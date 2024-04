/FOTO/ Tak už je zase všechno jinak. Po minulém kole začal lídr z Křince náskok čele tabulky okresního přeboru ztrácet, nyní jej zase navyšoval. Fotbalisté Křince totiž vyhráli ve šlágru kola na horké půdě třetího Hrubého Jeseníku. Ztratily také druhé Milovice, ty doma jen remizovaly s rezervou Bohemie Poděbrady. Poslední Loučeň vybojovala výhru nad Kostomlaty. Hosté mohli vyrovnat v poslední minutě, ale nedali pokutový kop. V tomto kole se dařilo hostujícím celkům, které vyhrály čtyři zápasy, dvakrát se radovaly domácí týmy a jedno utkání skončilo nerozhodně.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Hrubý Jeseník - Křinec (1:2) | Foto: Markéta Stiborová

Milovice - Bohemia Poděbrady B 2:2

„My jsme do zápasu nevstoupili dobře z toho pohledu, že jsme hned po třech minutách a naší chybě pustili soupeře do vedení. Dalších asi dvacet pět minut bylo v naší režii, ale z mnoha jasných šancí se nám vyrovnat nepodařilo. Potom se hra trochu vyrovnala a po naší další velké chybě se soupeř dostal do vedení 2:0. Do poločasu se nám povedlo alespoň snížit, i když poločasový výsledek mohl být klidně 5:2 pro nás. Do druhého poločasu jsme šli s cílem co nejdříve vyrovnat a během prvních pěti minut jsme měli snad čtyři velké šance, ale opět jsme je nepochopitelně neproměnili. Zbytek poločasu byl víceméně v naší režii a o tom, jestli se nám podaří vyrovnat a kdy, ale hráči asi neměli svůj den, protože to množství neproměněných šancí se jen tak nevidí. To se nám povedlo, bohužel ale už nebylo moc času na otočení výsledku. Hosté hráli dobře, ve druhém poločase už jim možná trochu došly síly a hrozili hlavně z protiútoků, což bylo dáno naší otevřenou hrou. Pro nás to jsou ale ztracené body," uvedl trenér Milovic Sergej Vlačiha.

„V naší hře bylo dost ztrát, soupeř hrál jednodušeji a přímočařeji. Přestože jsme vedli o dvě branky, musíme remízu brát. I když obdržená branka pár minut před koncem samozřejmě mrzí. Soupeř si vytvořil spoustu příležitostí, ale v koncovce byli nemohoucní nebo nás podržel výborný Málek. Na druhou stranu i my jsme měli několik brejkových situací, které měly skončit gólem. Ovšem co mě opravdu dostalo, byl trenérský pokyn pro mužstvo domácích ´prošlápni ho pořádně´. Sám jsem to nehrál v rukavičkách, ale toto je opravdu přes čáru," mračil se trenér Bohemie Michal Poděbradský.

Branky: 34. Krátký, 86. Dlouhý - 3. Zhang, 31. Křivský. Poločas: 1:2.

Litol - Straky 2:0

„Chtěli jsme už zabrat a získat první jarní body. Zhodnotím to stručně: byl to vyrovnaný zápas, bylo vidět i dost šancí na obou stranách. My jsme dvě využili a soupeř vyšel naprázdno, hlavně díky našemu gólmanovi Michňovi, který zachytal výborně a gól nepustil. Vyhráli jsme 2:0 a body zůstaly v Litoli,“ řekl trenér FK Litol Tomáš Černý.

„Výsledek je pro nás krutý. Domácí měli mladý mančaft. Dostali jsme dva góly, v uvozovkách po chybách. V prvním poločase to byla propadnutá standardka a druhý gól jsme dostali na začátku druhého poločasu, po zbytečném trestném kopu. Ten ale byl kopnutý luxusně, za mě to Baran kopl krásně, gól měsíce. Jinak to bylo slušné utkání, fotbal nahoru dolů. Málo faulů, takhle by to mělo vypadat. Jen ten výsledek je krutý," okomentoval vedoucí Strak Kamil Jeremiáš.

Branky: 30. Cáska, 48. Baran. Poločas: 1:0.

Loučeň - Kostomlaty n. L. 2:1

„Sestavu už jsme opravdu lepili. Zápas probíhal spíše v tempu gardy. První poločas skončil bez branek, druhý otevřel skóre soupeř, ale my jsme slepenými góly skóre otočili. V nastavení náš brankář chytil penaltu a ubojovali jsme tak výhru. Bylo znát, že se potkaly dva týmy, které se herně trápí. Já děkuji mým spoluhráčům, kterým na loučeňském fotbale stále záleží, dorazili a zápas odbojovali.," děkoval hráč domácích Marek Sutter.

„První poločas z naší strany nebyl povedený, hráli jsme pomalu, domácí hráče jsme vůbec nenapadali a oni tím pádem měli hodně času, aby mohli nakopávat míče na útočníky. Ve druhém poločase se náš pohyb zlepšil, dejme tomu dvacet minut jsme byli určitě lepším týmem a zaslouženě jsme šli do vedení po dobře zahraném rohovém kopu. Domácí ale udeřili během deseti minut dvakrát a skóre otočili. Oba góly padly po standardních situacích, což by se stávat nemělo. V 90. minutě jsme navíc pohrdli penaltou, ale to se ve fotbale stává. Celkově jsme zápas nezvládli a domácím musíme pogratulovat k výhře," popsal kostomlatský Martin Vacek.

Branky: 57. Sutter, 60. Šulc - 55. de Giorgii. Poločas: 0:0.

Všejany - Sokoleč B 1:4

„Nebude to moc veselé hodnocení. Hosté byli rychlejší, agresivnější a mladší. Udělali jsme změnu, kdy jsme vyslali Boušku na hrot. Mysleli jsme, že to utkání po poločase 1:1 ještě dokážeme zvrátit. Aspoň jsme se o to chtěli pokusit. V první minutě druhého poločasu nastal stav 1:2 a velké brankové příležitosti jsme si nevytvořili. Hosté pak přidali další gól a odskočili o dvě branky, a to pro nás bylo už moc. A ještě jsme dostali čtvrtý gól. Pak už si to soupeř pohlídal. Zůstáváme bez bodu, a další týden jedeme na první Křinec. Tam to nebude nic jednoduchého. Budeme bojoval a uvidíme, na co to bude stačit," uvedl trenér Všejan Jan Truksa.

„První poločas hodně vyrovnaný. My více na balonu. Soupeř hrozil zejména ze standardních situací. Po několika šancích, které se nám nepovedlo dovést ke gólů, si centrovaný balon našel Martin Nágl zasekl si obránce a vstřelil úvodní branku utkání. Poté jsme domácím darovali hodně standardek, kdy z rohu hostující hráč nikým nehlídán srovnal skóre na 1:1. V kabině jsme si vše vyříkali do druhého poločasu jsme na soupeře vlétli a hned z první šance, kdy po nádherné narážečce a vyborném centru od Míry Němce se po druhé trefil Martin Nágl. Gól nám hodně pomohl, začali jsme více kombinovat a vytvářet si šance. V 65. minutě po pár narážečkách se Jirka Čáp ocitl sám před gólmanem a zvýšil na 1:3. Tímto gólem jsme se hodně uklidnili. Kontrolovali jsme utkání a vytvářeli si další šance, bohužel s neúspěšným zakončením. V 77. minutě, po uvolnění Tomáše Křivského, který běžel sám na gólmana a pohodlně zakončil, tím jsme zvýšili na 1:4 a definitivně se uklidnili. Soupeř poté hrozil zejména ze standardních situací a dlouhých autů, které jsme ubránili a vezeme cenné a důležité tři body. Pochvala patří celému týmu za odehraný zápas," komentoval Tomáš Křivský, záložník Sokolče.

Branky: 36. Novák - 23. a 46. Nágl, 65. Čáp, 77. Křivský. Poločas: 1:1.

Hrubý Jeseník - Křinec 1:2

„Utkání se mi jen těžce hodnotí. Vzhledem k tomu, že se jednalo o derby a navíc jsme se mohli výhrou dotáhnout na pouhý bod, bylo od začátku jasné, že to bude zajímavé utkání. Začátek zápasu se hrálo nahoru a dolů, i když jsem apeloval na hráče, že Křinec je silný na krajích, tak i přesto dostal jejich hráč na lajně jen kousek prostoru, kde utekl našemu obránci a svoji šanci proměnil. Poté jsme převzali otěže my, kde jsme měli pár zajímavých šancí, avšak buď chybělo kousek štěstíčka a nebo je podržel gólman. Řekl bych, že se hra pak trošku vyostřila, kde za mě mohl jít po úmyslném strčení křinecký hráč do kabin. Po nějaké době se nám z rohového kopu podařilo srovnat na 1:1, kde pět minut před koncem soupeř ve vápně zahrál rukou, taktéž bez odezvy rozhodčího. Proto se šlo do kabin za stavu 1:1. Druhý poločas se hrál opět hezký fotbal, kde byly šance na každé straně, avšak opět udeřil Křinec, kde my špatně odehrajeme balon a darujeme soupeři úplně gól zadarmo. Poté jsem hru otevřel a ač jsem byl na druhé straně hřiště, ve vápně po souboji upadl náš hráč, penalta se ovšem opět nekopala. I když i diváci od hostů po zápase říkali, že byla. Za hru a výkon jsem na kluky hrdý a budu si stát za tím, že nevyhrál lepší tým. Musíme opět najet na vítěznou vlnu a ještě zabojovat,“ zhodnotil derby vedoucí mužstva Hrubého Jeseníku Petr Sabol.

„Na začátek musím naše kluky pochválit. Takhle by se mělo bojovat v každém zápase. Čekalo nás zase velice těžké utkání a to derby v Jeseníku. Domácí v zimě zase posílili, nám z několika důvodů nějací kluci chyběli, a tak jsem čekal velice těžké utkání. Jeseník má kvalitu hlavně dopředu a na domácím hřišti hrozí zvláště ze standardních situací. Vše se to potvrdilo, ale na druhou stranu měli jen nebezpečnou střelu z dálky a tresné kopy, na které má kvalitní fotbalisty. Hodně jejich akcí končilo na našem velkém vápně, kde jsme si s tím poradili. Začátek se nám povedl a po samostatném úniku jsme se dostali do vedení. To nám vydrželo pět minut, když Jesenik po chaosu v našem vápně, kde zůstal volný hráč, vyrovnal. Pěkný nás poslal třicet minut před koncem do vedení a to jsme udrželi. Jeseník měl ke konci velký tlak, ale kluci to v našem vápně dobře ubránili. Vezeme z horké půdy, kde se v podstatě nevyhrává, velice cenné body. Celkově to bylo důrazné utkání plné emocí jak na hřišti, tak v hledišti. Samozřejmě musím pochválit naše věrné fanoušky. Vytvořili v derby skvělou atmosféru. Pro naše kluky byli naši fanoušci dvanáctým hráčem, a to nám určitě pomohlo. Za to jim patří velké díky," řekl za celý tým trenér Křince Milan Švábenský.

Branky: 14. Kovář - 9. Calcatin, 57. Pěkný. Poločas: 1:1.

Polaban Nymburk B - Krchleby 2:4

„Chtěli jsme potvrdit doma výhru z venku. Věděli jsme, že přijede kvalitní mužstvo. Myslím, že jsme ho naši hrou i zaskočili. Vyrovnané utkání, které přitáhlo hodně lidí. Soupeř byl kvalitnější v zakončení a zaslouženě vyhrál. Závěrečný tlak nám nepřinesl vyrovnání, ale za bojovnost musím tým pochválit," uvedl Tomáš Protivný z Polabanu.

„Velice těžké utkání na velice suchém a tvrdém hřišti. Soupeř by kvalitní. Řekl bych, že to bylo vyrovnané utkání, ale my jsme měli více brankových příležitostí, které jsme proměnili," shrnul hráč Krchleb Jan Bobek.

Branky: 41. Andriichuk, 63. Dědek - 34. Kluzáček, 47. Mansfeld, 55. Flachbart, 90. Kácovský. Poločas: 1:1.

Předhradí - Přerov n. L. 0:1

„Měli jsme problémy se sestavou a utkání jsme odehráli v rámci našich možností obstojně. Přerov měl v první půli několik šancí a dostal se zaslouženě do vedení. V gólové situaci jsme nepomohli našemu brankáři, který předtím dvě rány vyrazil a inkasovali jsme až ze druhé dorážky. Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivně, vytvářeli jsme si standardní situace, ale složitě jsme se dostávali do zakončení. Velkou šanci jsme ani neměli, hosté si výhru pohlídali a hrozili z nebezpečných brejků. Porážka nás mrzí, ale pro lepší výsledek bychom museli předvést víc. Soupeř byl lepší,“ popsal po zápase Jan Malý, kapitán Předhradí.

,,Byl to úplně nejhorší zápas, který jsem s klukama zažil. Hráli jsme s posledním a úplně jsme se podřídili jejich hře. Dali jsme jedinou branku utkání, kterou trefil Kolovecký. Byl to špatný výkon, nehorší utkání této sezóny z naší strany. I tak jsme tedy uhráli tři body. První poločas jsme mohli vést 5:0 a druhý poločas byl marný," řekl vedoucí Přerova Pavel Cabrnoch.

Branky: 41. Kolovecký. Poločas: 0:1.