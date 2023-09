Milovice – Křinec 1:3

„Začátek zápasu byl pro nás bohužel celkem smolný. První darovaný gól hned ve druhé minutě, druhý tak napůl darovaný někdy kolem dvacáté minuty. Křinec má poměrně zkušený tým, a i když jsme brzy snížili na 1:2, do vyložených šancí jsme se dostávali těžko. Druhý poločas byl nahoru - dolů, hosté vycházeli z pevné obrany a hrozili z protiútoků. My se snažili hrát, a ještě s tím výsledkem něco udělat. Vrhli jsme všechny síly do útoku, ale dát gól se nám už bohužel nepodařilo. Třetí gól už byl jen hřebíček do rakve. I když jsme měli více ze hry a víc šancí, než soupeř, nás zradila produktivita. Bod by tomu zápasu slušel víc, ale hosté byli šťastnější,“ komentoval hrající trenér Milovic Sergej Vlačiha.

„Vyrazili jsme k jednomu z nejtěžších soupeřů, loňskému účastníkovi I.B třídy. Domácí mají dost zkušených a šikovných fotbalistů, proto to byl náročný zápas. Pomohl nám dobrý vstup do zápasu. Hned na začátku po našem rohovém kopu domácímu brankáři vypadl balon, a pro nás už nebyl problém dát vedoucí branku. Ve 20. minutě dal Čuřík další gól, ale během minuty, po našem špatném postavení obránců, jsme domácím branku darovali a ti snížili. Poločas jsme dohráli a šli jsme s příjemným náskokem do kabin. První půlka byla celkem vyrovnaná, jen my jsme dali víc branek než domácí,“ byl rád trenér hostů Milan Švábenský. „Do druhého poločasu jsme chtěli vstoupit aktivně, ale to se nám moc nepovedlo. Musím uznat, že Milovice byly druhý poločas více na balonu, ale my jsme dobře a zodpovědně bránili náš náskok. Moc šancí domácí neměli a když se k nim dostali, zabránili jsme skórování. Domácí hráli spíše po vápno. My jsme naopak po každé ztrátě domácích hrozili z rychlých brejků, ze kterých jsme měli skórovat. Šance to byly velké a je škoda, že jsme se třetím a uklidňujícím gólem čekali až do závěru zápasu, to se trefil po rohu hlavou Cypra. Odvezli jsme si tři body od těžkého soupeře a z prostředí, ze kterého se moc body vozit nebudou. To nás samozřejmě moc těší. Teď se musíme pomalu soustředit na další domácí zápas, čeká nás derby s Jeseníkem. Soupeř má v kádru zkušené fotbalisty, bude to těžký zápas,“ říká jistě Švábenský.

Branky: 24. Drahorád J. – 2. Vondrlík, 23. Čuřík, 90. Cypra. Poločas: 1:2.