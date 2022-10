„V průběhu týdne jsme ztratili pro naši hru velmi důležité hráče, Najmona a Prokeše. Nastoupili jsme tedy v improvizované sestavě. Na začátku utkání jsme chtěli využívat laxního rozcvičení soupeře před zápasem, což se nám povedlo a utkání bylo v desáté minutě rozhodnuté. Ve druhém poločase jsme neproměnili několik jasných gólových šancí a další branku jsme přidali až na konci zápasu. Cíl rychle rozhodnout a nedostat branku naši hráči splnili, za což jim musím poděkovat stejně jako soupeři, který hrál až do konce zápase důstojnou roli,“ uvedl trenér Rožďalovic Radim Králík.

„Myslím, že jsme byli domácím důstojnějším soupeřem, než napovídá výsledek. Bohužel jsme hned na začátku dostali dva laciné góly, které nás však nesrazily. Řekli jsme si, že budeme bojovat za jakéhokoliv stavu, a to jsme splnili. Herně to z naší strany nebylo špatné. V první půli jsme se dostali do několika zakončení, ale ani jedno nebylo úplně nebezpečné. Třetí gól byl hodně diskutabilní, ale nebudu ho raději více rozebírat. Ve druhé půli jsme se nevzdali, měli jsme lepší šance než v prvním poločase. V naší největší příležitosti skvěle zasáhl brankář domácích, který vytáhl po hlavičce míč, který šel do šibenice. Domácí v závěru přidali ještě čtvrtou branku a potvrdili kvalitu, kterou mají zejména v obou útočnících a kapitánovi. Vyhráli zaslouženě,“ zhodnotil utkání kapitán hostů Jan Malý.

Branky: 2. a 23. Hora, 6. Mathé (vlastní), 85. Fadrhonc. Poločas: 3:0.

Litol A – Kněžice 2:1

„Do utkání jsme vstoupili jako mistři světa, že se soupeř porazí sám. A přesně tak to od nás vypadalo. Byli jsme laxní, a nechávali jsme soupeře hrát jejich hru. Nic jsme si nevypracovali a nebyli jsme nebezpeční. Zákonitě přišla poločasová bouře a za prvních deset minut druhého poločasu jsme si vypracovali více šancí než za předchozí pětačtyřicetiminutovku. Z postupného tlaku se nám podařilo vstřelit dvě branky, ale to bylo vše, co by stálo za pozitivum. Soupeři se podařilo snížit na konečný výsledek 2:1. Z utkání bereme tři body, ale jestli se chceme takto prezentovat, doporučuji divákům raději předvánoční nákupy v obchodních centrech,“ konstatoval hráč Litole Tomáš Černý.

Branky: 52. Baran, 57. Černý – 69. V. Šorm. Poločas: 0:0.

Tatce – Bohemia Poděbrady B 6:1

„Naše sestava byla značně improvizovaná, ale i tak byl náš výkon ostudný. Tatce vstoupily do utkání odhodlaně a jejich hráčů bylo plné hřiště. My jsme s nimi nedokázali držet krok a hráli jsme alibisticky. To pramenilo ve tři góly v naší síti již v prvním poločase. Dá se říct, že bylo po zápase. Nutno podotknout, že výsledek 6:1 je pro nás ještě milosrdný. Tento zápas byl velkou degradací našeho dobrého vstupu do soutěže a nezbývá než se poučit a tento výkon v příštím zápase odčinit,“ byl si jistý kapitán Bohemie Michael Řehák.

Branky: 9., 41. a 69. Pokorný, 25. a 48. Zedník, 65. Höfer – 90. Hoření. Poločas: 3:0.

Všejany – Přerov n. L. 1:2

„Do zápasu jsme nastoupili opět v poskládané sestavě, kdy muselo nastoupit několik hráčů s mírnými zraněními. Přesto jsme od začátku měli územní převahu a vytvářeli si šance. Po jedné z nich, kdy podklouzl gólman Přerova, jsme dali gól na 1:0. Přerov hrozil hlavně dlouhými nákopy, avšak do šance se nedostával. Až na závar v malém vápně, kde přes několik hráčů propadla střela a bylo to 1:1. Mezitím jsme si opět vytvořili čisté gólové šance, ale skončily buď nastřelením gólmana při samostatném úniku či přestřelením. Šancí bylo několik, ale gólman hosty držel. Druhá půle byla z naší strany ještě dominantnější. Hosté už hráli pouze na bod, ale opět několik zahozených šancí a dobré zákroky gólmana hostů ke gólu nevedly. Největší příležitost na gól byla z penalty, avšak Budinský tvrdou střelou nevyzrál na gólmana Přerova, který perfektně chytil. Hosté za druhou půli měli pouze několik nebezpečných centrů, kde se dostali i ke gólové dorážce, ale i domácí brankář tým podržel. Pohroma nastala těsně před koncem, kdy ojedinělý brejk Přerova z boku vápna vedl k úniku na našeho gólmana, který střelu zblízka vytěsnil rukou. Bohužel přímo k noze nehlídaného hráče hostů, který uklízel na 1:2. Bohužel i přes náš velký tlak a spoustu šancí soupeř šťastně vyhrál v silném dešti, který byl po celý zápas,“ okomentoval gólman domácích Daniel Doubek.

„Kluci utkání skvěle odbojovali a konečně se na nás usmálo i štěstí. Chtěl bych vyzdvihnout výkon našeho brankáře Petra Bařiny, který minimálně sedm gólů chytil a zneškodnil i penaltu, kterou soupeř neproměnil. I když nás přijelo pouze jedenáct, utkání jsme nakonec zvládli a odvezli jsme si cenné tři body,“ zhodnotil hru vedoucí Přerova Pavel Cabrnoch.

Branky: 8. Novák – 16. Martínek, 82. Kolenský. Poločas: 1:1.

Hrubý Jeseník A – Kostomlaty n. L. 5:2

„O průběhu zápasu rozhodly naše chyby a nedůslednost v úvodu utkání, kdy jsme pustili domácí do tříbrankového vedení. Na těžkém terénu jsme měli potom více ze hry my, ale domácí tým si již náskok pohlídal,“ shrnul trenér Kostomlat Martin Šulc.

Branky: 10. Zdobinský, 14. a 21. Ott, 52. a 89. Dratva – 38. Janáček, 78. Vorlíček (z PK). ČK: 77. Kunc (HJ). Poločas: 3:1.

Loučeň – Krchleby 1:1

„Na velmi těžkém terénu se hrál celkem slušný fotbal. Řekl bych, že remíza je zasloužená a oba celky můžou být spokojené. Mohlo to skončit klidně 5:5,“ povídal hráč Krchleb Jan Bobek.

Branky: 78. Štěpánek – 55. Šnajdr. ČK: 82. Kohl (K). Poločas: 0:0.

Křinec A – Polaban Nymburk B 5:1

„Věděl jsem, že zápas s Polabanem bude náročný. Většinou to je běhavý a náročný zápas. Zvláště, když jsou doplněni hráči A mužstva. To se z větší části splnilo. Hosté začali dobře, byli v pohybu a na nás byla znát zbytečná nervozita. Hned na začátku jsme nezachytili protiútok po pravé straně, když Wiehl utekl po pravé lajně, odcentroval a hostující hráč to s přehledem proměnil v první gól. Ve 24. minutě se nechal vyloučit hostující hráč po faulu na Čuříka. Od té doby se hra vyrovnala a začali jsme mít i vyložené šance. Ty jsme ale klasicky, jako poslední zápasy, neproměnili a první poločas jsme prohráli. Do druhé půle jsme vstoupili úplně jinak. Byli jsme aktivní a po všech stránkách jsme začali soupeře přehrávat. Do deseti minut jsme Žmolilem srovnali, pak přidal gól Holas a začali jsme být pánem na hřišti my. Potom začal úřadovat Čuřík, když po krásné individuální akci nahrál Královi na další branku. Další dva góly zařídil sám a skóre se zastavilo na příjemné domácí výhře. Je to fajn výhra, ale do dalších zápasů musíme jít s pokorou, a hlavně toto vítězství za týden potvrdit v derby s Jeseníkem,“ těší se trenér Křince Milan Švábenský.

„Zápas jsme začali velmi dobře, dali jsme první branku a přežili jsme jednu velkou šanci domácích. Bohužel pak jsme dostali červenou a v podstatě se nám to celé sesypalo. Musím poděkovat našim dorostencům, protože většina z nich měla už jeden zápas z rána v nohách,“ řekl po utkání kapitán Polabanu Tomáš Protivný.

Branky: 48. Žmolil, 53. Holas, 65. Král, 84. a 86. Čuřík – 7. Kovacs. ČK: 24. Procházka (N). Poločas: 0:1.

Markéta Stiborová