„Vráceno i s úroky! Vysoká výhra je příjemná, ale stále cítíme zklamání z jarní dohrávky na Loučeni. Ty body nám teď chybí. Do zápasu se dostali dorostenci, kteří předvedli kvalitní výkon. Všem hráčům děkuji za povedené utkání. Je potřeba navázat na pohodu a klid v zakončení do posledního kola,“ komentoval kapitán Litole Tomáš Černý.

„Ačkoli jsme si v obou poločasech vytvořili několik velice dobrých příležitostí ke vstřelení gólu, proměnit se nám nepovedlo ani jedinou. Utkání se od začátku vyvíjelo podle představ domácích, kteří naprosto zápas ovládli. Skóre přibývalo až na konečných 8:0. Domácí byli po všech stránkách lepší a zaslouženě vyhráli,“ zhodnotil trenér hostů Otakar Ottomanský.

Branky: 24. Dzurko, 31. Šembera, 45. Cáska, 49. Neuhausel (z PK), 63. a 87. Baran, 65. Řehák, 67. Janík. Poločas: 3:0.

Rožďalovice – Tatce 9:0

„První půlka z naší strany byla hodně o nepřesnosti ve finálních přihrávkách. Pokud už jsme se dopracovali za obranu soupeře, selhali jsme v zakončení. Povedla se nám akorát jedna akce, ze které jsme při samostatném nájezdu na gólmana dali gól. Druhou půlku už to byl jiný fotbal, soupeř to hodně otevřel. Nám se začali dařit finální přihrávky i zakončení, a o tom svědčí osm gólů za druhý poločas. Byli jsme rádi, že jsme zpečetili první místo výhrou 9:0,“ radoval se hráč Rožďalovic Martin Grospič.

Branky: 11. a 59. Grospič, 50. a 87. Bubla, 72. a 76. Hora, 75. a 80. Veselý, 89. Pletka. Poločas: 1:0.

Kněžice – Kostomlaty n. L. 1:3

„Zápas strašné úrovně jsme zvládli již v první půlce, kdy jsme dali tři branky zásluhou produktivního Čepka. Ten proměnil všechny naše branky. Bylo znát, že v podstatě již o nic nešlo, a tak na vyložené šance to skončilo asi 10:10. Takže jediný rozdíl byl v tom, že domácí nic neproměnili, protože my jsme dokázali zaznamenat i jediný gól domácích,“ uvedl trenér Kostomlat Martin Šulc.

Branky: 76. Houdek (vlastní) – 2., 35. a 39. Čepek (třetí z PK). Poločas: 0:3.

Všejany – Hrubý Jeseník 1:0

„Výsledek vypadá těsně, skončilo to pouze 1:0, ale určitě zaslouženě. První půle byla ještě vyrovnaná, chyběla přesnost. Ve druhém poločase jsem se ale zlepšili, bylo to i příchodem Boušky a Hanuše na hřiště. Řekl bych, že jsme dominovali, i když jsme dali pouze jednu branku. Trefili jsme tyč, a v závěru jsme spálili dvě stoprocentní šance. Nevybavuji si, že by soupeř nějakou příležitost měl. Tři body zůstaly zaslouženě doma,“ byl rád trenér Všejan Jan Truksa.

Branky: 57. Novák. Poločas: 0:0.

Polaban Nymburk B – Bohemia Poděbrady B 3:0

„Měli jsme před sebou dva poslední zápasy a chceme doma prostě vyhrávat. Trochu jsme chtěli napravit tu jarní část, a i třeba se v tabulce posunout výš. Chválím celý tým, udrželi jsme jak nervy, tak i výkon. Rychlý první gól nás uklidnil a zápas jsme zakončili krásnou střelou zpoza vápna do šibenice,“ shrnul Tomáš Protivný z Polabanu.

„Vyrovnané utkání rozhodly naše ´vlastní´ branky. První i druhý gól padl po malých domů našemu brankáři. Naopak nám chybělo trochu štěstí a soupeře dvakrát zachránila branková konstrukce. Třetí obdržená branka z poslední minuty byla výstavní, krásný gól. Oceňuji snahu soupeře hrát kombinační fotbal, ale chování některých domácích hráčů je hrozné. Jejich rádoby důrazná hra postrádá zásadní věc, a to, pokud chci rány dávat, musím je i přijmout. Dlouho jsem neviděl tolik simulantů v jednom týmu.,“ řekl k utkání trenér Bohemie Michal Poděbradský.

Branky: 1. Svoboda, 14. Kovacs L., 89. Šimon M. Poločas: 2:0.

Přerov n. L. – Křinec A 2:2

„Odehráli jsme předposlední zápas sezony a skončil remízovým výsledkem 2:2. Myslím si, že to bylo utkání úrovně krajského přeboru. Týmy Přerova i Křince předvedly skvělý výkon. Skóre jsme otevřeli my a po čtvrt hodině jsme vedli 2:0. Hosté pak snížili do poločasu na 2:1. Na začátku druhé půle soupeř vyrovnal na 2:2. Určitě bych vyzdvihl výkon našeho brankáře Valenty. Byl to vyrovnaný zápas s vyrovnaným výsledkem,“ shrnul hodnocení vedoucí Přerova Pavel Cabrnoch.

„Vyrazili jsme k těžkému soupeři, kterému se na jaře daří. Zápas jsme začali špatně. Domácí byli lepší a vyústilo to v to, že jsme za patnáct minut prohrávali 2:0. Pak jsme zjistili, že jsme také na hřišti a můžeme už začít hrát. Hra se vyrovnala a měli jsme i nějaké šance. Naštěstí se Čuřík do poločasu trefil a šli jsme do kabin s výsledkem, který se dal ještě zvrátit. Druhý poločas jsme byli aktivnější a vypadalo to, že už i některým domácím hráčům došel dech. Hned na začátku druhé půle jsme vyrovnali a snažili jsme se o vítězný gól. Ten ke konci zápasu i přišel, ale náš hráč se sportovně přiznal, že zahrál rukou. I proto skončilo utkání asi se spravedlivou remízou. Domácí svoji kvalitu rozhodně mají, tak i bod samozřejmě bereme. Za týden jedeme hrát o druhé místo do Litole, kde to bude hodně těžké. Poté nás čeká to nejlepší ze sezony a to rozlučka, na kterou se určitě už všichni těší,“ pousmál se trenér křineckého týmu Milan Švábenský.

Branky: 5. Homola, 16. Vodička – 24. Čuřík, 49. Král. Poločas: 2:1.

Předhradí – Krchleby 1:1

„Důstojně jsme se rozloučili s našimi fanoušky, kteří nás v hojném počtu chodili podporovat celou sezonu, za což jim děkujeme. Bylo vidět, že soupeř je fotbalový, herně byl lepší, ale my jsme bojovali a snažili se vyrážet do útoku, kdykoliv to šlo. V úvodu jsme přežili dvě obří šance hostí, pak jsme inkasovali. Ale dokázali jsem brzy vyrovnat, po závaru po standardní situaci se prosadil Rosenheim. Při jiné standardce skvěle zasáhl brankář soupeře, Kasal pak hlavičkoval po rohu do břevna. Ve druhé půli jsme měli dvě velké šance, ale brankář hostí v obou případech opět výborně zasáhl. Hosté víc drželi míč, zatlačili nás, ale branku už vstřelit nedokázali. S bodem jsme i vzhledem k síle soupeře spokojení,“ poznamenal Jan Malý, kapitán Předhradí.

„Zápas pro nás začal dobře. Velikou šanci neproměnil Kluzáček a po něm odkrytou bránu netrefil ani Mlynka. Po pěkné akci nás poslal do vedení Kyncl. Domácí zanedlouho vyrovnali po našem nedůrazu ve vápně. My jsme měli více ze hry, ale soupeř hrozil a několikrát nás podržel brankář Soukup. Druhá půle byla hodně podobná. My jsme měli více ze hry a soupeř se soustředil hlavně na kvalitní obranu. Domácí si vypracovali i šance, ale ty zlikvidoval Soukup. Chtěli jsme a měli jsme vyhrát. Kdybychom proměnili šance na začátku utkání, vypadalo by to jinak. Nicméně bych ocenil bojovnost domácích a chuť se porvat o výsledek. Odměnilo je to ziskem jednoho bodu,“ zhodnotil hráč Krchleb Tomáš Mlynka.

Branky: 28. Rosenheim – 23. Kyncl. Poločas: 1:1.

Markéta Stiborová