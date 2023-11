Můj dům, můj hrad. To na sto procent platilo v předposledním podzimním kole fotbalového okresního přeboru. Všech sedm zápasů skončilo výhrou domácích celků. A střelci se pořádně činili, v tomto kole padlo čtyřicet osm gólů, což je skoro sedm branek na zápas. Pětkrát se trefil Michal Pecháček z Hrubého Jeseníku, který porazil 7:5 tým Loučeně. Ještě více gólů, čtrnáct, nabídlo utkání Milovic a Předhradím. Hosté si odvezli jedenáctibrankový debakl. Tabulku vede s třiatřiceti body Křinec, o čtyři body zpět jsou Milovice a Hrubý Jeseník.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Polaban Nymburk B - Hrubý Jeseník (1:2) | Foto: Markéta Stiborová

Milovice - Předhradí 11:3

„My jsme do tohoto zápasu vstoupili špatně, lehkovážně, jakoby se nám nemohlo nic stát. Všude pozdě, bez pohybu a bez bojovnosti, zatímco hosté bojovali. A to jim přineslo dva góly v naší síti a hratelný poločasový výsledek 3:2. Druhý poločas už byl z naší strany jednoznačný. Hosté se ještě chvíli bránili, ale potom už odpadli fyzicky a trochu rezignovali. Výsledek mluví za všechno. Mrzí mě jen to, že jsme dostali tři zbytečné branky," uvedl trenér milovického týmu Sergej Vlačiha.

„Před zápasem jsme měli velké problémy dát dohromady alespoň jedenáct lidí, ale chtěli jsme utkání odehrát. Dopadlo to, jak to dopadlo. Myslím, že výsledek nepotřebuje žádný komentář. Už aby podzim skončil,“ povzdechl si Jan Malý, kapitán Předhradí.

Branky: 10. Štěpánek, 11. L. Müller, 33. a 83. J. Drahorád, 50. Grus, 54., 57. a 73. Jokl, 69. Zíta, 78. Horák, 87. Vorel - 6. a 72. Slavík, 25. Rosenheim. Poločas: 3:2.

Litol - Kostomlaty n. L. 7:1

„K okresnímu derby s týmem Kostomlat jsme šli s tím, že chceme navázat na předchozí vítězství a získat tři body. Od začátku zápasu jsme byli lepším týmem, hru jsme měli pod kontrolou. Po hezkých akcích jsme vstřelili v prvním poločase čtyři branky. Do druhé půle jsme nastoupili, že chceme navázat na první poločas. Začátek byl ale z naší strany tragický a soupeř mohl několikrát skórovat. Nás podržel náš brankář Tomáš Loudil. Pak jsme to zase byli my, kdo určoval ráz zápasu. Přidali jsme ještě tři branky, ale i soupeř se jednou prosadil. A tak zápas skončil naším vysokým vítězstvím 7:1," shrnul domácí utkání kapitán Litole Tomáš Černý.

I.B třída: Dvě okresní derby skončila plichtou, ve třetím Jíkev udolala Semice

„Budu velice stručný. Příčiny naší vysoké porážky jsou tři. Zaprvé domácí byli herně lepší a do čeho kopli, to jim tam spadlo. Zejména v prvním poločase a tudíž zvítězili zaslouženě. Zadruhé neproměníme ani nejvyloženější šance, a že jsme jich měli také docela dost, ač výsledek tomu nenapovídá. Zatřetí pan rozhodčí, nemám to ve zvyku, ale musím to zmínit, protože jestli za tohle inkasuje jakoukoliv odměnu, amatérský fotbal postrádá smysl a brzy se bude potýkat s nedostatkem hráčů a všech lidí okolo, kteří dělají fotbal pro zábavu. To je vše, protože kdybych měl mluvit o detailech, je to na dlouho," řekl trenér Kostomlat Martin Šulc.

Branky: 10. a 52. Řehák, 14. Cáska, 22., 41. a 73. Baran, 90. Dzurko - 55. Klepač. ČK: 65. Klepač (Kostomlaty). Poločas: 4:0.

Všejany - Polaban Nymburk B 1:0

„Jsme rádi, že jsme podruhé za sebou bodovali. Nymburk byl běhavý a oproti nám mladší mančaft, což je skoro každý v této soutěži. My jsme v prvním poločase zahodili penaltu, takže jsme se do vedení nedostali. Pak přišla druhá příležitost ve druhé půli, zase z penalty. Naštěstí to prošlo brankáři pod tělem a otevřeli jsme skóre. Ještě jsme měli šanci na potvrzení, ale nedali jsme. Od soupeře přišel tlak spíše ze standardních situací, ale zakončení hlavou skončila uprostřed bez skórování. Jsme rádi, že jsme si připsali tři body. Teď nás čeká těžký zápas s Loučení, tak snad budeme pokračovat v tomto duchu. Bylo by to hezké zakončení podzimu," přeje si trenér Všejan Jan Truksa.

Dva rychlé góly nasměrovaly Bohemii k výhře v derby, Lysá padla na dno

„Těžký zápas na hrozivém hřišti. Byly odpískané dvě penalty proti nám. Jednu náš gólman dobře chytil, u druhé bohužel balon podjel pod ním. Zápas podle mě nekoukatelný. Dvě šance, které jsme měli, jsme neproměnili. Hosté neměli až na ty penalty nic. Vyhrál tým, který dal o jeden gól více. Tím bych to asi uzavřel," shrnul hráč Polabanu B Tomáš Protivný.

Branka: 72. Sameš (z PK). ČK: 86. Filip (Polaban). Poločas: 0:0.

Straky - Krchleby 2:0

„Odehráli jsme derby a vyhráli jsme, to je důležité. Myslím si, že je to super výsledek a je zasloužený. Tým Krchleb hodně podržel jejich brankář Soukup, který předvedl několik vynikajících zákroků. Pro nás je to skvělý výsledek. Hlavně, že se nikomu nic nestalo na dost mokrém terénu," komentoval utkání vedoucí Strak Kamil Jeremiáš.

Branky: 42. Túroczy, 53. Soukal. Poločas: 1:0.

Bohemia Poděbrady B - Sokoleč B 5:1

„Od první minuty bylo patrné, že kvalita je na naší straně. Ale oceňuji snahu soupeře hrát fotbal. My jsme měli některé situace vyřešit lépe, ale jsme rádi, že se nám podařilo výsledkově napravit špatný vstup do sezony," zhodnotil trenér domácího celku Michal Poděbradský.

„Udělali jsme v utkání mnoho individuálních chyb na to, abychom mohli pomýšlet na slušný výsledek, navíc umělá tráva též nahrávala domácím, je to přece jenom nezvyk. Prohráli jsme jednoznačně a zaslouženě. Ještě bych rád v klidu, s odstupem času, přidal poznatek z utkání, kdy mi během zápasu běželo hlavou, proč mají domácí v základní sestavě šest hráčů z kádru áčka? Minulé kolo jsme hostili Křinec, suveréna tabulky, a hosté v žertu brumlali nad přítomností našich dvou hráčů áčka v sestavě. Ale šest? Odpověď jsem dostal po utkání, kdy mi trenér Bohemky řekl, že kádr jeho béčka má jen pět stabilních hráčů, proto musí pokaždé ´nabít´ sestavu hráči áčka a když je souběh utkání, musí sestavu doplnit dorostenci. Proto taky ty výrazně nevyrovnané výsledky, protože kdyby mohli hrát hráči áčka pokaždé, projde Bohemka soutěží bez ztráty kytičky, logicky. No jsem zvědav, v jaké sestavě přijedou poslední kolo právě do Křince. Pokud slouží béčko Bohemky pro seznámení dorostenců s dospělým fotbalem a jako šance, kde po dorostu pokračovat, pak je vše v pořádku, protože jinak mi zcela uchází smysl existence tohoto týmu," komentoval trenér Sokolče B Václav Mrzena.

Branky: 27. a 87. Křivský, 37. Havránek, 48. Soukup, 76. Novák - 50. Kupec (vlastní). Poločas: 2:0.

Hrubý Jeseník - Loučeň 7:5

„Vzhledem k blížícímu se konci podzimní části sezony jsem ještě v poledne dával dohromady sestavu. Přijel k nám tým z chvostu tabulky. V 10. minutě mohlo být skóre 4:0 v náš prospěch, ale byla z toho pouze jedna branka. Následně soupeř udeřil z rohového kopu. Do kabin se šlo za stavu 3:2, kdy jsme měli více ze hry. Po poločase jsme opět udeřili a v 67. minutě jsem myslel, že už v klidu dohrajeme utání. Avšak nedokážu pochopit, jakých chyb jsme schopni se dopustit a vrátit soupeře do hry. Utkání skončilo 7:5 v náš prospěch. Nemůžeme se však divit i střelecky úspěšné Loučeni, když jsme již čtvrtý zápas bez gólmana, proto musel chytat hráč z pole," ohodnotil utkání vedoucí mužstva z Hrubého Jeseníku Petr Sabol.

Slovanu Poděbrady došel dech. Prohrál už čtvrté utkání za sebou

„Zápas týmů z opačné části tabulky, které v poslední době své týmy přebudovávají. My jsme se vydali cestou místních kluků a dorostenců, a i přes porážku a naše postavení v tabulce si za tímto rozhodnutím stojím. Domácí jdou jinou cestou a jejich kvalita v ofenzívě je na tuto soutěž velká. První poločas byl nahoru - dolů, druhý už nám Hrubý Jeseník odskočil a my jsme jen snížili. Musím ale kluky pochválit, nic nedali zadarmo. Radost mám hlavně z výkonu našich dorostenců, což korunovaly dva góly Lukáše Hložka," zhodnotil hráč hostů Marek Sutter.

Branky: 10., 39., 48., 64. a 67. M. Pecháček, 41. Golovko, 57. Kunc - 32. Ekl, 37. Cihlář, 62. a 86. Hložek, 74. Bašus (z PK). Poločas: 3:2.

Křinec - Přerov n. L. 4:1

„Zápas se hrál na těžkém terénu, kde se moc vymýšlet nedalo, ale i tak se hrál celkem zajímavý fotbal. My jsme začali aktivně, ale soupeř se z ojedinělé šance po chybě našich hráčů dostal do vedení. Nechali jsme hráče, i když nás tam bylo víc, hlavou skórovat. Byl to zbytečný gól, který jsme dostali a určitě se tomu dalo zabránit. I tak jsme pak měli balon více na svých kopačkách a byli jsme aktivnější. Šance jsme měli, ale neproměňovali jsme je. Až Holas v rámci deseti minut dvěma góly otočil skóre v náš prospěch. Do kabin jsme šli se zaslouženým náskokem. Druhý poločas začali lépe hosté. Dvacet minut byli lepší a bylo na nich vidět, že se nechtěli smířit s tím, že by si neodvezli nějaký bod. Pak se hra vyrovnala a my jsme dvěma góly, kdy skórovali Kalka a Charvát, utkání rozhodli. Vyhráli jsme zaslouženě, ale soupeře musím pochválit. Snažili se a určitě svoji kvalitu mají. Byl to jeden z těch lepších soupeřů, které jsme doma letos přivítali," uznal trenér Křince Milan Švábenský.

„Byl to vyloženě vyrovnaný zápas. Sami domácí říkali, že jsme byli jedni z lepších týmů, kteří k nim přijeli. Přibližně v desáté minutě jsme vedli 0:1, ale do poločasu soupeř otočit. Celá půle byla nahoru - dolů, šance se střídala se šancí. Prvních dvacet pět minut druhého poločasu jsme domácí nepustili za půlku, měli jsme čtyři gólové šance. Pak přišla branka na 3:1, my jsme to otevřeli a soupeř přidal na konečných 4:1. Nejsou to ztracené body, ty jsme ztratili minulý týden. Z tohoto utkání jsme si mohli odvézt aspoň bod za bojovnost, ale bohužel," litoval vedoucí Přerova Pavel Cabrnoch.

Branky: 20. a 29. Holas, 75. Kalka, 82. Charvát - 6. Veselý. ČK: 35. Adamec, 35. Skuhravý (oba Přerov, druhý vedoucí mužstva). Poločas: 2:1.