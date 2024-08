„První zápas v okresním přeboru bych hodnotil kladně, ale určitě máme ještě na čem zapracovat. Tři body jsou pro nás ale hodně důležité. Asi to řeknu jednoduše, soupeř nás, nebo mě, celkem překvapil svojí kvalitou. Kdybychom na začátku zápasu proměnili velké šance, zápas by se odehrával trošku jinak. Asi bych hodnotil zápas jako celkem vyrovnaný. Musím pochválit všechny za dobrý výkon v tomto počasí," řekl hráč Sadské Tomáš Plot.

Branky: 40. Machovský, 47. Barták - 32. Prokeš (z PK). Poločas: 1:1.

Krchleby - Vykáň 2:3

Branky: 45. Hurka, 61. Mansfeld - 42. Ratner, 63. Dlouhý (z PK), 85. J. Kočí. Poločas: 1:1.

Hrubý Jeseník - Všejany/Loučeň 3:1

„Ačkoliv minulou sezonu se těmto týmům nedařilo, věděl jsem, že nás bude čekat těžké utkání. Začátek jsme byli na balonu a čekal jsem, že dáme gól. Postupně se hra vyrovnala, kde jsme nebyli schopni udržet balon na kopačkách, a poté soupeř udeřil. Do poločasu se už skóre neměnilo. O poločase jsem kluky nabádal, že soupeř nebude mít dostatek sil na to vydržet s námi běhat celý zápas, to se postupem času ukazovalo a následně jsme už byli lepší a čekalo se, kdy padne branka. Čas na tabuli ale neúprosně naskakoval. Když jsem už myslel, že se nám nepodaří vstřelit branku. Kolem 70. minuty jsem střídáním otevřel hru a záhy přišla vstřelená branka, v tu chvíli jsem věděl, že utkání otočíme a to se taky stalo. Nakonec si myslím, že jsme chtěli výhru víc než soupeř, a proto jsme také vyhráli. Velký rozdíl je asi v tom, že v kádru máme stále hráče, kteří hrávali vyšší soutěže, i když v přípravném utkání jsme přišli o Michala Pecháčka, kterého čeká operace kolene. Velkou radost mi dělá zapojení našich dorostenců do dospělého fotbalu. O příštím víkendu nás čeká Litol a pevně věřím, že si odvezeme tři body," zhodnotil vedoucí mužstva Petr Sabol.

„V prvním poločase se nám dařila kombinační hra, měli jsme míč častěji na svých kopačkách, bohužel z několika brankových příležitostí jsme proměnili pouze jedinou. Dobrou hru jsme si chtěli přenést i do druhé půle a přidat uklidňující branku. Domácí nás ale zatlačili, byť si žádnou velkou příležitost nevypracovali. Utkání jsme mohli rozhodnout v momentě, kdy jsme postupovali sami dva na domácího brankáře, špatně jsme to vyřešili, a i kdyby zůstal praporek pomezního dole, šanci jsme trestuhodně zahodili. Tři inkasované branky v samém závěru nás připravily o první body v sezoně, které nás ještě dlouho po zápase mrzely, neboť jsme měli na to v Hrubém Jeseníku bodovat," uvedl trenér hostí Jan Truksa.

Branky: 79. Pecháček, 84. Kovář, 90. Líbal - 35. Prisčák. ČK: 86. Novák (Všejany/Loučeň). Poločas: 0:1.

Straky - Litol 2:4

Branky: 65. Zinkevych, 90. Soukal (z PK) - 33. Cáska, 42. a 55. Řehák, 84. Lepka. Poločas: 0:2.

Milovice - Kostelní Lhota 5:2

„Chtěli jsme vstoupit do sezony vítězně, což se nám podařilo, i když hra zase tak přesvědčivá nebyla. První poločas byl víceméně v naši režii, hosté hrozili jen z nakopávaných míčů na jejich rychlé a vysoké útočníky, ale míč byl převážně na našich kopačkách. Dostali jsme se rychle do vedení 2:0 a vypadalo to na pohodový zápas, ale po naší hrubé chybě, kdy pošleme hostujícího útočníka samotného na bránu, se to trochu zkomplikovalo. Do poločasu jsme ale přidali třetí gól a šli jsme do kabin o něco klidnější. Ale těch šancí v prvním poločase bylo mnohem víc a mohli jsme jít do kabin s větším náskokem. Druhý poločas začal víceméně v podobném duchu, a to až do vyloučení našeho hráče. Nutno říct, že zaslouženě. Hosté cítili šanci, podařilo se jim snížit z rohu na rozdíl jedné branky, potom měli další šanci opět z rohu, ale pod větší tlak nás ze hry do konce zápasu nedostali. Naopak nám se podařilo vstřelit ještě dva góly a všechny body tak zůstaly doma," byl rád trenér Milovic Sergej Vlačiha.

„Na úvod sezony nás čekal velmi kvalitní a kompaktní soupeř, který si ze zápasu odnesl všechny body. Náš tým ho do sedla posadil po individuálních chybách, které byly nemilosrdně trestány. Přesto náš tým v průběhu druhého poločasu sahal po senzaci, kdy snížil na rozdíl jediného gólu a soupeř šel do deseti po červené kartě. Bohužel se nám přesilovku nepodařilo využít a soupeř si díky své vysoké kvalitě koncovku utkání pohlídal, kdy navíc vstřelil další dvě branky. I přesto se Kostelka nevzdala a bojovala až do konce," popsal Patrik Mirvald, trenér Kostlní Lhoty.

Branky: 9., 20. a 44. Tangl, 67. a 81. Sabol - 23. Fink, 61. Kohel. ČK: 59. Beneš (Milovice). Poločas: 3:1.

Bohemia Poděbrady B - Sokoleč B 5:0

„Hned v úvodu jsme nevyužili dvě velké příležitosti ke vstřelení branky, a poté už to bylo do plných. Do přestávky se skóre nezměnilo. Ve druhém poločase jsme výrazně zlepšili pohyb a začali se prosazovat. Brankám předcházely rychlé a pohledné kombinace. Chtěli jsme hrát i za rozhodnutého stavu a výsledek to jen potvrzuje. Ještě doplním, že mužstvo bylo z drtivé většiny složeno z hráčů béčka a dorostu," uvedl trenér Bohemie Michal Poděbradský.

„Domácí tým, již tradičně posílený o mnoho hráčů áčka, měl logicky v poli převahu, ale první poločas se hrál bez branek. Dobře jsme bránili a i my měli své náznaky šancí. Po přestávce jsme obdrželi dva smolné góly a pak už nám to tam napadalo. Hráčům nemohu nic vytknout, snažili jsme se hrát s domácími otevřenou partii, nechtěli jsme bránit v deseti lidech stojících před vápnem, takže je výsledek takový, jaký je," popsal Václav Mrzena ze sokolečského týmu.

Branky: 55., 64. a 81. Barták, 60. a 77. Severa. Poločas: 0:0.

Polaban Nymburk B - Slovan Poděbrady B 0:2

Branky: 39. Horák, 90. Popek. Poločas: 0:1.

(s přispěním Markéty Stiborové)