/FOTOGALERIE/ Další díl fotbalového okresního přeboru byl hodně bohatý na góly a plný zajímavých událostí. Padlo celkem třicet devět branek. Pětkrát se z výhry radovaly domácí celky, ve dvou případech hosté. Totální kolaps prožil lídr z Rožďalovic, který dostal na hřišti Krchleb šest gólů. Loučeň inkasovala od Křince čtyři branky a všechny byly hlavou. Všejany dokázaly otočit skóre v Předhradí i v deseti.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Bohemia Poděbrady B - Litol (3:1) | Foto: Markéta Stiborová

Kněžice – Přerov n. L. 0:5

„Z mého pohledu jsme odehráli utkání s nejhorším soupeřem. My jsme se ale v prvním poločase podřídili jeho hře a hráli špatně jako on. To se naštěstí na konci první půle změnilo, když jsme dali branku na 0:1. Do druhého poločasu trenér vystřídal dva hráče, což přineslo změnu. Náš žolík Halbich stihl nastřílel za deset minut hattrick. Zbytek zápasu se dohrával a na konci jsme ještě přidali gól do prázdné brány,“ radoval se z vítězství vedoucí Přerova Pavel Cabrnoch.

Branky: 43. Forejt, 48., 50. a 56. Halbich, 89. Kratochvíl. Poločas: 0:1.

Krchleby – Rožďalovice 6:1

„Řekl bych, že to byl náš nejlepší výkon. Všichni hrací hráli to, co jsme si řekli před zápasem. Zodpovědný a poctivý výkon. Soupeř měl za celý zápas možná dvě slušné příležitosti, ale jinak nic. Je to pro nás naprosto zasloužené vítězství,“ zhodnotil kapitán domácích Jan Bobek.

Od první minuty jsme byli lepším týmem. Měli jsme dobrý přechod dopředu a zodpovědný výkon vzadu. První branku jsme dali po fantastické individuální akci Doležala. Ve 35. minutě se po rohovém kopu Nedorosta na přední tyč prosadil hlavou Kyncl a bylo to 2:0. Rožďalovice nás ohrozily pouze jednou, když udělal chybu v rozehrávce Bobek, ale podržel nás brankář Soukup. I do druhého poločasu jsme vstoupili dobře, ale bohužel se soupeř z ojedinělé akce dokázal prosadit. V 58. minutě nám dal klid Šnajdr, který dorazil standardní situaci Nedorosta. Posledních patnáct minut už byl z naší strany koncert,“ doplnil hráč Krchleb Tomáš Mlynka.

„Do zápasu jsme nastoupili oslabeni o zraněné hráče Donta, Veselého a dlouhodobě absentujícího Heřmanského, který nám chybí snad nejvíc. V základní sestavě se tedy objevili dva mladší dorostenci ročníku 2006. Náš výkon nemá cenu komentovat, neboť vlastně není co. Snad kromě brankáře Lorenze, který nás zachránil od totálního debaklu. Soupeř nám ukázal, jak se hráči mají na hřišti chovat, běhat, makat, mluvit, pomáhat si navzájem, tímto mu blahopřeji k vítězství. Někdo moudrý vyslovil myšlenku, že co dáváš do tréninku, to se odráží v zápase. U nás to tedy platí na sto procent“ řekl trenér Rožďalovic Radim Králík.

Branky: 25. a 77. Doležal, 35. Kyncl, 58., 82. a 85. Šnajdr – 52. Bubla. Poločas: 2:0.

Bohemia Poděbrady B – Litol 3:1

„Hrál se koukatelný fotbal, k čemuž přispěl svým výkonem i soupeř. Většinu zápasu jsme měli pod kontrolou, ale ofenzivně ladění hosté nás neustále udržovali v pohotovosti. Na začátku druhé půle jsme se dostali pod souvislejší tlak soupeře, ale ustáli jsme ho bez obdržené branky. Naše aktivita se poté opět zvedla a vyústila ve druhý a třetí gól. Hosté kosmeticky upravili skóre v závěru. Vážím si přístupu dorostenců, kteří brzy ráno odjeli do Slaného a prakticky hned po příjezdu šli na další zápas s námi,“ chválil hráče trenér domácího celku Michal Poděbradský.

„Hrálo se pohledné utkání hodné vyšší soutěže. Zkraje zápasu jsme měli šance otevřít skóre, ale ani jednu jsme nevyužili. Domácí hráli rychlý a bojovný fotbal. Po naší špatné rozehrávce a skvělému napadání domácích jim byla branka na 1:0 odměnou. Do druhého poločasu naskočil mladý Kuba Řehák, který dělal svou dynamičností soupeři průvan v obraně. Nicméně druhou branku přidal opět soupeř, který využil rychlého protiútoku. Nám se podařilo jen kosmeticky upravit na konečných 1:3. Domácí vyhráli zaslouženě, nás tentokrát srazila naše koncovka a kvalitní hra soupeře. Hráčům děkuji za bojovný výkon, nejsou důvody se za prohru stydět,“ okomentoval zápas kapitán týmu Litole Tomáš Černý.

Branky: 39. Havránek, 64. Křivský, 72. O. Zumas – 89. Řehák. Poločas: 1:0.

Polaban Nymburk B – Hrubý Jeseník 4:2

„Nezačali jsme úplně dobře, po chybě v obraně jsme inkasovali gól v šesté minutě. Po nedorozumění v hostující obraně, která si dala vlastní gól, jsme vyrovnali. Konečně jsme začali střílet, nepředržovali jsme balony a dodržovali, co jsme si řekli. Dali jsme pěkné góly ze střední vzdálenosti. Musím pochválit celý tým, bylo to odmakané. Důležité tři body pro nás a konečně nějaká vzpruha,“ byl rád Tomáš Protivný z Polabanu.

Branky: 20. Melichar (vlastní), 28. Kovacs J., 45. Protivný, 50. Košátko – 6. Ott, 51. Golovko. ČK: 60. Melichar, 65. Gillern (oba Hrubý Jeseník). Poločas: 3:1.

Kostomlaty n. L. – Tatce 4:2

„Od začátku zápasu bylo vidět, že máme hlad po třech bodech. Během deseti minut zazvonila u soupeře třikrát branková konstrukce, ale vedoucí branku jsme vstřelili až později. Do kabin jsme odcházeli s náskokem jedné branky. Po pauze jsme začali lépe kombinovat a postupně navýšili náskok na 4:0. Nadále jsme kontrolovali hru, ale v závěru jsme vypadli z koncentrace a obdrželi dva slepené góly, což mě mrzí, ale jsem rád, že jsme konečně získali tři body,“ uvedl po utkání trenér Kostomlat Martin Šulc.

Branky: 18. Čepek, 52. Ševčák, 56. Houdek, 62. Klepač – 88. Zedník, 89. Březina. Poločas: 1:0.

Křinec – Loučeň 4:1

„Soupeři se na jaře celkem daří, proto jsme k zápasu nastoupili s pokorou. Celkově se o zápasu rozhodlo v prvním poločase. Dali jsme rychlý gól, pak přidali ještě další a soupeř už to měl pak složité. Do druhého poločasu jsme nastoupili s tím, hlavně být pořád aktivní a soupeře nepouštět do nějakých větších šancí. To se nám dařilo, až na jedno nedorozumění v naší obraně, ale na to jsme odpověděli čtvrtým gólem a zaslouženě jsme dovedli utkání do vítězného konce. Jinak body zůstaly po zásluze doma,“ myslí si trenér Křince Milan Švábenský.

„Tentokrát rozhodlo špatné bránění standardních situací, jelikož jsme v prvním poločase dostali tři góly hlavou, z toho dva po rohovém kopu. Odpovědět jsme dokázali pouze jednou akcí zakončenou Eklem na 3:1. Ve druhém poločase si domácí výsledek hlídali a hra byla vyrovnaná. Těsně před koncem nám dali ještě čtvrtý gól, překvapivě po rohu hlavou. Takže jsme dostali čtyři góly hlavou, což nepamatuju, že by se nám někdy stalo,“ pousmál se trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

Branky: 5. Čuřík, 18. Hnát, 33. a 86. Holas – 38. Ekl. Poločas: 3:1.

Předhradí – Všejany 2:4

„Utkání jsme absolutně nezvládli. Měli jsme slušný nástup do zápasu, ale pak jsme bohužel inkasovali z přímého kopu. Krátce před poločasem dostal hráč hostí červenou kartu, když rukou zastavil přihrávku do vyložené šance. Z následného přímáku vyrovnal hezkou střelou Beníšek. Když ve druhé půli procpal míč do brány Kyncl, zdálo se, že máme dobře nakročeno, ale přišel od nás hrozný kolaps. Během pěti minut jsme třikrát inkasovali ze standardky, nejprve z penalty, pak z trestného kopu, a pak po rohu. Potom už jsme se nezvedli. Špatný zápas pro nás, těžko něco dodávat,“ smutnil hráč Předhradí Jan Malý.

„Bylo to zajímavé střetnutí. Prvních asi deset minut patřilo domácím, my jsme měli hodně nakopávaných balonů. Pak jsme hru zklidnili, dostávali se do kombinace a přebírali jsme otěže zápasu. Vyústilo to ve vedoucí branku. Zápas jsme měli herně i výsledkově pod kontrolou, ale přišel nepovolený zákrok od našeho Šáfra, a začali jsme hrát v deseti. Domácí ještě využili standardku, takže poločas skončil 1:1. Ve druhé půli se po zaváhání našeho gólmana dostal domácí tým do vedení. I přesto jsme ale dokázali hrozit, proměnili jsme penaltu, a po chvíli i standardní situaci. Rázem bylo skóre 2:3. Ještě jsme pak přidali branku na 2:4, kdy se Putorík trefil hlavou. Vážím si toho, že jsme dokázali v deseti otočit utkání a zvítězit,“ chválil své hráče trenér Všejan Jan Truksa.

Branky: 40. Beníšek, 55. Kyncl – 24. Sameš, 74. a 75. Miškovský (první z PK), 82. Putorík. ČK: 39. Šáfr (Všejany). Poločas: 1:1.

Markéta Stiborová