„Začali jsme dobře, kombinovali jsme a vytvořili si šance, které jsme bohužel neproměnili. První poločas jsme měli 2:0 vést. Soupeř ukázal kvalitu a měl tam střely ze střední vzdálenosti, se kterými si náš gólman poradil. Pak jsme ztratili balon u lajny, kde jsme měli rozhozenou obranu a soupeř vyřešil brejk dobře. Nám se bohužel ukazuje šíře kádru, když nám ke konci dochází síly a nemáme možnost to oživit,“ komentoval hráč domácích Tomáš Živnůstka.

„K prvnímu mistrovskému zápasu v okresním přeboru jsme jeli k těžkému soupeři do Kněžic. Kněžice toho moc v loňské sezoně v jarní části neprohrály, tak jsme tam jeli s pokorou. Věděl jsem, že mají v mužstvu individuality, které většinou rozhodují jejich zápasy. Utkání jsme chtěli odehrát hlavně kvalitně dozadu. Prvních dvacet minut byli domácí lepší, ale my jsme to dobře odbránili a do nějakých větších šancí jsme domácí nepouštěli. Pak se průběh zápasu vyrovnal a začínali jsme mít i nějaké náznaky šancí. Nic jsme ale nevyužili, a tak poločas skončil asi zaslouženou remízou. Musím říct, že Kněžice tak od 30. minuty odpadly fyzicky, a to nám pomohlo do druhého poločasu. Začali jsme mít vyložené šance, které jsme ale nedokázali využít. Až v 60. minutě jsme dali zaslouženě gól a dostali se do vedení. Ke konci utkání jsme přidali ještě druhý gól a odvážíme si z těžké půdy z Kněžic všechny body. Myslím si, že je to zasloužené vítězství. Celkově musím kluky za to, jak k utkání přistoupili, pochválit,“ shrnul trenér Křince Milan Švábenský.

Branky: 58. Žmolil, 86. Čuřík (z PK). Poločas: 0:0.

Litol – Tatce 8:0

Branky: 2. Baran J., 9., 27. a 41. Řehák, 22. a 70. Dzurko, 28. Fér, 45. Neuhausel. Poločas: 7:0.

Všejany – Loučeň 3:1

„Myslím, že se jednalo o pohledné utkání z obou stran. Do zápasu jsme vstoupili aktivně, paradoxně jsme ale brzy prohrávali. Hosté nás dobrým pohybem přehrávali, ale jejich aktivita byla spíše po naše vápno a více šancí se rodilo spíše na naší straně, to taky rozhodlo o výsledku utkání. Kluci to odmakali a je super, že se naše nové posily ihned střelecky prosadily,“ povídal po zápase Petr Bouška ze Všejan.

„Do zápasu jsme vstoupili dobře, když se prosadil náš nový hráč Rulík a v páté minutě jsme vedli 0:1. Během prvního poločasu to domácí rozjeli hlavně po standardkách, hlavně z rohů, ale podařilo se nám to ustát. Až před poločasem se domácí dostali do hry pokutovým kopem, který viděl pouze pan rozhodčí. Bohužel ve druhém poločase jsme se dopustili několika chyb v rozehrávce na středu pole, ztráceli jsem zbytečně míče a doplatili jsme na to. Domácí nás dvakrát potrestali a výsledek byl 3:1. Za toho to stavu jsme se dostali do tlaku, ale bez gólové proměny. Myslím si, že za druhou půli si domácí výhru zasloužili,“ řekl trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

Branky: 35. Miškovský (z PK), 55. Novák, 62. Oláh – 5. Rulík. Poločas: 1:1.

Famózní obrat Sokolče. Během devíti minut nasázela čtyři branky

Bohemia Poděbrady B – Krchleby 2:1

„Velice bojovné utkání, ve kterém jsme stříleli branky pouze my. Do vedení nás poslal nádhernou střelou Křivský, následně po zahrání přímého kopu orazítkoval břevno Kubánek. Většina akcí soupeře končila na naší šestnáctce. Ve druhém poločase napřáhl Archalous a vedli jsme dva nula. Poté soupeř několika ostrými zákroky demonstroval svou frustraci z vývoje utkání. Bohužel sražený rohový kop Nedorosta do naší branky pro nás znamenal komplikaci. Skóre se však již nezměnilo a máme tři body. Musím zmínit výborný týmový výkon všech našich hráčů,“ chválil trenér poděbradského béčka Michal Poděbradský.

„Bohužel byl soupeř většinu utkání v mnohem větším pohybu než my. Měli více míč na nohách a byli lepším týmem. My jsme začali hrát až za stavu 2:0 a to už bylo pozdě. Velký rozdíl byl u domácích Kubánek a Havránek, na kterých byla znát zkušenost z vyšší soutěže z A mužstva. Výsledek byl asi zasloužený,“ přiznal Jan Bobek, krchlebský fotbalista.

Branky: 28. Křivský, 58. Archalous – 78. Nedorost J. Poločas: 1:0.

Polaban Nymburk B – Rožďalovice 3:2

„Chtěl bych poděkovat za bojovnost a přístup celému týmu. Věděli jsme, že přijede kvalitní a produktivní soupeř, který umí dávat góly. První poločas to i tak vypadalo, brzy inkasovaný gól… Ale v kabině bylo cítit, že to chceme strhnout na svoji stranu, a taky se nám to podařilo. Děkujeme soupeři za perfektní utkání a i diváci si přišli na své,“ myslí si kapitán mužstva Polabanu Tomáš Protivný.

Branky: 15. a 70. Hrbáček (první z PK), 75. Kovacs – 3. Bubla, 30. Hora. Poločas: 1:2.

Kostomlaty n. L. – Předhradí 4:0

„První zápas se hrál na naše posvícení a vyhráli jsme 4:0. Výsledek je sice jednoznačný, ale co se týče hry, tak to tak jednoznačné nebylo. Soupeř se prezentoval velice dobrým pohybem a řekl bych, že v prvním poločase měl více ze hry. My jsme dorazili neproměněnou penaltu a šli jsme do vedení. V kabině jsme si pak něco řekli a ve druhé půli jsme zlepšili pohyb, výsledkem toho byla druhá branka. To byl klíčový okamžik. Soupeř se ještě snažil s tím něco udělat, ale tím, jak otevřeli hru, nám se otevíral prostor ke brejkům a útočení. Přidali jsme ještě dva góly. Jsem rád za vítězství, nicméně soupeř byl dobrý, kvalitní a tento výsledek je pro něj trochu krutý,“ řekl trenér Kostomlat Martin Šulc.

„Myslím, že jsme nehráli tak špatně, jak napovídá výsledek. Šlo o vcelku vyrovnaný zápas, obě mužstva se snažila kombinovat a herně jsme měli dobré pasáže. Bohužel jsme byli před brankou soupeře málo nebezpeční a silně neefektivní. V tom byl velký rozdíl. Domácí dali v prvním poločase branku z dorážky po penaltě. Když pak zhruba v 65. minutě přidali druhý gól, už to bylo pro nás těžké. Domácí pak byli lepší a zaslouženě vyhráli. Nevzdali jsme se ale za žádného stavu. Nevěšíme hlavu, ale potřebujeme se zlepšit hlavně v koncovce,“ uvedl Jan Malý, hráč Předhradí.

Branky: 11.a 83. Klepač, 64. Friedel, 72. Zinek. Poločas: 1:0.

Přerov n. L. – Hrubý Jeseník A 1:2

„Odehrál se vyrovnaný zápas z obou stran, kde my jsme měli více šancí, ale soupeř byl produktivnější. Kdybychom vedli do poločasu tři jedna, nemohl nikdo nic říct, ale takhle skončila první půle 1:1. Ve druhém poločase jsme měli hned na začátku dvě gólové šance, ale soupeř nám dal z brejku branku na 1:2 a zbytek utkání pak už ubránili. My pak šli do deseti po dvou žlutých kartách pro Čurdu, i tak jsme ještě mohli dosáhnout na bod. Je to začátek sezony a kluci bojovali, i když nám chybí hráči ze základní sestavy. Bohužel to nedopadlo, ale kluky musím pochválit,“ řekl k utkání Pavel Cabrnoch z Přerova nad Labem.

Branky: 21. Martínek – 8. Ficza, 53. Ott. ČK: 71. Čurda (Přerov). Poločas: 1:1.

Markéta Stiborová