/VIDEO, FOTOGALERIE/ Lídr fotbalového okresního přeboru z Rožďalovic v dalším kole soutěže nezaváhal a získal všechny body na hřišti Předhradí. Jeho výhru vyšperkoval Grospič čtvrtým gólem z pětačtyřiceti metrů. Rezerva poděbradské Bohemie neměla slitování s týmem Tatců, na cestu domů mu nadělila devět branek. V tomto kole byly úspěšnější hostující celky, vyhrály pět ze sedmi utkání. Zbylé dva zůstaly v moci domácích.

Přerov n. L. – Všejany 1:3

„Bylo to zasloužené vítězství hostů, i když jsme jim k tomu pomohli. Chtěl bych poděkovat klukům za bojovnost i v takto oslabeném zápase,“ uvedl vedoucí Přerova Pavel Cabrnoch.

Branky: 81. Galbavý – 59. Černov, 73. Putorík, 77. Sameš. ČK: 25. Prokeš (Přerov). Poločas: 0:0.

Kněžice – Litol 1:4

„Kdybychom v prvních dvaceti minutách vedli 4:0, nikdo by se nemohl divit. Jenže naše neschopnost proměnit ložené šance hovořila opak. Utrápený první poločas, okořeněný kartami z rukou sudího, který už na hřištích nemá co pohledávat, pro nás skončil přece jen vedením 1:2. Ve druhém poločase už byl na hřišti jeden tým a zaslouženě jsme potvrdili roli favorita,“ zakončil hodnocení kapitán Litole Tomáš Černý.

Branky: 32. Hovorka - 7. Baran, 40. Černý, 58. Cáska, 65. Dzurko. Poločas: 1:2.

Krchleby – Loučeň 2:0

Branky: 51. Flachbart, 75. Kyncl. Poločas: 0:0.

Bohemia Poděbrady B – Tatce 9:0

„V nadsázce by se dalo říct, že jsme soupeři vrátili podzimní porážku i s úroky. S respektem k hostům to však hodnotím tak, že kvalita byla výrazně na naší straně a velké hřiště hrálo také v náš prospěch. Měli to s námi opravdu těžké. Na druhou stranu, my jsme nečekali na to, že něco přijde samo. Byli jsme aktivní, a to až do samotného konce zápasu. Snad jen prvních deset minut druhého poločasu jsme se zapomněli v kabině a nechali soupeři trošku větší prostor, než bych si představoval. U hostů oceňuji, že se nesnížili k žádným zákeřným zákrokům,“ shrnul trenér Bohemie Michal Poděbradský.

Branky: 6. a 54. Schulz, 29. Křivský, 44. a 86. Havránek (první z PK), 56. Coufal, 71. Fiška, 74. Soukup, 85. Archalous. Poločas: 3:0.

Polaban Nymburk B – Křinec 1:2

„Věděli jsme, že zápas s Křincem nebude vůbec jednoduchý. Před zápasem jsme si řekli nějaké věci, které chceme plnit. Myslím, že celý zápas se nám to dařilo. První poločas to bylo vyrovnané utkání s šancemi na obou stranách, ale ani jeden z týmů nedokázal žádnou šanci proměnit. Proto poločasový stav utkání byl 0:0. Zkraje druhého poločasu jsme dostali gól, a to ve 49. minutě. Snažili jsme se rychle srovnat stav utkání, a to se nám povedlo v 63. minutě z rohového kopu hlavou Lukáše Hájka. Bohužel hned z rozehrávky soupeře jsme nedokázali udržet nerozhodný stav zápasu a obdrželi jsme branku na 1:2, což byl i konečný výsledek. Troufnu si říct, že jsme celý zápas byli lepším týmem, vytvářeli jsme si spoustu šancí a nejvíce jsme hrozili z rohových kopů. Musím kluky pochválit za skvělý výkon, i když jsme bohužel znovu prohráli. Kluci měli za dorost ráno zápas a odpoledne šli hrát druhý. Klobouk dolů za jejich bojovný výkon,“ komentovat utkání kapitán Polabanu Dominik Procházka.

„Musím říct, že to byl těžký zápas. Domácí jsou běhavý tým, který se hlavně doma snaží hrát rychlý kombinační fotbal. My jsme celkově k zápasu moc dobře nepřistoupili. Nymburk byl pohyblivější, a to některým našim hráčům dělalo problémy. Celkově jsme my i domácí nějaké šance měli, ale koncovka byla žalostná. Špatně jsme řešili hlavně finální fázi. Byli jsme ale šťastnější, protože jsme dali o gól víc, a tím si odvážíme všechny body. Jinak do budoucích zápasů se musíme zlepšit. Na druhou stranu každý den není posvícení, jak se říká, a důležité jsou body. Naštěstí se hraje na body a ne na krásu,“ podotkl trenér Křince Milan Švábenský.

Branky: 63. Hájek – 49. Hojsák, 64. Hnát. Poločas: 0:0.

Kostomlaty n. L. – Hrubý Jeseník 0:4

„Tak jsme opět neuspěli, ale i když je výsledek jednoznačný, tentokrát naše hra nebyla špatná. Neproměnili jsme bohužel žádnou šanci, nicméně s týmem, který přijel, se momentálně měřit nemůžeme. A když jsme šli na začátku druhé půle do deseti, byla to jenom voda na jejich mlýn. Dokázali toho náležitě využít za patřičného dozoru HR, což myslím nemají vůbec zapotřebí,“ řekl trenér Kostomlat Martin Šulc.

Branky: 45. a 90. Golovko (oba z PK), 68. Ott, 82. Pecháček. ČK: 51. Ševčák (Kostomlaty). Poločas: 0:1.

Předhradí – Rožďalovice 0:4

„Bohužel nám chyběla řada hráčů. Když se sotva sejdeme, je to proti takovému soupeři velice těžké. Snažili jsme se, ale hosté byli lepší fotbalově i fyzicky. Vyhráli naprosto zaslouženě. Do utkání jsme nevstoupili úplně špatně, měli jsme jednu solidní příležitost po rohu, ale Matějka hlavičkoval z těžkého úhlu mimo. Pak jsme dostali dvě branky rychle za sebou po rychlých kontrech. Byly to podobné akce, hráči Rožďalovic se dostali za naši obranu a dvakrát skórovali. Hned na začátku druhé půle si málem dali hosté vlastní gól, opět jsme neměli špatný nástup, ale soupeř pak brzy přidal třetí gól, když jejich útočník dorazil do sítě střelu do břevna. Utkání se už dohrávalo, hosté trefili tyč a měli utkání pod kontrolou. My si vypracovali jednu velkou šanci, ale Beníšek trefil brankáře hostí. V závěru přidali hosté z dálky čtvrtý gól. Jeden hráč Rožďalovic byl v závěru vyloučen po druhé žluté kartě, když fauloval našeho hráče, a ještě nesmyslně protestoval,“ okomentoval utkání hráč Předhradí Jan Malý.

„Do dalšího venkovního zápasu jsme nastoupili na hřišti v Předhradí bez našeho stopera Donta, kterého nahradil, a také převzal kapitánskou pásku Grospič. Ihned se ujal organizace hry, začali jsme hrát od začátku zápasu tak jak jsme chtěli, aby se již neopakovala stereotypní hra z minulého zápasu. Dobře jsme kombinovali a rychle přecházeli do rychlých protiútoků, ze kterých padly první dvě branky. Do druhého poločasu jsme vstoupili opět aktivně, po krásné střele Paroulka dorážel Bubla na 3:0, a pak jsme zápas dohráli. V poslední minutě vyšperkoval svůj výkon lobem z pětačtyřiceti metrů Grospič a zápas se tím uzavřel. Utkání nám také ukázalo velké nedostatky, především na krajích hřiště. Na tom musíme zapracovat,“ je si jistý trenér Rožďalovic Radim Králík.

Branky: 14. a 15. Hora, 54. Bubla, 90. Grospič. ČK: 89. Najmon (Rožďalovice). Poločas: 0:2.

Markéta Stiborová