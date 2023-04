/FOTO/ V dalším kole fotbalového okresního přeboru ukázaly Rožďalovice svoji sílu a Všejanům nasázely sedm branek. Stejnou porci gólů si odvezly Kněžice ze hřiště Loučeně, kde dohrávaly kvůli zraněním a úzkému kádru v devíti. Šťastnou výhru 2:1 si připsal Přerov, který rozhodla na půdě Tatců v poslední minutě.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Litol - Polaban Nymburk B (2:1) | Foto: Markéta Stiborová

Rožďalovice – Všejany 7:2

„K dalšímu domácímu utkání k nám přijel soupeř že Všejan, který má ve svém kádru starší, ale zajímavé hráče. Naším cílem bylo získat tři povinné body, rozhodnout utkání do patnácti minut a odehrát zápas bez obdržené branky. Chtěli jsme tím potvrdit naše minule vítězství v Litoli. Do utkání jsme vstoupili aktivně, nerozcvičeného soupeře zaskočili a rázem na ukazateli skóre svítil stav 3:0 ve 14. minutě. V zápase vsítili hattrick naši ostrostřelci Hora a Bubla, ale mnoho dalších příležitostí zůstalo nevyužito. Od 60. minuty jsme dali šanci všem našim dorostencům, aby si zvykli na dospělý fotbal. Ke cti soupeře patří to, že zápas nezabalil, ač prohrávali již 6:0. Byl důstojným partnerem až do konce zápasu. Nejlepším hráčem utkání byl Michal Paroulek, který na sobě poctivě pracuje a zlepšuje se zápas od zápasu,“ uvedl trenér Radim Králík.

„My jsme za třináct minut prohrávali 3:0. Dělali nám problém jejich rychlí útočníci, kteří chodili na gólmana prakticky sami. Balony, které se dostaly za obranu, brankář špatně odhadoval. Musím ale smeknout před kluky, protože celých devadesát minut hráli za jakéhokoli stavu. V poli jsme hráli dobře, vytvářeli jsme si šance, kombinovali jsme. Škoda, že jsme více šancí neproměnili. Utkání jsme ale nezabalili, čehož si cením,“ popsal trenér Všejan Jan Truksa.

Branky: 5., 35. a 76. Bubla, 13., 47. a 51. Hora, 14. Veselý – 56. a 85. Miškovský (druhý z PK). Poločas: 4:0.

Litol – Polaban Nymburk B 2:1

„Mohlo to být pohlednější utkání, kdyby někteří hráči a kluci v černém - toto není narážka rasismu - měli lepší den. Ze začátku to byl hlavně boj o střed hřiště. Soupeř měl vlivem naší nepřesnosti několik šancí na skórování, ale všechny pokusy likvidoval skvěle chytající Michňa. Na druhé straně si načechraný balon našel na vápně Jarda Cáska a šlo se do vedení 1:0. Koncem poločasu nastal okamžik, který vzhledem ke čtenářům slabší povahy nebudeme komentovat. Do kabin se šlo za nerozhodného stavu 1:1. Ve druhé půli se obě mužstva dostala do několika gólových příležitostí a naštěstí jsme to byli opět my, litolští sršni, kdo zabodl závěrečné žihadlo z kopačky Michala Zoubka. Sobotní odpoledne jsme mohli řádně oslavit,“ řekl za celý tým kapitán Tomáš Černý.

„Zápas s Litolí byl hodně o šancích. Bohužel my jsme dokázali proměnit pouze penaltu a na konci utkání jsme dostali smolný gól. Za výkon hráčům můžu jen poděkovat,“ shrnul kapitán rezervy Polabanu Tomáš Protivný.

Branky: 36. Cáska, 90. Zoubek – 44. Kovacs. Poločas: 1:1.

Loučeň – Kněžice 7:0

„Přijely k nám Kněžice a naším cílem bylo zvítězit. Začali jsme hned ve dvanácté minutě, kdy se trefil Plíva. Dá se říct, že jsme měli převahu celý zápas, hosté vystřelili pouze asi dvakrát na bránu. Skóre narůstalo po čase až na 3:0, tak skončil první poločas. Ve druhé půli se zřejmě zranili soupeři nějací hráči, protože jsme dohrávali proti devíti. Pak už to bylo jen o dobývání obranného bloku, kdy se skóre zastavilo na 7:0,“ zakončil hodnocení utkání trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

„Čtyři góly jsme dostali po standardkách, to se prostě nemůže stát. Nic na tom nemění, že se trápíme s šíří kádru. Skoro celý druhý poločas jsme pak dohrávali v devíti lidech,“ smutnil hráč Kněžic Tomáš Živnůstka.

Branky: 12. Plíva, 26. a 47. Holler, 38. Pinkas, 81. Prisčák, 88. Štěpánek, 90. Šulc. Poločas: 3:0.

Tatce – Přerov n. L. 1:2

„Bylo to pro nás trochu šťastné vítězství. Tatce nehrály vůbec špatně, řekl bych, že zápas byl vyrovnaný. Možná, že soupeř byl chvílemi i lepší. Skóre jsme otevřeli my a poločas jsme vedli. Tatce dokázaly vyrovnat a v nerozhodném stavu se neslo celé utkání. Náš trenér pak dobře vystřídal a Galbavý rozhodl zápas v náš prospěch po vstřeleném druhém gólu v 90. minutě,“ shrnul vedoucí Přerova Pavel Cabrnoch.

Branky: 54. Pokorný – 37. Veselý, 90. Galbavý. Poločas: 0:1.

Kostomlaty n. L. – Krchleby 2:6

„Věděli jsme po podzimním zápase, jakou kvalitu soupeř má, navíc přes zimu dál posiloval. Začátek utkání nám vyšel na sto procent, hned v první minutě jsme skórovali. Po většinu zápasu byli ale na balonu hosté a ještě v prvním poločase skóre otočili. Druhý poločas jsme chtěli být aktivní dopředu, ale soupeř svými brejky využil díry v naší obraně a několikrát skóre navýšil. Z přímého kopu krásnou ránou snížil už jen Vorlíček. Soupeř byl lepší a tím bych mu chtěl pogratulovat k výhře,“ uvedl Tomáš Novák, asistent trenéra Kostomlat.

„Řekli jsme si, že na soupeře nalezeme od úvodních minut a že se budeme snažit hrát naší hru. To se nám moc nepovedlo. V úvodu Mlynka ztratil míč na středu hřiště, domácí roztáhli hru do strany a z následného centru se dokázali prosadit. Poté jsme hru mírně zlepšili, měli jsme více ze hry a soupeře trošku přitlačili. Podařilo se nám vyrovnat ve 29. minutě, když Jareš našel krásným pasem za obranou Mlynku a ten dokázal brankáře přehodit. O minutu později si navedl balon do středu hřiště J. Nedorost a jeho střelu obránce tečoval, ale tečoval tak nešikovně, že to vyšlo krásně do kroku M. Nedorostovi a ten krásně uklidil míč do sítě. Poločas jsme vedli 2:1. Jediná kaňka na prvním poločase bylo zranění Kluzáčka, který musel už v 17. minutě střídat. Druhý poločas byl převážně v naší režii. V 62. dokázal brankáře překonat Doležal po přímém kopu J. Nedorosta. Pak rozvlnil síť opět Doležal. Domácí se prosadili z přímého kopu a snížili na 4:2. Doležal poté zkompletoval hattrick a dal nám potřebný klid. V 88. minutě ještě dokázal upravit J. Nedorost na konečných 6:2. Závěr zápasu byl trošku vyhecovaný a proběhla tam menší strkanice, ale emoce k fotbalu patří,“ vyprávěl hráč krchleb Tomáš Mlynka.

Branky: 1. Pavlíček, 79. Vorlíček – 29. Mlynka, 30. Nedorost M., 62., 71. a 84. Doležal, 88. Nedorost J. Poločas: 1:2.

Hrubý Jeseník – Předhradí 4:2

„Do zápasu jsme vstoupili katastrofálně, v 16. minutě jsme prohrávali o dva góly. Nevím, proč jsme byli tak nekoncentrovaní, nicméně první půle byla z naší strany šílená a dostali jsme ještě jeden laciný gól. Za stavu 0:3 jsme měli dvě dobré příležitosti snížit, ale ani jednu jsme nevyužili. Ve druhém poločase jsme domácí zatlačili, chtěli jsme s výsledkem něco udělat. Asi v 58. minutě se nám podařilo snížit na 1:3 zásluhou Rosenheima, další tři nebo čtyři dobré šance chytil domácí gólman. V závěru jsme dostali další gól a pak už jsme výsledek jen korigovali na konečných 2:4. Jsme zklamaní sami ze sebe,“ přiznal kapitán Předhradí Jan Malý.

Branky: 6. Golovko, 17. Dratva, 28. Pecháček, 84. Ott – 59. a 87. Rosenheim. Poločas: 3:0.

Křinec – Bohemia Poděbrady B 3:1

„Za zápas s Poděbrady musím kluky pochválit. Takhle si představuji, že má být dopracovaný zápas. Když k tomu vyhrajeme, o to je to lepší. Soupeř přijel se značně posílenou sestavou o kluky z A mužstva a bylo to znát. Byla vidět u soupeře kvalita a samozřejmě měli větší držení balonu po většinu zápasu. My jsme hráli dobře v obranné fázi a soupeře jsme celý zápas, dá se říct, dobře dostupovali a nepouštěli je do moc velkých gólových situací. Logicky nějaké šance měli, ale to my také a v tomhle jsme se soupeři minimálně vyrovnali. Celkově si myslím, že body zaslouženě zůstaly doma. Soupeř byl, jak jsem říkal, lepší na balonu, ale na to už se dávno nehraje. Pro křinecké kluky jen víc takových zápasů, tím se budou zlepšovat,“ je si jistý trenér domácího celku Milan Švábenský.

„V první řadě gratuluji soupeři k vítězství. Byli jsme výrazně posíleni o kluky z áčka, a domácí tak dosáhli cenného úspěchu. Od první do poslední minuty jsme hráli do plných a soupeř hrozil z brejků. První branku jsme dostali po rohovém kopu, druhou z nepovedeného centru, který nádherně zapadl do naší branky. Poté už to bylo složité, protože soupeř zaparkoval na vápně autobus. Několikrát nám chybělo i trochu štěstí a těžký terén nám v kombinaci také nepomohl. Přes nepříznivé počasí se hrálo před solidní diváckou kulisou,“ okomentoval utkání trenér Poděbrad Michal Poděbradský.

Branky: 17. Bobek, 46. Pěkný, 77. Lebduška – 90. Havránek (z PK). Poločas: 1:0.

Markéta Stiborová