Litol - Krchleby 2:1

„V kabině jsme si řekli, že do utkání s Krchleby vstoupíme aktivně. A to se povedlo, hosty jsme k ničemu nepouštěli. Podařilo se nám do poločasu vstřelit branku a do kabin jsme šli s jednobrankovým vedením. Ve druhém poločase jsme chtěli hrát pořád aktivně, a to se dařilo. I když po naší chybě v obraně hosté srovnali, ale my jsme chtěli překlopit vítězství na naši stranu, což se povedlo a dali jsme na 2:1. To už jsme udrželi až do konce. By to jeden z nejlepších výkonů sezony. Zaslouženě jsme vyhráli. Teď nás čeká poslední zápas v Kostomlatech a chceme navázat na tento výkon a odvézt si tři body do Litole," přeje si trenér domácích Tomáš Černý.

Branky: 2. Fér, 72. Cáska - 55. Bažo. Poločas: 1:0.

Milovice - Kostomlaty n. L. 8:1

„První poločas chtěl soupeř hrát fotbal a nezalezl k vlastnímu vápnu, což nám vyhovovalo a trestali jsme z rychlého přechodu do útoku. Po delší době jsme byli konečně produktivní a po prvním poločase bylo po zápase. Druhý poločas se už víceméně dohrával. My jsme přidali ještě dvě branky, ale mohlo jich být ještě víc. Hosté se, i přes celkem sympatický výkon, k ohrožení naší branky příliš nedostávali," zhodnotil utkání trenér Milovic Sergej Vlačiha.

„Bohužel jsme odehráli strašidelný zápas. Se vším všudy. Chybělo nám úplně vše. Takhle se hrát nedá. Soupeř si s námi pohrával jako kočka s myší. Místy jsme byli i trapní. Výsledkem je osm gólů v naší síti, což je zoufale moc," postesl si gólman Kostomlat Martin Vacek.

Branky: 4. Klička, 10. Tangl, 19. Dlouhý, 30, 41. a 32. Wagner, 74. Jokl, 78. Čadek - 27. Klepač. Poločas: 6:1.

Polaban Nymburk B - Přerov n. L. 0:1

„Přijel k nám druhý tým soutěže. Bohužel jsme inkasovali hned ve druhé minutě. Pak soupeř zalezl a ubránil výsledek až do konce. Tlačili jsme, druhou půli se prakticky nedostal k našemu brankáři. Bohužel jsme nevyužili žádnou šanci. Gratulace soupeři k výhře. Čeká nás poslední zápas, který hrajeme doma. Chceme sezonu zakončit vítězně," řekl Tomáš Protivný za Polaban.

„Hrálo se na rezervním hřišti Polabanu, kde nám balon dost odskakoval a na naší kombinaci to bylo znát. Naštěstí se nám podařilo rychle vstřelit první branku, když Matěj Šenkýř navázala na své galapředstavení z minulého týdne. Nám se tolik nedařilo držet balon v útočné fázi, a tak to bylo hlavně o organizované defenzivě. Tu jsme ale plnili na jedničku a jako tým jsme už uhráli šestou nulu v sezoně. V prvním poločase jsme měli ještě jednu vyloženou šanci, kde z brankové čáry vykopával míč hráč domácích. Druhý poločas byl v podobné režii. Nymburk měl více balon na kopačkách, ale vyloženou šanci si nevypracoval. My jsme naopak mohli přidat další dvě branky. I když jsme se do vápna domácích dostávali spíše z brejkových situacích, kluci je řešili velmi dobře a chyběl tomu pouze gól. Naštěstí nám ale jeden gól stačil k vytouženému vítězství. Musím celému týmu poděkovat za přístup a nasazení v tomto fyzicky náročném utkání. Rád bych vyzdvihnul výkon našich dvou nestárnoucích borců Vodičky a veterána Adamce, kteří snad nikdy neskončí. V jejich věku už budu chytat pouze ryby. Jsem rád, že jsme udrželi jarní neporazitelnost i v Nymburce, kde se nám dlouhodobě nedařilo bodovat. Příští týden nás čeká lídr soutěže a my se popereme o další body a udržení neporazitelnosti," popsal zápas brankář a kapitán Přerova Petr Bařina.

Branky: 2. Šenkýř. Poločas: 0:1.

Všejany - Loučeň 5:1

„Myslím si, že v tomto zápasu jsme více chtěli a věděli jsme, o co nám ještě jde. Loučeň se nemohla odpoutat od poslední příčky. My jsme chtěli bodovat za tři body, vypadá to, že skončíme čtvrtí od konce. Uvidíme, jestli to bude stačit na udržení se v soutěži. Jsem spokojený, protože jsme to těžko skládali, ale podařilo se. Jsem rád za výhru," uvedl trenér Všejan Jan Truksa.

„Před zápasem jsme měli už jen teoretickou naději na záchranu. I když jsme dávali sestavu těžko dohromady, kdy nám museli pomoc tři dorostenci, chtěli jsme se pokusit o zázrak. Inkasovali jsme hned zkraje, ale povedlo se nám hned vyrovnat. Domácí poté odskočili na 3:1 a my jsme nevyužili dvě jasné gólovky. To zápas zlomilo. Druhý poločas už si Všejany pohlídaly, a když jsme otevřeli obranu, dali nám další dva góly. Bohužel, poslednímu místu se nevyhneme, ale děkuji hlavně dorostencům, že zápas odmakali," shrnul hráč Loučeně Marek Sutter.

Branky: 5. a 10. Bouška, 15. Kalát, 65. Novák, 78. Hanuš (z PK) - 8. Král. Poločas: 3:1.

Straky - Sokoleč 1:3

„Prohráli jsme 3:1, co k tomu říct. Už tu sestavu pár týdnů látáme. Sokoleč byla lepší, je vidět, že kluci hrají vyšší soutěž. Zasloužili si vyhrát, ale potrápili jsme je. Ale asi z nás měli trochu strach, když si pozvali mladé kluky z áčka. Ještě za týden poslední zápas a čeká nás zasloužený odpočinek," shrnul vedoucí Strak Kamil Jeremiáš.

„Poslední venkovní utkání. Na zápas jsme jeli s respektem k soupeři, ale přesto jsme chtěli tři body. První poločas byl v naší režii, soupeři jsme skoro nic nedovolili. Sami jsme si vytvořili několik výborných šancí, bohužel co my zase nedáme, to je do nebe volající. Kdybychom v poločase vedli 4:0, nikdo by neřekl ani slovo. Když už se soupeř dostal k nějaké ojedinělé šanci, s tím si naše obrana poradila v čele s výborně hrajícím kapitánem. Druhý poločas jsme bohužel začali nejhorším možným způsobem. Po standardní situaci jsme se s gólmanem nedohodli a hostující útočník srovnal na 1:1. Kdo si myslel, že soupeř přebere otěže, byl na omylu. My jsme nepolevili ze své hry a vytvářeli si další šance. V 61. minutě se dostal k balonu Šmejkal a nekompromisní střelou k tyči vrátil vedení na naši stranu a podtrhl tak jen svůj skvělý výkon. Poté se hra odehrávala od vápna k vápnu a když už přišla nějaká šance, zasahoval jeden nebo druhý gólman. V poslední minutě utkání si skvěle zahraný roh od Provazníka domácí obránce srazil do brány a pečetil výsledek utkání na 1:3. Moc bych chtěl poděkovat týmu za předvedený výkon a hru," okomentoval hráč Sokolče Tomáš Křivský.

Branky: 47. Soukal - 19. Provazník, 61. Šmejkal, 90. Jeremiáš (vlastní). Poločas: 0:1.

Bohemia Poděbrady B - Křinec 3:2

„Na tuto soutěž jsme nastoupili v nadstandardní sestavě, naopak soupeř v optimálním složení nehrál. Rozdíl v kvalitě byl zcela patrný a poločasové skóre mohlo být i vyšší. Ve druhé pětačtyřicetiminutovce jsme prostřídali, ale především začali hrát s pocitem, že se nám nemůže nic stát. Kvůli naší nedůslednosti v defenzivě se soupeř dostal do zápasu a nechybělo mnoho a mohl i vyrovnat," okomentoval trenér domácího celku Michal Poděbradský.

„Pro mě jsou poslední dva zápasy v Poděbradech a v Přerově o tom, že si zkusím nějaké jiné rozestavení a hlavně si vyzkouším kluky, co málo hráli. Když si k tomu připočítám, že Poděbrady nastoupily s některými hráči z A mužstva, logicky se to muselo někde projevit. I tak jsme dostali góly, kterým se dalo zabránit. Začátek prvního poločasu jsme nezachytili. Dostali jsme dvě rychlé a zbytečné branky. Poděbrady pak přidaly do konce prvního poločasu ještě jednu branku. První poločas byl hodně o nás, že jsme celkově špatně hráli a domácím jsme to hodně ulehčili. Do druhého poločasu jsem poslal do hry více rychlejších hráčů a kluky co hrají většinou v základní sestavě a už to bylo znát. Byli jsme druhý poločas lepší a domácí měli jen jednu pološanci hlavou. My jsme dva góly dali, ale mohli jsme v klidu zápas zvrátit a odvést si z Poděbrad po špatném prvním poločase i vítězství. Vyložených šancí během druhého poločasu jsme na to měli dost. To ale není důležité. Já jsem rád, že mi utkání ukázalo to, co jsem chtěl. Poslední zápas do Přerova si pojedeme užít, a pak už jen oslavit historický postup Křince do krajské soutěže," shrnul trenér Křince Milan Švábenský.

Branky: 5. Křivský, 16. Barták, 28. Zumas - 57. a 66. Voborník. Poločas: 3:0.

Hrubý Jeseník - Předhradí 5:1

„Poslední dvě utkání se mi projev naší hry líbí. Minulé kolo v Kostomlatech a toto proti Předhradí mi kluci udělali radost, konečně se na náš fotbal dá zase koukat. Především jsem rád za hru našich dorostenců. Poslední kolo jedeme na Loučeň, kde budeme chtít přivézt tři body a třeba se ještě posunout na lepší příčku v tabulce. Následně na hřišti zakončíme rozlučkou podařenou sezonu jak A týmu, tak B týmu. Všichni se už těšíme na odpočinek a uvidíme, co přinese další sezona," zhodnotil vedoucí mužstva Hrubého Jeseníku Petr Sabol.

„Upřímně, neměli jsme šanci. V prvním poločase jsme se ještě drželi a prohrávali jen o gól. Na druhou branku domácích jsme ještě reagovali gólem na 1:2, ale pak už jsme nestačili. Výsledek odpovídá dění na hřišti," uvedl Jan Malý, kapitán Předhradí.

Branky: 20., 52. a 61. Golovko, 76. Šnajdr, 82. Vejtruba - 55. Beníšek. Poločas: 1:0.