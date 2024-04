Domácí prostředí nebylo v dalším pokračování fotbalového okresního přeboru výhodou. Hostující celky vyhrály hned pětkrát. Doma zvítězily jen Milovice nad Litolí a Všejany doma remizovaly s rezervou Bohemie Poděbrady. Lídr z Křince zvítězil na trávníku béčka Polabanu Nymburk, když rozhodl šest minut před koncem. A soutěž vede o devět bodů. K obrovskému překvapení došlo na hřišti v Hrubém Jeseníku, kde si tři body sebral nováček ze Strak. Nepříjemné momenty byly k vidění v Kostomlatech, kam musel dvakrát přijet sanitka pro domácí hráče.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Předhradí - Loučeň

Loučeň - Sokoleč B 0:4

„Zápas měl navzdory špatnému počasí dobré tempo, především díky aktivní kombinační hře soupeře, kde mají rychle technické hráče. Prvnímu poločasu udal ráz rychlý gól po naší chybě v rozehrávce. Po úvodní převaze soupeře jsme se více dostávali do hry, také se snažili o kombinaci a několikrát presovat a obrat soupeře o balon v útočné třetině. Několik slibných šancí jsme ale bohužel nevyužili. Toto nás momentálně trápí - koncovka. Soupeř dál útočil rychlými kolmicemi, ale do poločasu obrana a gólman dokázali eliminovat. Druhý poločas začal vyrovnaně, ale Sokoleč postupem času přebírala hru. Následně dva rychlé góly rozhodly utkání. Naše ojedinělé šance po centrech a rozích gólem neskončily. Následně Sokoleč završila výhru čtvrtým gólem,“ komentoval utkání záložník domácích Tomáš Prisčák.

„Pohodlné vítězství mohlo by se zdát při pohledu na výsledek. Ale dlouho tomu tak nebylo. Hned zkraje utkání jsme si pomohli rychlým gólem. Doufali jsme, že do konce první půle ještě nějaké góly přidáme. Bohužel to se nám vůbec nedařilo, naopak jsme mohli inkasovat z pokutového kopu, který zavinila naše opora mezi třemi tyčemi Roman Jirák. Soupeři však nedal žádnou šanci, penaltu bez problému lapil a odčinil tak své předchozí zaváhání. Začátek druhé půle přinesl náš druhý gól, kdy se prosadil ve skvělé formě hrající záložník Martin Nágl. S ubíhajícím časem přišla na řadu střídání, kdy se do hry dostali například posila z A mužstva Radek Fink nebo Martin Dymeš, který se vrátil na zelený pažit po dlouhém zranění. V závěru utkání se nám ještě podařilo dvakrát skórovat a pojistit si tak zasloužené vítězství,“ uvedl Jiří Čáp, útočník SK Sokoleč.

Branky: 6. Chursinov, 58. Nágl, 75. Duchoň, 88. Fink. Poločas: 0:1.

Všejany - Bohemia Poděbrady B 1:1

„Řekl bych, že byl k vidění svižný a hezký fotbal. My jsme odehráli dobré utkání, měli jsme i dost šancí, se kterými jsme mohli zápas zvrátit na svoji stranu a brát tři body. I soupeř měl šance, které neproměnil. Od nás to na jaře bylo asi nejlepší odehrané utkání, dali jsme trochu dohromady mančaft. Teď pojedeme do Strak a máme tam hlášené nějaké absence, takže uvidíme, jak to na derby poskládáme. S výkonem můžu být spokojený,“ usmíval se trenér Všejan Jan Truksa.

„Odehráli jsme příšerný zápas. Absolutně jsme se domácím přizpůsobili a utkání prakticky odchodili. Ani facka v podobě obdržené branky ihned po přestávce nás neprobrala. Až po vstřelení gólu jsme se zvedli a utkání mohli i otočit. Chyby jsme si však nedokázali odpustit, ale domácí naštěstí netrefili ani prázdnou branku,“ uvedl trenér hostů Michal Poděbradský.

Branky: 46. Jizba - 75. Kupec. Poločas: 0:0.

Hrubý Jeseník - Straky 2:3

„Domácí utkání proti týmu ze Strak se mi hodnotí velice špatně. Prvních patnáct minut jsme byli lepší a říkal jsem si, že to zvládneme. Poté soupeř kopal trestný kop a po našem nepřebrání hráče jsme dostali hloupý gól. Nějakým stylem jsem zareagoval na změnu sestavy, kde se nám do poločasu zranil Pecháček. Druhý poločas se nám podařilo vstřelit brzký gól a vrátit se do zápasu, následně zase dostaneme z rohu gól. Poté Zdobinský srovnal na 2:2, kde z důvodu ofsajdu gól nebyl uznán a následně jsem hru otevřel, kde Straky přidaly třetí gól po opět nesmyslné chybě. Následně kapitán Pivec korigoval na 2:3, kde v poslední minutě z trestného kopu neudržel gólman Strak míč a bohužel Kovář z malého vápna přestřelil branku. Vyhrál zaslouženě lepší tým, který jako nováček hraje pěkně, což už nám ukázal na podzim. Pokud bychom si nenechali dát tři hloupé góly, nemusíme se rozčilovat, zda nám nebyl uznán nějaký gól po odmávání ofsajdu. Těžko se mi hledají slova po takové hře a chybách,“ zhodnotil vedoucí mužstva Petr Sabol.

„Po odehraném zápase jsme spokojeni. Kdyby mi někdo řekl před čtrnácti dny, že uděláme šest bodů s týmy na druhém a třetím místě, nebudu mu věřit. Ale povedlo se. Hra byla dobrá, potrestali jsme domácí, kteří udělali chyby a my z nich vytěžili dva góly. Soupeř ale dokázal snížit náš náskok a my se v nastavení báli o výsledek. Za konečné skóre jsme rádi, byl k vidění i zajímavý fotbal,“ řekl spokojeně vedoucí Strak Kamil Jeremiáš.

Branky: 54. Ott, 89. Pivec - 14. Haluška, 75. Pýcha, 78. Soukal. Poločas: 0:1.

Milovice - Litol 5:3

„Opět jsme měli špatný vstup do zápasu, zbytečná penalta, potom víceméně vlastní gól. Naštěstí se nám podařilo rychle snížit, ale vyrovnat se nám do poločasu nepodařilo i přes velké množství šancí na naší straně, které jsme opět neproměnili a hosty navíc skvělými zákroky podržel jejich gólman. Jinak to mohlo být už v poločase klidně 5:2. Do druhé půle jsme na ně vlétli a během snad patnácti minut jsme výsledek otočili čtyřmi góly po krásných akcích. Hosté ještě korigovali výsledek, ale sílu na nějaký zvrat už neměli a klidně to mohlo skončit větším rozdílem. Jsem rád, že se nám podařilo vyhrát, i když jsme prohrávali už 0:2,“ popsal zápas trenér Milovic Sergej Vlačiha.

„Nastoupili jsme k derby v Milovicích. Myslel jsem, že všichni chtějí vyhrát, ale bohužel jsme pro to neudělali nic. I když jsme vedli v 15. minutě 2:0, tak jsme ještě prohráli 2:5. Opět jsme nepředvedli nic, není bojovnost, nasazení. To, co nás vždycky zdobilo, tak nám teď chybí. Domácí vyhráli zaslouženě. My teď musíme začít každý sám u sebe a udělat maximum, abychom se z téhle krize dostali. V sobotu hrajeme další zápas, tak se na to musíme připravit, aby tři body zůstaly v Litoli," uvedl kapitán a trenér Litole Tomáš Černý.

Branky: 18. Dzurko (vlastní), 55. Zedníček, 56. Dlouhý, 63. Černý, 67. Grus - 4. Neuhausel (z PK), 13. Řehák, 68. Cáska. Poločas: 1:2.

Kostomlaty n. L. - Přerov n. L. 0:1

„Zápas s těžkým soupeřem, Přerov byl dobře organizovaný, hrál zodpovědně, přesto jsme v prvním poločase měli šanci v podobě nebezpečné hlavičky po rohovém kopu. Víc šancí bylo ale na straně hostů, naštěstí žádnou neproměnili. Ve druhé půli jsme hru vyrovnali, chvílemi byli i lepším týmem, ale gól bohužel padl do naší sítě. Opět ze standardky. Jsme hlupáci. Když to vezmu celkově, Přerov si o gól zasloužil vyhrát, měl daleko více šancí. Závěrem zmíním nepříjemnou věc, kdy na utkání musela dvakrát přijet sanitka. Pokaždé kvůli našemu hráči. Oběma, tedy Tomášovi a Matějovi všichni přejeme brzké uzdravení. Za předvedený výkon se stydět nemusíme,“ dodal Martin Vacek z Kostomlat.

„Odehráli jsme vyhrocené derby v Kostomlatech. Do poločasu byl na hřišti jen jeden tým, a to my. A to můžu říct, jako každý zápas, protože máme první poločasy výborné. Většinou dáváme góly, ale to se teď nestalo. Poločas skončil 0:0, i když jsme měli asi pět tutových šancí. Soupeř se dostal asi jen dvakrát za půlku. Do druhého poločasu jsme vstoupili vlažně, jako vždy, ale ujali jsme se naštěstí vedení. Krásným gólem nás zachránil Šenkýř. Pak už se zápas dohrál. Kostomlaty ale odehrály dobré utkání,“ uvedl vedoucí Přerova Pavel Cabrnoch.

Branky: 69. Šenkýř. Poločas: 0:0.

Předhradí - Krchleby 0:4

„Hodnocení utkání je jednoduché. Soupeř byl jasně lepší a zaslouženě vyhrál. Měli jsme problémy poskládat sestavu, hráli jsme, na co jsme měli. S kvalitou, jakou mají Krchleby, se v našem současném rozpoložení nemůžeme rovnat. V první půli jsme dostali dva góly, ve druhé půli taky a náš brankář Petr Kimmel nás ještě několikrát podržel. V první půli jsme se k ničemu nedostali, ve druhé jsme měli dvě dobré střely z dálky a jednu nadějnou situaci po chybě obránců, kterou jsme ale nevyřešili dobře. Jinak nic. Jak už jsem zmínil, zcela zasloužený výsledek,“ řekl Jan Malý, kapitán Předhradí.

Branky: 5. a 27. Zikmunda, 54. Flachbart, 70. Vajdík. Poločas: 0:2.

Polaban Nymburk B - Křinec 1:2

„Tak jako bylo naše nezasloužené vítězství na podzim v Křinci, stejně tak tomu bylo i tentokrát v obráceném gardu. My jsme byli lepší v prvním poločase, hosté o trochu více v tom druhém. I přesto bych chtěl Křinci pogratulovat k vítězství, i když remíza by byla spravedlivější. Je vidět, že v Křinci dělají fotbal srdíčkem. Nemají výrazné individuality, ale fungují jako tým. Na utkání dorazilo plno jejich fanoušků, a proto se jich asi drží vítězný duch. Pokud se jim bude dařit ve vyšší soutěži, určitě jim budu držet palce,“ okomentoval Pavel Gresula asistent SK Polaban Nymburk.

„Zápas na Polabanu byl celkově, jak jsem čekal, těžký. Domácí lehce posílili o hráče A mužstva a bylo na nich vidět, že nám body určitě nedají, jak se říká, zadarmo. Hrál se celkem slušný a běhavý fotbal a šance byly na obou stranách. Musím ale říct, že jsme byli šťastnějším mužstvem a spíše by utkání slušela remíza. Na to se ale budoucnost ptát nebude a počítají se body. Domácí dali první gól, kdy jsme propadli v obraně. Na našem velkém vápně jsme nezachytili útočníka, který přehodil našeho brankáře a Polaban šel do vedení. Naštěstí se nám hned podařilo vyrovnat. Po lajně náš Tomáš zatáhl balon, poradil si lehce se dvěma hráči soupeře, nahrál Holasovi a ten to zkušeně uklidil. Druhý poločas začal tak, jak skončil první. Hrálo se nahoru - dolů a čekalo se, kdo otočí vývoj utkání na svoji stranu. To se povedlo ke konci utkání nám. Po centru Čuříka na velké vápno a hlavičce Bobka si odvážíme důležité tři body. Jinak musím Polaban, jako každé utkání, které jsme s nimi vždy sehráli, pochválit. Utkaní jsou většinou klidná a v pohodě, což je fajn. Také musím pochválit naše fanoušky, kteří nás zase přijeli v hojném počtu podpořit, což klukům velice pomáhá. Máme zase velice důležité body zvenku, ale je potřeba je potvrdit příští týden doma,“ okomentoval zápas trenér Křince Milan Švábenský.

Branky: 34. Kovacs - 41. Holas, 84. Bobek. ČK: 81. Dědek (Polaban). Poločas: 1:1.