáct a po zranění Archalouse jsme dohrávali posledních dvacet minut v deseti. Problém nám dělal především terén a větrné počasí. V prvním poločase jsme se s tím ještě vypořádali poměrně dobře a po pěkných kombinačních akcích vypadalo skóre 2:0 v náš prospěch. Bohužel několik dalších příležitostí zůstalo nevyužito. Po přestávce se soupeř výrazně zvedl a jen se štěstím zůstal stav beze změny. Třetí gól do domácí sítě nás uklidnil a utkání jsme v klidu dohráli,“ oddychl si trenér hostů Michal Poděbradský.

Branky: 9. Orestis, 15. Archalous, 79. Křivský. Poločas: 0:2.

Křinec A – Krchleby 2:1

„Vyhráli jsme, ale nervy mám jenom jedny. To, co my nedáme, je do nebe volající. Ke konci zápasu jsme naštěstí dali rozhodují vítězný gól. Gólových vyložených šancí jsme měli víc. Když to vezmu z tohoto pohledu, vyhráli jsme zaslouženě. Soupeř měl asi tři vyložené šance a z toho nám dal naší nedůsledností i gól. My jsme šli do vedení hlavičkou Lebdušky. Pak soupeř vyrovnal, kdy jsme po centru ze strany nešli s hostujícím hráčem do vápna a ten vyrovnal. Na konci zápasu rozhodl o našem vítězství Hnát, když po centru do vápna předskočil soupeře a zařídil nám tři body. Vyhráli jsme, ale jak už jsem říkal, byla to fuška,“ popsal trenér Křince Milan Švábenský.

Branky: 28. Lebduška, 85. Hnát – 35. Flachbart. ČK: 76. Bobek (Krchleby). Poločas: 1:1.

Markéta Stiborová