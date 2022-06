„Nastoupili jsme v kombinované sestavě za úmorného vedra a jelikož jsme věděli, že jsme zachráněni, hlavním cílem bylo přežít. V prvním poločase jsme se snažili vzdorovat Přerovu, který měl optickou převahu a velké šance. I my jsme ale měli dvě gólovky, které jsme bohužel neproměnili a soupeř nás po nich pak potrestal na 0:1. Pak ještě kopali desítku, kterou ale Bednář zlikvidoval. Druhý poločas byl už režii hostů, protože nám docházely síly a nestačili jsme už vzdorovat. Pro nás to byl takový zápas navíc,“ komentoval trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

„Do Loučeně jsme jeli s respektem k soupeři, ale věděli jsme, že jsme jediný tým, který na jaře neprohrál. Náš cíl byl tedy neprohrát a věděli jsme, že pokud odvezeme tři body, bude třetí místo v tabulce naše. Po dlouhé době se vrátil hráč Rastislav Galovič, kterému patřilo utkání, když se třemi góly stal naším nejlepším střelcem. Kulisa utkání byla skvělá, a to díky tomu, že jsme tam měli celý autobus fanoušků, tímto jim chceme moc poděkovat. Za celou sezonu bychom chtěli poděkovat také trenérovi Cabrnochovi a ať si říká každý kdo chce, co chce, ale my jsme tým jara. I.B třídu jsme odmítli, protože chceme hrát okresní přebor ve vyšších místech tabulky. Pro nás je nejvíc hrát pro fanoušky, kteří chodili na každý zápas,“ řekl Jan Kolenský, prodloužená ruka přerovského fotbalu.

Branky: 34., 64. a 68. Galovič. Poločas: 0:1.

Polaban Nymburk B – Třebestovice 6:2

„Po dlouhé době se nám povedlo nastřílet více jak tři góly. Chtěli jsme doma poslední zápas vyhrát a udělat si hezkou rozlučku. Soupeř přijel s vidinou tří bodů, aby se udržel v soutěži, ale po třetím gólu bylo podle mě rozhodnuto a utkání se dohrávalo. Teď máme pauzu a pak se chceme připravit na podzimní část,“ shrnul kapitán domácích Tomáš Protivný.

Branky: 11. Kotek, 38. Nepovím, 48. a 51. Krumpholc, 75. Kovacs, 89. Dědek – 37. Lugmayer, 68. Ismailov.

Kostomlaty n. L. – Kněžice 5:3

„Utkání se hrálo za velkého vedra, ale i tak se obě mužstva snažila o útočný fotbal. Šli jsme brzy do vedení, nicméně hosté během pěti minut otočili na 3:1. Chvíli nám trvalo, než jsme se z tohoto šoku oklepali a začali přebírat iniciativu. Pomohly nám dvě pěkné trefy našeho obránce Tomáše Dvořáka a do kabin se šlo za nerozhodného stavu. Druhý poločas jsme soupeře přehrávali a vytvořili si spoustu šancí po pěkných kombinacích. Nakonec se nám z toho povedlo vytěžit dvě branky a zaslouženě jsme vyhráli,“ byl rád trenér Kostomlat Martin Šulc.

„Nebyli jsme zodpovědní dozadu a v páté minutě se ke všemu zranil druhý stoper. Bylo nás málo, takže jsme nemohli ani střídat. Myslím si, že už jsou všichni rádi, že je konec sezony a těší se na dovolenou,“ mluvil za celý kněžický tým Tomáš Živnůstka.

Branky: 2. a 78. Klepač, 29. a 35. Dvořák, 54. Zalabák – 8. Hovorka, 10. a 12. Šorm P. Poločas: 3:3.

Tatce A – Kostelní Lhota 4:0

„Zápas byl rozhodnut již v desáté minutě, kdy náš tým po dvou chybách prohrával již o dvě branky. Nevyhnula se nám ani zranění, a tak domácí do poločasu přidali ještě dva góly. Po změně stran opadlo tempo a zápas se za úmorného vedra pouze dohrával. Zasloužené vítězství domácích,“ popsal poslední utkání sezony trenér Kostelní Lhoty Patrik Mirvald.

Branky: 5. Pokorný, 16. Musil, 41. Vašíček, 43. Doležal. Poločas: 4:0.

Hrubý Jeseník A – Všejany 6:4

„Hráli jsme o bytí a nebytí v okresním přeboru. Začali jsme ale špatně, kdy jsme dostali brzy gól. Naštěstí jsme ale dokázali vyrovnat a poločas pak skončil nerozhodně 2:2. Ve druhém poločase jsme začali soupeře tlačit a střelili jsme branku na 3:2. Pak jsme navyšovali skóre až na 6:2. Na konci utkání jsme museli vystřídat, ale i tak jsme si vytvořili ještě asi pět šancí, které jsme už neproměnili. Naopak se projevil soupeř, který korigoval na 6:4. Potřebovali jsme vyhrát, a to se povedlo,“ řekl trenér domácího celku Josef Frcek.

„Výsledek zápasu je hokejový. První poločas skončil vyrovnaným skóre 2:2. Hrál se svižný fotbal se šancemi na obou stranách. My jsme zkraje druhého poločasu neproměnili velkou šanci a zranil se nám stoper, takže jsme museli posunout rozestavení. Domácí odskočili až na 6:2, kdy jsme dostávali i lacinější góly, naši gólmanskou jedničku jsme nasadili do útoku. Pak jsme ještě korigovali na 6:4, kdyby se hrálo déle, možná bychom s výsledkem ještě něco udělali. Jeseníku bychom nedali nic zadarmo, ale vyhrál 6:4. Aspoň se nás na poslední zápas sešlo dost,“ uvedl trenér hostů Jan Truksa.

Branky: 11., 14. a 77. Ficza, 50. Ott, 62. Otta, 67. Chroust – 7. Šváb, 28. Oláh, 81. Výda, 87. Putorík. Poločas: 2:2.

Městec Králové B – Vykáň 0:3

„Jsme rádi, že jsme poslední zápas zakončili vítězstvím a teď už se těšíme na novou sezonu,“ řekl stručně hráč Vykáně David Kramář.

Branky: 19. a 37. Hanzlík, 75. Huráb. Poločas: 0:2.

Předhradí – Bohemia Poděbrady B 3:2

„Na závěr sezony jsme konečně potěšili naše fanoušky a doma vyhráli. Hrál se poměrně otevřený fotbal, šance byly na obou stranách. Šli jsme do vedení po brance Hlavatého z přímého volného kopu, hosté pak vyrovnali z penalty. Do poločasu se po perfektním centru Kasala trefil hlavičkou Kyncl. Ve druhé půli dotlačil míč do sítě Rosenheim a vedli jsme o dvě branky, hosté pak už jen snížili druhým gólem z penalty. Hrálo se v obrovském vedru, ale myslím, že i tak byl k vidění zajímavý zápas. Děkujeme našim fanouškům za podporu v celé sezoně, chodili neustále ve velkém počtu. Celkově jsme se sezonou velmi spokojeni, šesté místo bereme jako úspěch,“ řekl nadšeně Jan Malý, hráč Předhradí.

„Poslední utkání na půdě Předhradí už bylo hodně ovlivněno úmornými teplotami a vlastně i tím, že nebylo pořádně o co hrát. Přesto si myslím, že se bylo na co koukat a zejména v prvním poločase jsme se prezentovali atraktivní kombinační hrou, díky které jsme si vypracovali řadu šancí. Snad pětkrát jsme šli do samostatného úniku, ale naše produktivita v zakončení byla prachbídná. Na úvodní branku domácích z přímého kopu jsme ještě dokázali rychle odpovědět, když z pokutového kopu vyrovnal sám faulovaný Martínek, ale o chvíli později jsme si nepohlídali rozehrávku standardní situace soupeře a po následném centru vrátil Předhradí vedení Kyncl. V závěru první půle mohl po pohledné akci opět vyrovnat Schulz, ale trefil jenom tyč a srovnal tak pouze poměr zásahů brankových konstrukcí. Ve druhém poločase to už z naší strany nebylo to pravé ořechové a vyjma promarněné šance Charváta jsme na vyrovnání příliš pomýšlet nemohli. Utkání pak rozhodla vlastní branka Čermáka, což bylo vcelku symbolické, protože celé jaro byl z naší strany jeden velký vlastní gól a v konečném účtování můžeme být vděční za to, že se nám vyhnuly sestupové starosti. Závěrečné snížení z dalšího pokutového kopu už z pohledu celkového výsledku nic neřešilo,“ završil hodnocení zápasu gólman Poděbrad Jakub Málek.

Branky: 20. Hlavatý, 28. Kyncl, 58. Rosenheim – 24. Martínek (z PK), 90. Řehák (z PK). Poločas: 2:1.

Markéta Stiborová