/Fotogalerie/ Druhé jarní kolo fotbalového okresního přeboru přineslo souboj o první místo tabulky. Ten zvládli borci Rožďalovic, kteří vyhráli na horké půdě Litole dvoubrankovým rozdílem. Trnavan tak nyní vede o čtyři body právě před Litolí, v závěsu jsou s osmadvaceti body Kostomlaty a rezerva poděbradské Bohemie. Dvě utkání se kvůli špatným terénům nehrála.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Bohemia Poděbrady B - Kostomlaty (5:2) | Foto: Markéta Stiborová

Litol – Rožďalovice 1:3

„Bylo to bojovné utkání, do kterého jsme vstoupili lépe. Vypracovali jsme si několik šancí na skórování, ale rozjásat domácí fanoušky se nám bohužel nepodařilo. Byli to právě hosté, kteří vstřelili první branku zápasu. Ve druhém poločase už byli hosté lepší, a po našich chybách znovu skórovali. Nám se v závěru povedlo jen kosmeticky upravit výsledek na konečných 1:3. Děkujeme všem fanouškům za podporu. Byla to pro nás první, a věříme, že také poslední prohra na domácím pažitu,“ doufal kapitán Litole Tomáš Černý.

„Do našeho prvního jarního venkovního zápasu jsme nastoupili na horkou půdu v Litoli. Naším cílem bylo, s pokorou k soupeři, odvést si domů všechny tři body. Začátek utkání nebyl z naší strany zcela ideální. Díky přísnému posuzování soubojů kolem naší šestnáctky, soupeř zahrával množství standardních situací, ale naše obrana všechny bravurně bránila. Postupem času jsme začali přebírat otěže zápasu my a ve 28. minutě Bubla utěšenou střelou zpoza velkého vápna otevřel skóre. Byla to první branka našeho šutéra od 15. října. Úvodní branka nás uklidnila a po rychlých kombinacích jsme si vytvořili další čtyři gólové situace, z toho dvě skončily na brankové konstrukci,“ komentoval první půli trenér Rožďalovic Radim Králík. „Do druhého poločasu jsme vyslali do zápasu naši novou posilu Chunga a pokračovali ve hře z druhé poloviny prvního poločasu. Vsítili jsme dvě krásné branky z dalších pěti gólových střel, a následně soupeř zcela rezignoval. Do zápasu jsme pak poslali všechny naše dorostence a soupeř ze snad jediné šance v zápase dal čestný gól. Chci tímto poděkovat všem šestnácti nominovaný hráčům, přenesli veškeré taktické pokyny na hřiště a zápas zcela ovládli. Poděkování patří také našim fanouškům, kteří nás přijeli na těžký zápas o první místo podpořit ve speciálně vypraveném autobuse,“ dodal Králík.

Branky: 84. Fárka – 28. Bubla, 57. Grospič,66. Veselý. Poločas: 0:1.

Kněžice – Hrubý Jeseník nehráno

Zápas se neodehrál z důvodu špatného stavu hřiště.

Všejany – Tatce 2:1

„Chtěli jsme odčinit minulý zápas, a to se výhrou povedlo. První velkou šanci měli hosté, pak jsme se ale začali tlačit dopředu my a převzali jsme iniciativu. Vytvořili jsme si několik gólových šancí, které jsme ale neproměnili. Přišel trest, kdy skóre otevřel soupeř a dal na 0:1. Sice šťastně, ale těsně před odchodem jsme vyrovnali na 1:1, a to vlastním gólem hostů. Asi v 60. minutě jsme vsítili druhou branku na 2:1. Druhá půle už pak byla hodně kouskovaná a přišlo několik sporných verdiktů rozhodčího. Hra se začala dost hecovat. Po druhém gólu jsme šli po faulu do deseti, ale hru jsme kontrolovali a soupeře jsme už nepustili do žádné šance. V závěru nás mohl Bouška uklidnit, ale neproměnil. Na to, jak jsou hosté tabulkově postaveni, hráli velmi dobře. Zaslouženě jsme ale brali tři body,“ byl rád za vítězství trenér Všejan Jan Truksa.

Branky: 45. Kašpar (vlastní), 61. Novák – 32. Pokorný. ČK: 66. Šáfr – 79. Kašpar. Poločas: 1:1.

Bohemia Poděbrady B – Kostomlaty n. L. 5:2

„Odehráli jsme výborný zápas a vůbec se neohlížím na konečný stav. Ten byl pouze vyústěním toho, co jsme předvedli na hřišti. Přestože jsme dvakrát prohrávali, věřil jsem v naši sílu na obrat. Od první minuty byl míč především v našem držení, ale důrazný soupeř byl produktivní. Nejdříve jsme po faulu netakticky podali míč soupeři, který rychle rozehrál, následovala špatně odbráněná standardka. V poslední minutě prvního poločasu jsme vyrovnali, ve druhé půli dominovali. Těší mě výkon všech dorostenců, kteří do utkání nastoupili,“ shrnul trenér domácího celku Michal Poděbradský.

„Zápas probíhal tak, jak jsem předpokládal. Domácí nastoupili s mladým důrazným rychlým mužstvem, přesto jsme dvakrát v prvním poločase vedli. Nicméně druhý poločas se naplno ukázalo, že v současné době, kdy máme přeplněnou marodku, jsme již neměli sílu na lepší výsledek. Zvlášť když dostáváme soupeře do hry našimi chybami. Někteří hráči dohrávali s velkým sebezapřením, ale i přes konečný výsledek nemůžu říct, že by kluci neodmakali zápas v rámci možností,“ uvedl trenér Kostomlat Martin Šulc.

Branky: 27. a 45. Havránek (druhý z PK), 60. O. Zumas, 61. Křivský, 77. Archalous - 7. a 30. Klepač. Poločas: 2:2.

Polaban Nymburk B – Krchleby 1:2

„Chtěli jsme první zápas doma vyhrát. Prvních dvacet minut od nás nebylo dobrých. Z toho jsme po naší chybě inkasovali. Ale zvedli jsme se, vyrovnali brankou Protivného a druhý poločas byl úplně jiný. Měli jsme asi tři tutovky, které jsme neproměnili. Bohužel nás za to soupeř potrestal, znovu po naší chybě v obraně. Mohlo to vypadat jinak po neodpískané penaltě. Musím ale poděkovat klukům, hrají proti o deset až patnáct let starším chlapům. Takový zápas naši mladí potřebují a je třeba ho vyhrát. Soupeř dal dva góly, my jen jeden,“ okomentoval kapitán mužstva Polabanu Tomáš Protivný.

„Na velmi dobrém terénu se hrálo na obou stranách velmi kvalitní utkání. Domácí více drželi balon na svých kopačkách, my jsme spíše hrozili z brejků. První poločas byl vyrovnanější, ve druhém byli malinko lepší domácí, ale závěrečný tlak jsme ubojovali. Proto si odvážíme od kvalitního soupeře velmi cenné tři body. Chtěl bych pochválit cely tým za bojovnost a obětavost, hlavně pak ve druhém poločase,“ komentoval hráč hostů Jan Bobek.

Branky: 36. Protivný - 4. Kluzáček, 84. J. Nedorost. ČK: po utkání Hrbáček (Polaban B). Poločas: 1:1.

Přerov n. L. – Loučeň 1:1

„Od první minuty to byl vyrovnaný zápas, kdy soupeř byl o malinko lepší. Je vidět, že Loučeň posílila a daří se jim. Poločas skončil 1:1, a tak skončil i celý zápas. Před konečným hvizdem jsme měli ještě šanci na navýšení skóre, bohužel bez proměny. Svou šanci ale měla i Loučeň. Z obou stran to byl zasloužený bod,“ je si jistý vedoucí Přerova Pavel Cabrnoch.

„V úvodu se střídaly příležitosti na obou stranách a hra se přelévala v rychlém tempu. Nikdo ale nedokázal vstřelit gól. Až po nedorozumění našeho gólmana s obráncem, jsme si dali vlastní branku. Naštěstí jsme se pak zlepšili a svoji individuální akci zakončil Bašus krásnou šibenicí. Tím srovnal před poločasem na 1:1. Do druhého poločasu jsme vstoupili o něco aktivněji a vytvořili jsme si mírný tlak a šance. Už se nám ale nepodařilo navýšit skóre. Ve druhé půlce poločasu převzali iniciativu domácí a závěr utkání se hrál z jedné strany na druhou bez gólového vyjádření. Výsledek odpovídá průběhu zápasu,“ přemýšlel nahlas trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

Branky: 30. Špalda (vlastní) – 38. Bašus. Poločas: 1:1.

Předhradí – Křinec nehráno

Zápas se neodehrál z důvodu podmáčeného hřiště.

Markéta Stiborová