„V současné době má Vykáň velkou kvalitu a abychom uspěli, to by znamenalo nastoupit v optimálním složení, podat stoprocentní výkon a mít trochu štěstí. Tak se bohužel nestalo. Snažili jsme vycházet ze zajištěné obrany, ale po chybě v rozehrávce jsme po individuální akci dostali na 0:1. Pak jsme odolávali do půlky prvního poločasu, kdy jsme ale opět připravili šanci pro soupeře a poločas skončil 0:2. Ve druhé půli pokračoval tlak Vykáně a my jsme bránili, jak jsme mohli. Bohužel jsme ani to štěstí moc neměli, protože jsme trefili dvě břevna a nedokázali jsme snížit. Prohráli jsme 0:3, ale i tak jsme odevzdali zodpovědný výkon,“ hodnotil utkání trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

„Zápas se mi těžko hodnotí, protože byl ovlivněn absencí hráčů hostů. V podstatě jsme ve velikonočním tempu splnili náš cíl, a to odvézt si z Loučeně tři body,“ shrnul hráč z Vykáně David Kramář.

Branky: 3. Kočí, 28. Dlouhý, 63. Bejbl. Poločas: 0:2.

Tatce – Městec Králové B 1:1

„V Tatcích jsme měli vyhrát. Od první minuty jsme se s chutí pustili do soupeře a byli jsme jednoznačně lepší. Jen za první poločas jsme měli čtyři gólovky, ale klukům chybí zkušenosti při zakončení. Druhý poločas kopíroval první, my jsme byli lepší a po krásné kombinaci Lukáš Binder zakončil na 0:1. Bohužel jsme neproměnili další šance a domácí využili jediné naší chyby v obraně a srovnali na 1:1. Kluci stále bojovali o tři body, ale po neproměněném nájezdu pět minut před koncem se body dělily. Ztráta nás mrzí, ale jestliže budeme v těchto výkonech pokračovat, body přijdou,“ je si jistý Roman Šádek z Městce Králové.

Branky: 73. Zedník – 57. Binder. Poločas: 0:0.

Všejany – Kostelní Lhota 5:2

„Výsledek 5:2 asi hovoří za vše. My jsme měli dobrý vstup do zápasu, pak jsme trochu polevili a pak jsme dostali gól ze standardky a skóre bylo 1:1. Když jsme poté přidali druhý a třetí gól na 3:1, bylo v podstatě o utkání rozhodnuto. Ještě jsme dali na 4:1 a soupeř korigoval na 4:2 a v závěru jsme dali pátý gól. Sice jsme z toho měli trochu strach, protože když se hraje v uvozovkách se slabším soupeřem, není to pokaždé jasné, kdo vyhraje a Kostelní Lhota nehrála špatně. Jsme rádi za tři body a za zasloužené vítězství,“ radoval se trenér Všejan Jan Truksa.

FOTO: Série bez porážky pokračuje u obou rivalů. Hlízov se Slovanem plichtil

„Ze začátku to byl vyrovnaný zápas, v němž se oba týmy prezentovaly podobným stylem hry, který ovlivnil sporný pokutový kop z dvacáté minuty. Díky němu se domácí tým dostal do vedení. Po další standardní situaci Kostelka vyrovnala, aby záhy opět prohrávala po neuhlídaném rohovém kopu a následné nepřesnosti již o dvě branky. Po změně stran měl více ze hry domácí tým, avšak nejednalo se o vyloženou převahu. Bohužel jsme si opět nepohlídali rohový kop a o zápase bylo rozhodnuto. Ještě se nám povedl zkorigovat výsledek v 74. minutě, ale již se jednalo pouze o kosmetickou úpravu. V poslední minutě jsme inkasovali popáté v zápase, který soupeř zaslouženě vyhrál, protože byl produktivnější. Celý zápas bohužel provázely velké nepřesnosti hlavního rozhodčího, který se dopouštěl chyb na obě strany a utkání se tak zbytečně vyhrotilo. Je otázkou, zda je vhodné na mistrovská utkání nasazovat rozhodčí v tomto věku, kteří v podstatě neopustí středový kruh,“ komentoval asistent trenéra z Kostelní Lhoty.

Branky: 21., 43. a 71. Bouška (první a třetí z PK), 36. Hanuš, 90. Říha – 34. Rýgl, 74. Kouba. Poločas: 3:1.

Hrubý Jeseník A – Třebestovice 5:0

„V tomto zápase jsme hráli o šest bodů, protože Třebestovice byly nad námi. V prvním poločase jsme měli dost šancí, ale netrefili jsme bránu a dohrálo se ve stavu 0:0. Hrálo se poměrně vyrovnaně. Ve druhé půlce utkání se nám podařilo dát gól a nadále jsme hosty přehrávali. Z toho jsme vytěžili další čtyři branky. Potřebovali jsme nutně vyhrát, a tak se i povedlo. Nejdříve se nám nedařilo zakončit mezi tyče, ale po prvním vstřeleném gólu jsme se vzpamatovali a výsledek nás těší,“ byl rád Josef Frcka z Hrubého Jeseníku.

Branky: 59. a 80. Ott, 64., 67. a 83. Otta. Poločas: 0:0.

Kostomlaty n. L. – Polaban Nymburk B 2:0

„Přijel velice kvalitní mladý tým, který proti nám sebevědomě nastoupil a zpočátku určoval tempo hry. Hráli jsme z obranného bloku, postupně jsme se začali osmělovat a podařilo se nám dvakrát do poločasu skórovat. Bohužel nám přibyli, k již tak zdecimovanému týmu, další zranění hráči, včetně gólmana, ale díky obrovské bojovnosti všech kluků se nám povedlo dovést zápas do vítězného konce, za což patří všem zúčastněným obrovské díky,“ dodal trenér domácího celku Martin Šulc.

„Věděli jsme, že v Kostomlatech to nebude nic jednoduchého. Kostomlaty jsou v tabulce na třetím místě hned za námi. V první půli měli domácí dvě střely na bránu a bohužel padly dva góly. Ve druhém poločase předvedli, že mají oproti nám starší a zkušenější tým a většinu druhého poločasu byli na svojí půlce a odkopávali pouze balony. Bylo těžké se k nim dostat, ale i přesto jsme si nějaké šance vytvořili. Bohužel jsme je nedokázali proměnit, což nás trápí už delší dobu,“ uvedl hráč Polabanu Dominik Procházka.

Branky: 19. Neagu, 44. Zalabák. Poločas: 2:0.

Přerov n. L. – Bohemia Poděbrady B 4:2

„Začátek se nám vůbec nepovedl a už v desáté minutě jsme prohrávali 0:2. Byl to vyrovnaný zápas, kluci si vypracovali několik slibných gólových příležitostí. Musím vyzdvihnout výkon poděbradského brankáře, protože chytal výborně. Do poločasu se nám podařilo snížit na 1:2. Do druhé půle jsme vstoupili s tím, že se budeme snažit skóre otočit. To se nám povedlo třemi góly a myslím si, že kluci vybojovali úžasný zápas. Bojovali jako tým a odehrálo se jedno z nejlepších utkání od začátku toho, co jsme zde u fotbalu. Byla to velikonoční nadílka pro Poděbrady, i když byly velice dobrým soupeřem,“ liboval si vedoucí týmu Přerova Pavel Cabrnoch.

„Utkání se hodnotí velmi těžko. Nepodali jsem nijak podařený výkon, ale v úvodu jsme byli až nebývale produktivní a po dvou proměněných únicích Havránka jsme si už v 11. minutě vypracovali nadějný náskok. Jinak ale v nepříliš pohledném utkání měli více šancí domácí. Nás v prvním poločase několikrát podržel pohotovými zákroky gólman Fiška a jednou nám pomohla branková konstrukce. Udeřit dokázali pouze jednou po přesné přihrávce za obranu, kterou zúročil Galovič. Nám bohužel další brejky nevyšly a do druhé půle jsme si nesli pouze jednobrankové vedení. Ve druhé půli nás domácí rychle potrestali po dvou standardních situacích a z toho jsme se těžko vzpamatovávali. Náznaky šancí jsme měli, ale nedokázali jsme je dotáhnout do zakončení a když nám v 71. minutě soupeř utekl do dvoubrankového vedení, už to od nás bylo hodně těžkopádné a bez větších šancí na obrat,“ povídal po utkání poděbradský hráč Jakub Málek.

Branky: 20. a 71. Galovič, 51. Neuhäusel, 54. Šenkýř – 5. a 11. Havránek. Poločas: 1:2.

Předhradí – Kněžice 1:4

„Začátek zápasu byl slušný, drželi jsme balon a dobře jsme kombinovali. Dostávali jsme se před branku soupeře a z toho vytěžili tři góly. Soupeř měl první poločas jen náznaky a jejich největší šance byla po rohu v poslední minutě první půle. Druhý poločas jsme se nikam nehnali a čekali na brejkové situace. Kdybychom byli přesnější ve finální fázi, mohlo skóre skončit vyšším rozdílem. Mrzí nás obdržený gól, ale více nás mrzí zranění Nováka,“ řekl smutně hráč hostů Tomáš Živnůstka.

Branky: 87. Souček – 12. a 76. Šorm P. (druhý z PK), 17. Sedláček, 30. Hovorka. Poločas: 0:3.