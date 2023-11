/FOTO/ Půlmistrem v okresním přeboru se stali fotbalisté Křince, kteří vedou tabulku s pětibodovým náskokem před Milovicemi a Hrubým Jeseníkem. Lídr prohrál jediné utkání, zbylých dvanáct střetnutí vyhrál. Všechny tyto tři celky v letošní derniéře nezaváhaly. Křinec si poradil s rezervou Bohemie Poděbrady, Milovice vyhrály tenisovým výsledkem v Kostomlatech, Hrubas díky čtyřem trefám kanonýra Michal Pecháčka zdolal poslední Předhradí. Ze samého dna se odlepila Loučeň, která zvítězila nad Všejany. Probraly se Krchleby, které vyhrály po dlouhých šesti zápasech.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Sokoleč B - Straky (1:2) | Foto: Markéta Stiborová

Loučeň - Všejany 4:2

„Poslední kolo nás čekalo derby, o to více jsme se chtěli s nepovedeným podzimem rozloučit výhrou. Hned ve druhé minutě nás zachránila tyčka. První poločas byly Všejany herně mírně lepší, ale do vedení jsme šli my. Hostům se podařilo vyrovnat, do konce poločasu jsme však neproměnili dvě stoprocentní šance. Druhý poločas nám pomohl gól hned po pár minutách a rozhodly ho dvě výstavní střely z dálky. Hosté už jen v závěru snížili. Chci poděkovat všem, kteří nám, i přes výsledkově nepovedený podzim, zachovali přízeň," uvedl hráč domácího celku Marek Sutter.

„Neřekl bych, že domácí byli lepší nebo že by nás nějak výrazně přehrávali, ba naopak, my jsme byli lepší na míči. Měli jsme dobrý vstup do zápasu, po deseti minutách jsme měli vést 2:0 po velkých šancích. Bohužel jsme neproměnili. Pak šli domácí do vedení, ale do poločasu jsme stihli vyrovnat. Věřil jsem, že zlepšenou hrou ve druhé půli zápas otočíme, ale přišly další góly domácích. Odskočili nám až na 4:1, my jsme snížili pouze na 4:2. Měli jsme ještě další velkou šanci, ale bez proměny. Věděli jsme, že na to máme, ale bohužel nevezeme ani bod. Je to pro nás zklamání. Přes zimu se musíme dát dohromady," řekl trenér Všejan Jan Truksa.

Branky: 22. a 50. Štěpánek, 68. Bašus, 75. Pinkas - 35. Novák, 85. Sameš. Poločas: 1:1.

Sokoleč B - Straky 1:2

„Do utkání jsme nevstoupili špatně. Měli jsme asi v desáté minutě jasnou gólovou příležitost, kterou jsme ale nesmyslně zahodili a jako by to na nás dolehlo, protože jsme si po zbytek zápasu už nic tak výrazného nevytvořili a dvěma vlastními chybami nabídli soupeři vítězství. Sice jsme ještě stav zkorigovali, ale na body to nestačilo. Jako nováček máme devatenáct bodů a celkové šesté místo určitě bereme, nicméně jsem vážně rád, že je konec podzimní části," oddychl si trenér Sokolče B Václav Mrzena.

„Vyhráli jsme venku, což je dobrý výsledek. Vyjeli jsme s oslabenou sestavou, museli jsme sáhnout pro hráče do béčka, hlavně pak pro gólmana. Zápas to byl slušný, hrálo se nahoru - dolů. Na to, jaké bylo počasí, byl slušný i terén. Pro nestranného diváka by byla remíza asi spravedlivější, ale my jsme konečně byli šťastnější. Musím pochválit i rozhodčího. Náš cíl je udržet se v okrese, musíme se na jaře snažit," shrnul vedoucí týmu Strak Kamil Jeremiáš.

Branky:78. Šmejkal - 18. Soukal, 57. Škvor (vlastní). Poločas: 0:1.

Kostomlaty n. L. - Milovice 2:6

„My jsme do zápasu vstoupili dobře a rychle jsme vedli. Celý první poločas byl v naší režii, domácí víceméně jen bránili. Bohužel pro nás ale bránili dobře a z naší strany to byla taková obehrávaná ze strany na stranu kolem vápna bez větších šancí. Domácí měli snad jen dva rohy za první poločas, ale z jednoho z nich jsme si dali vlastní gól a do kabin se šlo za stavu 1:1. Začátek druhého poločasu nám vyšel výborně, během tří minut jsme dali dva rychlé góly a vypadalo to, že bude po zápase. Kostomlaty se pak trochu vytáhly a chtěly s výsledkem ještě něco udělat. K tomu jsme jim nabídli gól do prázdné brány po velké chybě našeho gólmana. Potom jsme ale přidali ještě další tři branky a vezeme tři body. Mrzí mě zase jen to, že si v podstatě sami dáme dva góly, což nás může v těžkých zápasech stát body. Rád bych poděkoval hráčům za jejich výkony v podzimní části a všem našim fanouškům, že s námi jezdí a podporují," nešetřil chválou trenér Milovic Sergej Vlačiha.

Branky: 12. Vlačiha (vlastní), 60. Zalabák - 7. a 48. Müller, 46. Vorel, 70. a 72. Beneš, 88. Zíta. Poločas: 1:1.

Krchleby - Litol 6:1

„Po sérii nezdařených utkání jsme se semkli a konečně jsme hráli jako tým. Celý zápas jsme dominovali a utkání rozhodl náš nejlepší hráč sezony Tomáš Vajdík, který opět skóroval chytrým gólem, kde nachytal brankáře a překvapil ho střelou ze třiceti metrů. Díky této brance se zápas vyhrál. Vajdíku děkujeme," řekl za celý tým hráč Krchleb Jan Bobek.

„V utkání s Krchleby jsme chtěli bodovat. Domácí čekali, co vymyslíme a hráli na brejky. Bohužel po našich chybách jsme jim dovolili několikrát skórovat. Domácí vyhráli zaslouženě 6:1. Musím se ale vrátit k situaci ze 60. minuty, kdy se na naší straně červenalo. Když po brutálním a likvidačním zákroku, bez snahy hrát balon, na našeho hráče rozhodčí neudělí červenou kartu a ještě se situaci usmívá, tohle jsme si nenechali líbit a ještě rozdal za protesty červené karty nám. Nikdy to nedělám a k rozhodčím se nevyjadřuji, ale tohle je už moc. Utkání vůbec nezvládl," shrnul kapitán hostů Tomáš Černý.

Branky: 2. Jareš, 37. Vajdík, 44. Kulhánek, 49., 54. a 90. Flachbart. ČK: 60. Černý, 60. Neuhausel (oba Litol). Poločas: 3:1.

Přerov n. L. - Polaban Nymburk B 3:4

„Soupeř hrál velice dobře. Už v patnácté minutě jsme prohrávali 0:2. My jsme před koncem první půle dokázali proměnit penaltu. Po prvním poločase bylo skóre 2:3. Ve druhém poločase jsme byli lepším týmem, ale oba mačafty přidaly po gólu. Byl to krásný zápas, ale bohužel jsme z něho vyšli bez bodu. Téměř v 90. minutě jsme prohráli 3:4," komentoval vedoucí Přerova Pavel Cabrnoch.

„Kvalita utkání naznačila, že oba týmy kvitují konec podzimní části. První poločas byl totiž plný nepřesností. Již ve dvacáté minutě jsme vedli už 3:1, když všechny góly padly po hrubkách obou obran. Utkání jsme víceméně měli pod kontrolou, ale další hrubkou jsme domácím darovali na konci poločasu penaltu, kterou proměnili a vrátili se tak do zápasu - 2:3. Ve druhém poločase jsme nepochopitelně tahali za kratší konec, čehož domácí využili deset minut před koncem, když vyrovnali na 3:3. V tu chvíli jsme se začali strachovat i o bod. Nakonec jsme ale přece jen strhli vítězství na svou stranu a zpříjemnili si tak rozlučku. Hrdinou se stal dorostenec Kryštof Hanzal, který prošel z půlky hřiště až do pokutového území, kde sice balon na moment ztratil, ale na v tu chvíli už nekvalitním terénu se domácí nezorientovali ideálně a předložili balon Kryštofovi, který ho na úrovni penalty ukázkově zavěsil pod břevno," okomentoval utkání asistent Polabanu Pavel Grešula.

Branky: 18. a 44. Vodička (druhý z PK), 80. Cabrnoch - 3. Kovacs L., 14. a 20. Holan, 88. Hanzal. Poločas: 2:3.

Křinec - Bohemia Poděbrady B 4:1

„Na těžkém terénu jsme zápas začali dobře. Do patnácti minut Pěkný a Žmolil dali první branky, a tím nás i uklidnili. Hosté měli v prvním poločase také svoji šanci, ale Šmelhaus nás, jako po většinu sezony, v důležitém okamžiku podržel. Hned na začátku druhého poločasu Čuřík proměnil trestný kop a bylo vidět, že body zůstanou doma. Po dalších pěti minutách se prosadil Lebduška a korunoval tím svůj výborný výkon, který prokazoval v každém zápase během celého podzimu. Hosté druhý poločas nic neměli, tak to bylo o tom, jak své šance proměníme. Musím ale Poděbrady pochválit. Celý zápas se snažily, ale bylo vidět, že jsme byli nad jejich síly. Že jsme skončili po podzimu na prvním místě je moc fajn a rozhodně jsme s tímto umístěním před sezonou nepočítali. Tím bych chtěl všem, kteří se o křinecký fotbal starají, poděkovat, protože to je i jejich zásluha. Teď je potřeba si pořádně odpočinout a dát se zdravotně dohromady, abychom byli všichni připraveni na vždy neoblíbenou zimní přípravu," ukončil hodnocení trenér Křince Milan Švábenský.

„Domácí potvrdili roli favorita. Na nás byla patrná únava z dopoledního utkání dorostu. Každopádně jsme měli dobré pasáže, jen nám chyběla síla pro rychlejší přechod do útoku. Kluci i za nepříznivého stavu měli snahu hrát a rozhodně nepůsobili odevzdaně. I takovéto zápasy nás posouvají dál," je si jistý trenér Poděbrad Michal Poděbradský.

Branky: 4. Pěkný, 14. Žmolil, 47. Čuřík, 51. Lebduška - 61. Košťák. Poločas: 2:0.

Předhradí - Hrubý Jeseník 2:4

„Katastrofální podzim jsme zakončili další porážkou. Sestavu jsme zase lepili, jak se dalo. Soupeři, který je vysoko v tabulce, jsme ale vzdorovali. Dvakrát jsme dokázali vyrovnat, na třetí gól jsme nedokázali už odpovědět. Rozhodl jeden hráč soupeře, který dal všechny jeho góly. Víc zápas nemá cenu komentovat. Jediné pozitivum je pro nás v tom, že podzim končí,“ uvedl Jan Malý, kapitán Předhradí.

„Poslední zápas se budu opakovat. V 10. minutě mohlo být skóre 4:0 v náš prospěch, avšak z toho byl pouze jeden gól. Nedokážeme proměnit jasné šance a soupeř z jedné vytěží a dá gól do kabiny. Druhý poločas začal jak ten první, kde po našem pokutovém kopu jsme zvýšili na 2:1, ale soupeř po naší chybě opět vyrovnal. Poté jsme už soupeře k dalším šancím nepustili a následně Michal Pecháček dvěma brankami uzavřel skóre na 4:2. Tímto bych chtěl poděkovat za podzimní část jak hráčům, tak fanouškům," zhodnotil vedoucí mužstva hostů Petr Sabol.

Branky: 45. Nedbal, 67. Mathé - 9., 56., 79. a 90. Pecháček (druhý z PK). Poločas: 1:1.