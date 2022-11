„První poločas se hrál víceméně vyrovnaný zápas s minimem gólových příležitostí. Po zaváhání soupeře na polovině hřiště se dostal do úniku Archalous a svou příležitost s přehledem vyřešil. Hosty jsme pustili do obrovské šance chvíli před přestávkou, ale výborným zákrokem nás podržel brankář Fiška. Po pauze jsme nastoupili ve velkém stylu a jen pár centimetrů nás dělilo od druhého zásahu, kdy Křivský ve skluzu nedosáhl na míč, který by jistojistě skončil v soupeřově síti. Tentýž hráč nám však svou nedisciplinovaností vzal vítr z plachet a šli jsme do deseti. Od této chvíle měli míč v držení především hosté, ale kromě dvou nepříjemných situací, ve kterých nás opět podržel Fiška, jsme dobrou poziční hrou změnu skóre nepřipustili,“ komentoval trenér domácích Michal Poděbradský.

„Zápas se odvíjel tak, jak jsme předpokládali, souboj sousedů v tabulce. Myslím, že to bylo vyrovnané utkání, které rozhodla jedna chybička. Šance na vyrovnání jsme měli. I když soupeř dohrával v deseti, podařilo se jim jednobrankovou výhru udržet. Chtěl bych poděkovat týmu za solidní podzimní část. Chceme se připravit na jarní část tak, abychom poskočili výše v tabulce a zopakovali třeba loňské druhé místo,“ řekl za celý nymburský tým Tomáš Protivný.

Branky: 33. Archalous. ČK: 50. Křivský (Bohemia B). Poločas: 1:0.

Kostomlaty n. L. – Kněžice 2:1

„Poslední zápas podzimu nenabídl pohledný fotbal. Neodehráli jsme dobrý zápas, náš výkon jakoby zamrzl s počasím. Vázla nám kombinace, byli jsme nepřesní v rozehrávce, a tak jediné, s čím jsem byl spokojený, jsou tři body. Musíme přes zimu doléčit šrámy a do jarní části vstoupit lépe,“ uvedl trenér Kostomlat Martin Šulc.

„Bylo to vyrovnané utkání. Opět se budu opakovat, ale neproměňujeme vyložené šance. To nás trápilo celý podzim. Chybí nám lehkost v zakončení,“ řekl hráč Kněžic Tomáš Živnůstka.

Branky: 37. Klepač, 48. Ševčák – 55. P. Šorm. ČK: 75. P. Šorm (Kněžice). Poločas: 1:0.

Krchleby – Předhradí 5:2

„Hrálo se na zasněženém hřišti, takže to nebyla žádná kombinační nádhera. Myslím si ale, že celkově jsem byli lepší, než soupeř a vítězství bylo zasloužené. I když soupeř občas velice nepříjemně zazlobil naši obranu,“ shrnul hráč Krchleb Jan Bobek.

„Poslední zápas zapadl do celkového našeho podzimu. Oba týmy si vypracovaly dost šancí, ale domácí byli efektivnější. S naší koncovkou je to pořád dokola, už nevím, co víc k tomu říct. Vzhledem k počasí se logicky hrálo na hrozném terénu. Jsme rádi, že se nikdo nezranil a že podzimní část sezony končí,“ zhodnotil kapitán Předhradí Jan Malý.

Branky: 25., 42. a 95. Šnajdr, 59. J. Nedorost, 90. Kyselka – 55. Kyncl, 74. Souček. Poločas: 2:0.

Tatce – Rožďalovice 0:9

„Do posledního podzimního zápasu na krásně připraveném hřišti jsme chtěli vstoupit aktivně a utkání co nejdříve rozhodnout. To se nám do patnácti minut po krásných akcích povedlo. V prvním poločase jsme bojovali s nekvalitní předfinální fází, což jsme po přestávce odstranili. Od 60. minuty jsme opět nasadili naše dorostence, aby se postupně seznamovali s dospělým fotbalem. Celkově lze podzimní část soutěže hodnotit pozitivně, až na náš zápas v Kostomlatech. V jarní části budeme chtít pokračovat v nastoleném trendu, hrát jednoduchý rychlý fotbal, který bude bavit,“ okomentoval utkání trenér Rožďalovic Radim Králík.

Branky: 4. a 14. Hora, 45. Veselý, 49., 68., 76. a 89. Najmon, 67. Beneš, 74. Tu Hai. Poločas: 0:3.

Hrubý Jeseník – Všejany 1:5

„Podzimní část jsme zakončili vítězně. I když po příjezdu jsme si říkali, jestli se bude hrát, protože hřiště vypadalo katastrofálně. My jsme i na takovém bahně chtěli hrát fotbal a dařily se nám nějaké akce. Sice jsme prohrávali po špatném odkopu brankáře, ale do poločasu jsme to stihli otočit na 1:2. Myslím, že jsme v celém utkání dominovali a přidali jsme ještě další branky. Zaslouženě jsme si odvezli tři body,“ byl rád trenér Všejan Jan Truksa.

Branky: 4. Ficza – 22. Šáfr, 34. Miškovský, 47., 57. a 73. Novák. Poločas: 1:2.

Křinec – Přerov n. L. 3:1

„Poslední zápas jsme zvládli a uzavřeli jsme úspěšnou podzimní sezonu dalším domácím vítězstvím. Bylo to těžké utkání pro obě mužstva. Terén, na kterém se hrálo, moc příležitostí k pěknému utkání nedával. Šance byly na obou stranách, ale my jich měli o něco více. Dali jsme nějaké tyče, břevno a měli jsme i samostatné úniky, které jsme ale nevyužili. Musím přiznat, že i soupeř své šance měl, celkově je ale vítězství zasloužené. Teď o zimní přestávce se musíme dát zdravotně dohromady, pořádně potrénovat, ať můžeme v jarní části soutěže zase dělat radost našim výborným fanouškům. Jinak bych chtěl poděkovat všem lidem, co během podzimní části pro křinecký fotbal pracovali, a také se zasloužili svým způsobem o úspěšný podzim,“ děkoval trenér Křince Milan Švábenský.

„Zase jsme to pokazili. V desáté minutě jsme klidně mohli vést, ale místo toho jsme po půl hodině prohrávali 2:0. A ještě k tomu jsme si dali vlastní gól. Do poločasu se nám podařilo aspoň snížit na 2:1. Byl to těžký zápas na špatném terénu, kdy se hrálo po kotníky v bahně. Náš brankář opět zachraňoval spoustu střel, ale my jsme si šance také vytvářeli. Utkání nakonec skončilo výhrou domácích. Musíme na sobě zapracovat na jaře a uhrát nějaké body,“ okomentoval vedoucí Přerova Pavel Cabrnoch.

Branky: 10. Pěkný, 30. Vodička (vlastní), 65. Čuřík – 36. Čurda. Poločas: 2:1.

Loučeň – Litol odloženo kvůli nezpůsobilému terénu

Markéta Stiborová