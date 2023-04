/FOTOGALERIE/ Tři zápasy dalšího kola fotbalového okresního přeboru se kvůli špatným ternům nehrály. Ve zbylých čtyřech duelech byly úspěšnější hostující týmy. Ty vyhrály dva zápasy, další dvě střetnutí skončila dělbou bodů. Rožďalovice pokračují ve vítězném tažení, tři body ulovili v Přerově nad Labem, kde padly také dvě červené karty.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Všejany - Litol (2:5) | Foto: Markéta Stiborová

Všejany – Litol 2:5

„Na utkání není moc co hodnotit. Soupeři jsme v prvním poločase po našich chybách darovali dvě branky. Zkraje druhé půle se nám podařilo zase po hrubé chybě domácích vyrovnat. Soupeř pak fyzicky odešel a my jsme ovládli závěr zápasu. Bylo hotovo. Konečné skóre 2:5 je pro domácí až moc kruté,“ ohodnotil kapitán Litole Tomáš Černý.

Branky: 22. Hruška, 31. Nastoupil – 26. a 87. Řehák, 50. a 84. Dzurko, 82. Cáska. Poločas: 2:1.

Bohemia Poděbrady B – Hrubý Jeseník 3:3

„Narazili jsme na soupeře, který má ve svých řadách hráče se zkušenostmi z vyšších soutěží a bylo to znát. Přispělo to k oboustranně solidnímu výkonu, a ten kdo se přišel podívat, určitě nelitoval. Padlo šest branek, a přestože jsme poprvé v této sezoně ztratili body v domácím prostředí, jsem spokojen. A to především z toho důvodu, že své premiérové zápasy v dospělém fotbale odehráli další kluci z dorostenecké kategorie. Ale hlavně, prezentovali se kvalitními výkony, které pro nás v tuto chvíli znamenají více než plný bodový zisk,“ shrnul trenér Bohemie Michal Poděbradský.

Branky: 20. a 78. Křivský, 29. Havránek – 14. Pecháček, 44. Golovko, 59. Ott. Poločas: 2:2.

Polaban Nymburk B – Kostomlaty n. L. 1:1

„Už jsme chtěli tři body, ale máme jeden. Asi ho v téhle situaci bereme. Dali jsme hezký gól po pěkné akci, ale za minutu jsme inkasovali. Soupeř si to pak vzadu pohlídal. Trápí nás koncovka a trochu toho klidu v zakončení, možná i to sportovní štěstí. Energii a urputnost v zápase nám nechybí, na tu nemůžu říct ani popel. Třeba jsme se tímhle utkáním chytili. V závěru už to byla taková křeč, tlačili jsme to tam, ale bohužel druhý gól už nepadl. Jedeme dál, další zápas, další body ve hře,“ řekl Tomáš Protivný z Polabanu Nymburk.

„Domácí mají mladé a šikovné mužstvo. Na začátku jsme přežili očekávaný tlak, nicméně domácí šli přesto do vedení. Naštěstí jsme rychle vyrovnali a stanovili poločasový výsledek 1:1. Ve druhém poločase Nymburk pokračoval ve snažení rozhodnout zápas, my jsme hrozili z rychlých protiútoků a snažili se nepouštět domácí do šancí. To se nám celkem dařilo a dokázali jsme bojovností a vůlí vybojovat bod, za což bych chtěl kluky pochválit, a zvláště pak za týmové pojetí,“ chválil trenér Kostomlat Martin Šulc.

Branky: 24. Šimon – 26. Zinek. Poločas: 1:1.

Přerov n. L. – Rožďalovice 0:2

„Na začátku byla hra vyrovnaná. Soupeř byl nebezpečný dlouhými přihrávkami a hrál hodně na brejky. Ve středu hřiště jsme ale byli lepší my. Poločas skončil nakonec 0:1. Ve druhé půli jsme začali dobře, bohužel jsme ale byli trochu poškozeni, když nám vyloučili našeho středního záložníka. V 60. minutě pro nás skončil zápas, pak už jsme se jen bránili a hráli na brejky. Soupeř dal ještě druhý gól, přehrál nás a zaslouženě vyhrál,“ uvedl vedoucí domácích Pavel Cabrnoch.

„Do dalšího jarního zápasu jsme nastoupili na hřišti v Přerově s omlazenou sestavou. Na levé straně nastoupili naši nadějní dorostenci. V první půli bohužel naši hráči neplnili vůbec taktické pokyny, neběhali a byli nedůrazní. Jediná akce, která splňovala parametry i vyšší fotbalové soutěže, byla kombinace Bubla – Hora. To vedlo k úvodní brance zápasu. Do druhého poločasu nastoupil Najmon a naše hra se zcela změnila. Najednou jsme hráli tak, jak si představujeme. Klíčový zákrok, opět při rohu soupeře, předvedl Lorenc, neboť všichni již viděli hlavičku v naší síti. Poté jsme po krásné akci skórovali. Soupeř šel po vyloučení do deseti a my kontrolovali hru. Nad hrou v prvním poločase se musíme zamyslet,“ zdůraznil trenér Rožďalovic Radim Králík.

Branky: 29. Hora, 62. Bubla. ČK: 56. Neuhäusel – 90. Lorenz. Poločas: 0:1.

Krchleby - Křinec odloženo

Kněžice – Tatce odloženo

Předhradí – Loučeň odloženo

Markéta Stiborová