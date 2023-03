Prvním jarním kolem odstartoval také fotbalový okresní přebor. V něm první dva celky soutěže nezaváhaly a připsaly si výhru. Rožďalovice doma pokořily Polaban Nymburk B čtyřbrankovým rozdílem, Litol urvala těsnou výhru v Tatcích. Křinec ztratil body po bezbrankové remíze s posledními Kněžicemi.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Rožďalovice - Polaban Nymburk B (4:0) | Foto: Markéta Stiborová

Rožďalovice – Polaban Nymburk B 4:0

„Do prvního jarního utkání na domácím hřišti jsme nastoupili bez tří hráčů základní sestavy - Paroulka, Najmona a odchovance hanojské fotbalové akademie Chunga. Naopak se ale přidala vytoužená posila Martin Grospič. V úvodu utkání se oba týmy snažily o kombinační hru, která však nebyla reálná na značně nekvalitním hřišti. Poté jsme hru zjednodušili a hráli dlouhé míče na naše rychlé a důrazné útočníky. Klíčovým okamžikem byla chycená gólová hlavička naším brankářem. Obě branky v prvním poločase padly po rychlých protiútocích. Druhý gól do šatny soupeře zlomil, a ve druhé půli působil značně odevzdaně. My jsme si vytvořili minimálně dalších osm gólových situací, ze kterých jsme ještě dvakrát skórovali. Musím tímto poděkovat všem našim hráčům za odpovědný přístup a plnění taktických pokynů,“ zhodnotil první utkání trenér domácích Radim Králík.

„Přijeli jsme do Rožďalovic s pokorou a věděli jsme, že soupeř má kvalitní a posílený tým. Ze začátku se nám podařily dvě až tři tutové šance, hlavička Protivného, břevno Kovacse a dalekonosný pokus Nováka, který těsně minul bránu. Bohužel z brejku jsme pak inkasovali dva góly. Ve druhém poločase jsme zkusili zvýšit tlak, ale soupeř nás potrestal dvěma dalšími góly. Myslím, že mezihra byla vyrovnaná. Už teď se ale připravujme na domácí zápas, který chceme vyhrát a přivítat tak po pauze naše fanoušky,“ popsal utkání hráč Polabanu Tomáš Protivný.

Branky: 24. a 82. Veselý, 41. a 68. Hora. Poločas: 2:0.

Loučeň – Všejany 4:2

„Po dohrávce s Litolí, která se nám herně povedla, jsme doufali, že se nám podaří zopakovat úspěch. Ve 12. minutě se po centru Hollera uvolnil Štěpánek, který dával na 1:0. Pak byla hra poměrně vyrovnaná. Ještě v první půli došlo na penaltu hostů a poločas skončil 1:1. I když šanci v prvním poločase měl ještě Štěpánek, tentokrát ale neproměnil. Do druhého poločasu jsme nastoupili lépe, v 50. minutě se z přímého kopu trefil Mareš. Netrvalo dlouho a stejná akce se opakovala a opět Mareš vsítil další branku a upravil skóre na 3:1. Podařilo se nám ještě přidat čtvrtý gól, kdy se trefil Ekl. Vypadalo to, že se zápas dohraje v klidu, ale vlivem špatného počasí se musela hra pozastavit. Po pár minutách se utkání dohrálo, bohužel soupeř stihl korigovat konečné skóre na 4:2. Derby bylo vyhecované, chvílemi nervózní, ale my jsme ho zvládli lépe a jsme rádi, že jsme získali tři důležité body,“ shrnul trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

I.B třída: Posílený Pátek narazil, lídr z Vykáně nestačil na Milovice

„Úvod se nám nepovedl hlavně výsledkově, herně tam nebyl velký rozdíl. Inkasovali jsme tři góly ze standardek. Hosté se dostali do vedení, my jsme stihli do poločasu odpovědět proměněnou penaltou. Poločas tedy skončil 1:1. Ve druhé půli přišly dvě standardní situace ze stejného místa, které soupeř proměnil. Před přerušením zápasu kvůli kroupám nám přidala Loučeň na 4:1. Před koncem jsme snížili na 4:2, ale je to pro nás frustrace z výsledku. Snad bude lepší zápas za týden, který odehrajeme doma s Tatcemi,“ doufá trenér Všejan Jan Truksa.

Branky: 13. Štěpánek, 50. a 60. Mareš, 66. Ekl – 26. Bouška (z PK), 88. Putorík. Poločas: 1:1.

Tatce – Litol A 2:3

„Do zápasu vstoupili lépe domácí, byli aktivnější a důraznější. My jsme dvakrát propadli a soupeř toho dokázal využít, tím šel do vedení 2:0. Do poločasu se nám naštěstí podařilo alespoň snížit stav na 2:1 po premiérové brance Matyáše Pokorného. V kabině jsme byli jako opaření, nikdo takový průběh neočekával. Do druhého poločasu jsme vstoupili s jasným cílem, otočit utkání v náš prospěch. Začali jsme se více dostávat do hry, vytvořili jsme si několik slušných šancí, až se nám podařilo z kopaček kapitána Tomáše Černého vyrovnat. I nadále jsme pokračovali v tlaku a napadání domácích, kteří ovšem nehráli vůbec špatně a měli možnosti na skórování. Ale byli jsme to opět my, kdo udeřil a vzal si konečně vedení na svou stranu. Poslední a vítěznou branku utkání zaznamenal levačkou Marek Baran, který se nejlépe zorientoval ve vápně soupeře. Závěr zápasu byl poněkud emotivní, domácí se snažili opět vyrovnat. Soupeři přejeme, ať se jim daří, a také aby se jejich fanoušci, kteří jsou skvělou podporou, ale kdyby občas zapojili několik mozkových buněk navíc, by neuškodilo, pak to kazí celkový pohled na klub,“ popsal kapitán Litole Tomáš Černý.

Branky: 4. Höfer, 30. Horák – 42. Pokorný, 50. Černý, 79. Baran. Poločas: 2:1.

Hrubý Jeseník – Přerov n. L. 0:2

„Zápas jsme odehráli s jedním ze slabších soupeřů, řekl bych. Myslím, že výhra byla zasloužená a poločas mohl být klidně 0:2. Góly jsme ale začali dávat až ve druhé půli, kdy se prvně trefil Martínek v 78. minutě. Trenérovi se povedlo střídání ve druhém poločase, v 80. minutě krásně proměnil střídající Breškovec, což je naše nová posila. Jsme rádi za body, které se hodí, protože hrajeme o záchranu. Těšíme se na další zápas s Loučení,“ zhodnotil vedoucí Přerova Pavel Cabrnoch.

Branky: 78. Martínek, 80. Breškovec. Poločas: 0:0.

Krchleby – Bohemia Poděbrady B 4:0

„Hostující Bohemia přijela s velmi mladým týmem. My jsme vstoupili do utkání velmi dobře a už v sedmé minutě jsme otevřeli skóre. Pak se hra vyrovnala a hosté měli optickou převahu, naši branku ale nijak neohrozili. Řekl bych, že druhý poločas byl celkem jednoznačný v náš prospěch,“ komentoval hráč týmu Krchleb Jan Bobek.

Bohemia přišla o vítězství a vyloučeného Kubánka až v nastavení

„Utkali jsme se s velmi zkušeným protivníkem, a na výsledku se to projevilo. Rozhodně se však nehrálo na jednu bránu, jak by se mohlo zdát. Soupeř efektivně trestal naše chyby. Objektivně musím uznat, že až na pár výjimek naše útočné snažení končilo na šestnáctce soupeře a domácí měli zápas pod kontrolou. Na druhou stranu jsme se i za nepříznivého stavu stále pokoušeli o kombinaci a utkání jen nedohrávali, což je pozitivní,“ uvedl trenér poděbradského béčka Michal Poděbradský.

Branky: 7. Nedorost, 47. Hůlka, 66. a 86. Doležal. Poločas: 1:0.

Křinec – Kněžice 0:0

„Zápas se nám celkově moc nepovedl. Hosté přijeli jen bránit, a ani za celý zápas nevystřelili na bránu. Odvážejí si ale bod a asi jsou spokojení. My jsme se celý zápas snažili nějak překonat jejich obranu, ale to se nám mockrát nepovedlo. Většinou jsme se nemohli dostat přes stoperskou dvojici, a když už se nám to povedlo, zachytal jim výborně gólman. Od nás to bylo dopředu pomalé a chyběla nám větší aktivita od útočících hráčů. Tam nám chyběl pohyb a jen nakopávání nám samozřejmě nemohlo stačit. Na některých hráčích je vidět, že vinou zranění toho moc nenatrénovali. Na tom budeme muset do budoucna zapracovat, aby se kluci do toho dostali. No nedá se nic dělat, je potřeba zvednout hlavu a pokusit se získat body příští týden,“ přeje si trenér domácího celku Milan Švábenský.

„Musím pochválit cely tým za nasazení a bojovnost. Poctivě a organizovaně jsme bránili odzadu, ale na špatném terénu to měla obě mužstva těžké kombinovat. Nás podržel vynikající gólman,“ shrnul hráč Kněžic Tomáš Živnůstka.

Předhradí – Kostomlaty n. L. 0:0

„Bylo znát, že šlo o první zápas po dlouhé zimní pauze. Utkání bylo vyrovnané, šlo spíš o boj bez větších šancí. V první půli jsme se dostali k jediné slušné střele, ale brankář hostí ji v pohodě vytáhl na roh. Ve druhé půli jsme mohli vstřelit šťastný gól, když obránce soupeře srazil míč po centru ze strany na tyč vlastní branky, bohužel nebyl nikdo, kdo by balon doklepl do sítě. Jsme spokojeni s tím, jak jsme pracovali v defenzivě, hosty, kteří jsou vysoko v tabulce, jsme do nebezpečných situací moc nepouštěli. Těší nás čisté konto, které jsme na podzim mockrát neudrželi,“ byl rád kapitán Předhradí Jan Malý.

„Utkání neslo jasné rysy prvního zápasu po zimní pauze, moc fotbalové krásy to nepobralo. V první půlce to byl spíš boj a nakopávaná bez výrazných šancí. Druhá půle byla snad ještě horší, nebylo to fotbalové a neudrželi jsme pořádně balon. Z obou stran to byla náhodná nakopávaná a utkání skončilo zaslouženou dělbou bodů,“ myslí si trenér Kostomlat Martin Šulc.

Markéta Stiborová