„Počasí ani tento týden moc fotbalu nepřálo, a tak se hrálo na těžkém terénu a s malou účastí diváků. Brzy jsme proměnili své šance a utkání kontrolovali. Po přestávce soupeř za stavu 3:0 snížil, ale my jsme vzápětí zvýšili náš náskok až na konečných 5:1 a brali důležité tři body do tabulky,“ komentoval hráč domácích David Kramář.

Branky: 11. a 80. Hanzlík, 34. a 89. Huráb, 42. Dlouhý – 66. Březina. Poločas: 3:0.

Kostelní Lhota – Předhradí 0:2

„Odehráli jsme oboustranně tvrdé, bojovné a vyrovnané utkání, kde měl více ze hry domácí tým. Ten skvělým výkonem sahal minimálně po bodu. Několik zápasů se však potýkáme s mizernou koncovkou, což se projevilo i tentokrát. Proto hostující tým vytěžil z minima maximum a proměnil svoji ojedinělou šanci, na kterou jsme již nenašli odpověď. Gól hostů v poslední minutě tak udělal symbolickou tečku za smolným zápasem z našeho pohledu,“ shrnul asistent trenéra Kostelní Lhoty Patrik Mirvald.

„Vítězství jsme vydřeli. Musím ocenit, že se hrálo na velmi dobrém hřišti. Řekl bych, že fotbalově jsme byli lepším týmem, soupeře jsme většinu zápasu přehrávali, ale trápili jsme se ve finální fázi a složitě jsme se dostávali do šancí. Ale domácí bojovali a měli v první půli velkou příležitost, kdy nás podržel brankář Petr Kimmel. Nakonec jsme se dočkali a necelou čtvrthodinu před koncem se prosadil Jan Hlavatý po skrumáži před brankou. V poslední minutě pečetil naši výhru pěknou střelou Jarda Slavík. Jsme rádi za tři body, ale máme na čem pracovat,“ okomentoval utkání hráč Předhradí Jan Malý.

Branky: 79. Hlavatý, 89. Slavík. Poločas: 0:0.

Kněžice – Hrubý Jeseník A 5:3

„Prvních patnáct minut jsme plnili, co jsme si před zápasem řekli. Dali jsme tři rychlé góly. Pak se soupeř dostal na koně po našich individuálních žákovských chybách v obraně a snížil na 3:2. Byli jsme zbrklí a nepřesní. Druhý poločas jsme dali rychle na 4:2 a zklidnili se, což nám pomohlo. Jsem spokojený se třemi body, ale s hrou už zase tak ne. Tři body jsou pro nás ale důležité,“ uvedl hráč domácího celku Tomáš Živnůstka.

„Hrálo se na dobrém terénu a pěkném hřišti. Domácí nám ale dali rychlé tři góly a náhle jsme prohrávali 3:0. Pak jsme snížili na 3:2 a tak končil i první poločas. I když jsme na konci první půle byli lepší, hned začátkem druhého poločasu soupeř navýšil skóre po naší špatné rozehrávce z trestného kopu. Na konci zápasu jsme ještě dokázali snížit na konečných 5:3,“ řekl Josef Frcek z Hrubého Jeseníku.

Branky: 10. Zima, 13. a 47. Hovorka,15. Sedláček,75. Šorm P. – 21. a 32. Otta, 87. Kunc. Poločas: 3:2.

Třebestovice – Loučeň 3:2

„Z důvodu absencí jsme měli problém dát tým dohromady, nakonec se to povedlo, ale bez rezervy. I přes tento problém si myslím, že jsme neodehráli špatné utkání, i když na body jsme nedosáhli. V prvním poločase, který byl vyrovnaný, jsme dostali z nenápadné akce na 1:0. Bohužel i druhou půlku jsme nezačali dobře a do patnácté minuty jsme dostali další dva góly. Od té doby jsme ale převzali iniciativu a domácí se zatáhli. Nám už ale nezbylo tolik času, abychom to utkání dotáhli aspoň do remízy. Povedlo se nám ale hru zdramatizovat dvěma brankami. Hráčům musím poděkovat, že na hřišti nechali všechno, co v nich momentálně bylo,“ děkoval trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

Branky: 25. Sapezhko, 48. Kreische, 60. Shapovalov – 64. Sutter, 87. Holánek. Poločas: 1:0.

Bohemia Poděbrady B – Polaban Nymburk B 0:2

„Derby nabídlo poměrně slušnou podívanou a jak už to u takových zápasů bývá, rozhodly chyby a dvě rozhodující jdou bohužel za mnou. V prvním poločase jsme soupeře dlouho nepouštěli do šancí, sami jsme ale žádnou ze svých akcí nedokázali dotáhnout do nebezpečného zakončení. Ve 27. minutě jsem ale při výběhu nedokázal uklidit míč do bezpečí a útočník Polabanu už měl cestu za úvodní brankou hodně jednoduchou. V závěru pak hosté ještě při nepovedeném centru orazítkovali tyč, ale to bylo z jejich pohledu opravdu vše. V úvodu druhé půle si pro změnu slabší chvilku vybral brankář soupeře, ale Křivský ji nedokázal potrestat a o chvíli později po standardní situaci nedokázal vyrovnat ani Řehák. Hosté vytěžili z minima maximum v 57. minutě, kdy jsem podskočil vysoký nákop soupeře a míč obloučkem zapadl do sítě. Utkání jsme ještě mohli zdramatizovat, ale bohužel jsme promarnili i tři brejkové situace, které jsme vlastně ani nedokázali pořádně zakončit. I když jedna z nich zaváněla penaltovým zákrokem obránce Polabanu. Navzdory solidnímu výkonu jsme tak vyšli střelecky i bodově naprázdno, což v derby mrzí dvojnásob,“ hodnotil utkáni gólman domácího celku Jakub Málek.

„Od první minuty to byl velmi bojovný zápas s velkým množstvím osobních soubojů, a to také kvůli úzkému hřišti. Ze začátku utkání nás kluci z Poděbrad celkem tlačili a troufnu si říct, že byli lepší. Ve 27. minutě se kvůli špatné komunikaci poděbradských hráčů srazil gólman se stoperem a Lukáš Kovacs mohl zakončovat do prázdné branky. Tento gól nás nakopl a hru jsme vzali na naši stranu. Druhý gól přidal v 57. minutě z dálky opět Kovacs a zápas jsme s dvoubrankovým rozdílem dovedli až do konce,“ řekl po derby hráč Polabanu Dominik Procházka.

Branky: 27. a 57. Kovacs, Poločas: 0:1.

Městec Králové B – Kostomlaty n. L. 2:1

„První poločas se nehrál pohledný fotbal. Domácí spoléhali na rychlé brejky a nám vázla kombinace. Přesto jsme se dostali do vedení po průniku Klepače a nařízené penaltě, kterou sám proměnil. Druhý poločas se nám nepovedl vůbec a domácím jsme darovali dvě branky. Z naší strany to bylo bez šťávy a domácí zaslouženě vybojovali vítězství,“ uznal trenér Kostomlat Martin Šulc.

Branky: 59. a 80. Šoufek – 43. Klepač (z PK). Poločas: 0:1.

Přerov n. L. – Všejany 3:1

„Všejany jsme v tomto zápase přehráli o sto procent. V prvním poločase jsme byli jednoznačně lepším týmem a po třech gólech jsme do šaten šli za stavu 3:1. Ve druhé půli nám neuznali branku na 4:1, což si myslím, že bylo neoprávněně, rozhodčí tak rozhodl. I nadále jsme Všejany přehrávali, ale skóre se už nijak nezměnilo. Je škoda, že na tyto zápasy jezdí pouze jeden rozhodčí, ale chválím, jak to s grácií zvládl. Pochválit bych chtěl i našeho brankáře Petra Bařinu, který za stavu 0:0 chytil vyloženou šanci hostů,“ uvedl vedoucí přerovského mužstva Pavel Cabrnoch.

„Bylo to zasloužené vítězství domácích. My jsme tedy za stavu 0:0 spálili ohromnou šanci a pak nám domácí nadělili tři branky. Do poločasu jsme dokázali akorát snížit na 3:1 z penalty. Druhou půli jsme se trochu zlepšili a měli jsme tam i velkou šanci, ale na 3:2 jsme neproměnili. Proti Přerovu nám to nikdy moc nejde, jsou hodně bojovní a zaslouženě vyhráli,“ zakončil povídání trenér Všejan Jan Truksa.

Branky: 28. Neuhäusel, 31.Veselý, 36. Rambousek – 45. Bouška (z PK). Poločas: 3:1.

Markéta Stiborová