„Tento náš domácí zápas rozhodně nebyl pro kardiaky. V první půlce jsme se my dostali do vedení, a to proto, že jsme byli lepším týmem, vedli jsme 1:0. Pak hosté vyrovnali, když jsme vyrobili jasnou penaltu. Konec druhého poločasu byl od nás špatný a soupeř dokázal navýšit skóre na 1:2. Utkání jsme chtěli zlomit, protože jsme věděli, že herně na Třebestovice máme. Hned od první minuty druhého poločasu jsme na ně vlétli, ale přestřelili jsme bránu. Za další tři minuty se kopala penalta, tu jsme nedali a zápas začal být hektičtější a vyhrocenější. Nicméně v 81. minutě jsme po rohu dali na 2:2. Dále jsme pak v první minutě nastavení přidali gól na 3:2. Konec byl dobrý a dokázali jsme zápas otočit,“ měl radost trenér domácích Jan Truksa.

Branky: 23. Oláh, 81. Černov, 90. Říha – 33. Lugmayer, 42. Liskai. Poločas: 1:2.

Loučeň – Polaban Nymburk B 1:1

„Proti mladému, běhavému a šikovnému soupeři jsme v prvním poločase vycházeli ze zajištěné obrany. A snažili jsme se hru co nejvíce zjednodušit. Byli jsme překonaní pouze jednou, když jsme nepohlídali křižný pas a následný centr. My jsme také měli v první půli jednu velkou šanci, ale bez proměny. Druhý poločas začal přibližně stejně, ale během půle soupeř ztrácel půdu pod nohama. My se dostali více do hry a začali se vytvářet i příležitosti. Deset minut před koncem jsme stáhli hru na tři obránce a výsledek se dostavil za tři minuty, když nejlepší hráč utkání Štěpánek prodloužil hlavou na nabíhajícího Ekla a ten nezaváhal a podařilo se mu vyrovnat na konečný stav 1:1,“ byl spokojený s bodem trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

„Chtěli jsme potvrdit domácí výhru a přivézt z Loučeně tři body. První poločas jsme měli pár útoků na ohrožení soupeřovy branky, bohužel se nám podařilo dát jen jeden gól. Druhý poločas jsme se přizpůsobili hře soupeře a zbytečně jsme začali bránit hubený výsledek 1:0, za což nás pak Loučeň potrestala vyrovnávacím golem. S remízou spokojeni nejsme. V příštím zápase doma proto musíme potvrdit roli favorita a získat tři body,“ přeje si kapitán Polabanu Tomáš Protivný.

Branky: 82. Ekl – 32.Kovacs. Poločas: 0:1.

Tatce – Kostomlaty n. L. 3:2

Branky: 5. a 14. Zedník, 33. Petrásek – 3. Pavlíček, 44. Janata. Poločas: 3:2.

FOTO: Škareckého trefa byla v derby jediná. Polaban přetlačil Lysou i podruhé

Kostelní Lhota – Bohemia Poděbrady B 5:1

„Od začátku zápasu jsme měli dobrý presink již na půlce soupeře, tím jsme mu narušovali rozehrávku a dostávali jsme balon pod svoji kontrolu. Po získání míče jsme jej dokázali podržet vzadu a otočit hru, čímž jsme otupili pokusy o presink soupeře, kterého jsme využili v podobě přesných centrů na oba forvardy. Tento způsob hry jsme přetavili do mnoha šancí, z čehož rezultovalo pět gólů v síti soupeře. I když bylo po změně stran o zápase prakticky rozhodnuto, soupeř se nevzdával a snažil se bojovat až do konce. Naše mužstvo však dosáhlo jednoznačného a zaslouženého vítězství,“ uvedl asistent Patrik Mirvald z Kostelní Lhoty.

„Tentokrát jsme bohužel plnili pouze roli neškodného sparing partnera a po slabém výkonu jsme zaslouženě prohráli. Domácí byli od samotného úvodu aktivnější a zejména díky Finkovi a četným nepřesnostem v naší hře i nebezpečnější. Pouze zásluhou brankáře jsme v úvodní dvacetiminutovce udrželi bezbrankový stav, pak ale následovala šestiminutovka, která víceméně rozhodla o osudu celého utkání. Nejprve si dal nešťastný vlastní gól Řehák, o minutu později namazal míč do gólové šance soupeři Buldra a ve 26. minutě zastavil jeden z rychlých úniků Finka lehkým zatažením Čermák, po kterém domácí kopali pokutový kop a rázem to bylo 3:0. To byl však v konečném účtování pro nás ještě hodně milosrdný poločasový výsledek. Ani ve druhém poločase se na obraze hry dlouho nic zásadního nezměnilo a domácí přidali zaslouženě další branku. Až poté jsme po rohovém kopu snížili a soupeře tak trochu znervózněli, ale zásadní zlom to nepřineslo. Patnáct minut před koncem naopak po standardní situaci domácí přidali pátou branku a uzavřeli tak své vysoké vítězství. Rozhodně máme do příštího utkání co zlepšovat,“ komentoval hráč Bohemie Jakub Málek.

Branky: 20. a 75. R. Fink, 21. Bláha, 26. Hovorka (z PK), 55. Sládek – 60. Čermák. Poločas: 3:0.

Hrubý Jeseník A – Městec Králové B 4:2

„K soupeři jsme přijeli s cílem navázat na předchozí výkony a odskočit ze spodních pater tabulky. Před zápasem jsem kluky připravil na to, že to bude utkaní o osobních soubojích a jednoduché hře domácích. První půle byla z naší strany hrozná, nedůslednost v osobních soubojích, bránění standardek. De facto jsme domácím oba góly darovali. V poločase byla bouřka v kabině a začali jsme hrát úplně jinak. Domácí nestíhali a dostali jsem se asi do pěti jasných gólových šancí, ale bohužel jsme proměnili jen jednu. Po další naší chybě po standardce se domácí v 84. minutě dostali do vedení a pojistka do prázdné brány v nastavení už nic neřešila. Soupeři jsme všechny góly darovali. Utkaní by asi slušela remíza, ale svojí bojovností a snahou urvat zápas za každou cenu se domácím snaha vyplatila. Pro nás to jsou ztracené tři body, což nám opět komplikuje boj o záchranu. Musíme pracovat jako v předchozích zápasech a zkusit vyhrát příští týden doma,“ řekl hrající trenér Ladislav Krejčí z Městce Králové.

Branky: 19. Kozák, 44. Procházka (z PK), 85. Ott, 90. Ficza – 37. a 75. Jokl. Poločas: 2:1.

Přerov n. L. – Kněžice 1:1

„Doma jsme odehráli s Kněžicemi vyrovnané utkání. Nám se během utkání nepodařila proměnit písknutá penalta. I když jsme měli více gólových příležitostí než hosté, povedlo se vytěžit domácím hráčům jen jednu branku,“ okomentoval zápas přerovský František Skuhravý.

„Hned v první minutě se nám podařilo dát gól. Byl to soubojový zápas se šancemi na obou stranách, kde nás v mnoha momentech podržel gólman. Chytil penaltu a měl tam další výborné zákroky. Bod z venku bereme. Pro nás to byl asi nejtěžší zápas na jaře,“ přiznal hráč hostů Tomáš Živnůstka.

Branky: 51. Kratochvíl – 1. vlastní Prokeš. Poločas: 0:1.

Předhradí – Vykáň 1:3

„Řekl bych, že suverénovi soutěže jsme byli důstojným soupeřem. Vykáň přijela v plné síle a ukázala svou velikou kvalitu. My jsme se snažili být koncentrovaní a hrát s maximálním úsilím a zaujetím. Hosté byli herně lepší, drželi míč a tlačili nás. Ale nechtěli jsme se jen bránit, a když jsme získali balon, pokusili jsme se něco vymyslet. V prvním poločase jsme měli tři výborné šance, jedna skončila tyčí, ta třetí gólem. Vedli jsme, ale hned po změně stran soupeř dvěma góly vývoj utkání otočil. I když jsme se nevzdali, odpovědět už jsme nedokázali. Hosté si pak výhru pojistili třetím gólem. Sice jsme prohráli, za výkon se ale nemusíme stydět,“ shrnul hráč Předhradí Jan Malý.

„Vstup do utkání se nám zase povedl, ale tentokrát jsme nemohli trefit zařízení. Soupeř hrál dobře v obraně a vyrážel na brejky. Za podpory domácích fanoušků, kteří udělali zápasu dobrou kulisu, hnali svoje mužstvo do útoku. Asi po půlhodině nás soupeř varoval, kdy po pěkné akci nastřelil tyč a za dalších pět minut šel už do vedení. A tak se šlo do kabin pro nás za nepříznivého skóre 0:1. Druhou půli, jsme už ale začali šance proměňovat a otočili na konečných 3:1 v náš prospěch, proto jsme brali tři body,“ komentovat po utkání hráč Vykáně David Kramář.

Branky: 37. Malý – 47. Kočí, 50. Ratner, 74. Hanzlík. Poločas: 1:0.

