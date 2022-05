„Zápas měl nejen pro nás, ale i pro diváky trošku kuriózní začátek. Na světelné tabuli ještě svítil čas 0:00 a už jsme prohrávali po chybě v rozehrávce 0:1. Nicméně do kabin jsme šli už za příznivého stavu 2:1. Soupeř hrál dobře, a ještě dokázal zápas zdramatizovat, když snižoval na 3:2. Ale po dalších dvou gólech se zápas už v klidu dohrál,“ komentoval hráč domácích David Kramář.

„Myslím, že i přes porážku 5:2 jsme odehráli výborné utkání. Domácí jsou kádrem někde jinde, mají tam nadprůměrné hráče. My jsme měli dobrý začátek, hned v první minutě Bouška vybojoval balon, který bez problému uklidil. Takže jsme vedli od první minuty 0:1. Pak domácí přidali, vyrovnali a do poločasu navýšili po rohu na 2:1. My jsme i druhou půli hráli dobře kombinačně a spíš na brejky. I lidi z Vykáně říkali, že s lepším mančaftem tam nehráli. Potom nám dali na 3:1, my jsme snížili na 3:2, po trefě Boušky. Ještě to vypadalo, že bychom s tím utkáním mohli něco udělat. Ale dostali jsme na 5:2. I přesto to bylo hezké utkání, dobře odřízené rozhodčím,“ popsal trenér hostů Jan Truksa.

Branky: 9. a 70. Kočí, 40. Hanzlík, 56. Vobořil, 73. Dlouhý – 1. a 66. Bouška. Poločas: 2:1.

Kněžice – Kostelní Lhota 7:1

„Hráli jsme disciplinovaně a nic jsme nepodcenili. Dařilo se nám hrát kombinačně a mohli jsme vyhrát klidně větším rozdílem. Měli jsme dost šancí. Myslím si, že divákům se musel fotbal líbit,“ řekl po utkání fotbalista z Kněžic Tomáš Živnůstka.

„Po desetiminutovém oťukávaní domácí prvně udeřili. Od té doby převzali taktovku a naši velmi oslabenou sestavu o zraněné hráče po zbytek zápasu k ničemu nepustili. Dále pak konstantně navyšovali skóre. Jen díky výbornému výkonu gólmana zápas neskončil dvouciferným výsledkem. Zasloužená výhra domácích,“ shrnul hodnocení asistent trenéra Patrik Mirvald.

Branky: 15., 16., 36., 47. a 53. Hovorka, 45. Sládek (vlastní), 80. Šorm P. Poločas: 4:0.

Třebestovice – Přerov n. L. 2:2

„Opět se nám povedlo ztratit zápas v poslední minutě, místo abychom si v klidu pohlídali vedení, uděláme fatální chybu v defenzivě. Přestože jsme se po dlouhé době sešli téměř v plné sestavě, s fotbalem to nemělo skoro nic společného. Nejsme si schopni celý zápas nahrát a když už je tam možnost, pouštíme se do zbytečných klíček a ztrácíme balony. Následujícím zápasem musíme bezpodmínečně udělat tři body,“ řekl třebestovický hráč Daniel Hubáček.

„Jednoznačně byl celý zápas lepší tým ten přerovský. Ale Třebestovice měly tři šance a proměnily je na dva góly. Oproti tomu my si vytvořili asi tak dvacet šancí, ale vytěžili jsme z toho také jen dvě branky. Zaplať pánbůh za vyrovnávací gól v poslední minutě a uhraný bod na půdě Třebestovic. Povedlo se nám i střídání, kdy střídající hráč Daniel Suchý dal gól v 90. minutě. Zatím jsme na jaře neporaženi, ale musíme začít dávat góly,“ má jasno vedoucí týmu Přerova Pavel Cabrnoch.

Branky: 2. Kurka, 60. Lugmayer – 33. Šenkýř, 90. Suchý. Poločas: 1:1.

Je to zklamání, takhle se o body nehraje, zlobil se trenér Šmejkal

Bohemia Poděbrady B – Tatce A 3:2

„Na vítězství nad Tatcemi jsme se docela nadřeli. Sice jsme měli prakticky po celé utkání nad soupeřem výraznou herní převahu, ale v momentě, kdy si máme připravit střeleckou pozici, je to až nezvyklé trápení. Hosté se navíc ve 21. minutě dostali brankou přímo z rohového kopu do vedení, a to nám na jistotě zrovna nepřidalo. Dvěma pohlednými akcemi středem hřiště se nám ale podařilo skóre otočit v náš prospěch a zdálo se, že jsme definitivně na nejlepší cestě za třemi body. V úplném závěru první půle jsme si ale nepohlídali další rohový kop a Tatce dokázaly vyrovnat. Ve druhém poločase to bylo chvílemi hodně hektické. My jsme chtěli vedení za každou cenu strhnout na svou stranu, ale s tím se také občas otevírala okénka pro rychlé protiútoky soupeře. Nakonec nás v 69. minutě vysvobodila parádní dalekonosná střela Schulze, která zapadla přesně k tyči a už se nám dýchalo o poznání snáze. Jen škoda, že jsme vedení nedokázali z četných úniků pojistit a do posledních vteřin jsme tak museli nervózně sledovat časomíru. Po předchozím propadáku v Kostelní Lhotě si ale musíme cenit toho, že jsme dokázali podobné utkání zlomit silnou vůlí po vítězství a připsali si důležité tři body,“ uvedl poděbradský gólman Jakub Málek.

Branky: 27. Havránek, 36. Charvát, 69. Schulz – 21. Doležal, 45. Pokorný. Poločas: 2:2.

Polaban Nymburk B – Hrubý Jeseník A 0:0 nedohráno

„Zápas začal hned šancemi na obou stranách, bylo tam hodně fyzických soubojů. Po jednom takovém souboji se hostující hráč začal hádat s diváky. Jeden z diváků poté vběhl na hřiště a do hráče strčil. Vše se obešlo bez zranění obou zúčastněných. Pak trenér hostů stáhl své mužstvo do kabiny a již nenastoupili. Zápas ukončili hosté a rozhodci vše napsal do zápisu. Pro nás by to měly být tři body kontumačně, ale počkáme si na verdikt komise. Chtěli jsme pokračovat. Přišlo hodně diváků, ale bohužel se zápas už nedohrál,“ popsal kapitán domácího týmu Tomáš Protivný.

Městec Králové B – Předhradí 4:0

Branky: 15. a 17. Dubský. 54. Svoboda (vlastní), 58. Albrecht. Poločas: 2:0.

Kostomlaty n. L. – Loučeň 2:1

„Odehráli jsme dobré utkání, ale je škoda, že jsme trubci, když nedáme asi deset vyložených šancí. Zápas jsme měli pod kontrolou, ale nemůžeme vyhrávat větším rozdílem, pokud nebudeme proměňovat gólové příležitosti,“ řekl trenér domácích Kostomlat Martin Šulc.

„Už tradičně ve slepené sestavě jsme se snažili pokoušet se o protiútoky. V prvním poločase jsme bohužel dostali první gól, a tak skončila i první půlka. Pak ve druhém poločase to probíhalo podobně. Domácí si vytvářeli šance, ale nás podržel skvělý Bednář v bráně. Výsledkem bylo opět vyrovnání asi deset minut před koncem. Naše radost ale trvala pouhou minutu, kdy soupeř dokázal po skrumáži navýšit skóre na 2:1,“ okomentoval trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

Branky: 19. Hrubý, 82.Zinek – 81. Ekl. Poločas: 1:0.