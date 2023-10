Milovice – Hrubý Jeseník 3:1

„Celkově si myslím, že herně to byl jednoznačný zápas, bohužel opět doplácíme na svoji produktivitu. Prvních třicet minut jsme byli jasně lepší a soupeře jsme do ničeho nepustili, bohužel z toho byly jen dvě branky. A místo toho, abychom šli v poločase do kabin s náskokem čtyř gólů, necháme si dát zbytečnou branku a poločas byl 2:1. Tím dostaneme soupeře zbytečně do hry. Druhý poločas jsme byli opět herně lepší a jen kvůli tomu, že jsme nerozhodli už během prvního poločasu, dali jsme soupeři šanci se o výsledek poprat, což mě na tom štve nejvíc. My měli opět šance, herní převahu a měli jsme rozhodnout mnohem dříve. Hosté hrozili hlavně ze standardních situací. Hráli jsme dobře, zápas jsme zvládli a máme tři body,“ byl rád hrající trenér Milovic Sergej Vlačiha.

„Do Milovic jsme přijeli bez pěti hráčů základní sestavy, muselo tedy proběhnout dost změn. V kabině si řekneme, jak se budeme prezentovat a co chceme hrát, avšak po dvou individuálních chybách pustíme soupeře do dvoubrankového vedení. Do poločasu se nám podařilo snížit na 2:1, proto bylo druhý poločas stále o co hrát. Ve druhém poločase jsme v jednu chvíli soupeře tlačili a byly tam i šance na vyrovnání. Nakonec po další individuální chybě a faulu našeho hráče se dobře trefil soupeř a uzavřel skóre na 3:1. Vzhledem k průběhu celého utkání zvítězil lepší tým. Mrzí mě jen dvě věci. Že na utkání mezi druhým a třetím týmem přijel pouze jeden rozhodčí, a že jsme soupeři darovali tři góly,“ zhodnotil zápas vedoucí hostujícího mužstva Petr Sabol.

Branky: 11. Vlačiha, 28. a 87. Müller – 40. Zdobinský. Poločas: 2:1.