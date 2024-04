Třiatřicet gólů a pět vyloučených nabídlo další kolo fotbalového okresního přeboru. A to je utkání Sokoleč B – Přehradí ještě odložené na 8. května. Lídr z Křince opět navýšil v čele tabulky své vedení, když porazil poslední Loučeň. Má už náskok jedenácti bodů. Druhé Milovice pouze plichtily a třetí Hrubý Jeseník podruhé za sebou dokonce prohrál, na půdě Litole navíc přišel o dva vyloučené borce. Domácí prostředí bylo tentokrát pro týmy výhodou, vyhrálo hned pět domácích mužstev. Pouze Milovice urvaly bod v Přerově.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Předhradí - Loučeň | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Litol - Hrubý Jeseník 5:2

„Gratuluji Litoli k výhře. K ostatním věcem se nehodlám vyjadřovat. Ten, kdo byl na fotbale, to viděl. Bez komentáře,“ uvedl vedoucí mužstva Sabol Petr.

Branky: 9. a 35. Baran, 49. Krejčí, 77. a 90. Cáska - 43. a 46. Kovář. ČK: 87.Hradecký, 90. Zdobinský (oba Hrubý Jeseník). Poločas: 2:1.

Straky - Všejany 7:1

„Pro mě to byl takový pohodový zápas. Bylo vidět, že kluci ze Všejan moc nestíhali a poločas skončil 5:0. Pak se to prostřídalo a dostali jsme se na skóre 7:1. Nebyla to žádná divočina, takové pohodové utkání. Naštěstí to klukům začalo padat, takže spokojenost,“ uvedl po zápase vedoucí Strak Kamil Jeremiáš.

„Byl to totální výprask. My bychom třeba hlavou ještě chtěli, ale tělo už to nezvládá. Rychlost byla na straně domácích. Asi za dvacet minut to bylo asi 3:0. Ve druhé půli to bylo důstojnější, my jsme se zlepšili, kdy jsme prohráli jen 2:1. Snížili jsme na 5:1 a nepouštěli jsme soupeře do takových šancí. Domácí pak ještě přidali dva góly. Bylo jasné už po půli, že s tím nic už neuděláme, neměli jsme ani nikoho na střídání. Kluci to museli odbojovat. Budeme doufat, že na další domácí zápas se to lépe sejde,“ doufá trenér Všejan Jan Truksa.

Branky: 2. a 76. Zinkevych, 13., 26. a 63. Túroczy (druhý z PK), 36. Popelka, 41. Soukal - 55. Kalát. Poločas: 5:0.

Bohemia Poděbrady B - Polaban Nymburk B 4:2

„Relativně klidný a řekl bych i herně vyrovnaný první poločas jsme výsledkově zvládli velmi dobře. Rozdíl byl především v produktivitě. Křivský pokračoval ve svém střeleckém rozpoložení, Archalous skóroval netradičně hlavou. Po přestávce nás začal soupeř přehrávat a snížil na rozdíl jediné branky. Utkání pro něho bylo zřejmě prestižnější než pro nás a dost nás bolelo. Zápas se zlomil brankou výborného Hyblera, kterého sestřelil při gólovém zakončení hrozivým způsobem vyběhnuvší brankář. Ten okamžik jsem s ohledem na zdraví mladého hráče, který byl již předtím několikrát nesmyslně dohrán, neustál,“ řekl trenér domácího celku Michal Poděbradský.

I.B třída: Lídr z Městce dostal ve Vykáni studenou sprchu, kouč mluvil o trapasu

„První půle byla vyrovnaná. Jen s tím rozdílem, že domácí proměňovali šance a my nikoliv. Poločasový stav 3:0 byl ale výmluvný. Po pauze jsme snížili na 3:2 a byli aktivnější, běhavější a častěji na míči, domácí spíš odkopávali na naší půlku do bezpečí. Po jednom takovém odkopu však naše obrana zapomněla na hráče domácích, který přehodil našeho vyběhnuvšího gólmana. A jelikož to bylo i s faulem našeho brankáře, byli jsme v jedné situaci potrestání gólem a červenou kartou - 4:2. Upřímně řečeno, utkání s domácím celkem nepatří k našim oblíbeným a moc se na něj netěšíme, protože většinou upadá do nenávistné atmosféry. A tato tradice byla dodržena i tentokrát,“ komentoval asistent Polabanu Pavel Grešula.

Branky: 2. a 38. Křivský, 43. Archalous, 83. Hybler - 50. Svoboda M., 70. Kovacs L. ČK: 83. Krumpholc Matěj (Polaban). Poločas: 3:0.

Krchleby - Kostomlaty n. L. 7:0

„Byl to jednoznačný zápas. Soupeř vystřelil snad jednou za celý zápas na naši branku. Ještě jsme neproměnili dalších pět vyložených šancí. Kdyby to skončilo 10:0, asi by se nikdo nedivil,“ shrnul hráč Krchleb Jan Bobek.

„Budu stručný. Nefungovalo nám nic. Domácím jsme nebyli důstojným soupeřem, zápas skončil debaklem. Domácím gratuluji k zaslouženému vítězství,“ komentoval Martin Vacek za Kostomlaty.

Branky: 17., 19. a 70. Flachbart, 25. Šubrt, 28. Bažo, 41. a 61. Kluzáček. ČK: 20. Vacek (Kostomlaty). Poločas: 5:0.

Přerov n. L. - Milovice 1:1

„Byl to vyrovnaný zápas, remíza tomu slušela. Musím pochválit oba dva gólmany, protože chytali výborně. Celé utkání to bylo nahoru - dolů, vyrovnaná hra. Na okresní přebor to byl svátek fotbalu. Oba týmy měly šanci na výhru. Od nás se krásně trefil v prvním poločase Šenkýř, kdy vymetl šibenici,“ popsal vedoucí Přerova Pavel Cabrnoch.

Nymburský Hájek rozhodl, Vrdy na jeho trefu nedokázaly odpovědět

„Zápas moc fotbalové kvality neměl, a to z obou stran. Byl to spíš takový boj. V prvním poločase byla kvalita asi trochu více na naší straně, ale efekt nulový. Naopak jsme opět prohrávali po krásném gólu z přímého kopu. Naštěstí se nám ale podařilo ještě do poločasu vyrovnat, i když tak hezký gól jako u domácích to nebyl. Druhý poločas byli nebezpečnější domácí. Na velké šance to asi bylo vyrovnané, ale domácí to chtěli urvat víc, než my. Byli důraznější, bojovnější a z toho i pramenily závary před naší brankou. Na konci zápasu se to mohlo překlopit na jednu i druhou stranu. My ten bod bereme, taky jsme mohli odjet s prázdnou,“ uznal trenér Milovic Sergej Vlačiha.

Branky: 37. Šenkýř - 43. Tangl. Poločas: 1:1.

Křinec - Loučeň 3:0

„V zápase jsme potřebovali potvrdit těžké body z Nymburka. Utkání s Loučení bylo celý zápas jen o nás. Od začátku zápasu a celé utkání jsme měli hosty na jejich půlce, a bylo to jen o tom, kdy dáme gól. Bylo to celkově o naší trpělivosti, protože soupeř přijel jen bránit. První poločas jsme se, jak se říká, do nich nemohli dostat. Naštěstí ke konci poločasu dal Charvát gól a šli jsme do druhého poločasu do zaslouženého vedení. Druhý poločas šel soupeř do deseti a už stál jen na svém velkém vápně. My jsme měli spoustu šancí, které jsme ale trestuhodně zahazovali. Pak ještě přidali Holas a Král každý po jedné brance a připsali jsme si očekávané tři body. Celkově to bylo klidné utkání, které jsme jako favoriti zaslouženě zvládli. Jediná věc, která se nám dá vytknout je, že jsme nedali spoustu šancí a naše fanoušky nepotěšili více góly, které by si určitě zasloužili,“ okomentoval utkání trenér Křince Milan Švábenský.

„První poločas byl z naší strany sympatický, soupeře jsme nepouštěli do velkých šancí. Dělalo jim problém se přes nás dostat. Nakonec ale domácí se dokázali prosadit do poločasu po našem nedůrazu ve vlastním pokutovém území a skóre tedy bylo 1:0. Bohužel o poločasové přestávce jsme šli do deseti kvůli incidentu u kabin po druhé žluté kartě a to ráz utkání naprosto změnilo. Byli jsme celý druhý poločas pod permanentním tlakem soupeře, který z toho dokázal vytěžit ještě další dvě branky a utkání tak překlopil definitivně na svou stranu. Křinci tímto gratuluji k vítězství, ale musím říct, že jsme byli celý zápas důstojným soupeřem a spoluhráče bych rád pochválil za velmi bojovný výkon,“ zhodnotil gólman Loučeně Jan Sobota.

Kouče Kubánka potěšil výkon týmu, děsí ho ale aktuální stav hrací plochy

„Do Křince jsme jeli s obavami. První s posledním, my s několika dorostenci. První poločas byl vcelku vyrovnaný, my jsme dostali branku v nastavení. Během přestávky a běžné výměny názoru mezi protihráči udělil rozhodčí nesmyslnou žlutou kartu na obě strany, bohužel pro našeho hráče již druhou. Druhý poločas už byl extrémně těžký. Z nakopávané domácích vyplynuly ještě dva góly. Nemáme se za co stydět. Od hlavního aspiranta na postup jsem čekal fotbalově mnohem více, ale na nás to v deseti lidech s dorostenci stačilo,“ doplnil hráč Marek Sutter.

Branky: 45. Charvát, 49. Král, 83. Holas. ČK: v poločase Vrabec (Loučeň). Poločas: 1:0.