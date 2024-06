Loučeň - Polaban Nymburk B 2:6

„V zápase není moc co hodnotit. Hosté byli jednoznačně lepší, pohybově i fotbalově. V současném rozpoložení jsme nebyli schopni Polabanu konkurovat. Nám nezbývá než důstojně dohrát poslední dva zápasy," zhodnotil hráč Loučeně Marek Sutter.

„Za mě zápas probíhal asi podle plánu. Vstřelili jsme rychlé góly na začátku, a pak už jsme si to pohlídali. Je vidět, že soupeř není v dobrém rozpoložení. My jsme chtěli potvrdit předešlé výhry. Teď nás čekají poslední dva domácí zápasy. Chceme sezonu zakončit vítězně," řekl polabanský Tomáš Protivný.

Branky: 60. Prisčák, 64. Poliak - 7. a 9. Kukla, 25. Hrbáček (z PK), 37. Svoboda, 44. a 47. Kovacs L. Poločas: 0:5.

Sokoleč - Litol 5:0

„Věděli jsme o stylu hry a zbrani soupeře, proto jsme hráli ´osobku´ na jednoho ze soupeřových hráčů a vyplatilo se, vůbec se nedostal do hry. Navíc jsme přidali kvalitu v útočné fázi. Povedl se nám vstup do utkání, když jsme v šesté minutě vedli o dvě branky. Možná pod vlivem takhle rychlého vedení jsme se nechali unést, že to půjde vše samo a nabídli Litoli několik příležitostí, které ovšem soupeř nevyužil a definitivní uklidnění přinesla až třetí branka před poločasem. Druhá půle se už jen dohrávala, přidali jsme ještě dva góly. Zápas jsme měli pod kontrolou a výsledek je k soupeři ještě milosrdný, vzhledem k našim dalším neproměněným šancím," zhodnotil utkání kouč Sokolče B Václav Mrzena.

„V utkání se Sokolčí není moc co hodnotit. V zápase jsme měli několik stoprocentních šancí a neproměnili jsme je. Naopak soupeř skoro ze všeho skóroval. Výsledek je pro nás krutý, ale musíme se z toho oklepat. Už ve středu máme dohrávku, tak to musíme napravit a zvítězit," okomentoval mač trenér Litole Tomáš Černý.

Branky: 5. Bártík, 6. Buldra, 41. Tomek, 66. Král, 81. Müller (vlastní). Poločas: 3:0.

Kostomlaty n. L. - Hrubý Jeseník 0:1

„V první půli byl soupeř více na balonu, tlačil se do koncovky a jednou ušmudlanou střelou šel do vedení. Ta mě mrzí, měl jsem ji chytit. Hráči Jeseníku mají vysokou individuální kvalitu, i přesto jsme měli v závěru první půle šanci, ale bohužel skončila na tyči. Druhý poločas byl více v naší režii, tlačili jsme se za vyrovnáním, ale nebylo nám přáno. Soupeře podržel brankář. Za bojovnost, nasazení a odhodlání nás chválím. Je to porážka se vztyčenou hlavou. Zbývají nám dvě kola do konce. Dva náročné zápasy, ze kterých se budeme snažit vydolovat šest bodů," uvedl gólman Kostomlat Martin Vacek.

Branky: 26. Zdobinský. Poločas: 0:1.

Krchleby - Milovice 5:0

„Odehráli jsme výborné utkání. Soupeř byl v určitých momentech zápasu velice nebezpečný, ale my jsme to díky brankáří a obětavé obraně zvládli bez inkasované branky. Co se týká útočné fáze, výsledek mluví za vše," shrnul hráč domácích Jan Bobek.

„Z pohledu konečného výsledku kruté, ale je třeba si přiznat, že na nějaký úspěch to vypadalo tak do 30. minuty, zbytek poločasu byl v režii domácích. Asi i remíza by byla nespravedlivá. Domácí byli produktivní, agresivnější, rychlejší směrem dopředu. Přes zimu hodně posílili a na jaře snad ještě neprohráli. Fotbal tam dělají trochu jinak než my. Je otázka, jak dlouho jim to ještě vydrží a jak perspektivní cesta to je, ale asi to teď těch pár místních fanoušků ocení. Nás bohužel pořád trápí koncovka, do šancí se dostaneme, ale řešíme to špatně, nepřesně, zbrkle a nedůrazně. Špatně jsme nehráli, kluci bojovali, ale bohužel nám tam chybělo něco navíc. Dát alespoň jeden gól jsme si zasloužili, vyhrát ale ne," popsal trenér Milovic Sergej Vlačiha.

Branky: 31. Štrobl, 40. Bažo, 43. Zikmunda, 47. Mansfeld, 86. Bobek. Poločas: 3:0.

Přerov n. L. - Bohemia Poděbrady B 9:0

„Zápas dopadl jednoznačně. Začátek utkání byl pozvolný, bylo to docela i vyrovnané. Ve dvacáté minutě jsme ale vedli už 4:0, to bych řekl, že bylo rozhodnuto. Hostů mi bylo líto, ale na druhou stranu jsem čekal, že utkání bude fyzicky vyrovnanější, když mají Poděbrady mladý tým. Nás ale musím pochválit, hráli jsme výborně, hlavně naše neobvyklá stoperská dvojice. Poločas skončil 4:0 a druhá půle se dohrávala. Hosté neměli výraznější šanci. Poděbradům přeju, aby daly hlavy vzhůru. Pro nás to bylo pohodové utkání se spoustou gólů a je to zasloužené vítězství," byl nadšený brankář a kapitán Přerova Petr Bařina.

„Dostali jsme hrozný výprask. Přijeli jsme s velmi mladým týmem a soupeř nám nastavil zrcadlo. V ofenzivně bychom našli dobré okamžiky, za zmínku stojí dalekonosná střela Pavliše, která nadělala domácímu brankáři velké starosti. V defenzivě nám chyběl především důraz a větší nasazení. Jsem přesvědčen, že kluci potenciál mají, jen nám chyběla zkušenost v podobě několika starších hráčů v poli," uvedl trenér Poděbrad Michal Poděbradský.

Branky: 4. Kratochvíl, 6., 60., 63. a 65. Šenkýř, 12. Kolovecký, 21. Vodička, 69. Zima (vlastní), 87. Adamec. Poločas: 4:0.

Křinec - Straky 1:1

„A je to tady. Křinec po čtyřiceti pěti letech postupuje do krajské soutěže. Musím říct, že hráči a všichni, co se pohybují kolem křineckěho fotbalu, si to za tu dlouhodobou práci zaslouží. Jinak co se týká fotbalu, bylo to zase většinou jen o nás. Soupeř dal na začátku utkání gól a my jsme se snažili do konce prvního poločasu aspoň vyrovnat. Většinu zápasu jsme měli balon na svých kopačkách, ale ne a ne se do soupeřovy obrany dostat. Na druhou stranu musím říct, že první poločas jsme měli v podstatě jen jednu šanci a museli jsme si to do druhého poločasu v kabině vyříkat. Druhý poločas jsme uzamkli soupeře na jeho půlce a čekalo se, kdy to využijeme a dáme vyrovnávající gól.To se nám povedlo až ke konci zápasu. Celkově jsme si ale minimálně ten jeden gól zasloužili. Jinak celkově jsme měli utkání vyhrát, ale to nebylo důležité. Teď je potřeba si užít poslední dva zápasy a se ctí je odehrát. Pak už si myslím, že si všichni užijí zasloužené oslavy, které v Křinci nebyly pětačtyřicet let," řekl po utkání trenér Křince Milan Švábenský.

„Zápas jsme přežili. Měli jsme strach, že dostaneme nakládačku, protože jsme měli slepený tým. Ale naštěstí první poločas jsme byli lepší na balonu, druhý poločas zase soupeř. Byla to škoda, dostali jsme vyrovnávací gól v nastavení. Odehrálo se dobré utkání, trochu jsme potrápili domácí tým. S bodem jsme spokojeni, ještě dohrát dva zápasy," řekl vedoucí Strak Kamil Jeremiáš.

Branky: 90. Hoang - 17. Pacovský. Poločas: 0:1.

Předhradí - Všejany 1:4

„Utkání se nám hodnotí velice těžce. Špatně jsme do něj vstoupili a brzy inkasovali. Hned za pár minut jsme dostali druhý gól. Zatímco soupeř byl hodně efektivní, my byli jako často v této sezoně silně neproduktivní. I když jsme měli dobré náznaky, nedokázali jsme akce dotáhnout do velké šance. Poločas byl 0:3. I když jsme ve druhé půli snížili, hned jsme zase dostali branku. Zápas se nám nepovedl v žádném směru. Ale výsledek odráží naše rozpoložení. Už aby byl konec sezony,“ zhodnotil zápas Jan Malý, kapitán Předhradí.

„Konečně jsme měli brankáře, o kterého jsme usilovali a sešel se nám tým, měli jsme i tři kluky na střídání. Byl to pro nás důležitý zápas, chtěli jsme se na něj připravit a to se povedlo. Dostali jsme se brzy do vedení, dali jsme dva rychlé góly. To nás uklidnilo, měli jsme i jistotu v bráně, i když to byl jeho první zápas. Teď nás čekají poslední dvě kola a uvidíme, máme to ještě ve svých rukách. Jsem spokojený," uvedl trenér Všejan Jan Truksa.

Branky: 64. Beníšek - 4. Novák, 9. Kyncl (vlastní), 31. Bouška, 67. Kalát.