„Zápas jsme dobře rozehráli a správným pohybem nepustili soupeře do hry. Tímto fyzicky náročným způsobem náš tým převzal iniciativu a vytvořil si několik šancí, bohužel se ujala pouze jedna. Soupeř vyrovnal po rohu a srovnal tempo hry. Ve druhém poločase došlo k oboustrannému přitvrzení hry, kdy začal mít soupeř herně navrch a začal si vytvářet náznaky šancí. Druhé brance hostů předcházel faul na našeho gólmana, který několik minut poté zřejmě i v důsledku tohoto zákroku chyboval a soupeř pak šel do vedení. Tento stav nás však nesrazil, naopak jsme opět měli herně navrch, vytvořili si závěrečný dlouhý tlak na bránu soupeře, ale i přes několik slibných šancí se nám již nepodařilo vyrovnat. Bylo to oboustranně tvrdé a bojovné utkání, ve kterém jsme se doma důstojně rozloučili s touto sezonou,“ shrnul trenér Kostelní Lhoty Patrik Mirvald.

„Měli jsme více ze hry, ale až po obdržené brance. Domácí spoléhali na rychlý brejk a dlouho jsme se do jejich obrany nedokázali dostat. Až ke konci poločasu jsme srovnali skóre. Druhý poločas jsme byli aktivnější a strhli jsme vítězství na svou stranu, nicméně domácí to nevzdali a posledních deset minut hráli na tři útočníky a několikrát zahrozili. Musím podotknout, že se snažili a touto hrou a pěkným hřištěm nepůsobili jako poslední tým tabulky,“ řekl po utkání trenér hostů Martin Šulc.

Branky: 20. Mácha – 38. a 62. Klepač. Poločas: 1:1.

Kněžice – Polaban Nymburk B 1:4

„Přijeli jsme na zápas a chtěli jsme odčinit domácí remízu s posledním týmem z minulého víkendu. Nezačali jsme ale moc dobře a prohrávali 1:0. Naštěstí jsme brzy vyrovnali po hezké akci po kraji. Pak domácí vyrobili několik chyb a my už konečně gólové příležitosti proměnili. Za tři body jsme si rádi potvrdili druhé místo v tabulce, a to byl náš cíl. Těšíme se na poslední domácí zápas a zveme tímto diváky ať nás přijdou podpořit. Chceme zakončit sezonu domácí výhrou,“ burcuje celý tým kapitán Polabanu Tomáš Protivný.

Branky: 8. Sedláček – 13. Hoang, 34., 38. a 40. Krumpholc. Poločas: 1:4.

Třebestovice – Městec Králové B 1:4

„Do Třebestovic jsme jeli s jasným cílem, vyhrát a ideálně o tři a více gólů. Sice jsme měli problémy se sestavou, protože tři lidi odjeli na dovolenou, ale nakonec jsme to nějak dali dohromady. Pomohl nám dobrý vstup do zápasu, kdy po individuální akci Martina Tůmy v první minutě uklidil do prázdné brány Patrik Šoufek. Tentýž hráč byl v 8. minutě po rohu sám na zadní tyči a nasměroval míč do sítě. Pak jsme z nějakého důvodu na pětadvacet minut vypadli z tempa. Nebyli jsme důrazní a domácí se dostávali k zakončení, naštěstí bez vážnější šance. Paradoxně větší šancí byl náš odkop z vlastní poloviny, který podběhl domácí brankář, míč ale skončil pouze na tyči. Chtěli jsme zvýšit náskok ve druhém poločase, ale opět po nedůrazu ze standardní situace nás domácí potrestali hlavou ve 47. minutě. Naštěstí jsme dokázali ihned odpovědět, kdy skoro jak přes kopírák s prvním gólem, akorát v podání Aleše Saba, uklízel do prázdné branky David Matoušek. Ten mohl dát v zápase klidně ještě tři branky, ale dvakrát trefil domácího gólmana a v další jasné šanci netrefil branku. Druhý poločas už byl jasně v naší režii a byla jen otázka, jestli dokážeme skóre navýšit. Nakonec se to povedlo Aleši Sabóvi po hezké kombinaci ve středu hřiště. Cíl jsme splnili, ale jestli to bude stačit na záchranu, to se uvidí,“ komentoval trenér městecké rezervy Ladislav Krejčí.

Branky: 47. Shapovalov – 1. a 8. Šoufek, 49. Matoušek, 70. Sabó. Poločas: 0:2.

Bohemia Poděbrady B – Vykáň 0:9

„Zahrály jsme dobře. Soupeř nám vzdoroval, ale okolo dvacáté minuty pak během pěti minut obdržel čtyři góly a tím bylo po zápase. Ve druhém poločase se nám dál dařilo proměňovat šance, a tak zápas skončil vysokým skóre,“ uvedl hráč Vykáně David Kramář.

Branky: 23. Kočí, 25. Moc, 26. Dlouhý, 28., 53. a 62. Hanzlík, 48. a 57. Bejbl, 74. Novotný. Poločas: 0:4.

Přerov n. L. – Tatce A 1:0

„V tomto zápase jsme nebyli lepším týmem a soupeř by si zasloužil minimálně bod. Tatce ale nedokázaly proměnit šance a my jsme dali v 85. minutě gól, který rozhodl celý zápas. Hosté byli fotbaloví mladí kluci, ale měli smůlu a body si neodvezli,“ povídal Homola z Přerova.

Branky: 85. Suchý. Poločas: 0:0.

Všejany – Loučeň 0:2

„Z naší strany to bylo špatné, na Loučeni bylo vidět, že body potřebují. I když přišlo hodně lidí a bylo to derby a chtěli jsme Loučeň porazit, bohužel se nám to nevedlo. Poločas skončil 0:0, kdy hra byla vyrovnaná. My jsme pak začali hrát v 80. minutě, když už jsme prohrávali 0:2. V první půli jsme měli ohromnou šanci, kterou jsme nevyužili. Ve druhém poločase nám dali gól, pak ještě druhý a bylo po zápase. Mrzí nás to, ale zaslouženě Loučeň vyhrála,“ okomentoval trenér domácího celku Jan Truksa.

„Od začátku zápasu jsme se snažili aktivně napadat soupeře, a to se nám dařilo většinu zápasu. Domácí byli přinuceni nakopávat dlouhé balony, ale obrana si s tím dokázala poradit. V poločase Všejany zahrozily pouze jednou a jinak větší šanci neměly. Největším nepřítelem byl pro nás terén, a to tvrdý povrch. Ve druhém poločase jsme se se situací vyrovnali lépe a šli jsme do vedení po střele z úhlu. Pojistku pak přidal Mareš, po samostatném úniku nedal brankáři šanci. Jsme rádi za důležité vítězství,“ byl rád trenér hostů Otakar Ottomanský.

Branky: 49. Ekl, 76. Mareš. Poločas: 0:0.

Předhradí – Hrubý Jeseník A 4:8

„Je to ostuda. Podali jsme jeden z nejhorších výkonů v sezoně. Dopouštěli jsme se mnoha ztrát a soupeř nás trestal jednoduchou hrou. Malinko nám svitla naděje, když jsme ve druhé půli snížili na 3:4, ale brzy jsme dostali další góly. Můžeme se jen omluvit fanouškům, kteří na nás byli naštvaní. Mrzí nás, jaký výkon jsme předvedli. Jsme naštvaní sami na sebe,“ zhodnotil hráč Předhradí Jan Malý.

Branky: 27. Kyncl, 52. Hart, 57. Mathé (z PK), 82. Hurych (vlastní) – 13., 64. a 66. Pulda, 23. Ott, 29. a 87. Rybín, 48. a 84. Zdobinský (druhý z PK). Poločas: 1:3.