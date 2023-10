Milovice – Přerov n. L. 1:0

„Herně to z naší strany nebylo takové, jako minulý týden, ale tři body naštěstí zůstaly doma. První poločas jsme byli více na míči, herně lepší, ale bohužel jen po vápno. Žádná velká šance tak nebyla ani na jedné straně, i když těch náznaků jsme měli asi více. Druhý poločas jsme začali aktivně a po pár minutách jsme šli po proměněné penaltě do vedení. Od 60. minuty jsme ale po dvou žlutých a zbytečných faulech hráli v oslabení, a to se projevilo i na hře obou týmů. My jsme trpělivě bránili a čekali na šance z brejků, kdy jsme možná mohli některý z nich řešit lépe a proměnit. Hosté zase hru hodně zjednodušili a nakopávali všechno do našeho vápna. Z toho pak pramenilo pár závarů před naší brankou na konci zápasu, ale naštěstí jsme to ustáli. Kluci to minimálně těch posledních třicet minut ubojovali. I 1:0 stačí na tři body,“ byl rád hrající trenér domácích Sergej Vlačiha.

„Výsledek mluví sám za sebe. Byl to jednoznačně remízový zápas. Myslím si, že první půle byla vyrovnaná. Soupeř dokázal proměnit penaltu, která byla pro nás zbytečná, ale správně nařízená. Náš obránce udělal chybu a fauloval. Do druhé půle jsme vstoupili jako Přerov, chtěli jsme otočit zápas a uhrát aspoň remízu. Byli jsme lepším týmem celý poločas. U soupeře došlo k vyloučení hráče po dvou žlutých kartách a od té doby byl na hřišti pouze Přerov. Bohužel jsme nevyužili naše šance a nepovedlo se nám srovnat. Remíza by zápasu určitě slušela,“ je si jistý vedoucí Přerova Pavel Cabrnoch.

Branky: 53. Jan Krátký (z PK). ČK: 61. Horák (Milovice). Poločas: 0:0.