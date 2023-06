Další kolo fotbalového okresního přeboru přineslo několik zajímavých výsledků. Šlágr kola mezi Křincem a Rožďalovicemi navštívilo sedm set padesát diváků. Rožďalovice si výhrou upevnili první flek. Litol nasázela Kostomlatům na jejich hřišti sedmičku.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Křinec - Rožďalovice (1:2) | Foto: Miloš Moc

Bohemia Poděbrady B – Přerov n. L. 1:1

„Neodehráli jsme dobrý zápas. V prvním poločase bylo držení míče jednoznačně na naší straně a zřejmě jsme měli pocit, že máme utkání pod kontrolou. Soupeř však párkrát naznačil, že by mohl zahrozit ze standardních situací. Výsledkem bylo naše jednobrankové vedení. Po přestávce byl náš nástup tragický. Soupeři jsme dovolili vyrovnat, a ten se poté opět stáhl do defenzivy. Hlavičku A. Šifty zastavil brankář na brankové čáře, a to bylo od nás vše. Způsob hry, jakým se soupeř prezentuje, je příšerný. Těžkopádný, silový fotbal, ošklivě pošlapaný Křivský by mohl vyprávět. Na našem velkém hřišti jsme se s tím však měli vypořádat lépe,“ zhodnotil trenér domácího celku Michal Poděbradský.

„Byl to jednoznačně vyrovnaný zápas. Řekl bych, že jsme byli vyrovnaný soupeř pro mladý tým z Poděbrad. Poločas skončil 1:0, kdy domácí proměnili penaltu. Pokutový kop byl určitě správně písknutý, rozhodčí ušetřil našeho gólmana od červené karty. Ve druhém poločase jsme byli lepším týmem. Vyrovnali jsme a měli jsme ještě další šance, které jsme už neproměnili. Za nás trefil vyrovnávací branku Martin Čurda. Chci klukům poděkovat za odmakaný zápas,“ děkoval vedoucí Přerova Pavel Cabrnoch.

Branky: 15. Schulz (z PK) – 55. Čurda. ČK: 76. Šenkýř (Přerov). Poločas: 1:0.

Polaban Nymburk B – Loučeň 1:1

„Škoda, chtěli jsme z tohoto utkání tři body. Sice jsme tomu šli naproti, bohužel jsme inkasovali gól brzy po naší vstřelené brance. Druhý poločas jsme tlačili, šance byly, ale už jsme žádnou neproměnili. Soupeř na konci už jen bránil a ubránil. Jinak myslím, že zápas byl hezký i na pohled, a hrálo se v poklidu,“ uvedl hráč Polabanu Tomáš Protivný.

„V zápase na Polabanu jsme první šanci měli my, kdy jsme hlavičkovali do tyče. Pak se hra přelévala a většinu iniciativy měli na kopačkách domácí. Ti také vstřelili první gól. Naštěstí jsme vzápětí Prisčákem po centru Mareše vyrovnali. Druhý poločas měli převahu spíš domácí, ale většinu jejich snahy zlikvidovala naše obrana, včetně brankáře Soboty. Uhájili jsme pro nás cennou remízu,“ podotkl trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

Branky: 30. Protivný – 31. Prisčák. Poločas: 1:1.

Kostomlaty n. L. – Litol A 2:7

„Propadli jsme ve všech herních činnostech. Soupeř nás přehrál úplně jednoznačně. Po patnácti minutách byl zápas rozhodnutý a namlsaní hosté nám do poločasu nasázeli šest branek. Takovou ostudu nepamatuji. Druhá půle se již jen dohrávala z povinnosti a zápas pro nás skončil zaslouženým debaklem,“ mrzelo trenéra Kostomlat Martina Šulce.

„Pěkné počasí a krásně připravená hrací plocha, takže ideální fotbalové podmínky. Do utkání jsme šli s pokorou k soupeři, který je na domácím hřišti silný. Kostomlaty ale do zápasu vkročily velmi špatně a celých čtyřicet pět minut byl na hřišti pouze jeden tým. Soupeř nám dovolil kombinaci, prostor a možnost k zakončení. To vše vyústilo v poločasovou demolici 6:0. Ve druhém poločase se domácí trochu zmátořili, my prostřídali a do hry nasadili mladé nadějné dorostence, kteří odehráli dobré utkání bez zbytečných chyb. Vadou na kráse může být nařízený a proměněný pokutový kop domácích, ale to nás za již rozhodnutého stavu nijak netrápilo. Klukům děkuji za utkání a doufám, že si herní pohodu přeneseme i do dalších zápasů,“ shrnul kapitán Litole Tomáš Černý.

Branky: 50. Vorlíček (z PK), 59. Klepač – 6., 8., 34. a 56. Cáska, 29. a 41. Řehák, 37. Baran. Poločas: 0:6.

Krchleby – Všejany 4:1

„Zápas se odehrál ve velmi vlažném tempu, ani jednomu týmu se nechtělo příliš běhat. Když budu brát fotbalovou stránku, byli jsme po celou dobu utkání rozhodně lepším týmem, a tudíž bych řekl, že výsledek je zasloužený,“ řekl za celý tým hráč Krchleb Jan Bobek.

„Na zápas přijel pouze hlavní rozhodčí a zápas tím byl ochuzen. My jsme se dostali do vedení, ale rychle jsme obdrželi vyrovnávací branku. Ve druhém poločase za stavu 1:1 jsme šli sami na brankáře, ale pokus nám zmařil domácí pomezní. Na hřišti byly velké emoce. Místo vedení jsme inkasovali druhou a třetí branku. Zklamalo mě, že jsme zápas neodehráli v plném nasazení. Dva góly jsme inkasovali po našich rozích, což by nemělo být. Porážka mě mrzí,“ ohodnotil trenér Všejan Jan Truksa.

Branky: 44. Doležal, 65. a 90. Šnajdr, 78. Nedorost J. – 43. Novák. Poločas: 1:1.

Hrubý Jeseník A – Tatce 6:1

Branky:18. Kunc, 29. a 63. Pecháček, 33. a 90. Melichar, 56. Zdobinský – 37. Křovák. Poločas: 3:1.

Křinec – Rožďalovice 1:2

O derby píšeme obšírně v samostatném článku na webu Nymburského deníku.

Branky: 2. Čuřík – 20. Grospič, 85. Němeček. ČK: 67. Hnát (Křinec). Poločas: 1:1.

Předhradí – Kněžice 3:1

„Do utkání jsme vstoupili dobře. Brzy jsme se dostali do vedení, když jsme se trefili po střele z dorážky. Pak přidal po standardní situaci gól hlavou Hart, poté však přišla naše slabší pasáž. Hrálo se nahoru - dolů. Soupeř snížil, a pak mohl i po velké šanci vyrovnat, ale podržel nás brankář Salava. Ve druhé půli jsme hráli lépe, víc jsme drželi míč a pozorně bránili. Je škoda, že jsme nevyužili více šancí. Prosadil se až Kasal hlavou po rohovém kopu. Tří bodů si vážíme, jsme rádi, že jsme navázali na výhru v dohrávce proti Loučeni,“ uvedl Jan Malý, hráč Předhradí.

Branky: 8. Malý J., 20. Hart, 72. Kasal – 24. Hovorka. Poločas: 2:1.

Markéta Stiborová