/FOTO/ Možná překvapení sezony. Každopádně šok pro první celek soutěže. Fotbalisté Předhradí, kteří bojují o záchranu v okresním přeboru, dokázali na svém hřišti porazit jasného lídra soutěže, celek Křince. Na druhé místo tabulky se vrátil Hrubý Jeseník, ten v přímém souboji porazil Milovice před svými příznivci. A ti se měli na co dívat. Domácí tým prohrával o tři branky, sérií čtyř gólů v řadě otočil skóre na svoji stranu. Rozhodující branku dal dokonce v deseti. Parádní období zažívá nováček ze Strak, který vyhrál počtvrté za sebou.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Polaban Nymburk B - Straky (3:4) | Foto: Markéta Stiborová

Loučeň - Bohemia Poděbrady B 2:4

„První poločas do čtyřicáté minuty přinesl celkem vyrovnané utkání. My i hosté měli své velké šance, ale ani jeden tým je nedokázal proměnit. Zlom přišel na konci prvního poločasu, kdy Archalous precizně proměnil nařízený přímý volný kop, a v zápětí jsme dostali druhý slepený gól do šatny. Do druhého poločasu jsme si řekli, že nemáme co ztratit a ihned ze začátku druhé půle jsme snížili. Následně se opět hosté ujali vedení o dvě branky krásnou střelou do horního rohu branky ze dvaceti metrů. My jsme nesložili zbraně a po hezké akci jsme opět dokázali snížit na 2:3, bohužel poslední slovo měli opět hosté, kdy z brejku pečetili své vítězství a dali nám čtvrtou branku. Bojovali jsme, ale na mladé mužstvo Poděbrad to bohužel nestačilo,“ popsal gólman Loučeně Jan Sobota.

„Začali jsme vlažně a párkrát pustili domácí do zakončení. Poté se naše hra zvedla a po zbytek prvního poločasu byl míč především v naší moci. Dlouho však bez gólového efektu, skóre se změnilo až dvěma slepenými góly těsně před přestávkou. Hrubě se nám nepovedl návrat na hřiště a soupeř snížil. Poté jsme se dlouho nedokázali srovnat a hra se odehrávala spíše na naší polovině. Naštěstí jsme se dokázali vzchopit a i díky dvěma brankám Zumase utkání dotáhli do vítězného konce,“ oddechl si trenér rezervy Poděbrad Michal Poděbradský.

Branky: 46. Prisčák, 81. Mareš - 40. Archalous, 42. Barták, 71. a 83. Zumas. Poločas: 0:2.

Všejany - Litol 1:2

„Vyvíjelo se to pro nás dobře, vedli jsme 1:0 po penaltě. Pak jsme se ale dostali do deseti a hosté potom zápas otočili. Spíš bych se chtěl vyjádřit k mladému rozhodčímu, který neměl kvalitu, aby řídil dorostenecký zápas, natož pak dospělý fotbal. Byl arogantní k hráčům, rozhodování hrozné. Děkuji naší pořadatelské službě, že se tam nic nestalo. Jen doufám, že se nestane, že tento rozhodčí bude rozhodovat zápas bez pomezních rozhodčích. Bylo to hrozné a šílené, gestikulace a posunky na hráče. Nikdy jsem se tímhle nesetkal. Pro nás zklamání, bereme každý bod. Katastrofální výkon rozhodčího,“ byl zklamaný trenér Všejan Jan Truksa.

„K utkání jsme jeli značně oslabeni a převážně doplněni našimi dorostenci, ale i tak jsme chtěli ve Všejanech uspět. Do utkání jsme vstoupili špatně a inkasovali z penalty. Chtěli jsme s tím něco udělat a povedlo se. Vyrovnali jsme a v nastaveném čase otočili na konečných 2:1 v náš prospěch. A tak tři body si zaslouženě odvážíme do Litole,“ uvedl kapitán a trenér hostů Tomáš Černý.

Branky: 8. Bouška (z PK) - 77. Šimon, 90. Baran. ČK: 44. Hofírek (Všejany). Poločas: 1:0.

Hrubý Jeseník - Milovice 4:3

„Co k tomu říct? Zápas pro diváky super. Mělo to asi všechno, co to mít mělo, na tuhle úroveň pěkný fotbal se šťastným koncem pro domácí hráče a fanoušky. Na místní matrice to za devět měsíců ještě určitě ocení. My jsme si to prohráli sami, za stavu 0:3 pro nás vypadali domácí na ručník, a kdybychom proměnili naše další obrovské šance, mohlo být v poločase hotovo. Ale je to kulaté, vyhrát zápas v tomhle stylu by si určitě přál každý tým, takže gratulace do Jeseníku,“ shrnul trenér Milovic Sargej Vlačiha.

Branky: 30. Ott, 46. Kovář, 52. Pecháček, 70. Vrabec - 10. a 22. Tangl, 27. Zedníček. ČK: 58. Kovář (Hrubý Jeseník). Poločas: 1:3.

Polaban Nymburk B - Straky 3:4

„Za mě to bylo hezké utkání, padlo hodně gólů. Bohužel Straky daly o jeden více. Šance byly na obou stranách. Dali jsme břevno, dvě tutovky jsme ještě zahodili. Škoda, jinak za závěr zápasu musím kluky pochválit. Ten tlak byl velký, bohužel rozhodčí nastavil pouze minutu. Nevím, střídalo deset hráčů, bylo nějaké ošetřování, za mě minuta je málo. Gratuluji soupeři k výhře,“ zhodnotil polabanský Tomáš Protivný.

„Pro diváky to byl zajímavý fotbal. Poločas skončil 0:0, a pak ten druhý poločas to bylo nahoru - dolů. Docela vítr. Pro diváka zajímavé utkání, ale pro nás vedoucí a trenéry trochu infarktový zápas. Samozřejmě jsem rád za výhru, ale pro Polaban to byla těžká porážka. Navzájem jsme se trestali po chybách, asi by zápasu slušela remíza. Myslím si, že kdyby Polaban hrál v této sestavě, byl by v tabulce do druhého místa. Jsme rádi za tři body,“ řekl spokojeně vedoucí Strak Kamil Jeremiáš.

Branky: 50. Hrbáček (z PK), 85. Kovacs J., 89. Kovacs L. - 56. Bláha, 73. a 88. Túroczy, 84. Pýcha. Poločas: 0:0.

Kostomlaty n. L. - Sokoleč 1:6

„Do 30. minuty si troufnu říct, že jsme byli lepším týmem. Nedali jsme tutovku, přežili penaltu soupeře, kterou Tomáš Tykva skvěle zneškodnil. Poté bylo vidět, že nám dochází a Sokoleč se po perfektně vyřešeném brejku dostala do vedení. Začátek druhé půle se nám již nepovedl, brzy jsme inkasovali, a poté jsme odešli úplně, kdy na hřišti už existovalo jen jedno mužstvo a to hostující. Soupeři gratulujeme ke třem zaslouženým bodům,“ řekl za Kostomlaty Martin Vacek.

„Před začátkem utkání jsme si zvolili taktický plán a ten mužstvo do puntíku splnilo. Nerozhodila nás ani neproměněná penalta za stavu 0:0, měli jsme neustále míč ve svém držení. Musím všechny kluky pochválit, hráli velmi dobře, jsem rád za zlepšené výkony brankáře Romana Jiráka a záložníka Jakuba Buldry, kterým se v předchozích zápasech nedařilo. Tentokrát byli oporami týmu, stejně tak jako dlouhodobě skvěle hrající Martin Nágl, Tadeáš Duchoň a Jiří Čáp, střelec našich tří branek. Radost mám i z návratu středopolaře Martina Dymeše po dlouhém zranění, na hřišti byl velmi znát a těším se, až se dostane do své obvyklé formy, moc bych mu to přál,“ uvedl Václav Mrzena ze Sokolče.

Branky: 83. Novák - 33., 50. a 61. Čáp, 57. Bártík, 66. Nágl, 72. Němec. Poločas: 0:1.

Krchleby - Přerov n. L. 1:1

„Po delší době k nám přijel soupeř, který měl svoji kvalitu. I přesto si myslím, že jsme byli lepší. Drželi jsme balon a hráli jsme velice kvalitní fotbal. Bohužel soupeř po jediné standardní situaci otevřel skóre utkání. Ve druhém poločase byl podobný průběh, ale stačilo to pouze na vyrovnání, hlavně zásluhou hostujícího brankáře, který až neuvěřitelně chytil několik našich šancí,“ komentoval utkání hráč domácího celku Jan Bobek.

„První poločas byl jednoznačně v režii domácího týmu, ale my jsme otevřeli skóre brankou na 0:1 ve dvacáté minutě. Oni hráli a my jsme dali gól, tak skončil i poločas. Druhou půli se to vyrovnalo, šance byly na obou stranách. Pak ve 47. minutě soupeř srovnal na 1:1. Zápas se pak dohrál do poslední minuty, kdy se čekalo, kdo dá druhý gól. Oba gólmani chytali výborně, náš Bařina chytil asi tři tutové gólové šance. Musím pochválit i obranu, která hrála výborně,“ nešetřil chválou vedoucí Přerova Pavel Cabrnoch.

Branky: 47. Kluzáček - 20. Kratochvíl. Poločas: 0:1.

Předhradí - Křinec 2:1

„Pro nás to byl určitě nejkrásnější zápas sezony. Měli jsme trochu obavy, jak utkání proti jasnému lídrovi tabulky dopadne, ale zvládli jsme ho skvěle. Poctivě jsme bránili, bojovali jsme, když byla možnost, snažili jsme se zlobit vepředu. První gól jsme dali po standardní situaci. Poté jsme inkasovali, kdy soupeř rychle rozehrál po faulu a potrestal nás. Do poločasu jsme se ale po dobře sehrané akci dostali opět do vedení. Hosté prováhali jednu velkou šanci, v poslední minutě první půle nás pak podržel skvělým zákrokem brankář Petr Kimmel, když vytáhl povedený pokus soupeře z přímého kopu. Ve druhé půli měli hosté převahu, ale zodpovědně jsme pracovali v obraně a soupeře jsme do šancí moc nepouštěli. Zvýšit mohl Trumpus, jeho nádhernou pumelici z dálky vytáhl gólman na roh. Vítězství jsme udrželi, každý z nás se vydal, jak mohl. V takový výsledek jsme ani nedoufali. Děkujeme za hojnou účast fanoušků, které jsme potěšili,“ byl nadšený Jan Malý, kapitán Předhradí.

„Tento zápas jsme si prohráli sami a možná to je i dobře. Třeba se vrátíme k tomu, jak máme k zápasům přistupovat. Domácí vyhráli, ale v podstatě to byla jen naše zásluha. Špatně jsme dostupovali hráče, byli jsme všude pozdě, nedokázali jsme si nahrát na dva metry a čekali jsme, že to nějak vyhrajeme. Už loni to tady byl pro nás těžký zápas. Na to jsem kluky upozorňoval a taky jsem říkal, že to nebude určitě jednoduchý zápas. Na druhou stranu bychom si s tím jako vedoucí mužstvo okresního přeboru měli poradit. Domací se soustředili na obranu, a když už něco prošlo, měl to jejich dobře chytající brankář. Při prvním gólu domácích jsme nechali trestuhodně hráče na zadní tyči volného a jen jsme koukali, jak to v klidu sám uklidil. Pak se nám podařilo rychle vyrovnat, což bylo fajn. Zase jsme ale udělali chybu v obraně, kdy náš hráč nechal soupeře za sebou a ten si s tím poradil. I přes velkou snahu už jsme s výsledkem nic neudělali. Nevadilo by mi, že jsme prohráli, ale vadí mi ten přístup k utkání, a jak někteří neplnili, co měli. No nic, stalo se. Teď už se musíme soustředit na další domácí zápas,“ řekl trenér Křince Milan Švábenský.

Branky: 15. Rosenheim, 37. Malý - 20. Holas. Poločas: 2:1.