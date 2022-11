„Domácí utkání o čelo tabulky za krásného počasí a rekordní návštěvou jsme chtěli rozhodnout hned v první půli. Do utkání jsme podle plánu vstoupili aktivně, ačkoliv výrazně oslabení o dva vykartované klíčové hráče. My jsme po krásné akci Hory šli do vedeni. Na konci poločasu předvedl famózní zákrok náš brankář a my zaslouženě vedli. Do druhého poločasu jsme jako minule vstoupili velmi pasivně. I když jsme věděli, že nám soupeř může dát gól pouze ze standardní situace, brzy se to po rohu z levé strany stalo. Následně jsme do hry poslali naše mladé pušky, nadějně dorostence. Hora ukázal své útočné kvality, především rychlost a skvělou nahrávku a dorostenec Plch rozhodl zápas. Ke konci utkání po krásném centru opět Plch zavěsil hlavou do šibenice a my mohli začít slavit výhru. Vítězství se rodilo těžce, ale rozhodla naše větší touha vyhrát, a především naše kvalita na poslední třetině hřiště. Soupeři musím poděkovat za kvalitní výkon, ale derby je naše,“ hodnotil trenér domácího týmu Radim Králík.

„Zajížděli jsme asi k nejtěžšímu soupeři a asi i aspirantovi na celkové vítězství a postup. Kluky jsem před utkáním dlouhou dobu upozorňoval, že domácí hrají jednoduchý fotbal, a že si musíme pohlídat některé zásadní věci, abychom nedostali zbytečné branky. Mají nákopy na rychlého Horu, kdy si pak po centru nabíhají do vápna a dávají góly. Dvě ze tří branek jsme takhle dostali, a to mě na celém fotbale štve nejvíce. Ne, že jsme prohráli, ale že jsme dostali góly po našich zbytečných chybách, na které jsem upozorňoval. Třetí branku jsme dostali také po naší individuální chybě,“ byl zklamaný trenér Křince Milan Švábenský. „Celkově to byl vyrovnaný zápas, kterému by spíš slušela remíza. Rozdíl byl v tom, že domácí své šance proměnili a my ne. Musím pochválit brankáře domácích, který byl také pro soupeře důležitý a některé velké šance nám chytil. Celkově jsme byli o malinko lepší na míči, ale na to se nehraje. Domácí, jak už jsem říkal, šance využili a my ne. Když to ale vezmu celkově, tak se nic neděje. My jako nováček jsme v popředí tabulky, což asi moc lidí nepředpokládalo. Ze zápasu v Rožďalovicích je potřeba se poučit a vyvarovat se do budoucna zbytečných chyb. Jinak to byl celkově spíš boj a kopaná než fotbal, a to z obou stran,“ doplnil Švábenský.

Branky:16. Veselý, 78. a 85. Plch – 57. Lebduška. Poločas: 1:0.

Litol – Kostomlaty n. L. 5:0

„Musím říct, že jsem od Kostomlat čekal trochu víc. Sice přijely v oslabené sestavě, soupeři chyběl pravidelně hrající Vorlíček a útočník Klepač, každopádně i přesto jsme hostili mančaft, který pravidelně hraje nahoře. První poločas byl spíše opatrný z obou stran a nikdo nechtěl udělat velkou chybu. Nám se podařilo proměnit jednu z několika šancí a jít do vedení 1:0. Hosté špatně vstoupili do druhé půle. Darovali nám spoustu prostoru a dělali jednu chybu za druhou a nám se podařilo během deseti minut vstřelit tři branky, tím bylo po zápase. Konečný výsledek je pro hosty krutý. Za zmínku stojí chycená penalta a vychytaný samostatný nájezd – autor Lukáš Michňa. Hattrick v podání Marka Barana, ale především výkon Michala Zoubka, který pro tým odvedl spoustu ´černé práce´,“ okomentovat utkání kapitán domácích Tomáš Černý.

„Nedokázali jsme se srovnat s absencí několika hráčů. Na hřišti jsme vyrobili spoustu chyb a domácí nás přehráli ve všech směrech, tím nám uštědřili zasloužený debakl,“ shrnul trenér Kostomlat Martin Šulc.

Branky: 41. Černý, 48., 52. a 72. Baran, 54. Neuhausel (z PK). Poločas: 1:0.

Loučeň – Polaban Nymburk B 0:1

„Tentokrát jsme byli na nymburské mladíky připraveni, a i přes územní převahu hostů jsme jim toho moc nedovolili. V prvním poločase se dostali pouze jednou za naši obranu, ale to vyřešil brankář Sobota. Nejnebezpečnější byla asi tečovaná střela, která skončila na břevně, jinak my jsme hrozili spíš z protiútoků. Druhý poločas probíhal stejně. Když se zdálo, že zápas skončí nerozhodně, soupeř dokázal zakončit do brány. Bohužel tím jsme přišli těsně před konečným písknutím o bod. Mrzí nás to, protože kluci podali velice zodpovědný výkon,“ zhodnotil trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

„Chtěli jsme potvrdit výhru z domácího zápasu. Myslím, že utkání mělo svoji kvalitu, a uspěli jsme trpělivým výkonem až do konce utkání, což také potvrzuje branka až na konci zápasu. Věděli jsme, že domácí nás můžou ohrozit z nějakého brejku nebo ze standardky. Musím pochválit naši obranu, která odehrála bezchybné utkání,“ řekl ke hře Polabanu kapitán Tomáš Protivný.

Branky: 87. Kovacs. Poločas: 0:0.

Kněžice – Předhradí 1:0

„První poločas jsme měli převahu a soupeř se do ničeho nedostal. Dobře jsme kombinovali a byli jsme lepší na balonu. Druhý poločas byl z naší strany o defenzivě, kde nás podržel vynikající gólman,“ uvedl hráč Kněžic Tomáš Živnůstka.

„Do utkání jsme vstoupili špatně. První poločas jsme úplně prohospodařili a domácí nás potrestali jednou brankou. Ve druhé půli jsme se zvedli, vytvořili jsme si několik brankových příležitostí, ale gól jsme nedali. Je to pro nás hodně nepříjemná porážka,“ povídal po zápase Jan Malý, hráč Předhradí.

Branky: 29. Jelínek. Poločas: 1:0.

Tatce – Hrubý Jeseník A 4:1

Branky: 6. Höfer, 9. Petrásek, 52. a 78. Pokorný – 83. Kunc (z PK). Poločas: 2:0.

Všejany – Krchleby 0:4

„Porážka 4:0 je pro nás krutá, protože na hřišti takový rozdíl určitě nebyl. Zdůraznili jsme si, že se potřebujeme dostat do vedení, jelikož skoro všechny zápasy musíme otáčet. První velké šance jsme zahodili my, kdy jsme se měli dostat do vedení, ale neproměnili jsme, bohužel. Pak po rohu hráč zůstal sám na vápně a neminul, takže poločas skončil 0:1. Měli jsme na to zápas otočit, to jsme věděli. My jsme ale museli otevírat hru a hosté toho využívali a chodili nám lehce do otevřené obrany. Najednou to bylo 3:0 a bylo po zápase. V závěru jsme dostali ještě jeden gól, ale musím říct, že i potom jsme to nezabalili a snažili jsme hrát do poslední minuty. Výsledkem je pro nás bohužel takováto krutá porážka,“ byl smutný trenér Všejan Jan Truksa.

„V prvním poločase se hrálo celkem vyrovnané utkání. Měli jsme místy převahu, ale domácí měli dvě vyložené šance, nás podržel brankář. Druhý poločas už byl v naší režii a byl jednoznačný," řekl Jak Bobek, hráč Krchleb.

Branky: 37. Kluzáček, 57. a 60. Šnajdr, 87. Kohl. Poločas: 0:1.

Přerov n. L. – Bohemia Poděbrady B 2:0

„V prvním poločase jsme měli malou převahu a vyústilo to v náš prospěch. Do kabin se šlo za stavu 1:0 pro nás. Poděbrady přijely s dorostem, ale kluci byli hodně bojovní. Během druhé půle jsme neproměnili penaltu, ale v úplném závěru zápasu jsme upevnili naši výhru druhým gólem. Zaslouženě jsme vyhráli. Bylo to bojovné utkání z obou stran,“ zhodnotil vedoucí Přerova Pavel Cabrnoch.

„Jediné, co našemu mužstvu musím vytknout, je špatný pohyb v prvním poločase. Pozitivní je, že jsme do druhého vstoupili aktivněji, a že se až do poslední minuty hrálo o vyrovnání. Výborným výkonem se prezentoval brankář Fiška. Chceme hrát kombinační fotbal po zemi, a jestliže nastoupíte na hřiště, které toto svou kvalitou neumožňuje, máte problém. Pokud se k tomu ještě přidá soupeř z jiné váhové kategorie, máte další problém. Z každé porážky je třeba se ponaučit, z této však plyne jediné. Chcete hrát co nejméně utkání jako bylo toto,“ uvedl po zápase trenér poděbradského B týmu Michal Poděbradský.

Branky: 24. Kratochvíl, 90. Prokeš. Poločas: 1:0.

Markéta Stiborová