„Do utkání jsme sice moc dobře nevstoupili, prvních pár minut bylo od nás dost nepřesných. Vysvobodil nás ale první gól po odraženém rohu, kdy nekompromisně zavěsil Holub. Od této doby jsme převzali iniciativu a měli jsme několik šancí, ale bez proměny. Uvadali jsme a hosté před poločasem vyrovnali. Zápas zlomil ve druhém poločase dvěma góly Plíva, který rozhodl, a skóre jsme si pak už dokázali pohlídat. Za druhou půli jsme si vítězství zasloužili a konečně jsme dali více než dva góly,“ byl nadšený trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

Branky: 11. Holub, 53. a 55. Plíva, 63. Prisčák,78. Pinkas – 37. Pokorný, 83. Festa. Poločas: 1:1.

Bohemia Poděbrady B – Kněžice 3:2

„Bohužel nemohu říci, že jsme odehráli dobrý zápas. V prvním poločase to vypadalo, jako bychom si mysleli, že se nám nemůže nic stát, a ani několik individuálních akcí hostujícího Šorma nás nepřesvědčilo o opaku. Stav 1:0 jsme však do přestávky uhájili. Do druhého poločasu se náš projev ještě zhoršil a soupeř nás potrestal. Prakticky okamžitě se nám podařilo vrátit skóre zápasu na naši stranu, a to byla zásadní chvíle utkání. Poté jsme soupeři odskočili na rozdíl dvou gólů. Teď by se nabízelo říci, že jsme utkání v klidu dohráli, ale opak byl pravdou. Rozhodčí nepochopitelně pustil evidentní stažení našeho hráče a soupeř snížil. Konec utkání byl nejen pro nás vysvobozením. Každopádně musím zmínit kvalitu hráčů Živnůstky se Šormem a snahu soupeře hrát fotbal,“ komentoval trenér domácího týmu Michal Poděbradský.

Video, foto: I.B třída: Lídr z Vykáně dostal ve Velimi kanára a dohrával v osmi

„Utkání bylo vyrovnané, hrálo se od vápna k vápnu. Bohužel pro nás byl šťastnější soupeř. My jsme dokázali vyrovnat a během dvou minut si soupeř vzal vedení zpět po našem nedůrazu. Jsme alibističtí dopředu a nevíme, co s míčem máme udělat. Klukům nemůžu vytknout bojovnost a nasazení, ale sráží nás laxnost a nedůraz v osobních soubojích. Minimálně na bod jsme v Poděbradech měli,“ uvedl hráč Kněžic Tomáš Živnůstka.

Branky: 13. Schulz, 61. Archalous, 88. Křivský – 60. Hodoň, 90. Šorm V. ČK: 90. Suchánek, po utkání Lochman (oba Bohemia B). Poločas: 1:0.

Kostomlaty n. L. – Všejany 0:3

„Odehráli jsme špatné utkání, kdy nám vázla kombinace. Náš pohyb byl pomalý, bylo to bez nápadu, nebyli jsme vůbec kreativní a nebezpeční. Nevytvořili jsme si potřebný tlak a hosté byli nebezpečnější. Ti si vytvářeli šance a udělili nám hlavně v koncovce lekci v efektivitě, a proto si zaslouženě odvážejí všechny body,“ řekl trenér Kostomlat Martin Šulc.

„My jsme poslední zápasy hráli dobře, ale vytěžili jsme z toho málo bodů. Do utkání jsme vstoupili dobře, soupeře jsme do ničeho nepouštěli. Asi čtyři šance jsme neproměnili, až Bouška trefil bránu ve 35. minutě. Ve druhé půli na nás domácí trochu nastoupili, a trvalo nám asi patnáct minut, než jsme hru vyrovnali. Kostomlaty neproměnily svoji velkou šanci, a my jsme pak odskočili na 0:2. Jsem na kluky pyšný, protože jsme zaslouženě vyhráli, i když jsme těžko skládali sestavu,“ řekl s velkou radostí trenér Všejan Jan Truksa.

Branky: 35. Bouška, 75. Hofírek, 83. Miškovský (z PK). Poločas: 0:1.

Krchleby – Přerov n. L. 2:2

„Nebyl to moc pohledný fotbal. Nehráli jsme vůbec dobře a prohrávali jsme už 2:0. Naštěstí nás zachránily dva pokutové kopy, které jsme suverénně proměnili,“ shrnul domácí zápas autor dvou gólů Jan Bobek.

„Bohužel jsme na půdě Krchleb ztratili body. Zápas to byl vyrovnaný a po zásluze jsme vedli 0:2 po hezkých gólech. První branku proměnil Tomáš Martínek, který nastoupil po sedmi letech a po dotyku s balonem trefil bránu. Pak vzal zápas do ruky rozhodčí a pískl dvě penalty, které soupeř bez problému proměnil,“ shrnul vedoucí Přerova Pavel Cabrnoch.

Branky: 70. a 89. Bobek (oba z PK) – 10. Martínek, 57. Kratochvíl. Poločas: 0:1.

Hrubý Jeseník – Rožďalovice 2:3

„Do zápasu hraného za dušičkového počasí jsme vstoupili aktivně. Soupeře jsme přehrávali a vytvořili si několik vyložených šancí, které jsme však neproměnili. Soupeř tedy skóroval jako první z tečovaného přímého kopu. My jsme naštěstí z protiútoku srovnali. Poté jsme z brejku šli zaslouženě do vedení, ale soupeř po chybě našich stoperů srovnal. Před odchodem do kabin po našem dlouhém nákopu dal nakonec vítěznou branku náš ostrostřelec Franta Veselý. Do druhého poločasu jsme vstoupili opět velmi aktivně, ale neproměnili jsme další tři tutové šance. V 70. minutě sudí nařídil velmi přísnou penaltu, ale náš gólman Lorenz ji bravurně zneškodnil. Do konce utkání to byl již pouze boj na hřišti, které spíše připomínalo oraniště. Cíl byl povinně zvítězit a to jsme splnili. Za to chci našim hráčům poděkovat,“ povídal trenér Rožďalovic Radim Králík.

Branky: 16. Zdobinský, 36. Dratva – 17. a 41. Veselý, 27. Hora. Poločas: 2:3.

Video, foto: Velim zmrazily dvě rychlé branky, derby ovládla sousední Sokoleč

Křinec – Litol 1:3

„Poslední zápasy je to pořád dokola. Nedaří se nám kombinace, nadřeme se na gól a dostáváme laciné góly po individuálních chybách. To nás stálo body v Rožďalovicích, a i teď doma s Litolí. Hned na začátku jsme soupeři na zlatém podnosu darovali dva góly, a to se pak těžko hraje. Soupeř potom šel do deseti, ale to nám moc nepomohlo, spíš nám to uškodilo. Hosté se zatáhli a my jsme se moc do šancí nedostávali. Když jsme šanci měli, pochytal vše výborně chytající brankář hostů. Ve druhém poločase se hrálo většinou na soupeřovu branku a hosté hrozili jen z brejků. Jeden proměnili a my jsme stihli jen korigovat proměněnou penaltou. Nejde o to, že jsme prohráli, bodů máme dost, ale o to, jakou hrou se v poslední době prezentujeme. Musíme na tom zapracovat, dát se dohromady a příští týden se pokusit přivézt nějaké body ze Všejan,“ popsal další zápas okresního přeboru trenér domácích Milan Švábenský.

„Vloni jsme tady dostali čtyři banány a byli jsme pro smích. To jsme chtěli letos odčinit a myslím, že se nám to podařilo. Začátek utkání byl v naší režii a šli jsme zaslouženě do vedení. Aktivní hrou jsme nenechali soupeře odpočinout a v 11. minutě jsme vedli už 2:0. Pak se klidil po červené kartě do sprchy Marek Baran a my museli bojovat v deseti. Poločas jsme udrželi 2:0 a hrozba á la Csaplárova past byla na světě. Domácí do druhého poločasu nastoupili velmi aktivně, museli jsme přežít úvodní čtvrthodinku a zůstat aktivní směrem dopředu. To vše jsme splnili, což byla cesta k úspěchu a odměnou pro nás byla třetí branka. V závěru utkání byla nařízena penalta pro domácí, kterou proměnili a korigovali tak konečný stav na 3:1. Musím poděkovat klukům z dorostu a béčka, bez kterých bychom na zápas jeli v devíti lidech. Odvedli skvělý výkon, především pak skvělou práci odvedl Matěj Kovář,“ chválil kapitán Litole Tomáš Černý.

Branky: 87. Čuřík (z PK) – 6. a 64. Řehák, 11. Dzurko. ČK: 32. Baran (Litol). Poločas: 0:2.

Předhradí – Polaban Nymburk B 0:1

„Myslím, že utkání bylo docela vyrovnané, a i oba brankáři chytali výborně. Hosté dokázali svou první šanci využít, my jako už poněkolikáté jsme vyhořeli v koncovce. Za celý zápas jsme měli pět výborných šancí, bohužel jsme nevyužili ani jednu. Hosté měli také další gólové příležitosti, ale náskok nenavýšili. Bohužel se dál trápíme. Bojujeme, snažíme se, ale je to málo,“ okomentoval zápas kapitán Předhradí Jan Malý.

„Vstoupili jsme do zápasu dobře brzkou brankou a měli jsme herní převahu. Pak se utkání poměrně vyrovnalo a byly velké šance na obou stranách. Musím pochválit kluky za ubojovaný výkon až do konce zápasu. Důležité tři body jsou doma,“ shrnul kapitán hostů Tomáš Protivný.

Branky: 10. Kovacs. Poločas: 0:1.

Markéta Stiborová