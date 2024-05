Dvanácté Kostomlaty v dalším pokračování fotbalového okresního přeboru potrápily lídra z Křince. Fotbalisté prvního celku tabulky v poločase prohrávali, skóre pak dvěma góly v rozmezí tří minut otočili. Milovice zasadily „kanára“ oslabeným Všejanům, rozjeté Straky si poradily s Loučení a mladý tým béčka Bohemie Poděbrady s celkem Předhradí. Přerov doma s Hrubým Jeseníkem rychle prohrával, ale čtyři následné góly mu zajistily vítězství. U soupeře uspěla rezerva Polabanu Nymburk, ta vyhrála v Litoli, Krchleby vyloupily Sokoleč.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Polaban Nymburk B - Straky (3:4) | Foto: Markéta Stiborová

Milovice - Všejany 6:0

„Pro nás to měla být víceméně povinnost, což se podařilo a spravili jsme si chuť po minulém zápase. První poločas byl z naší strany herně dobrý, druhý už se spíše dohrávalo a moc fotbalové kvality tam nebylo. Soupeř dorazil v jedenácti lidech, což se pak odrazilo i na výkonu ve druhém poločase, kdy už neměl tolik síly a tím šel dolů i náš výkon," komentoval utkání trenér Milovic Sergej Vlačiha.

„Výsledek je jednoznačný. My jsme tam jeli v deseti, až na poslední chvíli jsme sehnali jedenáctého hráče. Utkání probíhalo tak nějak v pohodě. Milovice nám daly za poločas tři góly. Občas jsme i drželi balon, nebylo to tak hrozné. Problém je, že jsme bez brankáře a musíme tam dávat kluka z pole. Jsem ale rád, že tam vleze. Zápas jsme dohráli se ctí, neměli jsme velké ambice, že tady uhrajeme body," uvedl trenér hostů Jan Truksa.

Branky: 15., 34. a 66. J. Drahorád (třetí z PK), 18. Černý, 51. Solar, 77. Wagner. Poločas: 3:0.

Litol - Polaban Nymburk B 2:4

„Zápas se pro nás vyvíjel dobře od začátku, měli jsme dobrý pohyb, šance a tvořili jsme hru. Soupeř nás dvakrát dorovnal, ale na konci už jsme si to pohlídali a přidali pojišťující čtvrtý gól. Pro nás důležité body, abychom byli na dostřel týmům před námi. Teď nás čekají týmy z vrchu tabulky. Samozřejmě je chceme potrápit," řekl po utkání polabanský Tomáš Protivný.

Branky: 28. Dzurko, 39. Baran - 5. L. Kovacs, 30. Hrbáček (z PK), 81. J. Kovacs, 90. Pokorný (vlastní). Poločas: 2:2.

Sokoleč - Krchleby 0:1

„Těžko se mi hledají slova. Zápas se nám vůbec nevydařil. V kabině jsme si řekli, jak chceme hrát, ale moc se nám to nedařilo. Nebyli jsme schopni vytvořit si nějakou vyloženou šanci a nepamatuji si, že bychom výrazně ohrozili hostujícího gólmana. S tím se bohužel vyhrát nedá. Musíme to hodit za hlavu, vyříkat si to a příští týden předvést o hodně lepší výkon," ohodnotil zápas Tomáš Křivský, záložník Sokolče.

„Hrál se velice kvalitní zapas. Obě mužstva chtěla hrát fotbal. Řekl bych, že my jsme byli určitě v prvním poločase lepší a měli více příležitostí. Druhý poločas už se hodně kouskoval a přišlo mi, že se víc nehrálo, než hrálo. Zaslouženě jsme vyhráli," okomentoval zápas hráč hostů Jan Bobek.

Branky: 6. Flachbart. ČK: 69. Čáp (Sokoleč). Poločas: 0:1.

Straky - Loučeň 4:2

„Jsem rád, že jsme vyhráli, ale byl to náš asi nejhorší výkon jara. Museli jsme trochu improvizovat se sestavou, po Polabanu jsme měli dva kluky zraněné. Doplnili jsme tým o kluky z béčka, ale odehráli to slušně. Fotbal byl dobrý, nebylo tam nic záludného. Jen se nechal zbytečně vykartovat hráč Loučeně. My jsme vedli, pak jsme si nechali dát gól do poločasu na 3:1. Konec utkání jsme si uhlídali. Byla to domácí povinnost uhrát body. Loučeň nehrála špatně, nechápu, že je poslední," shrnul vedoucí Strak Kamil Jeremiáš.

„Neodehráli jsme vůbec špatné utkání, ale sráží nás individuální chyby, po kterých nás soupeř vždy nemilosrdně potrestá. Opět jsme dostali během deseti minut tři slepené góly a všechny jsme soupeři naservírovali sami naší nekoncentrovaností a po ztrátách míče v nebezpečném prostoru u naší branky. Oklepali jsme se z toho a snížili na 2:3. Tlačili jsme se za vyrovnáním, ale po jednom z protiútoků domácí udeřili počtvrté. Když si odmyslím pasáž mezi třicátou a čtyřicátou minutou, kdy jsme inkasovali tři zbytečné branky, odehráli jsme vyrovnané utkání," zhodnotil zápas gólman Loučeně Jan Sobota.

Branky: 30. Soukal, 37. Zinkevych, 38. Haluška, 72. Túroczy - 43. Vrabec, 47. Šulc. ČK: 89. Šulc (Loučeň). Poločas: 3:1.

Bohemia Poděbrady B - Předhradí 2:0

„Protrápili jsme se ke třem bodům. Prakticky celý zápas jsme hráli do plných a neuměli si s tím poradit. Na velkém hřišti bychom to měli zvládnout lépe. Opět nám gólově pomohl ve svém druhém utkání v dospělém fotbale mladíček Hybler. V samém závěru ještě upravil skóre O. Zumas," shrnul utkání trenér poděbradského B týmu Michal Poděbradský.

„Ve třetím utkání v osmi dnech se nám nakumulovala únava a zranění, vše se na nás projevilo. Věděli jsme, že to proti mladému týmu soupeře bude složité. Domácí byli běhavější, šikovnější, lepší a vítězství si zasloužili,“ uvedl Jan Malý, hráč Předhradí.

Branky: 80. Hybler, 90. Orestis. ČK: 65. Čepelák (Předhradí). Poločas: 0:0.

Přerov n. L. - Hrubý Jeseník 4:1

„Od druhé minuty byl na hřišti jednoznačně jeden tým. V první minutě jsme dostali gól, ale od druhé minuty jsme tam byli jen my. Z prvního útoku jsme dostali branku. Nechápu, že je Hrubý Jeseník tam, kde je, protože jsme soupeře přehráli. Musím pochválit celý tým za předvedený výkon. Na tento zápas se přišla podívat i spousta fanoušků," byl rád za výhru vedoucí Přerova Pavel Cabrnoch.

„Ačkoliv jsme to byli právě my, kdo dal první gól, tak poté soupeř po našich dvou chybách šel rychle do vedení a následně přidal třetí gól. Do poločasu jsme měli ještě nějaké šance, i když soupeř jich měl o poznání daleko více, ale brankový stav se již nezměnil. Druhý poločas se naše hra trochu zlepšila, ale byl to opět domácí tým, který vstřelil branku. Je škoda, že na takovéto utkání nám chyběli tři klíčoví hráči. Musím pogratulovat Přerovu k zasloužené výhře a ocenit jejich skladbu týmu. Chtěl bych vyzdvihnout všechny tři mladé rozhodčí, kteří za mě velice dobře zvládli utkání," zhodnotil vedoucí mužstva Hrubého Jeseníku Petr Sabol.

Branky: 7. Šenkýř, 10. Neuhäusel, 29. Kolovecký, 86. Veselý - 1. D. Pecháček. Poločas: 3:1.

Křinec - Kostomlaty n. L. 2:1

„Zápas s Kostomlaty byl celkem náročný. Bylo to o tom, kdy dáme gól. Soupeř dobře bránil a výborně jim zachytal brankář. Jinak měli hosté za celý zápas maximálně dvě šance a z toho jednu využili. V prvním poločase jsme nějaké šance měli, běželi jsme i sami na branku, ale nedali jsme to a soupeř nám hned z protiútoku dal gól. Jak se říká nedáš - dostaneš. Do druhého poločasu jsme vystoupili aktivně a hosté už toho moc neměli. Soustředili se na obranu a těžko jsme se do nich dostávali. Naštěstí Kalka skóroval a během chvilky Čuřík skóre obrátil v náš prospěch. Celkově jsme si vítězství zasloužili. Byli jsme celý zápas lepší a bylo to jen o nás. Teď se musíme dát hlavně zdravotně dohromady, aby měl příští týden kdo hrát. Už došlo i na nás a horko těžko to dáváme dohromady. Jinak zápas s Kostomlaty byl důležitý i v tom, že další zápas jedeme do Krchleb, kde to bude velice těžké. Když jsme teď domácí zápas zvládli, můžeme jet do Krchleb relativně v klidu a pokusit se domácí, kteří hrají na jaře velice dobře, potrápit a získat tak nějaké body," řekl trenér Křince Milan Švábenský.

„Do Křince jsme přijeli s obrannou taktikou, snahou držet blok a vyrážet do rychlých brejků. Domácí byli logicky více na balonu, měli šance, ale žádnou neproměnili. Zato nám jeden brejk vyšel a poločas jsme vyhráli 1:0. S přibývajícím časem nám docházely síly a domácí do nás bušili. Zápas rozhodli během tří minut, kdy jsem dvakrát inkasoval. Pak jsme šli do deseti a bylo víceméně po zápase. I když paradoxně jsme měli šanci na vyrovnání, opět z brejku, ale neproměnili ho. Neskromně řeknu, že na bod jsme tady měli. Závěrem pochválím všechny tři rozhodčí a domácí fanoušky. Pro nás je to prohra se vztyčenou hlavou," komentoval utkání gólman Kostomlat Martin Vacek.

Branky: 67. Calcatin, 70. Čuřík - 17. Ševčák. ČK: 73. Pavlíček (Kostomlaty). Poločas: 0:1.