Křinec – Polaban Nymburk B 1:2

„Tak už došlo i na nás. Na jednu stranu je to i dobře, vrátíme se do reality a mohlo by nám to i pomoc. První poločas, co jsme odehráli, byl asi nejhorší poločas, co jsem v Křinci během trénování zažil. Do budoucna, jestli budu v Křinci, takhle bych si nepředstavoval, že bychom měli hrát fotbal. Byli jsme všude pozdě, nedostupovali jsme soupeře a celkově jsme ten první poločas odehráli šíleně. Mysleli jsme si, že vše půjde samo a taky to tak vypadalo. O poločase jsme si museli něco říct a snad to i pomohlo, protože druhý poločas vypadal lépe. Hosté druhý poločas už nestíhali, my se zlepšili a celkově jsme byli lepší. Polaban i my jsme měli nějaké šance, a když už to vypadalo na spravedlivou remízu, udělali jsme v obrané fázi chybu a soupeř to v 90. minutě využil k rozhodujícímu gólu. Jinak spravedlivější by byla remíza, ale soupeř byl šťastnější. Nic se neděje. Chceme hrát v první polovině tabulky a zápas s Polabanem na tom nic nemění. Jen my se musíme celkově ve všem zlepšit,“ apeluje trenér Křince Milan Švábenský.

„Asi překvapení kola. Nám se nedaří, Křinec jasně dominuje tabulce. Přesto jsme do Křince nepřijeli bránit a již od páté minuty vedli, čímž jsme domácí zaskočili. Do konce půle se pak hra přelévala od vápna k vápnu, ale bez vážnější šance. Křinec tak vyrovnal až po hodině hry z první větší šance. Od té doby byli domácí častěji na míči k naší brance a bylo znát, že chtějí utkání otočit, ale až na šanci domácího Vondrlíka nic neměli. A tak udeřilo na druhé straně v poslední minutě, když se trefil dorostenec Svoboda. Fotbal zkrátka nemá logiku,“ řekl asistent Polabanu Pavel Grešula.

Branky: 62. Král – 5. Hrbáček, 90. Svoboda. Poločas: 0:1.