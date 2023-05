Křinec – Kostomlaty n. L. 4:1

„Domácí zápas jsme zvládli a myslím si, že i zaslouženě. Bylo to více měně o dobývání soupeřova vápna a proměňování šancí. Celkově ten zápas byl o tom, kdy a jestli dáme branku. Hosté se soustředili spíše jen na bránění. V prvním poločase to soupeři docela vycházelo. Nemohli jsme dát gól, až Vondrlík ke konci prvního poločasu nás z rohu hlavou poslal do vedení. To bylo rozhodující, co se týče dalšího vývoje zápasu. Hosté do druhého poločasu museli začít hrát více dopředu, a to už se nám hrálo lépe. I když na začátku druhé půle soupeř vyrovnal po závaru v našem velkém vápně, ale i přesto jsme měli více balon na kopačkách a dostávali se do náznaků šancí. Během patnácti minut přidal Čuřík další dvě branky, a to soupeře definitivně položilo. Kosmeticky pak na konci zápasu uzavřel skóre po samostatném úniku Pěkný. Jinak hosté hrozili maximálně výškovou převahou, což se projevilo při rohu nebo standardní situaci, kterých ale moc neměli. My jsme celkově měli více ze hry, na šance jsme byli také lepší, takže body spravedlivě zůstaly doma,“ myslí si trenér domácího celku Milan Švábenský.

„Domácí se do nás od začátku pustili a byli v tlaku. Po dvaceti minutách jsme se také osmělili a vypracovali si dvě slibné situace. Celý poločas nás ale držel výborný gólman Vacek. Na konci jsme bohužel neuhlídali standardku a šli do kabin s mankem. Druhý poločas jsme začali být aktivnější a přineslo to vyrovnání, bohužel jsme se nevyvarovali chyb a pustili domácí do dvoubrankového vedení, které na konci ještě pojistili. Nezbývá než pogratulovat soupeři k vítězství,“ uvedl trenér Kostomlat Martin Šulc.

Branky: 45. Vondrlík, 63. a 77. Čuřík, 90. Pěkný – 58. Čepek. Poločas: 1:0.

Markéta Stiborová