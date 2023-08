/VIDEO, FOTO/ První kolo nové sezony mají za sebou fotbalisté v okresním přeboru. To vyšlo lépe domácím týmům, které vyhrály tři zápasy. Tři utkání skončila plichtou a jen jedinkrát se z vítězství radovali hosté. To uspěl Křinec na půdě nováčka ze Strak. Milovice po pádu z krajské I.B třídy zdolali na úvod sezony ambiciózní Krchleby i s exligistou Janem Flachbartem.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Bohemia Poděbrady B - Přerov nad Labem | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Milovice A – Krchleby 4:2

Branky: 33. J. Drahorád, 37. Klička, 63. Grus, 88. Müller – 31. Bobek, 72. Vajdík. Poločas: 2:1.

Litol – Sokoleč B 1:1

„První mistrovské utkání se hrálo ve strašném počasí, a my jsme začali, jako bychom byli stále na dovolené u pláže či u bazénu. Nechali jsme soupeře ve druhé minutě zápasu doslova projít pěšky od vápna k vápnu bez jediného pokusu o zastavení. Soupeř se ujal brzkého vedení. Dlouho jsme se hledali a řekl bych, že už v závěru prvního poločasu jsme měli jasnou herní převahu, bohužel v koncovce to bylo stále marné. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že chceme utkání otočit na svou stranu. Herně to bylo už lepší, více se dařila kombinace, ale stále ne a ne vstřelit branku. To se nám povedlo až v 66. minutě, kdy si krásný centr našel nikým neatakovaný Dzurko a vyrovnal na 1:1. Nadále pokračoval náš tlak, ale bohužel to v gól nevedlo. V závěru utkání měl ještě soupeř šanci na skórování, ale zde zasáhl skvělý Michňa. Myslím, že je to pro nás ztráta, ale je to začátek soutěže, tak není třeba dělat nějaké ukvapené rozhodnutí. Děkuji všem za odehrané utkání ve velkém vedru, především pak dorostencům, kteří hráli svých devadesát minut již dopoledne,“ děkoval kapitán domácích Tomáš Černý.

Branky: 66. Dzurko – 2. Bártík. Poločas: 0:1.

Hrubý Jeseník – Kostomlaty n. L. 4:3

„Na zápas jsme horko těžko skládali sestavu. Pomohli nám borci, kteří dlouho nehráli nebo je omezuje zranění. První půlku jsme měli více ze hry, ale domácí srovnali v závěru z penalty. Bohužel jsme nezachytili úvod druhé půle a rázem šli domácí do vedení 3:1, potom jsme ještě dostali gól z další penalty. Zápas se zdál rozhodnutý, nicméně jsme vyškrábali zbytky sil a domácím jsme ztížili závěr zápasu a snížili na 4:3. Více jsme však nestihli, ale i tak patří všem borcům dík za přístup k zápasu,“ uvedl trenér Kostomlat Martin Šulc.

Branky: 45., 53. a 62. Zdobinský (první a třetí z PK), 77. Hurych – 27. Neagu, 85. Fiala, 90. Dvořák (z PK). Poločas: 1:1.

Straky – Křinec 1:4

„Musím říct, že z prvního mistrovského zápasu ve Strakách jsem měl respekt. Příprava byla krátká a nebyla ideální. Taky nám z různých důvodů chybí do začátku soutěže dost lidí, a ještě jsme zajížděli k soupeři, který doma v celém loňském ročníku prohrál jen jednou. Pomohl nám začátek zápasu, kdy si domácí malou domů dali vlastní gól. Do konce poločasu jsme hráčem Pěkným přidali ještě jeden, a tak jsme do druhého poločasu měli příjemný náskok. První poločas byl více méně vyrovnaný, ale góly jsme dali my,“ řekl trenér Křince Milan Švábenský. „Na začátku druhého poločasu, během tří minut, dali Holas a Pěkný další góly, a tím bylo o zápase rozhodnuto. Zbytek zápasu jsme měli pod kontrolou a dohráli jsme to, dá se říct, v klidu. Ještě jsme měli proměnit další naše velké šance. Zasloužili by si to naši fanoušci, kteří nás zase v hojném počtu přijeli povzbudit a za to jim patří dík. Za týden nás čeká těžká Litol a na to je potřeba se pořádně připravit,“ doplnil Švábenský.

Branky: 67. Mašek – 1. Pýcha (vlastní), 42. a 54. Pěkný, 56. Holas. Poločas: 0:2.

Bohemia Poděbrady B – Přerov n. L. 2:2

„Odehráli jsme naprosto katastrofálně první poločas. Soupeř se v něm vyrovnal podstatně lépe s počasím a herně na tom byl také lépe než my. S individuální kvalitou, kterou jsme na hřišti měli, bychom toto neměli připustit. Po přestávce jsme se zvedli a vyrovnali skóre. Poté ještě Křivský orazítkoval tyč a Archalous ve vyložené příležitosti zamířil vedle. Hosté si však několik šancí rovněž vytvořili. Remíza je tak asi spravedlivá,“ shrnul první utkání sezony trenér rezervy Poděbrad Michal Poděbradský.

Branky: 29. a 57. Křivský – 31. Veselý, 40. Prokeš (z PK). Poločas: 1:2.

Polaban Nymburk B – Loučeň 2:1

„Samozřejmě jsme chtěli vstoupit do sezony vítězně a jsem rád, že se nám to povedlo. První poločas jsme hráli tak, jak jsme si řekli a dali dva góly. Jeden z důrazu na vápně a druhý po hezké akci Hrbáčka a krásnou tvrdou střelou Hájka. Trochu jsme si to zkomplikovali nešťastným gólem, kdy náš hráč malou domů trefil našeho obránce a odražený míč se dostal k volnému soupeři. Musím pochválit kluky, že jsme pak hráli poctivě dozadu, a také velmi dobrý výkon našeho gólmana nám pomohl. Konečný nápor v posledních minutách nastavení jsme zvládli a k ničemu Loučeň nepustili. Myslím si, že to byl dobrý první zápas sezony pro obě mužstva. Soupeř se snažil kombinovat a celkově to nemuselo být pro oko diváka špatné utkání. Příští týden je další zápas, a na to už se teď soustředíme,“ zhodnotil hráč Polabanu Tomáš Protivný.

„První poločas měli domácí mírnou převahu, na vyložené šance to bylo 1:1, ovšem do kabin jsme šli s dvougólovým mankem. Po pár minutách druhého dějství jsme snížili a poté měli dvě velké šance na vyrovnaní, bohužel se tak nestalo. A přestože druhý poločas jsme byli lepší, na body jsme nedosáhli. Remíza by zápasu slušela,“ zhodnotil utkání hráč hostí Marek Sutter.

Branky: 12. Kovacs, 45. Hájek – 47. Kracík. Poločas: 2:0.

Všejany – Předhradí 1:1

„Dva body jsme v tomto zápase ztratili. Měli jsme více brankových příležitostí, asi tři vyložené, ale druhý gól se nám vstřelit nepodařilo. Inkasovali jsme po centru, který brankář bohužel neudržel a hosté míč dorazili. Na konci zápasu jsme s tím ještě mohli něco udělat, šli jsme i sami na bránu, ale neproměnili jsme. Na to, jaké bylo počasí, se zápas odehrával v solidním tempu, hrál se rychlý a svižný fotbal. Bylo to první utkání, kdy u nás nastaly nějaké změny, co se týká odchodu hráčů, ale musíme se s tím popasovat. Doufejme, že sezona proběhne ke spokojenosti, abychom neměli záchranářské problémy, a abychom mohli tým doplnit za rok, dva našimi odchovanci,“ pověděl trenér Všejan Jan Truksa.

„Tempo utkání ovlivnilo velké vedro. Domácí po naší chybičce v obraně v první půli proměnili brejk a šli do vedení. Po změně stran jsme přežili dvě velké šance soupeře, kdy nás podržel brankář Salava výbornými zákroky. Za snahu jsme byli nakonec odměněni, Kasalův centr neudržel domácí brankář a Kyncl pohotově míč dorazil do brány. V závěru jsme měli ještě jednu dobrou příležitost, ale to bychom chtěli moc. Bod ze Všejan určitě bereme," shrnul za celý tým Jan Malý, kapitán Předhradí.

Branky: 15. Nováček – 76. Kyncl. Poločas: 1:0.

Markéta Stiborová