/FOTOGALERIE/ Mistr fotbalového okresního přeboru pro letošní sezonu už byl jistý před závěrečným kolem, tím se stali borci Rožďalovic. To samé platilo i o dvou sestupujících, kterými se byly týmy Tatců a posledních Kněžic.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Litol - Křinec (5:1) | Foto: Markéta Stiborová

Je dobojováno a okresní fotbalové soutěže znají své postupující a padající. Fotbalisté Trnavanu Rožďalovice už byli vítězem v okresním přeboru kolo před koncem. Souboj o druhý flek zvládli v závěrečném kole borci Litole, kteří porazili Křinec jasně 5:1. Nejvyšší okresní soutěž opouštějí celky Tatců a Kněžic. Tatce vyhrály za celý ročník jen třikrát, poslední Kněžice dokonce jen dvakrát.

Sestupující celky z okresního přeboru by naopak měly doplnit týmy Poříčany B (vyhrály díky lepším vzájemným zápasům před týmem Strak) a Sokoleč B. To jsou vítězové třetích tříd. Z nich pak padají Mcely a Slovan Lysá nad Labem B. Vítězi čtvrtých tříd jsou týmy Chrástu a Budiměřice-Šlotava, které si v další sezoně zahrají třetí třídu.

Polaban Nymburk B – Předhradí 4:0

„Poslední zápas se nám povedl jak takticky, tak i střelecky. Mohli jsme zapojit hráče, kteří toho za nás ještě tolik neodehráli. Chci poděkovat hráčům, že to vzali zodpovědně a poslední utkání dohráli s výhrou,“ chválil svůj tým hráč Polabanu B Tomáš Protivný.

„Na poslední utkání sezony jsme odjeli ve velmi okleštěné sestavě. Bohužel věkově mladšímu a běhavějšímu týmu po našich chybách vyšel úvod utkání a soupeř tak vedl 2:0. Následně jsme zlepšili defenzivní část hry, ale útočné akce jsme nedokázali dotáhnout do konce. Podobný průběh měla i druhá půle. Mrzí nás neproměněné šance Buga a Rosenheima. Věříme, že v následující sezoně dokážeme sestavu omladit a vyhnout se tak boji o záchranu,“ komentoval hráč Předhradí Jan Svoboda.

Branky: 12. Hrbáček (z PK), 12. Kovacs L., 53. Novák, 84. Šimon. Poločas: 2:0.

Přerov n. L. – Krchleby 2:6

„Od začátku byli kluci z Krchleb lepší. Ve druhém poločase jsme už hru vypustili. Hodně byli vidět hráči soupeře Mlynka a Flachbart, kteří byli úplně z jiné fotbalové třídy, takže nás přehrávali. Odehráli jsme, co jsme mohli a samozřejmě jsme se těšili na odpolední utkání se Spartou,“ okomentoval závěrečný zápas sezony kapitán Přerova Josef Prokeš.

„Po celou dobu utkání jsme byli jednoznačně lepším týmem. Drželi jsme balon častěji na kopačkách a hráli jsme celkem slušný kombinační fotbal. Výsledek 6:2 vypovídá o všem,“ shrnul stručně Jan Bobek z Krchleb.

Branky: 34. Plíšek, 48. Kratochvíl – 10., 14., 57. a 86. Mlynka, 45. Bobek (z PK), 64. Flachbart. Poločas: 1:3.

Rožďalovice – Hrubý Jeseník 3:0

Branky: 38. Beneš, 55. a 88. Najmon. Poločas: 1:0.

Litol – Křinec A 5:1

„Čekal nás poslední zápas této sezony s týmem Křince. Chtěli jsme zakončit sezonu úspěšně a utkání vítězně zvládnout. Do zápasu jsme vstoupili aktivně a už v 18. minutě jsme šli do vedení krásnou střelou Tomáše Černého. Soupeře jsme do ničeho nepustili a přidali jsme do poločasu ještě dva góly. V závěru poločasu, jsme bohužel inkasovali. V kabině jsme si řekli, že nás to nemůže položit a zápas dotáhneme do vítězného konce. Ve druhé půli jsme přidali ještě dvě krásné branky. Chtěl bych poděkovat hráčům a divákům za podporu, už se těšíme na novou sezonu,“ uvedl po vítězném utkání trenér a kapitán Litole Tomáš Černý.

I.B třída: U velimských oslav „asistovala“ Vykáň. Od mistra dostala desítku

„Utkání v Litoli o druhé místo jsme prohráli zaslouženě. Domácí byli pohyblivější, lepší na balonu a bylo vidět, že i víc chtěli. Celkově se nám tento zápas nepovedl. Bylo to nejhorší utkání, které jsme na jaře odehráli. Začátek byl v režii domácích a u nás to vypadlo, že čekáme, kdy dostaneme gól. To se domácím do patnácti minut povedlo, a když jsme se nechali hloupě po dvou rychlých žlutých kartách vyloučit, už to bylo těžké. Litol byla na koni a do poločasu nám přidala další dva góly. Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivně a byli jsme i v deseti lidech o něco málo lepší. Pak nás ale srazily další dva góly a bylo po fotbale. Celkově, jak jsem už říkal, domácí vyhráli zaslouženě. Na druhou stranu před sezonou nikdo nečekal, že jako nováček budeme hrát do posledního zápasu o druhé místo. Celkové umístění je pro Křinec úspěch. Je to další motivace se do budoucích zápasů zlepšovat a dělat křineckým výborným divákům radost. Tím bych chtěl všem, co se o křinecký fotbal starají poděkovat. Nebylo to jen o hráčích, ale i o těch, na které není tolik vidět a bez kterých by Křinec takového úspěchu určitě nedosáhl,“ děkoval trenér hostů Milan Švábenský.

Branky: 18. Černý, 35. a 71. Cáska, 41. Řehák, 62. Baran – 44. Pokorný (vlastní). ČK: 30. Novotný (Křinec). Poločas: 3:1.

Kněžice – Bohemia Poděbrady B 2:3

„Oba týmy šly do zápasu s tím, že už chtěly mít konec sezony. My jsme opět nezachytili začátek a brzy jsme prohrávali 2:0, až po tomto úvodu jsme začali hrát. Dokázali jsme snížit z penalty na 1:2. Druhý poločas byl z naší strany lepší, bohužel pro nás jsme si dali smolný gól a prohráli,“ shrnul hráč Kněžic Tomáš Živnůstka.

„Na zápas, ve kterém už vůbec o nic nešlo, jsme odjeli pouze v jedenácti lidech. Že o nic nešlo, bylo na intenzitě utkání patrné hned od začátku, přesto jsme první poločas byli jasně lepší. Druhá půle už od nás byla slabší. Obecně se nesla v duchu, že kdo se rozeběhne, dostane žlutou kartu. Pozitivem z utkání je povedený debut v dospělé soutěži dalšího mladšího dorostence a našeho odchovance Lukáše Vančury. Dále náš fotbalový projev v prvním poločase a ve finále i zisk třech bodů,“ zhodnotil utkání na kněžickém hřišti hráč Bohemie Tomáš Kubánek.

Branky: 34. Novák (z PK), 49. Tichý – 5. Křivský, 10. Archalous, 78. Novák (vlastní). Poločas: 1:2.

Tatce – Loučeň 1:3

„Hráli jsme zápas už vlastně o nic, protože situace byla jasná. Ale i tak se to neobešlo bez vypjatých situací. V prvním poločase to byla vyrovnaná hra. My jsme se dostali do první větší šance až v závěru poločasu, kdy Bašus dokázal vystřelit na gólmana. Vzápětí byl po pochybné rozehrávce vyloučen Holler, takže jsme do druhého poločasu nastoupili v deseti. Domácí nás potrestali hned v úvodu druhé půle. To nás ale paradoxně nakoplo a domácí to pak nezvládli po taktické stránce, protože ve snaze navýšit vedení zapomněli na bránění. My jsme chodili do protiútoků, především pak díky střídajícímu Eklovi, který odehrál výborný zápas. Dokázali jsme vývoj utkání převrátit až na 1:3. Po třetím gólu pak domácí hráč neudržel nervy a nakopl Mareše, kvůli tomu byl vyloučen a utkání se dohrávalo deset na deset. Poslední čtvrthodinu jsme si pohlídali a zaslouženě vyhráli,“ byl rád trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

Branky: 47. Doležal – 54. Šulc, 70. Ekl, 77. Mareš. ČK: 77. Roupec - 44. Holler. Poločas: 0:0.

Všejany – Kostomlaty n. L. 1:1

Branky: 73. Jon – 48. Fiala. ČK: 83. Pavlíček (Kostomlaty). Poločas: 0:0.

Markéta Stiborová